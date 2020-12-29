РУС
Президент Туркменистана Бердымухамедов предложил лечить COVID-19 корнем солодки

Президент Туркменистана Бердымухамедов предложил лечить COVID-19 корнем солодки

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Академии наук страны "тщательно изучить" вопрос о возможной пользе корня солодки в лечении COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода,

Бердымухамедов заявил о пользе корня солодки, который "уже давно используется в медицине и народной медицине для лечения внутренних болезней, кашля, язвы почек, верхних дыхательных путей и двенадцатиперстной кишки".

Несмотря на информацию о большом количестве больных с симптомами коронавирусной инфекции и беспрецедентный уровень смертности в стране, руководство Туркменистана до сих пор не подтвердило фактов заражения COVID-19 на своей территории.

Автор многотомника "Лекарственные растения Туркменистана" Бердымухамедов в марте заявил о пользе дыма гармалы, саксаула, а также лапши с перцем для профилактики COVID-19. На фоне пандемии COVID-19 школы обязали проводить уроки здоровья по президентской книге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день

Очередное продвижение туркменским президентом не доказаной научно гипотезы о лечебных свойствах растений, совпало с сообщением о планах Туркменистана по закупке вакцины против коронавируса российского производства.

Президент Туркменистана в очередной раз заявил об отсутствии коронавируса на территории страны 13 ноября, назвав это "большим достижением". Позже ВОЗ сообщила, что Туркменистан не отправляет пробы на COVID-19 на независимое исследование в референс-лаборатории ВОЗ. Договоренность сторон была достигнута в августе нынешнего года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!". ВИДЕО

Крутой мужик, устроил себе в стране персональный дисней-ленд)))
29.12.2020 17:01 Ответить
Тот ещё придурок.)
29.12.2020 17:04 Ответить
Весёлый пацан, живёт в своё удовольствие, что хочу, то и ворочу в стране рабов
29.12.2020 17:02 Ответить
Крутой мужик, устроил себе в стране персональный дисней-ленд)))
29.12.2020 17:01 Ответить
а нашефсё обзавидовалось ))) эх, не доросло наше ненаше зеленое раболепское зомбированное галабородькой стадо "абынепорох" до тех масштабов))))
29.12.2020 17:13 Ответить
Мы не одиноки в этой напасти.
29.12.2020 17:14 Ответить
ну, в общем-то молодец. книги издает, народ лично воспитывает, собственным примером там что-то показывает, "эксперт" в общем. Лукашенко наверное обзавидовался, Х#йло вообще себе яму копает в сравнении.
29.12.2020 18:14 Ответить
Весёлый пацан, живёт в своё удовольствие, что хочу, то и ворочу в стране рабов
29.12.2020 17:02 Ответить
многолик:
то молод, темноволос, на ионике играет и читает рэп
то седой. умудренный, отец всех туркменцев..лечит
29.12.2020 17:22 Ответить
боярка уже не помагает?
29.12.2020 17:02 Ответить
Бояру, к сожалению, кацапы запатентовали. Весь мир в шоке - лекарство ускользнуло буквально из рук.
29.12.2020 17:05 Ответить
А она в Туркменистане наверное не растет.Да и пох..,подумал Гурбангулы.Если надышаться
дымом гармалы и саксаула,то корень солодки покажется панацеей от всех болезней.
Да,походу, кыргызам корень солодки нюхать будет за счастье,учитывая то,что до этого они нюхали только йух Гурбангулы.
29.12.2020 17:14 Ответить
А тебе, что кыргыз, что туркмен - один хрен? Да и правильно, Ивановы оне все на одну колодку сделанные.
29.12.2020 19:16 Ответить
Тобі,Владімір Ніколаєвіч видніше мабуть,хто з чого зроблений.Від того що Путін-***** тебе часом не коробить?
29.12.2020 20:18 Ответить
Путин-*****!
29.12.2020 21:49 Ответить
Якщо блазень за підтримки зеофілів раптом лишиться на другий термін - він витворятиме теж саме...
29.12.2020 17:03 Ответить
А счас типа не вытворяет...
29.12.2020 17:05 Ответить
цибульою
29.12.2020 17:03 Ответить
Та ще самогончиком, сальцем та повную пазуху цицьок...))
29.12.2020 17:11 Ответить
Где-то по ящику услышал, шо медь якобы убивает вирус ковида. Так шо я в порядке - у меня змеевик как раз медный.
29.12.2020 17:14 Ответить
В Мене з нержавійки..
А таки теж це чув..)
29.12.2020 17:18 Ответить
не, змеевик не годится..
медь убивает буквально - ударами по обладателю ковида
29.12.2020 17:25 Ответить
29.12.2020 17:37 Ответить
ну вот зачем вы секретную методику палите? )))))
29.12.2020 17:17 Ответить
😷😀🤑
29.12.2020 17:19 Ответить
На па-рашке уже давно предлагали https://youtu.be/7Pp_UrrJixw лечиться огурцом прямо на грядке, не срывая . Надо бы казахам лучше изучать опыт собственных братьев.
29.12.2020 17:03 Ответить
Тот ещё придурок.)
29.12.2020 17:04 Ответить
Дебил!!!
29.12.2020 17:05 Ответить
А вы его в гости , как и Алиева позовите!!! Еще и Лукашенко с Назарбаевым!!!! Хозяева планеты !!! Хе...овы!!
29.12.2020 17:06 Ответить
а когда-то были каммунистами
29.12.2020 19:26 Ответить
в нас є крутіше- протефлазід проти корони. там 2 найпоширеніші травки в Україні. ціна ,як і корись - ніяк не може перевищувати вартість настоянки календули чи валер'яни(10 грн), але зараз коштує десь 500-600 грн. і багато лікарів таке рекламує та нав'язує людям, як захист проти коронавірусу!!!
Я зла,тому що мама це гімно замовила!!! і мої доводи, що це фуфломіцин -ніяк не діюють,бо знайомий лікар, якому вона довіряє -порадив для "імунітету"!!!
29.12.2020 17:07 Ответить
Сельодка йому ,точняк, допоможе...
🤣
29.12.2020 17:07 Ответить
настойка из дохлого ***** помогает...
29.12.2020 17:07 Ответить
Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 704
29.12.2020 17:08 Ответить
а потім достав з ширіньки того кореня, до якого мають припасти туркмени
29.12.2020 17:10 Ответить
Аркадах х***и не посоветует.
29.12.2020 17:15 Ответить
Берды-мухамедов не посоветует беллиберды ))))
29.12.2020 17:22 Ответить
Президент Туркменистана Бердымухамедов предложил лечить COVID-19 корнем солодки. В ответ корень солодки предложил лечить коронавирус президентом Бердымухамедовым Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 8862
29.12.2020 21:50 Ответить
листья подорожника в шоке!
29.12.2020 17:15 Ответить
а кора дуба? вместе с боярышником? ваще в обмороке ! ))))
29.12.2020 17:21 Ответить
))
29.12.2020 17:26 Ответить
Реакція коріння на пропозицію Туркменбаші:

