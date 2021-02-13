Через негоду знеструмлено 64 населені пункти в 7 областях України, - ДСНС
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Через складні погодні умови в ніч на суботу, 13 лютого, знеструмлено 64 населені пункти в семи областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
"У ніч із 12 на 13 лютого унаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населені пункти в 7 областях, а саме: у Львівській - 20, у Чернівецькій - 15, у Тернопільській - 11, у Дніпропетровській - 10, у Донецькій - 4, в Кіровоградській - 2 і в Одеській - 2", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в суботу.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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Сніги метуть. У вікнах біле мрево.
Антени ловлять клаптики новин.
На білий вальс запрошую дерева,
на білий вальс вітрів і хуртовин.
Хай буде сніг, і музика, і вечір.
Хай серце серцю сплачує борги.
О покладіть гілки мені на плечі,
з мого життя пострушуйте сніги!
Я вас люблю за те, що ви дерева.
Що ви прийшли до мене, що ви тут.
Зима стоїть, скляна і перкалева.
Метуть сніги. Сніги метуть, метуть…
Ліна КОСТЕНКО