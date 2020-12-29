УКР
8 165 62

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив Академії наук країни "ретельно вивчити" питання про можливу користь кореня солодки в лікуванні COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Бердимухамедов заявив про користь кореня солодки, який "вже давно використовується в медицині і народній медицині для лікування внутрішніх хвороб, кашлю, виразки нирок, верхніх дихальних шляхів і дванадцятипалої кишки".

Незважаючи на інформацію про велику кількість хворих з симптомами коронавірусної інфекції і безпрецедентний рівень смертності в країні, керівництво Туркменістану досі не підтвердило фактів зараження COVID-19 на своїй території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні на період свят знизиться захворюваність на коронавірус, - прогноз НАН

Автор багатотомника "Лікарські рослини Туркменистану" Гурбангули Бердимухамедов у березні заявив про користь диму гармали, саксаулу, а також локшини з перцем для профілактики COVID-19. На тлі пандемії COVID-19 школи зобов’язали проводити уроки здоров’я за президентською книжкою.

Чергове просування туркменським президентом не доведеної науково гіпотези про лікувальні властивості рослин, збіглося з повідомленням про плани Туркменистану із закупівлі вакцини проти коронавірусу російського виробництва.

Президент Туркменистану вкотре заявив про відсутність коронавірусу на території країни 13 листопада, назвавши це "великим досягненням". Пізніше ВООЗ повідомила, що Туркменистан не відправляє проби на COVID-19 на незалежне дослідження в референс-лабораторії ВООЗ. Домовленість сторін була досягнута в серпні нинішнього року.

карантин (18172) Туркменістан (73) Бердимухамедов Гурбангулі (19) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+20
Крутой мужик, устроил себе в стране персональный дисней-ленд)))
29.12.2020 17:01
+9
Тот ещё придурок.)
29.12.2020 17:04
+7
Весёлый пацан, живёт в своё удовольствие, что хочу, то и ворочу в стране рабов
29.12.2020 17:02
Крутой мужик, устроил себе в стране персональный дисней-ленд)))
29.12.2020 17:01
а нашефсё обзавидовалось ))) эх, не доросло наше ненаше зеленое раболепское зомбированное галабородькой стадо "абынепорох" до тех масштабов))))
29.12.2020 17:13
Мы не одиноки в этой напасти.
29.12.2020 17:14
ну, в общем-то молодец. книги издает, народ лично воспитывает, собственным примером там что-то показывает, "эксперт" в общем. Лукашенко наверное обзавидовался, Х#йло вообще себе яму копает в сравнении.
29.12.2020 18:14
Весёлый пацан, живёт в своё удовольствие, что хочу, то и ворочу в стране рабов
29.12.2020 17:02
многолик:
то молод, темноволос, на ионике играет и читает рэп
то седой. умудренный, отец всех туркменцев..лечит
29.12.2020 17:22
боярка уже не помагает?
29.12.2020 17:02
Бояру, к сожалению, кацапы запатентовали. Весь мир в шоке - лекарство ускользнуло буквально из рук.
29.12.2020 17:05
А она в Туркменистане наверное не растет.Да и пох..,подумал Гурбангулы.Если надышаться
дымом гармалы и саксаула,то корень солодки покажется панацеей от всех болезней.
Да,походу, кыргызам корень солодки нюхать будет за счастье,учитывая то,что до этого они нюхали только йух Гурбангулы.
29.12.2020 17:14
А тебе, что кыргыз, что туркмен - один хрен? Да и правильно, Ивановы оне все на одну колодку сделанные.
29.12.2020 19:16
Тобі,Владімір Ніколаєвіч видніше мабуть,хто з чого зроблений.Від того що Путін-***** тебе часом не коробить?
29.12.2020 20:18
Путин-*****!
29.12.2020 21:49
Якщо блазень за підтримки зеофілів раптом лишиться на другий термін - він витворятиме теж саме...
29.12.2020 17:03
А счас типа не вытворяет...
29.12.2020 17:05
цибульою
29.12.2020 17:03
Та ще самогончиком, сальцем та повную пазуху цицьок...))
29.12.2020 17:11
Где-то по ящику услышал, шо медь якобы убивает вирус ковида. Так шо я в порядке - у меня змеевик как раз медный.
29.12.2020 17:14
В Мене з нержавійки..
А таки теж це чув..)
29.12.2020 17:18
не, змеевик не годится..
медь убивает буквально - ударами по обладателю ковида
29.12.2020 17:25
29.12.2020 17:37
ну вот зачем вы секретную методику палите? )))))
29.12.2020 17:17
😷😀🤑
29.12.2020 17:19
На па-рашке уже давно предлагали https://youtu.be/7Pp_UrrJixw лечиться огурцом прямо на грядке, не срывая . Надо бы казахам лучше изучать опыт собственных братьев.
29.12.2020 17:03
Тот ещё придурок.)
29.12.2020 17:04
Дебил!!!
29.12.2020 17:05
А вы его в гости , как и Алиева позовите!!! Еще и Лукашенко с Назарбаевым!!!! Хозяева планеты !!! Хе...овы!!
29.12.2020 17:06
а когда-то были каммунистами
29.12.2020 19:26
в нас є крутіше- протефлазід проти корони. там 2 найпоширеніші травки в Україні. ціна ,як і корись - ніяк не може перевищувати вартість настоянки календули чи валер'яни(10 грн), але зараз коштує десь 500-600 грн. і багато лікарів таке рекламує та нав'язує людям, як захист проти коронавірусу!!!
Я зла,тому що мама це гімно замовила!!! і мої доводи, що це фуфломіцин -ніяк не діюють,бо знайомий лікар, якому вона довіряє -порадив для "імунітету"!!!
29.12.2020 17:07
Сельодка йому ,точняк, допоможе...
🤣
29.12.2020 17:07
настойка из дохлого ***** помогает...
29.12.2020 17:07
Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 704
29.12.2020 17:08
а потім достав з ширіньки того кореня, до якого мають припасти туркмени
29.12.2020 17:10
Аркадах х***и не посоветует.
29.12.2020 17:15
Берды-мухамедов не посоветует беллиберды ))))
29.12.2020 17:22
Президент Туркменистана Бердымухамедов предложил лечить COVID-19 корнем солодки. В ответ корень солодки предложил лечить коронавирус президентом Бердымухамедовым Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 8862
29.12.2020 21:50
листья подорожника в шоке!
29.12.2020 17:15
а кора дуба? вместе с боярышником? ваще в обмороке ! ))))
29.12.2020 17:21
))
29.12.2020 17:26
Реакція коріння на пропозицію Туркменбаші:

