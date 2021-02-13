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Новини Події Справа заступника глави ОП Татарова
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заява (197) Юрчишин (121) ДБР (2552) Голос партія (497) Офіс Президента (1746) Татаров Олег (357) Офіс Генпрокурора (2340)

Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву правоохоронцям, що ОП "покриває Татарова"

Новини Цензор.НЕТ Події

Нардеп

Ярослав Юрчишин направив в офіс генпрокурора і Державне бюро розслідувань заяви про вчинення Офісом Президента кримінального правопорушення.

Про це сам Юрчишин повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я скерував до Офісу генпрокурора і ДБР заяву про кримінальне правопорушення, скоєне Офісом Президента, який приховує перебування на посаді заступника керівника ОПУ Олега Татарова. У заяві прошу правоохоронців якнайшвидше відкрити кримінальне провадження щодо керівника апарату Офісу Президента України Олексія Дніпрова за перешкоджання діяльності народного депутата України", - написав він.

Юрчишин пояснив, що направляв на адресу Офісу президента запити про те, чи працює у них як і раніше Татаров, але замість відповіді отримував самі відписки.

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"Якщо (тобто оскільки) Татаров залишається заступником керівника офісу і відповідає за реформу правоохоронних органів, у нього залишається можливість впливати на слідство проти нього. Тому не дивно, що прокуратура та інші структури роблять все можливе щоб розвалити слідство. Це не припустимо. І ми будемо з цим боротися", - пообіцяв Юрчишин.

Нардеп Голосу Юрчишин подав заяву правоохоронцям, що ОП покриває Татарова 01
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Бордель-ОПУ как-то притихла . Шо молчит Миша Подоляк , Ермак и люся уже подписывается что она только советник ТКГ - а где ж должность советника Козыря? А, ЛЮСЬ?
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12.02.2021 16:59 Відповісти
ОП - корупційна кодла.
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12.02.2021 16:59 Відповісти
Толку з цієї скарги?
Заява в посольство США була би більш дієвою. Тим більше - від "соросятника"-грантоїда.
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12.02.2021 17:01 Відповісти
Единственный выход - писать Байдену!
Остальное - как в Байкал.....
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12.02.2021 17:12 Відповісти
Хтось справді думає, що у посольстві не занють паімьонно агентів Кремля при Вовці? як їхзнали ПРи Шапокраді, пєчєнки від Нуланд то було поминальне ...
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12.02.2021 17:22 Відповісти
Татаров має на них компромат... що не зрозуміло.
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12.02.2021 17:38 Відповісти
Тільки Байден "животворящій" тут допоможе!
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12.02.2021 18:01 Відповісти
С таким количеством идиотов, наделенных избирательным правом, даже Байден не поможет.
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12.02.2021 18:24 Відповісти
Допоможе, якщо виховувати з баранів людей!
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12.02.2021 19:20 Відповісти
Складається враження,що ви всі в тій Верховній сцикуни,запроданці і сраколизи,а не є норамальні люди.
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12.02.2021 19:48 Відповісти
Мені цікаво, де ті ***** подівались, що під кожною новиною про порошенко, сотнями набігають і демонструють свої неабикі знання у свинарчуках? Де ці виродки?! Чому мовчать, що медведчуковстко-ригівська гнида - татаров кришується самим члєнограєм?!
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12.02.2021 20:43 Відповісти
крысы скоро будут бежать с корабля!
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12.02.2021 22:04 Відповісти
Хто б що на "ГОЛОС" не казав - вони всеодно молодці ! Не зашкварені ! Освідчені !

Шкода,що їх мало ! Вони завжди підтримують активістів,беруть на поруки.
Не бояться проти авакова-чорта виступити .Їм важко у політиці,але Україні потрібна
саме така нова генерація ! Треба до них прислухатися,єднатися !Змінювати наш менталітет
з киво-російського на проєвропейський !
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13.02.2021 00:55 Відповісти
 
 