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 7441
29.12.2020 22:15 Ответить
Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 7440

...
29.12.2020 22:18 Ответить
Є така особливість психіки багатьох людей - парейдолія (у мене теж періодично буває ). Це схильність бачити обличчя та інші риси людей/живих істот там, де їх взагалі-то бути не повинно.
Гуглимо цей термін і насолоджуємось...

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 3203
29.12.2020 22:23 Ответить
Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 5301
29.12.2020 22:24 Ответить
ой...мы еще в школе играли - что на что похоже!
ну... и опять же - ковер на стене )))) рождал такие лица и эмоции ))))))
кто в сэсэсэре ковер не рассматривал - тот ковра просто не имел ))))))
29.12.2020 22:32 Ответить
Ооо... Килим то взагалі тема! А ще були до ремонту ось такі обої з рослинно-абстрактним взагалі-то орнаментом, але в цьому орнаменті я завжди бачив стилізоване обличчя якогось індійського чи азіатського демона в короні

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 2070
29.12.2020 22:43 Ответить
А ще був кухонний стіл з якоюсь блакитно-фіолетовою абстракцією на білому фоні... так то взагалі наркоманський стіл - на ньому можна було що завгодно побачити...
Згадалося про килим ))))

Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 793
29.12.2020 22:46 Ответить
29.12.2020 23:03 Ответить
президент Туркменистана открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю
Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки - Цензор.НЕТ 8550
29.12.2020 17:17 Ответить
а еще в Туркмении можно прививаться укусом насекомых!
Нет не пчёл - БЛОХ ...
29.12.2020 17:27 Ответить
Майже північна Корея-2...тільки президент ще тупіше!!! ЫН хоча б освіту отримав у Шївейцарії.
29.12.2020 17:47 Ответить
А он прав . Растения разные бывают . Ядовитые , лечебные , безвредные , вызывающие эффект здоровья и веселья . Это же Туркменистан .
29.12.2020 17:52 Ответить
Коровьий навоз в правильной пропорции с куринным пометом и небольшими добавками ослинной мочи имеет гораздо больший эффект.....который тоже..не до конца разгадан.
29.12.2020 18:01 Ответить
В радянські часи операція місцевими хірургами апендециту закінчувалась на 99% фатально......За вісім років служби там пам'ятаю декілька випадків таких,а їх було десятки....,як не сотні...
29.12.2020 18:01 Ответить
УмнО! Еще поможет помочь Иван-Чай, корень валерианы, полынь, пижма, коры дуба и крушина. В отдельных случаях рекомендована настойка чистотела и мухомора. В серьезных случаях применять березовый деготь.
29.12.2020 18:54 Ответить
Все вышеперечисленное засовывать нужно обязательно в дупу! Иначе не поможет!
29.12.2020 19:52 Ответить
Один "падишах" решил спасать туркмен корнем солодки, другой "царь север" пытается обеспечить весь мир "спутником" на основе " новичка", "Боярышника" и подмененной мочи олимпийцев. Тогда уж лучше "корешки" особенно если их еще и "курить можно".
29.12.2020 19:44 Ответить
А самого Бердымухамедова похоже ужэ не вылечить.Клиника.....
29.12.2020 19:45 Ответить
Бердымухамедова надо срочно спасать иначе мы его потеряем.
29.12.2020 20:19 Ответить
Вы будете смеяться, но я читал британское исследование на эту тему. Солодка содержит какое-то вещество. которое ин витро убивает корону
29.12.2020 20:38 Ответить
Відсталий азійський народ, відосики від майстрів спорту по боротьбі з всілякими ковідами краще допомагають.
29.12.2020 23:10 Ответить
Є ще одна цікава ідея, гідна Бердимухамедова. Лікувати короночку касторкою і йодом.
30.12.2020 03:32 Ответить
В защиту корня солодки: чумаки в походах за солью, запасались корнем солодки, который придавал силу. Вполне проверенное средство от застойных явлений бронхолегочных путей. Разумеется, считать корень солодки "убийцей короны" - сильное преувеличение. Так любители "простых решений" обесценивают то, что уже зарекомендовало себя не одно столетие. Пропагандисты наоборот.
30.12.2020 08:06 Ответить
 
 