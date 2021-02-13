Нацрада домагатиметься у суді анулювання ліцензій Zik і "112 Україна"
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду, щоб анулювати ліцензії телеканалів Zik і "112 Україна".
Такі рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 12 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
Звернутись до суду Нацрада планує через те, що обидва канали під час проведення кількох перевірок не надали усіх потрібних документів, зокрема копії сіткок мовлення.
Перевірки стосувались, зокрема, трансляції зустрічі голови політради політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата України Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.
Також Нацрада оголосила кілька попередженнь за розпалювання ворожнечі в ефірі через трансляцію згаданої зустрічі, а також через марафон "Тхне Соросом" та анонс марафону "Реванш соросятні".
Крім цього, Нацрада призначила ще одну перевірку каналу "112 Україна" через програму "Голос народу", участь у якій брав народний депутат України II-VII скликань Петро Симоненко. Його висловлювання, на думку регулятора, мають ознаки порушень законодавства. Зокрема, заклики до розпалювання ворожнечі, поширення необ'єктивної інформації, заклики до порушення територіальної цілісності України.
Будь ласка, зачекайте...
Ангела Меркель.2014г.
Эта "демократия" по Меркель в 2014 году чуть не стоила государственности Украине... в горячий период войны с крысами Путлера....
Это хорошо что Литва помогла и Болгария с вооружениями,снарядами, патронами обмундированием техникой,горючим,аккумуляторами для танков самолетов БТРов и питанием...А если бы нет?
Или это только бизнес.