УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14651 відвідувач онлайн
Новини ЕкономікаПодії
19 328 174
АЕС (278) енергетика (1647) Енергоатом (445) Хмельницька АЕС (26)

На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено системою аварійного захисту.

Про це повідомила експертка в сфері атомної енергетики Ольга Кошарна, інформує Цензор.НЕТ.

"А чому "Енергоатом" мовчить, що сьогодні  спрацював автоматичний  захист на енергоблоці ХАЕС-2? Як писати переможні реляції про скорочення терміну ремонту ХАЕС-2 на цілий місяць - так не заіржавіє за ними. А повідомити про порушення сьогодні на ХАЕС-2 - тиша", - повідомила експертка.

Вона допустила, що "Енергоатом" може приховати аварійну ситуацію на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС.

"Буде, як з ЗАЕС-5, коли 7 січня виявили, що протікає першій контур парогенератора, і в статистику порушень не включили?" - додала експертка.

На офіційних сайтах НАЕК "Енергоатом" і Хмельницької АЕС станом на середину дня 13 лютого відсутні дані про аварійне відключення блоку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп

Нагадаємо, раніше НАЕК "Енергоатом" повідомила, що ремонтна кампанія на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС буде достроково припинена. Підключення блоку планувалося на кінець поточного тижня.

Нагадаємо, за даними експертів "Центру Разумкова", саме зрив ремонтної кампанії на АЕС влітку 2020 року призвів до підвищеного навантаження на теплові електростанції. Підвищене навантаження на ТЕС збільшило аварійність вугільних енергоблоків, а також призвело до прискореного спрацьовування запасів вугілля.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
И не смешно. Что-то у нас в последнее время сплошные "аварийные" отключения энергоблоков на АЭС. Хотя еще 16 января работало 12 из 15. Зато теперь есть повод еще увеличить импорт из раши.
показати весь коментар
13.02.2021 16:45
+33
Люди пытаются понять почему вдруг так массово останавливаются энергоблоки государственных АЭС, которые приносят доход экономике Украины и так массово закупается энергия у агрессора. Хотя с 2015 года до приходя зеленой пошести такого не было.
показати весь коментар
13.02.2021 16:51
+20
Остановлено почти половина мощности атомных блоков в период зимнего максимума и тупое молчание власти. А импорт из раши растет по дням. Вот это и напрягает.
показати весь коментар
13.02.2021 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А два тижні жити як дух святий : без електрики, без тепла, без їжи...
показати весь коментар
13.02.2021 19:31 Відповісти
елементарное уменьшение мощности блока ,до критического уровня, приведет к срабатыванию автоматической защиты, которая его аварийно остановит На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 4481
показати весь коментар
13.02.2021 17:16 Відповісти
Зелені тридурасти ще підірвуть якусь атомну станцію.
показати весь коментар
13.02.2021 16:51 Відповісти
Та ну, то при Петрушці артсклади підривались регулярно
показати весь коментар
13.02.2021 17:38 Відповісти
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 1880
показати весь коментар
13.02.2021 17:41 Відповісти
А Зеле пофиг.
Он в ОАЭ на случку. С кем?

Пусть парятся украинцьі и Европа из-за последствий диверсий его назначенцев.
показати весь коментар
13.02.2021 16:53 Відповісти
"Загрози національній безпеці держави, вимагають обов'язкових жорстких рішень" Зеленский.

Первое решение - послать все подальше ... и уехать отдыхать в теплые края.
показати весь коментар
13.02.2021 16:58 Відповісти
Я не пам"ятаю хто з експертів на ТБ висловив побоювання,що деякі наші олігархи,з метою щоб купляли їх теплову і зелену електроенергію здатні влаштувати на котрійсь атомній другий Чорнобиль...Всі посміялись-посміялись - і забули...А як на мене люди,які здатні доводити українців до краю абсолютно на таке здатні...Вже сьогодні по новинах показували якусь старушку,каже - "я,навєрно,повєшусь...Нє за што жить,нєчєм платіть за жизнь"...І стає зовсім не смішно,стає моторошно...
показати весь коментар
13.02.2021 16:53 Відповісти
До приходу зеленої сволоти такого не було щоб так часто зупинялися енергоблоки.
показати весь коментар
13.02.2021 16:55 Відповісти
На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт - Цензор.НЕТ 9619
показати весь коментар
13.02.2021 16:57 Відповісти
Да. И результат

