УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 172 44
Кабмін (6258) відставка (1203) Єрмак Андрій (1228)

Питання відставки уряду наразі не розглядалося, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання відставки уряду наразі не розглядалося, - Єрмак

Провладна команда не розглядає можливості відставки нинішнього складу Кабінету Міністрів.

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі питання відставки уряду нами, у будь-якому разі, не розглядалося", - сказав він.

Єрмак уточнив, що під "нами" він має на увазі "провладну команду".

Читайте також: В Офісі Президента не обговорюють відставку Шмигаля, - Кирило Тимошенко

Керівник офісу глави держави також підкреслив, що зараз є "абсолютно злагоджена робота" Верховної Ради, Кабінету Міністрів і ОП.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
"Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 8794Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 8794Говно слипается в комочки"- топ гости калов Медведчука - Тягнибок, Тимошенко, Ляшко, Арахамия, Билецкий
показати весь коментар
13.02.2021 02:52
+3
Нардеп зі «Слуги народу» 6 разів виграв у лотереюВопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 3341Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від «Слуги народу» Максим Павлюк задекларував 1,9 мільйона гривень виграшу від шести різних фірм.Згідно з оприлюдненою інформацією, Павлюк 26 січня отримав 446 858 гривень виграшу від фірми «АйЛОТ», 249 000 гривень - від «Західний трейд», 373 000 гривень - від «Київський трейд». А також 249 000 гривень - від «Дніпровський трейд», 37300 гривень - від «Прикарпатський трейд» і 249 000 гривень - від «Подільський трейд».Повідомляється, що як вид даного доходу в декларації вказана виплата частини виграшу.Разом з тим, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, одним з видів діяльності фірми «АйЛОТ» зазначена «організація азартних ігор», а п'яти інших - «організація інших видів відпочинку та розваг».Це не перший виграш Павлюка. У 2019 році «слуга народу» задекларував 900 000 гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 000 гривень.До депутатства Павлюк працював у військовій прокуратурі, до 2018 року офіційно жив на невелику зарплату і брав кредит. Перша сума заощаджень з'явилась у декларації чоловіка лише після продажу будинку в селищі Козин.
показати весь коментар
13.02.2021 02:54
+3
аступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 36

ну тогда можно не переживать за правоохорону
показати весь коментар
13.02.2021 02:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за Гончарука він казав те ж саме
показати весь коментар
13.02.2021 01:39 Відповісти
Бенефіціар буратіно Медведчук страхує Бойка, розкручує рига Разумкова. Єрмак підсовує Бубочці Стефанчука, рейтинг віслюка обнуляють, лупатого роблять гнаним, підвищують його шанси + трохи патріотичного лоску. Його прагнуть вивести у фінал до ПП. Як вам кремлівська багатоходівка?
показати весь коментар
13.02.2021 02:26 Відповісти
згідний. але актори, актори. як колись казав Станіславський - не верю Ох і провалять цю багатоходівочку. А їм що, як недавно сказала кремлівська шкапа (лавров) а вони .... сміються.
показати весь коментар
13.02.2021 09:05 Відповісти
Да что эти зеленожопые каждый день как мантру повторяют- отставка не планируется! По ходу - сами себя уговаривают!)))) Прям как у Жванецкого
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
Верим -верим кгбэшной мрази дерьмаку, тот ни спит -ни есть, все об Украине заботится! Шо, наверняка дурных не могут найти в зеленогнойном правительстве работать! Окромя витренко и бабки жульки, тем пофиг, лишь бы до корыта побыстрей. Правда тимошенницу и сами зеленые не хотят- полный кирдык тогда придет гораздо быстрей))))))
показати весь коментар
13.02.2021 12:07 Відповісти
"пока, во всяком случае, не рассматривался". І цим все сказано.
показати весь коментар
13.02.2021 02:20 Відповісти
Цікаво, а ЗЕбанатам Коломойша платить чи Єрмак? І чим з ними розплачуються: маслом на хліб чи зеленими шмарклями?
показати весь коментар
13.02.2021 02:27 Відповісти
а він їх в сіх поставив на цифру, вони отримують гроші від "добровільних платежів" а єермак їм розписує ролі.
показати весь коментар
13.02.2021 09:07 Відповісти
Єрмак вигулює бубочку

Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 6807
показати весь коментар
13.02.2021 02:25 Відповісти
да... а ермака, никто на свете отменить не может.. а два года назад, это недоразумение, даже не представлял что существует такая реальность.. и *****, Государством рулит.. и вовочка сейчас у нас фараон Украины.. и тот клоун два года назад.. нами повелевает лучший клоун во Вселенной.. ипать Кара ГОСПОДНЯ..за что нам это наказание???
показати весь коментар
13.02.2021 02:45 Відповісти
Ермак провалил донбасский кейс и его скоро уберут: Украина переходит к "плану Б"Андрей Ермак слишком многое наобещал президенту. Михаил Жирохов. Апостроф.
показати весь коментар
13.02.2021 02:47 Відповісти
"Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 8794Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 8794Говно слипается в комочки"- топ гости калов Медведчука - Тягнибок, Тимошенко, Ляшко, Арахамия, Билецкий
показати весь коментар
13.02.2021 02:52 Відповісти
білецький=100 аваков тягнибок виріс разом з фірташем, бачимо медведчука - нам являється кравчук, там де юля - там і путін. А ляшко і арахамія - для антуражу. Не може ж тягнибок завжди лупати очима.
показати весь коментар
13.02.2021 09:13 Відповісти
Нардеп зі «Слуги народу» 6 разів виграв у лотереюВопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 3341Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від «Слуги народу» Максим Павлюк задекларував 1,9 мільйона гривень виграшу від шести різних фірм.Згідно з оприлюдненою інформацією, Павлюк 26 січня отримав 446 858 гривень виграшу від фірми «АйЛОТ», 249 000 гривень - від «Західний трейд», 373 000 гривень - від «Київський трейд». А також 249 000 гривень - від «Дніпровський трейд», 37300 гривень - від «Прикарпатський трейд» і 249 000 гривень - від «Подільський трейд».Повідомляється, що як вид даного доходу в декларації вказана виплата частини виграшу.Разом з тим, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, одним з видів діяльності фірми «АйЛОТ» зазначена «організація азартних ігор», а п'яти інших - «організація інших видів відпочинку та розваг».Це не перший виграш Павлюка. У 2019 році «слуга народу» задекларував 900 000 гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 000 гривень.До депутатства Павлюк працював у військовій прокуратурі, до 2018 року офіційно жив на невелику зарплату і брав кредит. Перша сума заощаджень з'явилась у декларації чоловіка лише після продажу будинку в селищі Козин.
показати весь коментар
13.02.2021 02:54 Відповісти
аступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 36

ну тогда можно не переживать за правоохорону
показати весь коментар
13.02.2021 02:57 Відповісти
Ляшку залишається тільки вилами зробити собі харакірі чи сеппуку, без різниці, перед цим вигукнувши: "А хіба так можна було!"
показати весь коментар
13.02.2021 07:09 Відповісти
А шо сразу нет? Это же так весело - разгонять кабмин, распускать Раду, сокращать армию...
показати весь коментар
13.02.2021 03:51 Відповісти
забот - недели не хватает Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 5190
показати весь коментар
13.02.2021 07:00 Відповісти
А зря! Единственное его достоинство, что он якобы против врагов Украины, хотя это ещё не факт.
показати весь коментар
13.02.2021 05:53 Відповісти
А зря! Единственное его достоинство, что он якобы против врагов Украины, хотя это ещё не факт
показати весь коментар
13.02.2021 05:56 Відповісти
еще раз - он против кого?
показати весь коментар
13.02.2021 06:58 Відповісти
Наразі головний запит до української громади вже в іншому: Коли нарешті українці розглянуть питання перебування при владі некомпетентних аморальних злочинців зі складу слуг неукраїнського народу?
показати весь коментар
13.02.2021 06:15 Відповісти
занялся бы своими прямыми обязанностями.
ты бумагу туалетную в опе во всех точках сменил?
бо великие тоже сруть...
показати весь коментар
13.02.2021 06:57 Відповісти
а вообще ето конечно большое упущение, шо не рассматривался.

