На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен системой аварийной защиты.

Об этом сообщила эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная, информирует Цензор.НЕТ.

"А почему "Энергоатом" молчит, что сегодня сработала автоматическая защита на энергоблоке ХАЭС-2. Как писать победные реляции о сокращении срока ремонта ХАЭС-2 на целый месяц - так не заржавеет за ними. А сообщить о нарушении сегодня на ХАЭС-2 – тишина", - сообщила эксперт.

Она допустила, что "Энергоатом" может сокрыть аварийную ситуацию на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.

"Будет, как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора, и в статистику нарушений не включили?", - добавила эксперт.

На официальных сайтах НАЭК "Энергоатом" и Хмельницкой АЭС по состоянию на середину дня 13 февраля отсутствуют данные об аварийном отключении блока.

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Напомним, ранее НАЭК "Энергоатом" сообщила, что ремонтная кампания на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС будет досрочно прекращена. Подключение блока планировалось на конец текущей недели.

Напомним, по данным экспертов "Центра Разумкова", именно срыв ремонтной кампании на АЭС летом 2020 г. привел к повышенной нагрузке на тепловые электростанции. Повышенная нагрузка на ТЭС увеличила аварийность угольных энергоблоков, а также привела к ускоренному срабатыванию запасов угля.