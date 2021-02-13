В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2"
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Сенаторы Соединенных Штатов Америки призвали вновь избранного президента страны Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции, направленные против достройки и ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в письме, которое в пятницу, 12 февраля, главе Белого дома отправили сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин.
"Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", - отметили сенаторы.
Они также выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".
На этой неделе немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала письмо вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое он отправил в августе 2020 года в администрацию президента Дональда Трампа. Шольц предлагал инвестировать миллиард бюджетных евро в строительство в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа в обмен на отказ США вводить санкции против "Северного потока-2".
В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и нанесет вред Украине. По меньшей мере, формально эту точку зрения разделяет и новая администрация Белого дома. Так, представитель Госдепартамента США недавно подчеркнул, что запуск газопровода стал бы "плохим соглашением" для Европы.
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«Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину» - Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.
Жители оккупированных территорий ели с рук оккупантов.
И что то ели в немецких лагерях?
А это как называть?
Михаил Михалков - брат гимнописца, офицер СС
Против найвеличнішого.
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