УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15950 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 404 26
приватизація (374) ОГХК (49) ФДМУ (273)

У першому півріччі планується приватизація Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, заводу "Більшовик" і President Hotel, - заступник голови ФДМ Єлейко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У першому півріччі планується приватизація Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, заводу

Фонд державного майна запланував приватизацію у першому півріччі 2021 року трьох великих об’єктів.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам треба зрушити цей великий камінь з місця і провести перші аукціони по великій приватизації. Ми зараз знаходимося в підготовці, на перше півріччя ми поставили (на приватизацію – ред.) три об'єкти", – зазначив він.

За словами Єлейка, серед них – Державне підприємство "Об'єднана гірно-хімічна компанія" (ОГКХ), завод "Більшовик" та чотиризірковий "Президент Готель". Терміни аукціонів визначатимуться тим, коли уряд затвердить умови продажу.

"Зараз на найбільшій стадії готовності – це ОГХК і "Більшовик". Один із них – якщо все буде гаразд, – має бути одним із перших", – додав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розблокування приватизації зменшить корупцію і втручання держави в бізнес, - радник президента Устенко

Як зазначив Єлейко, потенційні інвестори виявляють великий інтерес до цих об’єктів, однак для проведення аукціону необхідне відповідне рішення Ради, яке зніме наявну заборону на приватизацію.

"Дуже багато інвесторів кажуть: ви підготували об'єкт до приватизації, але заборонено проведення продажу. Тому у нас повна картина буде, коли Рада зніме цю заборону, тоді ми зможемо відверто з інвесторами говорити і дійсно збирати повністю весь інтерес", – підкреслив він.

За словами посадовця, участь інвестора в аукціоні також пов’язана зі значними витратами.

"Для інвестора прийняти рішення – брати чи не брати участь в аукціоні, особливо по великій приватизації, – це так само досить затратний процес. Тобто, щоб оцінити, скільки коштує об'єкт великої приватизації, інвестор завжди наймає свою команду юристів, аналітиків, свою команду банкірів. Звичайно, всі матеріали, підготовлені радниками, вивчають ще раз, вивчають первинну документацію і роблять оцінку його внутрішньо, будують моделі", – пояснив Єлейко.

Читайте також: Мін'юст анонсував приватизацію першої виправної установи
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Покупатели всё те же. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов. Народ получит известно что в красивой бумажке - ваучере. Как в 90-е.
показати весь коментар
12.02.2021 19:55
+2
там не руины важны а место расположения этих руин
показати весь коментар
12.02.2021 20:02
+2
молодая команда тоже в доле)
показати весь коментар
12.02.2021 20:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покупатели всё те же. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов. Народ получит известно что в красивой бумажке - ваучере. Как в 90-е.
показати весь коментар
12.02.2021 19:55 Відповісти
молодая команда тоже в доле)
показати весь коментар
12.02.2021 20:09 Відповісти
Завод Большевик где как в сказке на крышах растут деревья. Неужели на эти руины кто-то позарится?

В первом полугодии планируется приватизация Объединенной горно-химической компании, завода "Большевик" и President Hotel, - замглавы ФГИ Елейко - Цензор.НЕТ 6516
показати весь коментар
12.02.2021 19:57 Відповісти
В первом полугодии планируется приватизация Объединенной горно-химической компании, завода "Большевик" и President Hotel, - замглавы ФГИ Елейко - Цензор.НЕТ 3595
показати весь коментар
12.02.2021 19:58 Відповісти
там не руины важны а место расположения этих руин
показати весь коментар
12.02.2021 20:02 Відповісти
А кто будет все это разгребать?
показати весь коментар
12.02.2021 20:06 Відповісти
поверь подрядчики надуться и очень быстро
показати весь коментар
12.02.2021 20:43 Відповісти
на месте этих руин планируется развязка моста и цена взлетит до небес....
показати весь коментар
12.02.2021 20:10 Відповісти
построят ЖК,к гадалке не ходи..
показати весь коментар
12.02.2021 20:57 Відповісти
Не можна просто так взяти і не побудувати на місці зпводу житловий комплекс.
показати весь коментар
12.02.2021 22:06 Відповісти
Это который в Одессе завод Большевик?
показати весь коментар
13.02.2021 11:50 Відповісти
Какие инвесторы ????? После фактического уничтожения собственности своего гражданина , ни один нормальный инвестор в страну не прийдёт. Речь идёт о продаже за символическую сумму нужным людям.А аукцион это всего лишь ширма.
показати весь коментар
12.02.2021 19:58 Відповісти
я вот что то не понял если завод Большевик находиться в госсобственности так о чем вещает Кличко что мол ему не дают разрешения снести часть завода что бы построить нормальную развязку на Шулявском мосту
показати весь коментар
12.02.2021 20:01 Відповісти
так тому і не дають, бо це буде +для Віталі, на киян чинушам срати
показати весь коментар
12.02.2021 20:23 Відповісти
большевик... Этот завод строили немцы. И они предъявят претензии.
Кстати, там была разработанны интересная технология обезуглераживания поверхности стали кислородом... Завод с Огромным потенциалом... Пустят под дома... А что будут делать в городе те, кто их купит? С этими узкими дорогами, с отсутствием стоянок для автомобилей, застарелыми трубопроводами...
Убивают Город...(((
показати весь коментар
12.02.2021 20:04 Відповісти
Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием «Киевский чугунолитейный и механический завод» на киевской окраине - Шулявке. Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины. В 1888 году оформился в акционерное общество «Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°», которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов (в этой области был ведущим в России), паровые котлы, насосы и т. п. В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину. В 1915 году его фактическим владельцем стал И. Ярошинский.
показати весь коментар
12.02.2021 20:07 Відповісти
Ну вузькі дороги - це явно не про Шулявку, де проспект Перемоги, вул. Гетьмана, Довженка і тд...
показати весь коментар
12.02.2021 20:20 Відповісти
То може для ПГТ така дорога широка. А для міста як Київ, вже завузька. Ви побачите восени затори...
показати весь коментар
12.02.2021 20:31 Відповісти
Типу у нас десь є ширша дорога, ніж на проспекті Перемоги?))
показати весь коментар
12.02.2021 21:10 Відповісти
В Харкові дано були? А це місто не має стільки людей... І в загалі, якщо спиратись на ваше розуміння, в Україні буде колапс. Бо вас і таких як ви - влаштовує.
показати весь коментар
15.02.2021 07:08 Відповісти
потенциальные инвесторы проявляют большой интерес к этим объектам/ Конкуренции у воров кодлана Коломойского не будет. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике/ "Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы
показати весь коментар
12.02.2021 20:11 Відповісти
завод "Большевик" - и это после 7ми лет войны с красными тварями.
показати весь коментар
12.02.2021 21:33 Відповісти
Молодые-голодные ! Понимают что скоро уходить поэтому нужно накрасть побольше...
показати весь коментар
12.02.2021 21:42 Відповісти
Минутьочку!
Завод "БОЛьшевик" - государственный?
Так почему Киев ни как не может отбить его корпус на углу для достройки путепровода?
Говорили же что там частный собстаенник!
показати весь коментар
13.02.2021 12:04 Відповісти
А "Красный экскаватор":?
показати весь коментар
13.02.2021 12:04 Відповісти
 
 