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Новости Политика Украины
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приватизация (1038) ОГХК (50) ФГИУ (654)

В первом полугодии планируется приватизация Объединенной горно-химической компании, завода "Большевик" и President Hotel, - замглавы ФГИ Елейко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В первом полугодии планируется приватизация Объединенной горно-химической компании, завода

Фонд государственного имущества запланировал приватизацию в первом полугодии 2021 года трех крупных объектов.

Об этом в интервью Суспільному рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Тарас Елейко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам надо сдвинуть этот большой камень с места и провести первые аукционы по большой приватизации. Мы сейчас находимся в подготовке, на первое полугодие мы поставили (на приватизацию. - Ред.) три объекта", - отметил он.

По словам Елейко, среди них - Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ), завод "Большевик" и четырехзвездочный "Президент отель". Сроки аукционов будут определяться тем, когда правительство утвердит условия продажи.

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"Сейчас на самой стадии готовности - это ОГХК и "Большевик". Один из них - если все будет хорошо, - должен быть одним из первых", - добавил чиновник.

Как отметил Елейко, потенциальные инвесторы проявляют большой интерес к этим объектам, однако для проведения аукциона необходимо соответствующее решение Верховной Рады, которое снимет имеющийся запрет на приватизацию.

"Очень многие инвесторы говорят: вы подготовили объект к приватизации, но запрещено проведение продажи. Поэтому у нас будет полная картина, когда Рада снимет этот запрет, тогда мы сможем откровенно с инвесторами говорить и действительно собирать полностью весь интерес", - подчеркнул он .

По словам чиновника, участие инвестора в аукционе также связано со значительными затратами.

"Для инвестора принять решение - участвовать или нет в аукционе, особенно по большой приватизации, - это также достаточно затратный процесс. То есть, чтобы оценить, сколько стоит объект большой приватизации, инвестор всегда нанимает свою команду юристов, аналитиков, свою команду банкиров. Конечно, все материалы, подготовленные советниками, изучают еще раз, изучают первичную документацию и делают оценку его внутренне, строят модели", - пояснил Елейко.

Также читайте: Разблокирование приватизации уменьшит коррупцию и вмешательство государства в бизнес, - советник президента Устенко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Покупатели всё те же. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов. Народ получит известно что в красивой бумажке - ваучере. Как в 90-е.
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12.02.2021 19:55
+2
там не руины важны а место расположения этих руин
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12.02.2021 20:02
+2
молодая команда тоже в доле)
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12.02.2021 20:09
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Покупатели всё те же. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов. Народ получит известно что в красивой бумажке - ваучере. Как в 90-е.
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12.02.2021 19:55 Ответить
молодая команда тоже в доле)
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12.02.2021 20:09 Ответить
Завод Большевик где как в сказке на крышах растут деревья. Неужели на эти руины кто-то позарится?

В первом полугодии планируется приватизация Объединенной горно-химической компании, завода "Большевик" и President Hotel, - замглавы ФГИ Елейко - Цензор.НЕТ 6516
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12.02.2021 19:57 Ответить
В первом полугодии планируется приватизация Объединенной горно-химической компании, завода "Большевик" и President Hotel, - замглавы ФГИ Елейко - Цензор.НЕТ 3595
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12.02.2021 19:58 Ответить
там не руины важны а место расположения этих руин
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12.02.2021 20:02 Ответить
А кто будет все это разгребать?
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12.02.2021 20:06 Ответить
поверь подрядчики надуться и очень быстро
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12.02.2021 20:43 Ответить
на месте этих руин планируется развязка моста и цена взлетит до небес....
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12.02.2021 20:10 Ответить
построят ЖК,к гадалке не ходи..
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12.02.2021 20:57 Ответить
Не можна просто так взяти і не побудувати на місці зпводу житловий комплекс.
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12.02.2021 22:06 Ответить
Это который в Одессе завод Большевик?
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13.02.2021 11:50 Ответить
Какие инвесторы ????? После фактического уничтожения собственности своего гражданина , ни один нормальный инвестор в страну не прийдёт. Речь идёт о продаже за символическую сумму нужным людям.А аукцион это всего лишь ширма.
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12.02.2021 19:58 Ответить
я вот что то не понял если завод Большевик находиться в госсобственности так о чем вещает Кличко что мол ему не дают разрешения снести часть завода что бы построить нормальную развязку на Шулявском мосту
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12.02.2021 20:01 Ответить
так тому і не дають, бо це буде +для Віталі, на киян чинушам срати
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12.02.2021 20:23 Ответить
большевик... Этот завод строили немцы. И они предъявят претензии.
Кстати, там была разработанны интересная технология обезуглераживания поверхности стали кислородом... Завод с Огромным потенциалом... Пустят под дома... А что будут делать в городе те, кто их купит? С этими узкими дорогами, с отсутствием стоянок для автомобилей, застарелыми трубопроводами...
Убивают Город...(((
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12.02.2021 20:04 Ответить
Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием «Киевский чугунолитейный и механический завод» на киевской окраине - Шулявке. Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины. В 1888 году оформился в акционерное общество «Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°», которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов (в этой области был ведущим в России), паровые котлы, насосы и т. п. В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину. В 1915 году его фактическим владельцем стал И. Ярошинский.
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12.02.2021 20:07 Ответить
Ну вузькі дороги - це явно не про Шулявку, де проспект Перемоги, вул. Гетьмана, Довженка і тд...
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12.02.2021 20:20 Ответить
То може для ПГТ така дорога широка. А для міста як Київ, вже завузька. Ви побачите восени затори...
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12.02.2021 20:31 Ответить
Типу у нас десь є ширша дорога, ніж на проспекті Перемоги?))
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12.02.2021 21:10 Ответить
В Харкові дано були? А це місто не має стільки людей... І в загалі, якщо спиратись на ваше розуміння, в Україні буде колапс. Бо вас і таких як ви - влаштовує.
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15.02.2021 07:08 Ответить
потенциальные инвесторы проявляют большой интерес к этим объектам/ Конкуренции у воров кодлана Коломойского не будет. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике/ "Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы
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12.02.2021 20:11 Ответить
завод "Большевик" - и это после 7ми лет войны с красными тварями.
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12.02.2021 21:33 Ответить
Молодые-голодные ! Понимают что скоро уходить поэтому нужно накрасть побольше...
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12.02.2021 21:42 Ответить
Минутьочку!
Завод "БОЛьшевик" - государственный?
Так почему Киев ни как не может отбить его корпус на углу для достройки путепровода?
Говорили же что там частный собстаенник!
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13.02.2021 12:04 Ответить
А "Красный экскаватор":?
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13.02.2021 12:04 Ответить
 
 