На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока, - эксперт - Цензор.НЕТ 2494
показати весь коментар
13.02.2021 17:00 Відповісти
кагда шуты в политике то такое свыклись ..... мля но очень страшно когда шуты идут в медицину и атомную энергетику......
показати весь коментар
13.02.2021 17:02 Відповісти
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 7187 На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 8695
показати весь коментар
13.02.2021 17:14 Відповісти
Оце так мовчать
показати весь коментар
13.02.2021 17:15 Відповісти
"Осенью 2018 года, уже после принятия политического решения о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ, было заключено секретное соглашение с российской компанией ТВЭЛ, которым контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС продлили до 2025 года, пишет газета ZN.UA.
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15. Таким образом, российский ТВЭЛ будет поставлять 60% топлива для атомных реакторов"
Выбирай, но осторожно, но выбирай (с) - либо покупать в рашке ядерное топливо, либо электричество.
показати весь коментар
13.02.2021 17:15 Відповісти
у тебе щелепа вивихнута? Якщо ні, так пиши відповідно: Казляндія, россосіся, Параша. На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 1452
показати весь коментар
13.02.2021 20:59 Відповісти
все правильно,надо отказыватся от совковой ядерной енергетики,и вперед в светлое будущее к зеленым европейским технологиям ! На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 3564
показати весь коментар
13.02.2021 17:16 Відповісти
а чо ты лыбишься?в германии так и делают...еще и электричество бесплатно поставляют потребителям при переизбытке На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 4421
показати весь коментар
13.02.2021 17:24 Відповісти
сравнил Германию и Украину, цивилизованное государство с страной 3 мира где все через жопу На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 1099 у нас наоборот все говорят что атомная енергетика супер класс,дешевая,а зеленая енергетикак зло На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 1099 вроде бы и против всего совкового в стране,а совковыми технологиями пользуются аж бегом На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 6925
показати весь коментар
13.02.2021 17:27 Відповісти
Структура энергетики крупнейших стран ЕС на 2019 год.
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 9797
показати весь коментар
13.02.2021 17:30 Відповісти
кацапа,ты иди лучше думай,кому будешь ненужный газ с нефтью впаривать На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 4252.
показати весь коментар
13.02.2021 17:30 Відповісти
та скоко там на той венгрии с беларусью на вакцине заработаешь? к тому же лука те бабки все равно обратно вытянет.и венграм откаты платить надо,шоб спутник покупали...
но -это руцкий бизнес.
показати весь коментар
13.02.2021 17:53 Відповісти
одной вакцине кучу бабла заработают
Дай боже нашому телятку тай вовка з'їсти.
Перевод нужен, москалику?
показати весь коментар
13.02.2021 19:45 Відповісти
кацапище це, та з такими ж у групі підтримки.
показати весь коментар
13.02.2021 21:04 Відповісти
Только в ой Германии за прошлый год потребители выплатили 31,9 лярдов до акций той зеленой энергетике, конечно они могут даром раздавать электроэнергии если все на каждый той колдовал час получат по 12 евроцента дотации
показати весь коментар
13.02.2021 17:30 Відповісти
в норвегии вообще свой газ внутри страны не используют На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 9682.его продают (дорого) желающим.используют как источник энергии и тепла электричество.а вырученные за газ деньги начисляют гражданам
показати весь коментар
13.02.2021 17:34 Відповісти
Сколько той Норвегии, одна дорога вдоль моря,
А зачем им газ тот нужен если у них избыток в гидроэнергетике
показати весь коментар
13.02.2021 18:10 Відповісти
ну да...а греет их северное сияние и гольфстрим На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 314.да у них вдоль этой дороги больше населения,чем во всей кацапской сибири и заполярье.и у этого населения существуют энергетические потребности.
показати весь коментар
13.02.2021 18:54 Відповісти
на одной зеленой энергетике далеко не уедешь! и Германия тоже... Не вводи в заблуждение...Немцы покупают злектрику у поляков, а те на угле ее добывают....Дочь инженером в Германии...
показати весь коментар
13.02.2021 18:36 Відповісти
почему бы и нет?весь ес-единый рынок .главное ,что не у рашки и не у беларусов покупают...
показати весь коментар
13.02.2021 18:56 Відповісти
я про то , что не надо рушить ядерную энергетику в угоду зеленой....
показати весь коментар
13.02.2021 19:25 Відповісти
вот с этим согласен...ограничивать нужно тепловую.но у слабого преЗедента так не получается.бо тепловая у тех,кто его во власть протолкнул.а атомная -у государства.
показати весь коментар
13.02.2021 19:46 Відповісти
Блок на ППР, ще тестується.
показати весь коментар
13.02.2021 17:17 Відповісти
А как может быть аварийно остановлен энергоблок если его только 15 февраля собирались включить в работу?
показати весь коментар
13.02.2021 17:27 Відповісти
Ну журналисты то гуманитарии а не техники и не знают как проверяется правильная работа защиты
показати весь коментар
13.02.2021 17:33 Відповісти
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 4436
показати весь коментар
13.02.2021 19:05 Відповісти
читать нужно всю статью
" 13 лютого о 10:01 на енергоблоці №2 під час проведення комплексних електричних випробувань, при переведенні живлення власних потреб з робочого на резервне, відключився резервний трансформатор власних потреб ...... "

и тут журналисты напутали, основной ТСН как раз не может быть в работе так как он запитывается от работающего энергоблока, при выводе энергоблока в ремонт и при ремонте питание осуществляется с резервного ТСН, просто при подготовке к запуску энергоблока отключился резервный ТСН и запустился резервный дизель генератор.
На Чернобыльской АЭС как раз проводили эксперимент по использованию выбега турбины для питания ТСН
показати весь коментар
13.02.2021 21:21 Відповісти
Serg Koshserg - << читать нужно всю статью " 13 лютого о 10:01 на енергоблоці №2... >>

