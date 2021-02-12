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дитячий садок (321) Київ (13826) негода (689) школа (1823)

Київські садочки і школи запрацюють з понеділка

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київські садочки і школи запрацюють з понеділка

З 15 лютого всі школи і дитсадки Києва відновлюють роботу у звичайному режимі.

Про це заявив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Ми стежимо за ситуацією, і в разі необхідності ухвалюватимемо оперативні рішення, але зараз жодних застережень немає, і абсолютно всі навчальні заклади відкриють свої двері в понеділок", - сказав він.

Зазначається, що за прогнозами синоптиків, рясні снігопади в Києві припиняться, і на зміну їм прийдуть морози.

Як повідомлялося, столична влада прийняла рішення про закриття дитячих садків і шкіл 11 і 12 лютого через погодні умови в Києві.

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А з понеділка до -21 !

..Киевские сады и школы заработают с понедельника - Цензор.НЕТ 2134 ..
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12.02.2021 18:40 Відповісти
большого ума керманычи
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12.02.2021 19:31 Відповісти
а при надвигающихся морозах -20, откопают их через неделю, а может и месяц..
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13.02.2021 02:51 Відповісти
 
 