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У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти

Сенатори Сполучених Штатів Америки закликали новообраного президента країни Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови та введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в листі, який в п'ятницю, 12 лютого, главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - зазначили сенатори.

Вони також висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

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Цього тижня німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опублікувала лист віцеканцлера ФРН Олафа Шольца, якого він відправив у серпні 2020 року в адміністрацію президента Дональда Трампа. Шольц пропонував інвестувати мільярд бюджетних євро в будівництво в Німеччині терміналу для прийому американського скрапленого природного газу в обмін на відмову США запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".

У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні. Формально цю точку зору поділяє і нова адміністрація Білого дому. Зокрема, представник Держдепартаменту США нещодавно підкреслив, що запуск газопроводу став би "поганою угодою" для Європи.

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Топ коментарі
+13
А может Байдену пора уже вводить санкции за електроенергию с раши?
Против найвеличнішого.
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13.02.2021 15:25
+12
Джозеф, мочи этих немецко-фашистских недобитков!!!
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13.02.2021 15:25
+10
В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3357
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13.02.2021 15:24
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Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту" Источник: https://censor.net/ru/n3247783
А уж мы как ждем!
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13.02.2021 15:22 Відповісти
Мыша, тебе какое до этого дело?)) Вспомнил в детстве. мы ехали в автобусе, впереди сидела женщина, и у нее по спине полз кувалдык, ну кузнечик по-твоему. Он полз ( не прыгал), и уже подползал к вороту платья, а мне было жуть интересно, когда он на шею залезет, и женщина напугается))) Он дополз до самого края материи, я приготовился получить удовольствие, а ЭТА ДРЯНЬ, прыгнула, причем прямо мне в глаз. В общем расстройство я тогда получил(((
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13.02.2021 17:21 Відповісти
На Мове кузнечик - коник, дикарь ты болотный с киселем вместо мозга и соловьиным пометом вместо мыслей У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3710
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13.02.2021 17:34 Відповісти
И с х.йлом вместо правительства ((
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13.02.2021 17:58 Відповісти
то явно не с моего детства картинка, я с извращенцами не якшался)))
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13.02.2021 18:08 Відповісти
В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3357
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13.02.2021 15:24 Відповісти
В Сенате призвали Байдена к санкциям против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 957
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13.02.2021 15:36 Відповісти
они там все чокнутые!

«Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину» - Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.
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13.02.2021 17:28 Відповісти
Джозеф, мочи этих немецко-фашистских недобитков!!!
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13.02.2021 15:25 Відповісти
Расскажи почему он ушел из армии в которой якобы служил.

Жители оккупированных территорий ели с рук оккупантов.
И что то ели в немецких лагерях?

А это как называть?
Михаил Михалков - брат гимнописца, офицер СС
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13.02.2021 15:42 Відповісти
Не дёргай ногами, казламордае, лучше вазелином затаривайся: это уже надолго, если не навсегда... У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6113 У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7292
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13.02.2021 16:01 Відповісти
Коцаб, затаривайся вазелином... У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6234
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13.02.2021 16:12 Відповісти
А может Байдену пора уже вводить санкции за електроенергию с раши?
Против найвеличнішого.
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13.02.2021 15:25 Відповісти
Сєпарок чи калобарант? У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 304
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13.02.2021 15:56 Відповісти
Хто, членограй ???
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13.02.2021 16:03 Відповісти
Той дебіл що для України санкцій просить. Сидить на суку і сук пиляє ****. У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4304
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13.02.2021 16:10 Відповісти
Дивно, але я щось не помітив у нього навіть слова "Україна", а ти ??? У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2023
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13.02.2021 16:15 Відповісти
У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2847 Andriy Kalnyshevsky А оце як розуміти?
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13.02.2021 17:01 Відповісти
Що саме ???
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13.02.2021 19:25 Відповісти
Український прапор,а слово Україна я і в тебе не помітив.
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14.02.2021 15:38 Відповісти
Слово "Україна" ти приплів до посту, в якому йшла мова про нацвеличнішого членограя і безпідставно звинувачуєшь у цьому всіх навкруги. Я б на твоєму місці вибачився перед людиною, яку ти образив, не маючи на те підстав. Це, з твого боку, було б і справедливо, і сміливо, і по-людськи.
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14.02.2021 16:21 Відповісти
Цікаво, казламордих за їхньою староютрадицією будуть на конюшні пороти, чи прилюдно на Майдані, біля церкви, хто в курсі ??? У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4944
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13.02.2021 16:18 Відповісти
Может пора радикально решать проблему СП2?
.
У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5718
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13.02.2021 17:02 Відповісти
Тоді краще бойових плавців на СП1 послати...
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13.02.2021 17:05 Відповісти
ДЖим&ДЖин призвали ДЖо и похоже запустили бюрократический механизм на уничтожения проекта СевПоток-2. Держим кулаки за Дж_пацанов)
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13.02.2021 18:55 Відповісти
А вот теперь и посмотрим, действительно ли Байден решительно настроен против кацапов, или он такое же мягкое гуано как и его бывший патрон обамка.
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14.02.2021 02:00 Відповісти
О це й буде перевірочка яка покаже шо то за чувачок ..
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16.02.2021 00:47 Відповісти
 
 