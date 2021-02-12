Президент Туркменістану Бердимухамедов призначив сина віцепрем'єром
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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив свого 39-річного сина Сердара заступником Голови Кабінету Міністрів, головою Вищої контрольної палати Туркменістану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Нова посада віцепрем'єра була введена постановою глави держави 11 лютого 2021 року. Також Сердара введено до складу Державної ради безпеки Туркменістану.
В обов'язки віцепрем'єра входить робота щодо впровадження цифрової системи та інноваційних технологій в усі галузі виробництва, в систему держуправління і суспільного устрою, а також здійснення контролю над цією діяльністю.
З 7 лютого 2020 року Сердар Бердимухамедов обіймав посаду міністра промисловості і будівельного виробництва Туркменістану.
Будь ласка, зачекайте...
это как коленька - новый болотный царек.
Робота ж не пильна...
І що з того???
Не в прем'єри, не в міністри, навіть не в дирехтори заводу, чи в лідери будівельного бізнесу, як саша - стоматолог, а у депутати...
А чому зє бубочка не почав політичну кар'єру з простого депутатства, якщо пріяв бути політиком???
А до того син Пороха ще й в армію сходив і на сході побував...
А що з того, що в Америці було два президенти Буши - батько, а потім син???
Ви, цапові діти, все горбатого до стіни ліпити намагаєтесь.
З 73 відсотками, що готові лизнути рейку на морозі, щоби перевірити, чи справді липне, в вас поки це виходить...
Якщо пекти перестало, то відкривай списки форбс і по роках дивись - коли статки росли і коли зменьшувались...
А крім того за роки Порошенківського «злодійства» кономіка росла, армія будувалась, інвестиції в країну йшли, і захід чомусь асоціацію та безвіз задовільнив. А зараз все откотилось взад, при «чесному» лісапєдістє...
Тщатєльнєє тре готуватись... Хоча для зє дятлів і так пройде...
ВВП, на душу населення, в Україні:
2010 - 2974,4 дол. США
2013 - 4030,3 дол. США
2019 - 3659,8 дол. США
Тобто рівень життя майже вирівнявся з довоєнним, за умов того, що Україна втратила майже 20 відсотків економічного потенціалу, на окупованих територіях, отримала війну, порожню держскарбницю, повний розвал управління, бо всюди сиділи якцапи, якими керувала мацква і тре було відноалювати довіру Заходу, до України...
А магазини Рошен мені дуже подобаються - обалдєнна продукція і приємний сервіс.
Повністю не відкотилось, але зовнішня політика у дупі - все вирішують вже без участі України, бубочка вже у 2019 сам за це казав, що вирішкють без нього.
У Мінську бубочка нагрябав обов'язків на Україну, замість того, щоби примушувати виконувати забов'язання Росію...
В армії скасовано реформи годування, забеспечення, будівництва, озброєння. 45 відсотків бюджету закупівлі озброєння 2020 року, «виконано» за грудень... Тобто за 11 місяців - 55%, а за один місяць - 45%... Бюджет на 2021 зменьшано. За два роки жодного разу не підвищіли зарплатню (останній раз у 2019-му, за указом ще Порошенко).
Армія віддала позиції, які відвойовувала кров'ю та потом, ворогу. Армії заборонили вести активну оборону - заборонена контрснайперська та контрбатарейна боротьба, розвідка - результати сьогодні бачимо, майже кожного дня.
Міністр оборони воює з головнокомандувачем у Києві, а «верховний» говнокомандувач одягається клованом та їде у поле роліки знімати...
І тому так - з армії фахівці поступово уходять. Знаю від людини, яка у 2019-му перепідписав контракт, що зараз вже цього не зробив би...
продают Китайцам ресурсы и живут припеваючи.
https://www.youtube.com/user/TurkmenDissidentTV/videos
Бердымухамедов напутствует агрономов пословицами
(і син 9 років, теж уже не ліх... можна в політику, початкової шкіли для СН достатньо)
Или может нечего изображать цирк наряжаясь в европейский костюм и банально объявить себя падишахом поставив все на свои места
Я, тоже так хотел но не успел..помнишь?
Індекси промвиробництва пов'язані гадаю ще й світовими цінами, переорієнтацією на інші ринки української економіки, після початку війни.
Але - ВВП зростав, зарплатня зростала, інвестиції йшли, підприємства будувались, армія з нуля стала боєготовною, розроблялись новітні озброєння, реформувалась банківська сфера, звільнившись від великої частини банків - насосів, децентралізація дозволила регіонам розвиватись, не стоячи на колінах перед Києвом і т.і.
стосовно луГандонії та Криму - так, дотаціх туди йшли, але метал та руда це немаленька частина експорту, дотувались вугільні шахти, в основному.
А за зарплатню - не уважно читав... Я писав за військових, а не індексацію мінімалки.