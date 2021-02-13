РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15696 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
3 823 36
Байден (2375) санкции (10610) Северный поток (1428)

В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Сенате призвали Байдена к санкциям против

Сенаторы Соединенных Штатов Америки призвали вновь избранного президента страны Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции, направленные против достройки и ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в письме, которое в пятницу, 12 февраля, главе Белого дома отправили сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин.

"Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", - отметили сенаторы.

Они также выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем, - глава МИД Германии Маас

На этой неделе немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала письмо вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое он отправил в августе 2020 года в администрацию президента Дональда Трампа. Шольц предлагал инвестировать миллиард бюджетных евро в строительство в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа в обмен на отказ США вводить санкции против "Северного потока-2".

В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и нанесет вред Украине. По меньшей мере, формально эту точку зрения разделяет и новая администрация Белого дома. Так, представитель Госдепартамента США недавно подчеркнул, что запуск газопровода стал бы "плохим соглашением" для Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Польши Моравецкий о строительстве "Северного потока-2": "Дарение России очередного инструмента шантажа"

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
А может Байдену пора уже вводить санкции за електроенергию с раши?
Против найвеличнішого.
показать весь комментарий
13.02.2021 15:25
+12
Джозеф, мочи этих немецко-фашистских недобитков!!!
показать весь комментарий
13.02.2021 15:25
+10
В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3357
показать весь комментарий
13.02.2021 15:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту" Источник: https://censor.net/ru/n3247783
А уж мы как ждем!
показать весь комментарий
13.02.2021 15:22 Ответить
Мыша, тебе какое до этого дело?)) Вспомнил в детстве. мы ехали в автобусе, впереди сидела женщина, и у нее по спине полз кувалдык, ну кузнечик по-твоему. Он полз ( не прыгал), и уже подползал к вороту платья, а мне было жуть интересно, когда он на шею залезет, и женщина напугается))) Он дополз до самого края материи, я приготовился получить удовольствие, а ЭТА ДРЯНЬ, прыгнула, причем прямо мне в глаз. В общем расстройство я тогда получил(((
показать весь комментарий
13.02.2021 17:21 Ответить
На Мове кузнечик - коник, дикарь ты болотный с киселем вместо мозга и соловьиным пометом вместо мыслей У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3710
показать весь комментарий
13.02.2021 17:34 Ответить
И с х.йлом вместо правительства ((
показать весь комментарий
13.02.2021 17:58 Ответить
то явно не с моего детства картинка, я с извращенцами не якшался)))
показать весь комментарий
13.02.2021 18:08 Ответить
В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3357
показать весь комментарий
13.02.2021 15:24 Ответить
В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 957
показать весь комментарий
13.02.2021 15:36 Ответить
они там все чокнутые!

«Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину» - Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.
показать весь комментарий
13.02.2021 17:28 Ответить
Джозеф, мочи этих немецко-фашистских недобитков!!!
показать весь комментарий
13.02.2021 15:25 Ответить
Расскажи почему он ушел из армии в которой якобы служил.

Жители оккупированных территорий ели с рук оккупантов.
И что то ели в немецких лагерях?

А это как называть?
Михаил Михалков - брат гимнописца, офицер СС
показать весь комментарий
13.02.2021 15:42 Ответить
Не дёргай ногами, казламордае, лучше вазелином затаривайся: это уже надолго, если не навсегда... У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6113 У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7292
показать весь комментарий
13.02.2021 16:01 Ответить
Коцаб, затаривайся вазелином... У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6234
показать весь комментарий
13.02.2021 16:12 Ответить
А может Байдену пора уже вводить санкции за електроенергию с раши?
Против найвеличнішого.
показать весь комментарий
13.02.2021 15:25 Ответить
Сєпарок чи калобарант? У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 304
показать весь комментарий
13.02.2021 15:56 Ответить
Хто, членограй ???
показать весь комментарий
13.02.2021 16:03 Ответить
Той дебіл що для України санкцій просить. Сидить на суку і сук пиляє ****. У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4304
показать весь комментарий
13.02.2021 16:10 Ответить
Дивно, але я щось не помітив у нього навіть слова "Україна", а ти ??? У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2023
показать весь комментарий
13.02.2021 16:15 Ответить
У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2847 Andriy Kalnyshevsky А оце як розуміти?
показать весь комментарий
13.02.2021 17:01 Ответить
Що саме ???
показать весь комментарий
13.02.2021 19:25 Ответить
Український прапор,а слово Україна я і в тебе не помітив.
показать весь комментарий
14.02.2021 15:38 Ответить
Слово "Україна" ти приплів до посту, в якому йшла мова про нацвеличнішого членограя і безпідставно звинувачуєшь у цьому всіх навкруги. Я б на твоєму місці вибачився перед людиною, яку ти образив, не маючи на те підстав. Це, з твого боку, було б і справедливо, і сміливо, і по-людськи.
показать весь комментарий
14.02.2021 16:21 Ответить
Цікаво, казламордих за їхньою староютрадицією будуть на конюшні пороти, чи прилюдно на Майдані, біля церкви, хто в курсі ??? У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4944
показать весь комментарий
13.02.2021 16:18 Ответить
Может пора радикально решать проблему СП2?
.
У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5718
показать весь комментарий
13.02.2021 17:02 Ответить
Тоді краще бойових плавців на СП1 послати...
показать весь комментарий
13.02.2021 17:05 Ответить
ДЖим&ДЖин призвали ДЖо и похоже запустили бюрократический механизм на уничтожения проекта СевПоток-2. Держим кулаки за Дж_пацанов)
показать весь комментарий
13.02.2021 18:55 Ответить
А вот теперь и посмотрим, действительно ли Байден решительно настроен против кацапов, или он такое же мягкое гуано как и его бывший патрон обамка.
показать весь комментарий
14.02.2021 02:00 Ответить
О це й буде перевірочка яка покаже шо то за чувачок ..
показать весь комментарий
16.02.2021 00:47 Ответить
 
 