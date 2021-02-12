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Туркменистан (118) Бердымухамедов (21)

Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара заместителем Председателя Кабинета Министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Новая должность вице-премьера была введена постановлением главы государства 11 февраля 2021 года. Также Сердар введён в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

В обязанности вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью.

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С 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
полная рухнама. но туркменам нравится.

это как коленька - новый болотный царек.
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12.02.2021 20:17
+6
Та там это в порядке вещей уже 3 тысячи лет. Всех устраивает там. Не стоит такие новости выдавать за новости. Там предыдущий бай соль, муку и что то ещё даром раздавал. И это тоже в порядке вещей там. Или за газ не платили вроде. При той погоде что там возможно это. Туркмены самодостаточная нация. Они в кацапию на заработки не ездили массово.
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12.02.2021 20:22
+6
Шокодненький смог своего в депутаты только засунуть. От лузер.
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12.02.2021 20:35
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яке дике середньовіччя...
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12.02.2021 20:16 Ответить
зато отрыто и искренне незатейливо.... в стиле- кстати народов Средней Азии и вообще мусульманства.... а что в Чечне Татарстане Киргизстане.. Узбекистане по иному да да понимаю может не так явно но клановость разделение людей по классам семьям кланам местностям вотчинам племенам назови как хочешь а у нас Кучма был были кучмовские Ющенко ющенковские Янык Донецкий клан Порошенко- винницкие Зеля квартальные евр6ейские и все остальные сплывшие Прыгоаналы они же оПЗЖ тихи перекращенные коммуняки социалисты и прочая прочая...
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12.02.2021 22:29 Ответить
полная рухнама. но туркменам нравится.

это как коленька - новый болотный царек.
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12.02.2021 20:17 Ответить
батя на заметку возьмет... пару курсов мажерного универа коленьке хватит для такой должности...)
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12.02.2021 20:21 Ответить
Це тількі в Трускавецькому універі можут навчити !!!)))
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12.02.2021 20:33 Ответить
Він забув власну історію приходу до влади, коли будучі позашлюбним сином туркменбаші отруїв його. Як раз цей "спадкоємець" і може скористатися сімейною традицією ...
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12.02.2021 20:56 Ответить
...більш дурнійшої версії у Вашій голові не виникло? Ви хоть подивиться роки народження теперішнього (1957) та Ніязова...)) (1940)... Як баба базарна.... )))
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12.02.2021 22:27 Ответить
ничего им не нравится, у них выбора нет. Туркменистан та же Северная Корея, там абсолютная диктатура, но только о Северной Корее все знают, а Туркменистан как-то в тени.
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13.02.2021 13:58 Ответить
А скільки бубочкіному синку рочків???
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12.02.2021 20:21 Ответить
7-8 - староват ))
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12.02.2021 20:23 Ответить
Нічо - припудрити, підмазати, дати півника на паличці - та піде...
Робота ж не пильна...
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12.02.2021 20:39 Ответить
Цукрового півника в ротика, і браслетика на руку із прізвищами Кало-мойши, щоб синуля не забував, на кого таточко працює, і якому реббе сповідається
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12.02.2021 20:45 Ответить
Там доці 16 вже, мо' Зюзяндрій її одразу віце-президентом?
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12.02.2021 20:31 Ответить
Шокодненький смог своего в депутаты только засунуть. От лузер.
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12.02.2021 20:35 Ответить
Так...
І що з того???
Не в прем'єри, не в міністри, навіть не в дирехтори заводу, чи в лідери будівельного бізнесу, як саша - стоматолог, а у депутати...
А чому зє бубочка не почав політичну кар'єру з простого депутатства, якщо пріяв бути політиком???
А до того син Пороха ще й в армію сходив і на сході побував...
А що з того, що в Америці було два президенти Буши - батько, а потім син???
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12.02.2021 20:48 Ответить
Впевнений? ходить слушок що при закінчені терміна президенства татуся, справи в бізнесі мальца поперли. Ну як поперли, татусь про всяк випадок переписав на отрока статків. Чим не стомотолог.
