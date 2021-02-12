Киевские сады и школы заработают с понедельника

С 15 февраля все школы и детсады Киева восстанавливают работу в обычном режиме.

Об этом заявил и. о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы следим за ситуацией, и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких предостережений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал он.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придут морозы.

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Как сообщалось, столичные власти приняли решение о закрытии детских садов и школ 11 и 12 февраля из-за погодных условий в Киеве.