бездельник.
показати весь коментар
13.02.2021 07:06 Відповісти
Что-то меня гложут смутные сомнения, не шулер ли, однако?
показати весь коментар
13.02.2021 07:12 Відповісти
отбросьте сомнения - доверьтесь чувствам и будете правы.
показати весь коментар
13.02.2021 07:39 Відповісти
прочитав заголовок статьи подумал шо вся власть подаст в отставку.а замена премьера проблему не решает.зекодло засело всерьёз и надолго.
показати весь коментар
13.02.2021 07:22 Відповісти
Можна повірити, бо схоже що патрони(кадри) закінчилися. Одного Вітренка навіть не можуть на посаду "пропхнути", а що вже говорити за весь склад уряду.
показати весь коментар
13.02.2021 07:36 Відповісти
Вітренко (по дідусю Дубинський) чітко буде слідувати догмі батьківства - за русь усрусь. А патрони - там там ніколи їх не було. делаєм взноси - отвечай. Як колись говорила вагоновожата- на екран через диван. Остап віщував - грузите апельсини бочками. А електрик театра (ермак) - но деньги вперед. патронтаж опустів. навіщо платити, коли йде цунамі.
показати весь коментар
13.02.2021 09:28 Відповісти
видать дерьмака на хорошей подпитке держит этот шмигаль раз кукушка хваит петушка и по накатаному
показати весь коментар
13.02.2021 07:45 Відповісти
Почему ????? Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак - Цензор.НЕТ 1662
показати весь коментар
13.02.2021 08:15 Відповісти
Так они же все делают "как надо",за что отставка? Они заканчивают убивать экономику,берут активно в долг,приняли "прекрасный" закон про землю,лишающий украинцев своей земли. Что не так то? Не для украинцев они же работают и не украинцы оценивают их работу( украинцы вообще тридцать лет ничего не оценивают,не способны ,иначе ни Кравчук,ни Кучма,ни Ющенко,ни тем более Янукович ни вообще нонсенс ПеПо,и аут Зеленский не стали бы президентами,а кто премьеры были просто жесть- политиканы,популисты,болтуны,номенклатура). Мы старейшая нация Европы у которой нет стратегии собственного развития. Такое впечатление что наша нация напоминает старого человека находящегося в маразме и ведущего себя как ребенок . То в ЕС,то в тайгу,то с протянутой рукой за хлебом( сидящем на золоте). Облик нации это облик тех кто представляет нацию( кому делегируют полномочия)- моральные уроды мастурбирующие под камеры,отстреливающие людей в своих "маетках",развлекающихся с ОДИНАДЦЕТИЛЕТНИМ девочками в Азии,ворующие беспардонно,берущие взятки ОТКРЫТО,открыто занимающиеся БАНДИТИЗМОМ( рейдерство). Прикольный"облик нации". И это ещё не "худшие",А есть ещё и сирийные убийцы( закопавшие в посадках массу людей в 90е,сидевшие в дурдомах,занимавшиеся протиституцией) Прикольный образ( срез) украинского общества,выбирающего или вообще не выбирающего( безразличного) такую "ЫЛИТу". Она сейчас везде "такая" но у нас гидота из гидот,ну как мы. А "правительство" ...они даже не понимают что они говорят( типа "Шмигуля") ,который озвучивает что нам ПРИ СЕГОДНЯШНЕМ ДЕФИЦИТЕ бюджета ДВЕСТИ МИЛЛИАРДОВ( 7млрд$) восполнить свою добычу угля ЗА ГРИВНИ и ПЯТЬ отраслей,работающих на эту промышленность и покупать? уголь( за что?) и обеспечить людей угандоненных отраслей- угольной,горного
машиностроения,энергетического машиностроения,химической отрасли,теплогенерации). Разве это чучело понимает последствия того" оно" озвучивает? Вместо наведения порядка в отрасли( убирания схем приводящих к " убыточности")" оно" констатирует что нельзя получать прибыль при ТАКОМ ГРАБЕЖЕ. Конечно ЛЮБАЯ отрасль будет УБЫТОЧНАЯ при таком руководстве( ну типа укрспирта где прибыль должна быть МИНИМУМ ТРИСТА процентов,а она...убыточна. Так причина в уе@анах ее управляющих или в ее "не перспективности"?)
