Президент Туркменистана Бердымухамедов предложил лечить COVID-19 корнем солодки
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Академии наук страны "тщательно изучить" вопрос о возможной пользе корня солодки в лечении COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода,
Бердымухамедов заявил о пользе корня солодки, который "уже давно используется в медицине и народной медицине для лечения внутренних болезней, кашля, язвы почек, верхних дыхательных путей и двенадцатиперстной кишки".
Несмотря на информацию о большом количестве больных с симптомами коронавирусной инфекции и беспрецедентный уровень смертности в стране, руководство Туркменистана до сих пор не подтвердило фактов заражения COVID-19 на своей территории.
Автор многотомника "Лекарственные растения Туркменистана" Бердымухамедов в марте заявил о пользе дыма гармалы, саксаула, а также лапши с перцем для профилактики COVID-19. На фоне пандемии COVID-19 школы обязали проводить уроки здоровья по президентской книге.
Очередное продвижение туркменским президентом не доказаной научно гипотезы о лечебных свойствах растений, совпало с сообщением о планах Туркменистана по закупке вакцины против коронавируса российского производства.
Президент Туркменистана в очередной раз заявил об отсутствии коронавируса на территории страны 13 ноября, назвав это "большим достижением". Позже ВОЗ сообщила, что Туркменистан не отправляет пробы на COVID-19 на независимое исследование в референс-лаборатории ВОЗ. Договоренность сторон была достигнута в августе нынешнего года.
нашененаше зеленое раболепское зомбированное галабородькой стадо "абынепорох" до тех масштабов))))
то молод, темноволос, на ионике играет и читает рэп
то седой. умудренный, отец всех туркменцев..лечит
дымом гармалы и саксаула,то корень солодки покажется панацеей от всех болезней.
Да,походу, кыргызам корень солодки нюхать будет за счастье,учитывая то,что до этого они нюхали только йух Гурбангулы.
А таки теж це чув..)
медь убивает буквально - ударами по обладателю ковида
Я зла,тому що мама це гімно замовила!!! і мої доводи, що це фуфломіцин -ніяк не діюють,бо знайомий лікар, якому вона довіряє -порадив для "імунітету"!!!
🤣
...
Гуглимо цей термін і насолоджуємось...
ну... и опять же - ковер на стене )))) рождал такие лица и эмоции ))))))
кто в сэсэсэре ковер не рассматривал - тот ковра просто не имел ))))))
Згадалося про килим ))))
Нет не пчёл - БЛОХ ...