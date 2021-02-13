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На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен системой аварийной защиты.

 Об этом сообщила эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная, информирует Цензор.НЕТ.

"А почему "Энергоатом" молчит, что сегодня сработала автоматическая защита на энергоблоке ХАЭС-2. Как писать победные реляции о сокращении срока ремонта ХАЭС-2 на целый месяц - так не заржавеет за ними. А сообщить о нарушении сегодня на ХАЭС-2 – тишина", - сообщила эксперт.

Она допустила, что "Энергоатом" может сокрыть аварийную ситуацию на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.

"Будет, как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора, и в статистику нарушений не включили?", - добавила эксперт.

На официальных сайтах НАЭК "Энергоатом" и Хмельницкой АЭС по состоянию на середину дня 13 февраля отсутствуют данные об аварийном отключении блока.

Читайте также: Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключен. Причины выясняются, - "Энергоатом"

Напомним, ранее НАЭК "Энергоатом" сообщила, что ремонтная кампания на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС будет досрочно прекращена. Подключение блока планировалось на конец текущей недели.

Напомним, по данным экспертов "Центра Разумкова", именно срыв ремонтной кампании на АЭС летом 2020 г. привел к повышенной нагрузке на тепловые электростанции. Повышенная нагрузка на ТЭС увеличила аварийность угольных энергоблоков, а также привела к ускоренному срабатыванию запасов угля.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+38
И не смешно. Что-то у нас в последнее время сплошные "аварийные" отключения энергоблоков на АЭС. Хотя еще 16 января работало 12 из 15. Зато теперь есть повод еще увеличить импорт из раши.
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13.02.2021 16:45
+33
Люди пытаются понять почему вдруг так массово останавливаются энергоблоки государственных АЭС, которые приносят доход экономике Украины и так массово закупается энергия у агрессора. Хотя с 2015 года до приходя зеленой пошести такого не было.
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13.02.2021 16:51
+20
Остановлено почти половина мощности атомных блоков в период зимнего максимума и тупое молчание власти. А импорт из раши растет по дням. Вот это и напрягает.
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13.02.2021 16:56
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А два тижні жити як дух святий : без електрики, без тепла, без їжи...
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13.02.2021 19:31 Ответить
елементарное уменьшение мощности блока ,до критического уровня, приведет к срабатыванию автоматической защиты, которая его аварийно остановит На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 4481
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13.02.2021 17:16 Ответить
Зелені тридурасти ще підірвуть якусь атомну станцію.
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13.02.2021 16:51 Ответить
Та ну, то при Петрушці артсклади підривались регулярно
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13.02.2021 17:38 Ответить
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 1880
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13.02.2021 17:41 Ответить
А Зеле пофиг.
Он в ОАЭ на случку. С кем?

Пусть парятся украинцьі и Европа из-за последствий диверсий его назначенцев.
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13.02.2021 16:53 Ответить
"Загрози національній безпеці держави, вимагають обов'язкових жорстких рішень" Зеленский.

Первое решение - послать все подальше ... и уехать отдыхать в теплые края.
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13.02.2021 16:58 Ответить
Я не пам"ятаю хто з експертів на ТБ висловив побоювання,що деякі наші олігархи,з метою щоб купляли їх теплову і зелену електроенергію здатні влаштувати на котрійсь атомній другий Чорнобиль...Всі посміялись-посміялись - і забули...А як на мене люди,які здатні доводити українців до краю абсолютно на таке здатні...Вже сьогодні по новинах показували якусь старушку,каже - "я,навєрно,повєшусь...Нє за што жить,нєчєм платіть за жизнь"...І стає зовсім не смішно,стає моторошно...
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13.02.2021 16:53 Ответить
До приходу зеленої сволоти такого не було щоб так часто зупинялися енергоблоки.
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13.02.2021 16:55 Ответить
На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт - Цензор.НЕТ 9619
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13.02.2021 16:57 Ответить
Да. И результат

