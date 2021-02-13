Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд, чтобы аннулировать лицензии телеканалов Zik и "112 Украина".

Такие решения регулятор принял на своем заседании 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Обратиться в суд Нацсовет планирует за того, что оба канала во время проведения нескольких проверок не предоставили всех необходимых документов (в частности, копии сеток вещания)

Проверки касались в том числе трансляции встречи председателя политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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Также Нацсовет объявил несколько предупреждений за разжигание вражды в эфире из-за трансляции упомянутой встречи, а также из-за марафона "Пахнет Соросом" и анонса марафона "Реванш соросятни".

Кроме этого, Нацсовет назначил еще одну проверку канала "112 Украина" из-за программы "Голос народа", участие в которой принимал народный депутат Украины II-VII созывов Петр Симоненко. Его высказывания, по мнению регулятора, имеют признаки нарушений законодательства. В частности, призывы к разжиганию розни, распространение необъективной информации, призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

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