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Киевские сады и школы заработают с понедельника

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевские сады и школы заработают с понедельника

С 15 февраля все школы и детсады Киева восстанавливают работу в обычном режиме.

Об этом заявил и. о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы следим за ситуацией, и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких предостережений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал он.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придут морозы.

Также на Цензор.НЕТ: Минобразования предлагает школам перейти на дистанционную форму обучения из-за непогоды

Как сообщалось, столичные власти приняли решение о закрытии детских садов и школ 11 и 12 февраля из-за погодных условий в Киеве.

Автор: Ольга Лузан
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А з понеділка до -21 !

..Киевские сады и школы заработают с понедельника - Цензор.НЕТ 2134 ..
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12.02.2021 18:40 Ответить
большого ума керманычи
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12.02.2021 19:31 Ответить
а при надвигающихся морозах -20, откопают их через неделю, а может и месяц..
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13.02.2021 02:51 Ответить
 
 