На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт - Цензор.НЕТ 2494
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13.02.2021 17:00 Ответить
кагда шуты в политике то такое свыклись ..... мля но очень страшно когда шуты идут в медицину и атомную энергетику......
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13.02.2021 17:02 Ответить
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 7187 На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 8695
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13.02.2021 17:14 Ответить
Оце так мовчать
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13.02.2021 17:15 Ответить
"Осенью 2018 года, уже после принятия политического решения о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ, было заключено секретное соглашение с российской компанией ТВЭЛ, которым контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС продлили до 2025 года, пишет газета ZN.UA.
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15. Таким образом, российский ТВЭЛ будет поставлять 60% топлива для атомных реакторов"
Выбирай, но осторожно, но выбирай (с) - либо покупать в рашке ядерное топливо, либо электричество.
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13.02.2021 17:15 Ответить
у тебе щелепа вивихнута? Якщо ні, так пиши відповідно: Казляндія, россосіся, Параша. На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 1452
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13.02.2021 20:59 Ответить
все правильно,надо отказыватся от совковой ядерной енергетики,и вперед в светлое будущее к зеленым европейским технологиям ! На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 3564
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13.02.2021 17:16 Ответить
а чо ты лыбишься?в германии так и делают...еще и электричество бесплатно поставляют потребителям при переизбытке На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 4421
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13.02.2021 17:24 Ответить
сравнил Германию и Украину, цивилизованное государство с страной 3 мира где все через жопу На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 1099 у нас наоборот все говорят что атомная енергетика супер класс,дешевая,а зеленая енергетикак зло На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 1099 вроде бы и против всего совкового в стране,а совковыми технологиями пользуются аж бегом На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 6925
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13.02.2021 17:27 Ответить
Структура энергетики крупнейших стран ЕС на 2019 год.
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 9797
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13.02.2021 17:30 Ответить
кацапа,ты иди лучше думай,кому будешь ненужный газ с нефтью впаривать На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 4252.
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13.02.2021 17:30 Ответить
та скоко там на той венгрии с беларусью на вакцине заработаешь? к тому же лука те бабки все равно обратно вытянет.и венграм откаты платить надо,шоб спутник покупали...
но -это руцкий бизнес.
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13.02.2021 17:53 Ответить
одной вакцине кучу бабла заработают
Дай боже нашому телятку тай вовка з'їсти.
Перевод нужен, москалику?
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13.02.2021 19:45 Ответить
кацапище це, та з такими ж у групі підтримки.
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13.02.2021 21:04 Ответить
Только в ой Германии за прошлый год потребители выплатили 31,9 лярдов до акций той зеленой энергетике, конечно они могут даром раздавать электроэнергии если все на каждый той колдовал час получат по 12 евроцента дотации
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13.02.2021 17:30 Ответить
в норвегии вообще свой газ внутри страны не используют На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 9682.его продают (дорого) желающим.используют как источник энергии и тепла электричество.а вырученные за газ деньги начисляют гражданам
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13.02.2021 17:34 Ответить
Сколько той Норвегии, одна дорога вдоль моря,
А зачем им газ тот нужен если у них избыток в гидроэнергетике
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13.02.2021 18:10 Ответить
ну да...а греет их северное сияние и гольфстрим На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 314.да у них вдоль этой дороги больше населения,чем во всей кацапской сибири и заполярье.и у этого населения существуют энергетические потребности.
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13.02.2021 18:54 Ответить
на одной зеленой энергетике далеко не уедешь! и Германия тоже... Не вводи в заблуждение...Немцы покупают злектрику у поляков, а те на угле ее добывают....Дочь инженером в Германии...
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13.02.2021 18:36 Ответить
почему бы и нет?весь ес-единый рынок .главное ,что не у рашки и не у беларусов покупают...
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13.02.2021 18:56 Ответить
я про то , что не надо рушить ядерную энергетику в угоду зеленой....
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13.02.2021 19:25 Ответить
вот с этим согласен...ограничивать нужно тепловую.но у слабого преЗедента так не получается.бо тепловая у тех,кто его во власть протолкнул.а атомная -у государства.
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13.02.2021 19:46 Ответить
Блок на ППР, ще тестується.
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13.02.2021 17:17 Ответить
А как может быть аварийно остановлен энергоблок если его только 15 февраля собирались включить в работу?
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13.02.2021 17:27 Ответить
Ну журналисты то гуманитарии а не техники и не знают как проверяется правильная работа защиты
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13.02.2021 17:33 Ответить
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 4436
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13.02.2021 19:05 Ответить
читать нужно всю статью
" 13 лютого о 10:01 на енергоблоці №2 під час проведення комплексних електричних випробувань, при переведенні живлення власних потреб з робочого на резервне, відключився резервний трансформатор власних потреб ...... "

и тут журналисты напутали, основной ТСН как раз не может быть в работе так как он запитывается от работающего энергоблока, при выводе энергоблока в ремонт и при ремонте питание осуществляется с резервного ТСН, просто при подготовке к запуску энергоблока отключился резервный ТСН и запустился резервный дизель генератор.
На Чернобыльской АЭС как раз проводили эксперимент по использованию выбега турбины для питания ТСН
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13.02.2021 21:21 Ответить
Serg Koshserg - << читать нужно всю статью " 13 лютого о 10:01 на енергоблоці №2... >>

