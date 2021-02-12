Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара заместителем Председателя Кабинета Министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Новая должность вице-премьера была введена постановлением главы государства 11 февраля 2021 года. Также Сердар введён в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.
В обязанности вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью.
С 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.
Пожалуйста, подождите...
это как коленька - новый болотный царек.
Робота ж не пильна...
І що з того???
Не в прем'єри, не в міністри, навіть не в дирехтори заводу, чи в лідери будівельного бізнесу, як саша - стоматолог, а у депутати...
А чому зє бубочка не почав політичну кар'єру з простого депутатства, якщо пріяв бути політиком???
А до того син Пороха ще й в армію сходив і на сході побував...
А що з того, що в Америці було два президенти Буши - батько, а потім син???
Ви, цапові діти, все горбатого до стіни ліпити намагаєтесь.
З 73 відсотками, що готові лизнути рейку на морозі, щоби перевірити, чи справді липне, в вас поки це виходить...
Якщо пекти перестало, то відкривай списки форбс і по роках дивись - коли статки росли і коли зменьшувались...
А крім того за роки Порошенківського «злодійства» кономіка росла, армія будувалась, інвестиції в країну йшли, і захід чомусь асоціацію та безвіз задовільнив. А зараз все откотилось взад, при «чесному» лісапєдістє...
Тщатєльнєє тре готуватись... Хоча для зє дятлів і так пройде...
ВВП, на душу населення, в Україні:
2010 - 2974,4 дол. США
2013 - 4030,3 дол. США
2019 - 3659,8 дол. США
Тобто рівень життя майже вирівнявся з довоєнним, за умов того, що Україна втратила майже 20 відсотків економічного потенціалу, на окупованих територіях, отримала війну, порожню держскарбницю, повний розвал управління, бо всюди сиділи якцапи, якими керувала мацква і тре було відноалювати довіру Заходу, до України...
А магазини Рошен мені дуже подобаються - обалдєнна продукція і приємний сервіс.
Повністю не відкотилось, але зовнішня політика у дупі - все вирішують вже без участі України, бубочка вже у 2019 сам за це казав, що вирішкють без нього.
У Мінську бубочка нагрябав обов'язків на Україну, замість того, щоби примушувати виконувати забов'язання Росію...
В армії скасовано реформи годування, забеспечення, будівництва, озброєння. 45 відсотків бюджету закупівлі озброєння 2020 року, «виконано» за грудень... Тобто за 11 місяців - 55%, а за один місяць - 45%... Бюджет на 2021 зменьшано. За два роки жодного разу не підвищіли зарплатню (останній раз у 2019-му, за указом ще Порошенко).
Армія віддала позиції, які відвойовувала кров'ю та потом, ворогу. Армії заборонили вести активну оборону - заборонена контрснайперська та контрбатарейна боротьба, розвідка - результати сьогодні бачимо, майже кожного дня.
Міністр оборони воює з головнокомандувачем у Києві, а «верховний» говнокомандувач одягається клованом та їде у поле роліки знімати...
І тому так - з армії фахівці поступово уходять. Знаю від людини, яка у 2019-му перепідписав контракт, що зараз вже цього не зробив би...
продают Китайцам ресурсы и живут припеваючи.
https://www.youtube.com/user/TurkmenDissidentTV/videos
Бердымухамедов напутствует агрономов пословицами
(і син 9 років, теж уже не ліх... можна в політику, початкової шкіли для СН достатньо)
Или может нечего изображать цирк наряжаясь в европейский костюм и банально объявить себя падишахом поставив все на свои места
Я, тоже так хотел но не успел..помнишь?
Індекси промвиробництва пов'язані гадаю ще й світовими цінами, переорієнтацією на інші ринки української економіки, після початку війни.
Але - ВВП зростав, зарплатня зростала, інвестиції йшли, підприємства будувались, армія з нуля стала боєготовною, розроблялись новітні озброєння, реформувалась банківська сфера, звільнившись від великої частини банків - насосів, децентралізація дозволила регіонам розвиватись, не стоячи на колінах перед Києвом і т.і.
стосовно луГандонії та Криму - так, дотаціх туди йшли, але метал та руда це немаленька частина експорту, дотувались вугільні шахти, в основному.
А за зарплатню - не уважно читав... Я писав за військових, а не індексацію мінімалки.