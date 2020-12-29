Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив Академії наук країни "ретельно вивчити" питання про можливу користь кореня солодки в лікуванні COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Бердимухамедов заявив про користь кореня солодки, який "вже давно використовується в медицині і народній медицині для лікування внутрішніх хвороб, кашлю, виразки нирок, верхніх дихальних шляхів і дванадцятипалої кишки".
Незважаючи на інформацію про велику кількість хворих з симптомами коронавірусної інфекції і безпрецедентний рівень смертності в країні, керівництво Туркменістану досі не підтвердило фактів зараження COVID-19 на своїй території.
Автор багатотомника "Лікарські рослини Туркменистану" Гурбангули Бердимухамедов у березні заявив про користь диму гармали, саксаулу, а також локшини з перцем для профілактики COVID-19. На тлі пандемії COVID-19 школи зобов’язали проводити уроки здоров’я за президентською книжкою.
Чергове просування туркменським президентом не доведеної науково гіпотези про лікувальні властивості рослин, збіглося з повідомленням про плани Туркменистану із закупівлі вакцини проти коронавірусу російського виробництва.
Президент Туркменистану вкотре заявив про відсутність коронавірусу на території країни 13 листопада, назвавши це "великим досягненням". Пізніше ВООЗ повідомила, що Туркменистан не відправляє проби на COVID-19 на незалежне дослідження в референс-лабораторії ВООЗ. Домовленість сторін була досягнута в серпні нинішнього року.
