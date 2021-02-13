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Из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта в 7 областях Украины, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта в 7 областях Украины, - ГСЧС

Из-за сложных погодных условий в ночь на субботу, 13 февраля, обесточены 64 населенных пункта в семи областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 7 областях, а именно: Львовская - 20, Черновицкая - 15, Тернопольская - 11, Днепропетровская - 10, Донецкая - 4, Кировоградская - 2 и Одесская - 2", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Автор: Вадим Куц
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Таки да, зима нагадала про себе. Вчора зранку було +7, а ввечері вже -9. Зараз -11, снігу небагато.
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13.02.2021 08:37 Ответить
***
Сніги метуть. У вікнах біле мрево.
Антени ловлять клаптики новин.
На білий вальс запрошую дерева,
на білий вальс вітрів і хуртовин.

Хай буде сніг, і музика, і вечір.
Хай серце серцю сплачує борги.
О покладіть гілки мені на плечі,
з мого життя пострушуйте сніги!

Я вас люблю за те, що ви дерева.
Що ви прийшли до мене, що ви тут.
Зима стоїть, скляна і перкалева.
Метуть сніги. Сніги метуть, метуть…

Ліна КОСТЕНКО
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13.02.2021 08:56 Ответить
 
 