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12.02.2021 23:01 Ответить
Переписував свої статки??? Чи може направив збирати потоки чорного налу, з бюджету??? Різницю відчуваєш???
Ви, цапові діти, все горбатого до стіни ліпити намагаєтесь.
З 73 відсотками, що готові лизнути рейку на морозі, щоби перевірити, чи справді липне, в вас поки це виходить...
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13.02.2021 00:04 Ответить
Так, так, статки. Так, так, свої. Які він будучи маже весь час державним діячем на зарплатню держслужбовця придбав. Чула курва та що накоїв лихого богато, та намагається зберегти "зарплатню держслужбовця". Чи кеш з тих "чумоданів" що заносили йому. Вам порохоботам з вашими застяними глазами, хочь чеши дровиняку на горбу. Все будете вірити в святость того ригівця. того сцикла, та підлабузника.
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13.02.2021 00:16 Ответить
Як ти можеш клацати по клаві, з язиком примерзлим до рейки??? Чи вже відідрав, та намазав зеленкою???
Якщо пекти перестало, то відкривай списки форбс і по роках дивись - коли статки росли і коли зменьшувались...
А крім того за роки Порошенківського «злодійства» кономіка росла, армія будувалась, інвестиції в країну йшли, і захід чомусь асоціацію та безвіз задовільнив. А зараз все откотилось взад, при «чесному» лісапєдістє...
Тщатєльнєє тре готуватись... Хоча для зє дятлів і так пройде...
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13.02.2021 00:35 Ответить
А в тебе так похолодало що ти цим переймаєшся? Так росло, так росло, що навіть рівня 2010 року не досягло. Ти краще дай відповідь скільки "будок" рошен відкрилося до президенства пьётра, і скільки відкрилося за 2014 рік. Все відкотилося "взад"? тобто безвіз скасували, асоціацію розірвали? армія розбіглася?
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13.02.2021 01:29 Ответить
Тобто зеленка допомогла.,. Я радий...
ВВП, на душу населення, в Україні:

2010 - 2974,4 дол. США
2013 - 4030,3 дол. США
2019 - 3659,8 дол. США
Тобто рівень життя майже вирівнявся з довоєнним, за умов того, що Україна втратила майже 20 відсотків економічного потенціалу, на окупованих територіях, отримала війну, порожню держскарбницю, повний розвал управління, бо всюди сиділи якцапи, якими керувала мацква і тре було відноалювати довіру Заходу, до України...
А магазини Рошен мені дуже подобаються - обалдєнна продукція і приємний сервіс.
Повністю не відкотилось, але зовнішня політика у дупі - все вирішують вже без участі України, бубочка вже у 2019 сам за це казав, що вирішкють без нього.
У Мінську бубочка нагрябав обов'язків на Україну, замість того, щоби примушувати виконувати забов'язання Росію...
В армії скасовано реформи годування, забеспечення, будівництва, озброєння. 45 відсотків бюджету закупівлі озброєння 2020 року, «виконано» за грудень... Тобто за 11 місяців - 55%, а за один місяць - 45%... Бюджет на 2021 зменьшано. За два роки жодного разу не підвищіли зарплатню (останній раз у 2019-му, за указом ще Порошенко).
Армія віддала позиції, які відвойовувала кров'ю та потом, ворогу. Армії заборонили вести активну оборону - заборонена контрснайперська та контрбатарейна боротьба, розвідка - результати сьогодні бачимо, майже кожного дня.
Міністр оборони воює з головнокомандувачем у Києві, а «верховний» говнокомандувач одягається клованом та їде у поле роліки знімати...
І тому так - з армії фахівці поступово уходять. Знаю від людини, яка у 2019-му перепідписав контракт, що зараз вже цього не зробив би...