Журналисты взяли из => "Інформаційний центр ХАЕС"
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 3274
показати весь коментар
13.02.2021 21:38 Відповісти
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС під час випробувань, на етапі пуску після ППР-2020 згідно з проектним алгоритмом, відбулася зупинка реакторної установки дією аварійного захисту
показати весь коментар
13.02.2021 22:48 Відповісти
Диверсия!? Или более "толерантное" аварийное отключение энергоблока. Не летом его же ... останавливать...
показати весь коментар
13.02.2021 17:29 Відповісти
В процессе пуска блоков ввэр после перегрузки топлива проверяется эффективность работы аврийной защиты после первого выхода на минимально контролируемый уровень мощности!
Усе нормально мама, некуй писять кипятком)
показати весь коментар
13.02.2021 21:20 Відповісти
При бажанні зраду можна відшукати і в купці собачого лайна за клубом )
показати весь коментар
13.02.2021 17:40 Відповісти
Таке враження, що енергетика окупована агентами ФСБ.
показати весь коментар
13.02.2021 17:48 Відповісти
Вже вважай вся Україна окупована агентами фсб. Основний агент сидить в кріслі президента.
В країні море проблем, а воно падло поїхало відпочивати в Емірати за бюджетні кошти. Щоб воно звідти і не вернулось.
показати весь коментар
13.02.2021 18:24 Відповісти
жучок поставят и всё заработает
показати весь коментар
13.02.2021 17:49 Відповісти
Весело вам На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 5833 И хуже- будет На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 6454
показати весь коментар
13.02.2021 17:54 Відповісти
Думаю тут поясненя простіше - олігархи України гроблять дешеву АЕС енергетику

України, щоб заробляти на поставках вугілля/ мазуту по мутним схемам , а потім
втридорога продавати цю електроенергію українцям На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 9896
показати весь коментар
13.02.2021 17:55 Відповісти
Ага, спочатку "ток", а потім ніж в спину.
показати весь коментар
13.02.2021 18:09 Відповісти
Давно себя в старшие мышибраття записал? Когда до кацапских обезьян дойдет, что их шовинизм вызывает только отвращение у всех вменяемых людей, которых угораздило жить рядом с этой гнойной помойкой.
показати весь коментар
13.02.2021 18:43 Відповісти
Животное...россияне пытались нам газ отключить в -30 На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка - Цензор.НЕТ 866 Несколько раз. В нарушение всех договоров. А на оккупированной территории за уровень жизни арестантов оккупант отвечает.
показати весь коментар
13.02.2021 21:13 Відповісти
Не **#ет случаем?
показати весь коментар
13.02.2021 18:13 Відповісти
Устраивают умышленно ситуацию для оправдания покупки из рашки. Суки сволочные гробят Украину. Доколе?
показати весь коментар
13.02.2021 18:19 Відповісти
Напомним, по данным экспертов "Центра Разумкова",Источник: https://censor.net/ru/n3247792

Кто эти люди??? На каком основании (образование, опыт работы) они делают свои умозаключения???
На мой взгляд, происходит планомерное уничтожение АЭС!!! И мне пох"уй на закрытие каналов условных агентов кремля!!!
показати весь коментар
13.02.2021 18:35 Відповісти
В даному конкретному випадку, запевню вас, це технологічне спрацювання системи захисту. Тідьки що розмовляв з товаришем, який працює на ХАЕС. . Він передав вітання читачам Цензора і просив заспокоїти всіх. А громадянка Кошарна (чи кошерна) хай не бовкає в інформпросторі інформацію, в якій ніц не петрає. Інше питання^ чи є в енергосистемі запас потужності при такого роду відключеннях? А блок №2 після тестування буде виведено на робочий режим.
показати весь коментар
13.02.2021 18:37 Відповісти
Тут есть хоть кто нибудь с мозгами? ТВЕЛы Украина по вашему где берет? у раши естественно. Так поясните мне, уважаемые сверхразумы, какая разница между импортом энергии и закупке твелов?
показати весь коментар
13.02.2021 20:08 Відповісти
Твелы есть у сша и франции.рф - это не иденственный,кто их может производить!
показати весь коментар
14.02.2021 00:10 Відповісти
Вы цену видели ихних твелов? Можно гордо сесть себе на хвост и покупать у европы, но ставка вырастет так, что нынешние 1.7за квч семечками покажутся.
показати весь коментар
14.02.2021 00:34 Відповісти
Если останавливаются энергоблоки, значит кому то это выгодно.
показати весь коментар
13.02.2021 20:28 Відповісти
Профицит электроэнергии.Девать ее ппросто не куда!Вот блок и отключили!Что,люди,промышленность,города остались без света?Нет конечно!Помните ссср.Тогда электроэнергии хватало!И промышленность потребляла в 10 раз больше чем сейчас,а мощности практически остались на 90% от ссср.Только Чернобыльскую аэс отключили...А сейчас потребление в разы меньше чем было 30 лет назад.Все остальное - паника!Усе буде Украіна!І усе буде гаразд!Слава Украіні!
показати весь коментар
14.02.2021 00:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 