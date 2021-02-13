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Новини Політика України
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ліцензія (95) Нацрада_ТРМ (361) телебачення (730) 112_Україна (173) ZIK (121)

Нацрада домагатиметься у суді анулювання ліцензій Zik і "112 Україна"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацрада домагатиметься у суді анулювання ліцензій Zik і

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду, щоб анулювати ліцензії телеканалів Zik і "112 Україна".

Такі рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 12 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Звернутись до суду Нацрада планує через те, що обидва канали під час проведення кількох перевірок не надали усіх потрібних документів, зокрема копії сіткок мовлення.

Перевірки стосувались, зокрема, трансляції зустрічі голови політради політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата України Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

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Також Нацрада оголосила кілька попередженнь за розпалювання ворожнечі в ефірі через трансляцію згаданої зустрічі, а також через марафон "Тхне Соросом" та анонс марафону "Реванш соросятні".

Крім цього, Нацрада призначила ще одну перевірку каналу "112 Україна" через програму "Голос народу", участь у якій брав народний депутат України II-VII скликань Петро Симоненко. Його висловлювання, на думку регулятора, мають ознаки порушень законодавства. Зокрема, заклики до розпалювання ворожнечі, поширення необ'єктивної інформації, заклики до порушення територіальної цілісності України.

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Топ коментарі
+4
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 2777 Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 9391этот Хмырь вам построит только могилу...болваны...
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13.02.2021 00:20
+4
ой ***.. меня так беспокоит мнение каких-то журнашлюх из Кацапстана шо капец...
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13.02.2021 00:51
+3
Тебя сразу сделают фошыздом ********* и прочая падаль...
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13.02.2021 00:39
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решение РНБО никакоґо веса не имеет ..в акурат ОАСК отменит 24 августа 1991 ?
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13.02.2021 00:11 Відповісти
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 8611
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13.02.2021 00:46 Відповісти
В цій країні, уже два роки, прєзєдєнт взагалі не має влади. Його всі нахєр посилають. А ти про якесь снбо говориш.
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13.02.2021 07:07 Відповісти
Устал от тотальной Мавзолейной лжи? Добро пожаловать в БОМЖи... советского ГУЛАГа...,Крысыам Мавзолейным не хватило 74 года,чтоб построить нормальное советское дерьмо... Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7204
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13.02.2021 00:19 Відповісти
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 2777 Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 9391этот Хмырь вам построит только могилу...болваны...
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13.02.2021 00:20 Відповісти
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 5859
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13.02.2021 10:37 Відповісти
А чого в суд, може напряму до кремлівського педофіла звернутися?
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13.02.2021 00:20 Відповісти
Мистер Порошенко,вы должны придерживаться демократических принципов управления страной,и не быть Гитлером для народа...
Ангела Меркель.2014г.
Эта "демократия" по Меркель в 2014 году чуть не стоила государственности Украине... в горячий период войны с крысами Путлера....
Это хорошо что Литва помогла и Болгария с вооружениями,снарядами, патронами обмундированием техникой,горючим,аккумуляторами для танков самолетов БТРов и питанием...А если бы нет?
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13.02.2021 00:35 Відповісти
Может лучше и надежней будет, да и в назидание другим тв каналам - сжечь их нах, да и все !? Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 2342
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13.02.2021 00:35 Відповісти
Тебя сразу сделают фошыздом ********* и прочая падаль...
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13.02.2021 00:39 Відповісти
ой ***.. меня так беспокоит мнение каких-то журнашлюх из Кацапстана шо капец...
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13.02.2021 00:51 Відповісти
Ньюз ван уже потеряли.
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13.02.2021 00:51 Відповісти
Суд восстановит как и московитский проспект и кацапа-шевцова
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13.02.2021 00:52 Відповісти
Я улицу Баумана топтал (это на хуторе Нивки ) Боевик ленинский , экспроприатор так называемый , будь проклят .
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13.02.2021 12:15 Відповісти
Кто в Украину дегенерата Портнова завез и когда? По приколу?
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13.02.2021 02:42 Відповісти
Значит "NewsOne" уже амнистия Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 8406 ? Пока дело дойдет до суда., нац. совет еще извинятся будет. А говорили и мечтали. что ТК "НАШ" на очереди... Вы что забыли кто в Украине преЗедент?
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13.02.2021 04:52 Відповісти
Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7577 Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 1633
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13.02.2021 05:18 Відповісти
Що заважає преЗЕрвативу закрити рашистські сортири: "наш", "срана", пєтушарія? Тому із зе-баната такий же патріот, як із повії цєлочка. Криворогульга тварюка займається банальним піаром, а не реальними справами.
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13.02.2021 07:05 Відповісти
Что мешало Петру так пиариться наложить санкции на вражеские каналы если Зеленский так пиариться я только за и пусть по больше так пиариться накладывает санкции на агентов кремля
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13.02.2021 10:53 Відповісти
Якщо у тебе, телепня, віслюча пам'ять, то я нагадаю, що більше 200 кацапських каналів було викинуто з ефірів за часи петра. А ще ж одноглазніки, хєряндекс, вконтактє, мейл-сру та інші.
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13.02.2021 13:54 Відповісти
Да ещё напомни что именно Петро вернул давно забытого Медведчука в политику подключив его к минским переговорам дали ему скупить телеканалы для вещания кремлевской пропаганды
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13.02.2021 15:03 Відповісти
Т.е. кроме как за отсутствие бумажки лишить лицензии вражеские каналы нельзя? Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 3714
Или это только бизнес.
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13.02.2021 07:58 Відповісти
Не поняв, а нюзван, шо уже рєабілітірАвАлі? Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 8795
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13.02.2021 10:39 Відповісти
Пізно Нацрада стала знімать із себе трусики, вже діла не буде, пропала в партнерів потенція!
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13.02.2021 12:16 Відповісти
Санкции - запрет на трансляцию, но не отзыв лицензии на вещание. Это как если бы гражданину Украины запретили выходить из дома, но гражданства не лишили. Эти санкции - временное явление, они связаны не с самими телеканалами, а исключительно с их владельцем - Козаком. Поэтому у них сохраняется статус телеканалов и лицензия, но пока вещать не могут, типа домашний арест. В данной новости идут речь, что у двух телеканалов хотят забрать лицензию уже по другим причинам, не тем, по которым ввели санкции. По третьему телеканалу причин для отзыва лицензии пока не обнаружено, но он остается под санкциями, как связанный с Козаком. Цензору нужно в таких новостях больше разжовывать, чтобы многим понятней было. Если конечно цензор сам понимает в чем тут разница.
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13.02.2021 12:59 Відповісти
Смішно чи сумно....дєрьмократія. Хочуть з орками в справедливу феміду погратися. та їм пох.цимбалам ваші судилища. Зрозуміло що масковський патріархат нервово курвить в стороні, та рже в кулак. Порада ...ви шути закони прийміть на благо Держави Україна. Звичайно при наявності кепи, а так Що можуть прийняти?. Це щоденна кропітка праця всіх комітетів вр. Ці клоуни мабуть не розуміють куди попадають. Сумно. Бардак в Дацком каралєвствє і вже напротязі 30 рочків.
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13.02.2021 21:30 Відповісти
 
 