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13.02.2021 10:10 Ответить
Що нас кормить? промисловість, якщо глянути на "Індекс промислового виробництва" то дуже гарно видно як пьётр працював. Лише в 2016 році, був невеликий приріст, а так все падіння та падіння. Так, Україна втратила майже 20% економічного потенціалу.. Але давай глянемо на ось ці цифри. Частка Донецької області у ВВП України становіить близько 12%, а Луганської області близько 4%. А ось загальна сума отримуваних цими регіонами субсидій становить близько 27% та 11% від загальнодержавної суми. Ну то таке.. а порохоботи як не збрешуть то мабудь погано сплять. "За два роки жодного разу не підвищіли зарплатню (останній раз у 2019-му, за указом ще Порошенко)." - ось ти про це мабудь про це підвищення з 01.01.2019 по 31.12.2019 становить 4173грн. Але чомусь ти брехло забув про "з 01.01.2020 по 31.08.2020 сбуло 4723грн.", "З 01.09.2020 по 31.12.2020 було 5000грн.", "З 01.01.2021 по 30.11.2021 діє 6000грн", "З 01.12.2021 по 31.12.2021 в планах 6500грн." Як так виходить, що ти навіть не в змозі це "нагуглити". Хоча це й зрозуміло, яндекс.сру то така собі пошукова система. Показує лише брехню. Йди вже на пляшку, клятий москаль.
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13.02.2021 11:31 Ответить
Так ніззя про Святе шоколадне сімейство казати. Тим більш соєвий синуля "служив в АТО", щодня ризикуючи життям у недоторканому холеному тілі у штабі сектора, заробляючи гіповітаміноз від гострого дефіциту в армійському раціоні лобстерів, елітних вин та заробляючи хронічний стрес від припинення сеансів психотерапії у особистого коуча з успіху, під цілодобовою охороною роти спецназу
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12.02.2021 20:52 Ответить
да уж. не получилось у него пореформаторствовать мыролюбно с гульней по всему буфету как у папашки.
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12.02.2021 20:54 Ответить
Та там это в порядке вещей уже 3 тысячи лет. Всех устраивает там. Не стоит такие новости выдавать за новости. Там предыдущий бай соль, муку и что то ещё даром раздавал. И это тоже в порядке вещей там. Или за газ не платили вроде. При той погоде что там возможно это. Туркмены самодостаточная нация. Они в кацапию на заработки не ездили массово.
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12.02.2021 20:22 Ответить
не ездили потому что их верблюдовод бельдыев не выпускал.
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12.02.2021 20:25 Ответить
В Україні ж навчаються студенти туркмени !!!)))
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12.02.2021 20:35 Ответить
пока всю воду теплую не выльют в душе общаги , не выходят из душа, что остальным нет времени и воды! У себя годами не видят воды!
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12.02.2021 20:48 Ответить
Выпускал и на соревнования и учится, за границу дальнюю. Там уклад иной и религия жёсткая. Но семейные ценности на первом месте. Мало кто знает, но туркмены хорошее вино делают, типа *Марссала*, очень сладкое и крепкое. При совдепии тоже. И дорогое было. Как сегодня---не знаю. Но живут социально относительно ровно почти все. Газ позволяет.
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12.02.2021 23:25 Ответить
не неси херню, в жопе они все там живут, посмотри один из последних выпусков Варламова и увидишь реальность.
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13.02.2021 08:49 Ответить
ну одна из богатейших стран бывшего СССР.
продают Китайцам ресурсы и живут припеваючи.
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12.02.2021 20:23 Ответить
.. кто там живёт припеваючи? Откуда ты вылез... Там в городах ещё так..по божески. А в велаятах полная нищета.
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12.02.2021 22:32 Ответить
Сегодня попасть в Туркменистан обычному туристу не так уж просто. Самая богатая из бывших республик СССР страна является и самой закрытой на постсоветском пространстве.
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13.02.2021 04:39 Ответить
потому что люди пытаются от туда сбежать, не знаешь не звизди.
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13.02.2021 08:50 Ответить
.. я в прошлые годы несколько десятков раз прилетал в Туркмению на дозаправку носом в Юго-Восточную Азию. И обратно также. В Туркмении самый дешёвый керосин можно сказать в мире. Но мало кто получает разрешение на посадку даже для дозаправки. И если ранее можно было остановиться там на отдых ..и просто подождать несколько дней для стыковки следующего рейса, то сейчас хоть умирай.... выйти из самолёта ЗАПРЕЩЕНО! Это связано и с ковидом и с ситуацией в Туркмении. Это не туристы..и не пассажиры... Это экипаж! Ну разница в обмене валюты.... на руках доллар ..евро в десятки раз дороже, чем в банке. Да и в банке хрен их обменяешь. И не дай Бог задать вопрос пограничнику или эмиграции вопрос о ситуации в Туркмении..о жизни....((( Ужас в глазах и никакого ответа..))) Вот так и живут там...припеваючи))))))
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13.02.2021 13:59 Ответить
что за дичь ты несешь? там абсолютная диктатура. люди живут на правах рабов.
