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Новости Политика Украины
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лицензия (178) Нацсовет_ТРВ (568) телевидение (854) 112_Украина (174) ZIK (121)

Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд, чтобы аннулировать лицензии телеканалов Zik и "112 Украина".

Такие решения регулятор принял на своем заседании 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Обратиться в суд Нацсовет планирует за того, что оба канала во время проведения нескольких проверок не предоставили всех необходимых документов (в частности, копии сеток вещания)

Проверки касались в том числе трансляции встречи председателя политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" Бужанский и Кравчук требуют ввести санкции против 4-го канала: ведущий Дроздов сравнил зрителей "каналов Медведчука" с крысами. ВИДЕО

Также Нацсовет объявил несколько предупреждений за разжигание вражды в эфире из-за трансляции упомянутой встречи, а также из-за марафона "Пахнет Соросом" и анонса марафона "Реванш соросятни".

Кроме этого, Нацсовет назначил еще одну проверку канала "112 Украина" из-за программы "Голос народа", участие в которой принимал народный депутат Украины II-VII созывов Петр Симоненко. Его высказывания, по мнению регулятора, имеют признаки нарушений законодательства. В частности, призывы к разжиганию розни, распространение необъективной информации, призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 2777 Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 9391этот Хмырь вам построит только могилу...болваны...
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13.02.2021 00:20
+4
ой ***.. меня так беспокоит мнение каких-то журнашлюх из Кацапстана шо капец...
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13.02.2021 00:51
+3
Тебя сразу сделают фошыздом ********* и прочая падаль...
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13.02.2021 00:39
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решение РНБО никакоґо веса не имеет ..в акурат ОАСК отменит 24 августа 1991 ?
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13.02.2021 00:11 Ответить
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 8611
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13.02.2021 00:46 Ответить
В цій країні, уже два роки, прєзєдєнт взагалі не має влади. Його всі нахєр посилають. А ти про якесь снбо говориш.
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13.02.2021 07:07 Ответить
Устал от тотальной Мавзолейной лжи? Добро пожаловать в БОМЖи... советского ГУЛАГа...,Крысыам Мавзолейным не хватило 74 года,чтоб построить нормальное советское дерьмо... Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7204
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13.02.2021 00:19 Ответить
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 2777 Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 9391этот Хмырь вам построит только могилу...болваны...
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13.02.2021 00:20 Ответить
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 5859
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13.02.2021 10:37 Ответить
А чого в суд, може напряму до кремлівського педофіла звернутися?
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13.02.2021 00:20 Ответить
Мистер Порошенко,вы должны придерживаться демократических принципов управления страной,и не быть Гитлером для народа...
Ангела Меркель.2014г.
Эта "демократия" по Меркель в 2014 году чуть не стоила государственности Украине... в горячий период войны с крысами Путлера....
Это хорошо что Литва помогла и Болгария с вооружениями,снарядами, патронами обмундированием техникой,горючим,аккумуляторами для танков самолетов БТРов и питанием...А если бы нет?
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13.02.2021 00:35 Ответить
Может лучше и надежней будет, да и в назидание другим тв каналам - сжечь их нах, да и все !? Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 2342
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13.02.2021 00:35 Ответить
Тебя сразу сделают фошыздом ********* и прочая падаль...
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13.02.2021 00:39 Ответить
ой ***.. меня так беспокоит мнение каких-то журнашлюх из Кацапстана шо капец...
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13.02.2021 00:51 Ответить
Ньюз ван уже потеряли.
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13.02.2021 00:51 Ответить
Суд восстановит как и московитский проспект и кацапа-шевцова
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13.02.2021 00:52 Ответить
Я улицу Баумана топтал (это на хуторе Нивки ) Боевик ленинский , экспроприатор так называемый , будь проклят .
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13.02.2021 12:15 Ответить
Кто в Украину дегенерата Портнова завез и когда? По приколу?
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13.02.2021 02:42 Ответить
Значит "NewsOne" уже амнистия Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 8406 ? Пока дело дойдет до суда., нац. совет еще извинятся будет. А говорили и мечтали. что ТК "НАШ" на очереди... Вы что забыли кто в Украине преЗедент?
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13.02.2021 04:52 Ответить
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7577 Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 1633
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13.02.2021 05:18 Ответить
Що заважає преЗЕрвативу закрити рашистські сортири: "наш", "срана", пєтушарія? Тому із зе-баната такий же патріот, як із повії цєлочка. Криворогульга тварюка займається банальним піаром, а не реальними справами.
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13.02.2021 07:05 Ответить
Что мешало Петру так пиариться наложить санкции на вражеские каналы если Зеленский так пиариться я только за и пусть по больше так пиариться накладывает санкции на агентов кремля
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13.02.2021 10:53 Ответить
Якщо у тебе, телепня, віслюча пам'ять, то я нагадаю, що більше 200 кацапських каналів було викинуто з ефірів за часи петра. А ще ж одноглазніки, хєряндекс, вконтактє, мейл-сру та інші.
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13.02.2021 13:54 Ответить
Да ещё напомни что именно Петро вернул давно забытого Медведчука в политику подключив его к минским переговорам дали ему скупить телеканалы для вещания кремлевской пропаганды
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13.02.2021 15:03 Ответить
Т.е. кроме как за отсутствие бумажки лишить лицензии вражеские каналы нельзя? Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 3714
Или это только бизнес.
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13.02.2021 07:58 Ответить
Не поняв, а нюзван, шо уже рєабілітірАвАлі? Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 8795
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13.02.2021 10:39 Ответить
Пізно Нацрада стала знімать із себе трусики, вже діла не буде, пропала в партнерів потенція!
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13.02.2021 12:16 Ответить
Санкции - запрет на трансляцию, но не отзыв лицензии на вещание. Это как если бы гражданину Украины запретили выходить из дома, но гражданства не лишили. Эти санкции - временное явление, они связаны не с самими телеканалами, а исключительно с их владельцем - Козаком. Поэтому у них сохраняется статус телеканалов и лицензия, но пока вещать не могут, типа домашний арест. В данной новости идут речь, что у двух телеканалов хотят забрать лицензию уже по другим причинам, не тем, по которым ввели санкции. По третьему телеканалу причин для отзыва лицензии пока не обнаружено, но он остается под санкциями, как связанный с Козаком. Цензору нужно в таких новостях больше разжовывать, чтобы многим понятней было. Если конечно цензор сам понимает в чем тут разница.
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13.02.2021 12:59 Ответить
Смішно чи сумно....дєрьмократія. Хочуть з орками в справедливу феміду погратися. та їм пох.цимбалам ваші судилища. Зрозуміло що масковський патріархат нервово курвить в стороні, та рже в кулак. Порада ...ви шути закони прийміть на благо Держави Україна. Звичайно при наявності кепи, а так Що можуть прийняти?. Це щоденна кропітка праця всіх комітетів вр. Ці клоуни мабуть не розуміють куди попадають. Сумно. Бардак в Дацком каралєвствє і вже напротязі 30 рочків.
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13.02.2021 21:30 Ответить
 
 