показати весь коментар
13.02.2021 08:33 Відповісти
Какай КМ? У тебя там тимошенко (бородатый, который) безумствует, тебя хочет уронить и самому урывать куски от общака. А ты про КМ. А вот ЮВТ скоро придется менять номера телефонов и звонить своему однофамильцу, чтобы помочь государству любыми средствами
показати весь коментар
13.02.2021 08:40 Відповісти
Коли накопичиться загроза що ось-ось вдарить блискавка, кловун використає кабмін як громовідвід і розжене його, а бубачка буде білий та пухнастий.
показати весь коментар
13.02.2021 08:47 Відповісти
Вопрос отставки правительства пока не рассматривался/ Народ имеет право знать перечень всех вопросов, которые пока не рассматривались Типа : Вопрос обучения географии сотрудников ОП , путающих Словакию с Словенией, а Китай с Непалом, пока не рассматривался. Вопрос отсутствия у Зеленского способностей к государственной деятельности пока не рассматривался. Вопрос женитьбы Зеленского на Мендель после сообщений о её беременности пока не рассматривался. И т.д.
показати весь коментар
13.02.2021 08:48 Відповісти
на Дерибасовской открылася пивная.. а потом переехала в офис пердизента на Банковую...
показати весь коментар
13.02.2021 09:23 Відповісти
Ору) правительство себя отставлять не хочет)
показати весь коментар
13.02.2021 09:35 Відповісти
один віщує, що відставка уряду не на часі, другий поправляє-відставки уряду не буде. Голова та зам голови ведуть діалог в цирку., де два коверних (клоуни) потішають публіку (73 відсотки) своїми репризами, а 73 думають-що це театр. До єрмака зі всіх усюд наближається п---ц, а він хорохориться. А він слідує приказці- слухі о его смерти билі преждевременние. аж ніяк. Його дістане плата за менеджерство у проекті " сделай байдена", а потім прилетить і інше.
показати весь коментар
13.02.2021 09:50 Відповісти
Ладно правительство снова уйдет в отставку, раньше чем президент. А кто такой Єрмак ?
показати весь коментар
13.02.2021 10:23 Відповісти
«НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ»...
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы."
Перевожу на человеческий язык и излагаю то, чем поделился Люнгман в кулуарах:
- Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.
- В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;
- Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленным на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;
- Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.
Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:
- Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;
- Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружественное плечо" на своих политических условиях.
- Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.
Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.
Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними (ИМХО) на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президенству. Но это уже совсем другая история...
Олег Шарп
показати весь коментар
13.02.2021 12:10 Відповісти
В Штатах и ЕС уже прекрасно поняли кто такой Осел Оманский , по тому даже если он свой коронный номер с роялем прямо в офисе МВФ исполнит , бабла все равно не кто не даст. Точнее не так , дадут но мизер , бо не кому не нужны голодные бунты в средине Европы в 21 веке.
показати весь коментар
13.02.2021 12:34 Відповісти
От перемены мест слагаемых.....
показати весь коментар
13.02.2021 12:25 Відповісти
Це хто такий??
показати весь коментар
13.02.2021 21:21 Відповісти
 
 