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13.02.2021 14:00 Ответить
они живут очень плохо. Это ужасная страна для жизни.
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12.02.2021 22:56 Ответить
Туркменистан гордится выстроенным в стране коммунальным коммунизмом. До 2014 года каждый водитель с личным авто получал ежемесячную бесплатную выдачу 121 литра топлива. Хотя и сегодня цена на бензина небольшая: порядка 15 рублей за литр. По символической цене туркменам продают муку и хлеб. Перелёт на самолёте между двумя туркменскими городами обходится в незначительную сумму (примерно 1300 рублей), это самые низкие цены на внутренние перелеты во всем СНГ. Плата за проезд в общественном транспорте тоже символична (билет на городской автобус - 5 рублей по российским меркам). Кредиты на жилье выдаются сроком на 30 лет под 1% годовых. А для людей с низкой зарплатой действуют продовольственные карточки с правом льготной покупки риса, сахара и картошки.
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13.02.2021 04:42 Ответить
.. повторю вопрос для сказочника!!! Откуда Вы вылезли? Наверное оттуда... где россию считают славянской страной и русских славянами? ))) Сегодня литр бензина в Туркмении 43 американических цента. А это тупо 32 деревянных срубля....))... так это почти год назад. Никто по символической цене ничего там не продаёт. Лепёшка на ваши деревяшки минимум 40 деревяшек. Внутенние перелёты подорожали в два раза. А уж на международные рейсы...(а их единицы) ... в три раза. Раньше в смердячую мосовию билет туда и обратно для туркмена стоит 280 долларов...то сегодня 670...)))) А на любимый ранее Ашгабат-Пекин-Ашгабат было 350...а стало 900..))))) Сильно боХатые туркмены налетаются? Хотя смысл что то рассказывать!!!??? Это ваши брехливые рашкоСМИ.... https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zhizn-i-ceny-v-turkmenistane.html а это РЕАЛЬНОСТЬ!! https://argumenti.ru/world/2021/01/704954 Так откуда Вы...сказочник?
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13.02.2021 15:14 Ответить
Супер древняя информация. Уровня 10-20 лет назад.
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17.02.2021 10:13 Ответить
Якось одна держава з 15-ти, при виході з совка казала що сама найбагатша в тому союзі. Що окремо всі жителі країни будуть жити найкраще.
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12.02.2021 23:03 Ответить
Полная чушь! Припевают как в Северной Кореи!
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17.02.2021 10:12 Ответить
Не страна а Бердымухамад какой то Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером - Цензор.НЕТ 7365
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12.02.2021 20:24 Ответить
Є чудовий стьобний канал на ютубі! Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером - Цензор.НЕТ 3843

https://www.youtube.com/user/TurkmenDissidentTV/videos
Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером - Цензор.НЕТ 6480
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12.02.2021 20:25 Ответить
Мне интересно откуда там стока снега????
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12.02.2021 20:34 Ответить
Хреново напевно повчав. Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером - Цензор.НЕТ 6010
Бердымухамедов напутствует агрономов пословицами
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12.02.2021 20:40 Ответить
"Восток дело тонкое,Петруха!" !! Готує до отримання президентського крісла у спадок !!!)))
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12.02.2021 20:25 Ответить
И правильно! А то местные зебилы выберут кого не надоПрезидент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером - Цензор.НЕТ 8287 Надо было и Петрухе так делать. Минометчика в премьеры Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером - Цензор.НЕТ 3569
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12.02.2021 20:31 Ответить
Скоро Коля Лукашенко станет министром Молодёжи государства Беларусь Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером - Цензор.НЕТ 1827
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12.02.2021 20:26 Ответить
Оце пацан
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12.02.2021 20:26 Ответить
януковощ порадив?
