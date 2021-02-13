На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт
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Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен системой аварийной защиты.
Об этом сообщила эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная, информирует Цензор.НЕТ.
"А почему "Энергоатом" молчит, что сегодня сработала автоматическая защита на энергоблоке ХАЭС-2. Как писать победные реляции о сокращении срока ремонта ХАЭС-2 на целый месяц - так не заржавеет за ними. А сообщить о нарушении сегодня на ХАЭС-2 – тишина", - сообщила эксперт.
Она допустила, что "Энергоатом" может сокрыть аварийную ситуацию на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.
"Будет, как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора, и в статистику нарушений не включили?", - добавила эксперт.
На официальных сайтах НАЭК "Энергоатом" и Хмельницкой АЭС по состоянию на середину дня 13 февраля отсутствуют данные об аварийном отключении блока.
Напомним, ранее НАЭК "Энергоатом" сообщила, что ремонтная кампания на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС будет досрочно прекращена. Подключение блока планировалось на конец текущей недели.
Напомним, по данным экспертов "Центра Разумкова", именно срыв ремонтной кампании на АЭС летом 2020 г. привел к повышенной нагрузке на тепловые электростанции. Повышенная нагрузка на ТЭС увеличила аварийность угольных энергоблоков, а также привела к ускоренному срабатыванию запасов угля.
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Он в ОАЭ на случку. С кем?
Пусть парятся украинцьі и Европа из-за последствий диверсий его назначенцев.
Первое решение - послать все подальше ... и уехать отдыхать в теплые края.
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15. Таким образом, российский ТВЭЛ будет поставлять 60% топлива для атомных реакторов"
Выбирай, но осторожно, но выбирай (с) - либо покупать в рашке ядерное топливо, либо электричество.
но -это руцкий бизнес.
Дай боже нашому телятку тай вовка з'їсти.
Перевод нужен, москалику?
А зачем им газ тот нужен если у них избыток в гидроэнергетике
" 13 лютого о 10:01 на енергоблоці №2 під час проведення комплексних електричних випробувань, при переведенні живлення власних потреб з робочого на резервне, відключився резервний трансформатор власних потреб ...... "
и тут журналисты напутали, основной ТСН как раз не может быть в работе так как он запитывается от работающего энергоблока, при выводе энергоблока в ремонт и при ремонте питание осуществляется с резервного ТСН, просто при подготовке к запуску энергоблока отключился резервный ТСН и запустился резервный дизель генератор.
На Чернобыльской АЭС как раз проводили эксперимент по использованию выбега турбины для питания ТСН
Журналисты взяли из => "Інформаційний центр ХАЕС"
Усе нормально мама, некуй писять кипятком)
В країні море проблем, а воно падло поїхало відпочивати в Емірати за бюджетні кошти. Щоб воно звідти і не вернулось.
України, щоб заробляти на поставках вугілля/ мазуту по мутним схемам , а потім
втридорога продавати цю електроенергію українцям
Кто эти люди??? На каком основании (образование, опыт работы) они делают свои умозаключения???
На мой взгляд, происходит планомерное уничтожение АЭС!!! И мне пох"уй на закрытие каналов условных агентов кремля!!!