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Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Провластная команда не рассматривает возможность отставки нынешнего состава Кабинета Министров.
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока вопрос отставки правительства нами, во всяком случае, не рассматривался", - сказал он.
Ермак уточнил, что под "нами" он имеет в виду "провластную команду".
Руководитель офиса главы государства также подчеркнул, что сейчас есть "абсолютно слаженная работа" Верховной Рады, Кабинета Министров и ОП.
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
Верим -верим кгбэшной мрази дерьмаку, тот ни спит -ни есть, все об Украине заботится! Шо, наверняка дурных не могут найти в зеленогнойном правительстве работать! Окромя витренко и бабки жульки, тем пофиг, лишь бы до корыта побыстрей. Правда тимошенницу и сами зеленые не хотят- полный кирдык тогда придет гораздо быстрей))))))
ну тогда можно не переживать за правоохорону
ты бумагу туалетную в опе во всех точках сменил?
бо великие тоже сруть...
бездельник.
машиностроения,энергетического машиностроения,химической отрасли,теплогенерации). Разве это чучело понимает последствия того" оно" озвучивает? Вместо наведения порядка в отрасли( убирания схем приводящих к " убыточности")" оно" констатирует что нельзя получать прибыль при ТАКОМ ГРАБЕЖЕ. Конечно ЛЮБАЯ отрасль будет УБЫТОЧНАЯ при таком руководстве( ну типа укрспирта где прибыль должна быть МИНИМУМ ТРИСТА процентов,а она...убыточна. Так причина в уе@анах ее управляющих или в ее "не перспективности"?)
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы."
Перевожу на человеческий язык и излагаю то, чем поделился Люнгман в кулуарах:
- Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.
- В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;
- Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленным на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;
- Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.
Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:
- Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;
- Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружественное плечо" на своих политических условиях.
- Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.
Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.
Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними (ИМХО) на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президенству. Но это уже совсем другая история...
Олег Шарп