Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара заместителем Председателя Кабинета Министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Новая должность вице-премьера была введена постановлением главы государства 11 февраля 2021 года. Также Сердар введён в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

В обязанности вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью.

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С 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.