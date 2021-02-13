У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2"
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Сенатори Сполучених Штатів Америки закликали новообраного президента країни Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови та введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в листі, який в п'ятницю, 12 лютого, главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.
"Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - зазначили сенатори.
Вони також висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".
Цього тижня німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опублікувала лист віцеканцлера ФРН Олафа Шольца, якого він відправив у серпні 2020 року в адміністрацію президента Дональда Трампа. Шольц пропонував інвестувати мільярд бюджетних євро в будівництво в Німеччині терміналу для прийому американського скрапленого природного газу в обмін на відмову США запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".
У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні. Формально цю точку зору поділяє і нова адміністрація Білого дому. Зокрема, представник Держдепартаменту США нещодавно підкреслив, що запуск газопроводу став би "поганою угодою" для Європи.
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