Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд, чтобы аннулировать лицензии телеканалов Zik и "112 Украина".
Такие решения регулятор принял на своем заседании 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
Обратиться в суд Нацсовет планирует за того, что оба канала во время проведения нескольких проверок не предоставили всех необходимых документов (в частности, копии сеток вещания)
Проверки касались в том числе трансляции встречи председателя политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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Также Нацсовет объявил несколько предупреждений за разжигание вражды в эфире из-за трансляции упомянутой встречи, а также из-за марафона "Пахнет Соросом" и анонса марафона "Реванш соросятни".
Кроме этого, Нацсовет назначил еще одну проверку канала "112 Украина" из-за программы "Голос народа", участие в которой принимал народный депутат Украины II-VII созывов Петр Симоненко. Его высказывания, по мнению регулятора, имеют признаки нарушений законодательства. В частности, призывы к разжиганию розни, распространение необъективной информации, призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
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Ангела Меркель.2014г.
Эта "демократия" по Меркель в 2014 году чуть не стоила государственности Украине... в горячий период войны с крысами Путлера....
Это хорошо что Литва помогла и Болгария с вооружениями,снарядами, патронами обмундированием техникой,горючим,аккумуляторами для танков самолетов БТРов и питанием...А если бы нет?
Или это только бизнес.