Журналисты взяли из => "Інформаційний центр ХАЕС"
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 3274
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13.02.2021 21:38 Ответить
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС під час випробувань, на етапі пуску після ППР-2020 згідно з проектним алгоритмом, відбулася зупинка реакторної установки дією аварійного захисту
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13.02.2021 22:48 Ответить
Диверсия!? Или более "толерантное" аварийное отключение энергоблока. Не летом его же ... останавливать...
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13.02.2021 17:29 Ответить
В процессе пуска блоков ввэр после перегрузки топлива проверяется эффективность работы аврийной защиты после первого выхода на минимально контролируемый уровень мощности!
Усе нормально мама, некуй писять кипятком)
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13.02.2021 21:20 Ответить
При бажанні зраду можна відшукати і в купці собачого лайна за клубом )
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13.02.2021 17:40 Ответить
Таке враження, що енергетика окупована агентами ФСБ.
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13.02.2021 17:48 Ответить
Вже вважай вся Україна окупована агентами фсб. Основний агент сидить в кріслі президента.
В країні море проблем, а воно падло поїхало відпочивати в Емірати за бюджетні кошти. Щоб воно звідти і не вернулось.
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13.02.2021 18:24 Ответить
жучок поставят и всё заработает
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13.02.2021 17:49 Ответить
Весело вам На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 5833 И хуже- будет На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 6454
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13.02.2021 17:54 Ответить
Думаю тут поясненя простіше - олігархи України гроблять дешеву АЕС енергетику

України, щоб заробляти на поставках вугілля/ мазуту по мутним схемам , а потім
втридорога продавати цю електроенергію українцям На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 9896
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13.02.2021 17:55 Ответить
Ага, спочатку "ток", а потім ніж в спину.
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13.02.2021 18:09 Ответить
Давно себя в старшие мышибраття записал? Когда до кацапских обезьян дойдет, что их шовинизм вызывает только отвращение у всех вменяемых людей, которых угораздило жить рядом с этой гнойной помойкой.
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13.02.2021 18:43 Ответить
Животное...россияне пытались нам газ отключить в -30 На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 866 Несколько раз. В нарушение всех договоров. А на оккупированной территории за уровень жизни арестантов оккупант отвечает.
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13.02.2021 21:13 Ответить
Не **#ет случаем?
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13.02.2021 18:13 Ответить
Устраивают умышленно ситуацию для оправдания покупки из рашки. Суки сволочные гробят Украину. Доколе?
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13.02.2021 18:19 Ответить
Напомним, по данным экспертов "Центра Разумкова",Источник: https://censor.net/ru/n3247792

Кто эти люди??? На каком основании (образование, опыт работы) они делают свои умозаключения???
На мой взгляд, происходит планомерное уничтожение АЭС!!! И мне пох"уй на закрытие каналов условных агентов кремля!!!
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13.02.2021 18:35 Ответить
В даному конкретному випадку, запевню вас, це технологічне спрацювання системи захисту. Тідьки що розмовляв з товаришем, який працює на ХАЕС. . Він передав вітання читачам Цензора і просив заспокоїти всіх. А громадянка Кошарна (чи кошерна) хай не бовкає в інформпросторі інформацію, в якій ніц не петрає. Інше питання^ чи є в енергосистемі запас потужності при такого роду відключеннях? А блок №2 після тестування буде виведено на робочий режим.
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13.02.2021 18:37 Ответить
Тут есть хоть кто нибудь с мозгами? ТВЕЛы Украина по вашему где берет? у раши естественно. Так поясните мне, уважаемые сверхразумы, какая разница между импортом энергии и закупке твелов?
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13.02.2021 20:08 Ответить
Твелы есть у сша и франции.рф - это не иденственный,кто их может производить!
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14.02.2021 00:10 Ответить
Вы цену видели ихних твелов? Можно гордо сесть себе на хвост и покупать у европы, но ставка вырастет так, что нынешние 1.7за квч семечками покажутся.
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14.02.2021 00:34 Ответить
Если останавливаются энергоблоки, значит кому то это выгодно.
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13.02.2021 20:28 Ответить
Профицит электроэнергии.Девать ее ппросто не куда!Вот блок и отключили!Что,люди,промышленность,города остались без света?Нет конечно!Помните ссср.Тогда электроэнергии хватало!И промышленность потребляла в 10 раз больше чем сейчас,а мощности практически остались на 90% от ссср.Только Чернобыльскую аэс отключили...А сейчас потребление в разы меньше чем было 30 лет назад.Все остальное - паника!Усе буде Украіна!І усе буде гаразд!Слава Украіні!
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14.02.2021 00:08 Ответить
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