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12.02.2021 20:26 Ответить
Туркменистан это Северная Корея №2
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12.02.2021 20:26 Ответить
нет. это северная корея туркменистан №2
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12.02.2021 20:42 Ответить
Там узеленського доця 16 років, може теж її міністром якимось?
(і син 9 років, теж уже не ліх... можна в політику, початкової шкіли для СН достатньо)
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12.02.2021 20:27 Ответить
Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером - Цензор.НЕТ 8945 А шо делать? Он же не виноват, что его сын - самый молодец на весь Туркестан...
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12.02.2021 20:28 Ответить
Почему никто не смеется с Саудовской Аравии...там абсолютная монархия...
Или может нечего изображать цирк наряжаясь в европейский костюм и банально объявить себя падишахом поставив все на свои места
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12.02.2021 20:37 Ответить
Українці в захваті від преза Азербайджана .Алієва, який отримав посаду в спадщину від свого батька !!!)))
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12.02.2021 20:38 Ответить
А еще есть цирк наоборот, когда демократические страны создают идола в средневековой одежде....Британия, Швеция, Нидерланды...
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12.02.2021 20:43 Ответить
Іх ідоли немають реальної влади ,це лише бутафорська традиція !!!)))
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12.02.2021 20:50 Ответить
Британський монарх не такий вже політично імпотентний, як це може здатись. Інша справа, що Королева давно не користувалась своїм правом ветувати закони, не оголошувала війну з часів Другої світової
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12.02.2021 20:57 Ответить
Всё правильно. А кого ещё назначать? Племянника? А сын пусть , как последний лузер, вкалывает простым министром?
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12.02.2021 20:50 Ответить
Перший наказ Туркменського чинуші на новоствореній посаді: терміново перевести верблюдний транспорт на ГБО, подарувати путлєру фігурку тушканчика, відлитого з золота в знак вічної вірності до азіопського виродка
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12.02.2021 21:08 Ответить
Все у них нормально з транспортом,крім того що заборонені автомобілі темних кольорів,бо їх хану ,чи хто він у них,не подобається.))
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12.02.2021 21:16 Ответить
Средневековье, султанат. Дань традициям - бакшиш, калым и прочая ху@та - а не просто плов. Тяжело Берды-перды найти нужные кадры в султанате среди баранов - вот и приходится идти на жертву ради страны - сынком пожертвовал. Наши тоже не отстают - постоянно быдло у власти затягивает страну этим макаром в славное прошлое.
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12.02.2021 21:09 Ответить
к стати туркменский хан еще в 90 х годах загнал там русню под плинтус. и ни один понаехавший туда удмурт даже не всхрюкнул о рузькаизичных челюстях.
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12.02.2021 21:17 Ответить
Мы говоримо Московія, Московія... А може наш шмаркля на Туркменістан орієнтується ?
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12.02.2021 21:58 Ответить
Президент Туркменістану Бердимухамедов призначив сина віцепрем'єром - Цензор.НЕТ 2869
Я, тоже так хотел но не успел..помнишь?
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12.02.2021 22:25 Ответить
правильно. ниязов своего внебрачного сынулю сделал президентом по той же схеме.
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13.02.2021 00:55 Ответить
Промисловість годує, так...
Індекси промвиробництва пов'язані гадаю ще й світовими цінами, переорієнтацією на інші ринки української економіки, після початку війни.
Але - ВВП зростав, зарплатня зростала, інвестиції йшли, підприємства будувались, армія з нуля стала боєготовною, розроблялись новітні озброєння, реформувалась банківська сфера, звільнившись від великої частини банків - насосів, децентралізація дозволила регіонам розвиватись, не стоячи на колінах перед Києвом і т.і.
стосовно луГандонії та Криму - так, дотаціх туди йшли, але метал та руда це немаленька частина експорту, дотувались вугільні шахти, в основному.
А за зарплатню - не уважно читав... Я писав за військових, а не індексацію мінімалки.
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13.02.2021 13:13 Ответить
 
 