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 7441
29.12.2020 22:15
Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 7440

...
29.12.2020 22:18
Є така особливість психіки багатьох людей - парейдолія (у мене теж періодично буває ). Це схильність бачити обличчя та інші риси людей/живих істот там, де їх взагалі-то бути не повинно.
Гуглимо цей термін і насолоджуємось...

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 3203
29.12.2020 22:23
Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 5301
29.12.2020 22:24
ой...мы еще в школе играли - что на что похоже!
ну... и опять же - ковер на стене )))) рождал такие лица и эмоции ))))))
кто в сэсэсэре ковер не рассматривал - тот ковра просто не имел ))))))
29.12.2020 22:32
Ооо... Килим то взагалі тема! А ще були до ремонту ось такі обої з рослинно-абстрактним взагалі-то орнаментом, але в цьому орнаменті я завжди бачив стилізоване обличчя якогось індійського чи азіатського демона в короні

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 2070
29.12.2020 22:43
А ще був кухонний стіл з якоюсь блакитно-фіолетовою абстракцією на білому фоні... так то взагалі наркоманський стіл - на ньому можна було що завгодно побачити...
Згадалося про килим ))))

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 793
29.12.2020 22:46
29.12.2020 23:03
президент Туркменистана открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю
Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 8550
29.12.2020 17:17
а еще в Туркмении можно прививаться укусом насекомых!
Нет не пчёл - БЛОХ ...
29.12.2020 17:27
Майже північна Корея-2...тільки президент ще тупіше!!! ЫН хоча б освіту отримав у Шївейцарії.
29.12.2020 17:47
А он прав . Растения разные бывают . Ядовитые , лечебные , безвредные , вызывающие эффект здоровья и веселья . Это же Туркменистан .
29.12.2020 17:52
Коровьий навоз в правильной пропорции с куринным пометом и небольшими добавками ослинной мочи имеет гораздо больший эффект.....который тоже..не до конца разгадан.
29.12.2020 18:01
В радянські часи операція місцевими хірургами апендециту закінчувалась на 99% фатально......За вісім років служби там пам'ятаю декілька випадків таких,а їх було десятки....,як не сотні...
29.12.2020 18:01
УмнО! Еще поможет помочь Иван-Чай, корень валерианы, полынь, пижма, коры дуба и крушина. В отдельных случаях рекомендована настойка чистотела и мухомора. В серьезных случаях применять березовый деготь.
29.12.2020 18:54
Все вышеперечисленное засовывать нужно обязательно в дупу! Иначе не поможет!
29.12.2020 19:52
Один "падишах" решил спасать туркмен корнем солодки, другой "царь север" пытается обеспечить весь мир "спутником" на основе " новичка", "Боярышника" и подмененной мочи олимпийцев. Тогда уж лучше "корешки" особенно если их еще и "курить можно".
29.12.2020 19:44
А самого Бердымухамедова похоже ужэ не вылечить.Клиника.....
29.12.2020 19:45
Бердымухамедова надо срочно спасать иначе мы его потеряем.
29.12.2020 20:19
Вы будете смеяться, но я читал британское исследование на эту тему. Солодка содержит какое-то вещество. которое ин витро убивает корону
29.12.2020 20:38
Відсталий азійський народ, відосики від майстрів спорту по боротьбі з всілякими ковідами краще допомагають.
29.12.2020 23:10
Є ще одна цікава ідея, гідна Бердимухамедова. Лікувати короночку касторкою і йодом.
30.12.2020 03:32
В защиту корня солодки: чумаки в походах за солью, запасались корнем солодки, который придавал силу. Вполне проверенное средство от застойных явлений бронхолегочных путей. Разумеется, считать корень солодки "убийцей короны" - сильное преувеличение. Так любители "простых решений" обесценивают то, что уже зарекомендовало себя не одно столетие. Пропагандисты наоборот.
30.12.2020 08:06
 
 