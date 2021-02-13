На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка
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Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено системою аварійного захисту.
Про це повідомила експертка в сфері атомної енергетики Ольга Кошарна, інформує Цензор.НЕТ.
"А чому "Енергоатом" мовчить, що сьогодні спрацював автоматичний захист на енергоблоці ХАЕС-2? Як писати переможні реляції про скорочення терміну ремонту ХАЕС-2 на цілий місяць - так не заіржавіє за ними. А повідомити про порушення сьогодні на ХАЕС-2 - тиша", - повідомила експертка.
Вона допустила, що "Енергоатом" може приховати аварійну ситуацію на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС.
"Буде, як з ЗАЕС-5, коли 7 січня виявили, що протікає першій контур парогенератора, і в статистику порушень не включили?" - додала експертка.
На офіційних сайтах НАЕК "Енергоатом" і Хмельницької АЕС станом на середину дня 13 лютого відсутні дані про аварійне відключення блоку.
Нагадаємо, раніше НАЕК "Енергоатом" повідомила, що ремонтна кампанія на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС буде достроково припинена. Підключення блоку планувалося на кінець поточного тижня.
Нагадаємо, за даними експертів "Центру Разумкова", саме зрив ремонтної кампанії на АЕС влітку 2020 року призвів до підвищеного навантаження на теплові електростанції. Підвищене навантаження на ТЕС збільшило аварійність вугільних енергоблоків, а також призвело до прискореного спрацьовування запасів вугілля.
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Он в ОАЭ на случку. С кем?
Пусть парятся украинцьі и Европа из-за последствий диверсий его назначенцев.
Первое решение - послать все подальше ... и уехать отдыхать в теплые края.
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15. Таким образом, российский ТВЭЛ будет поставлять 60% топлива для атомных реакторов"
Выбирай, но осторожно, но выбирай (с) - либо покупать в рашке ядерное топливо, либо электричество.
но -это руцкий бизнес.
Дай боже нашому телятку тай вовка з'їсти.
Перевод нужен, москалику?
А зачем им газ тот нужен если у них избыток в гидроэнергетике
" 13 лютого о 10:01 на енергоблоці №2 під час проведення комплексних електричних випробувань, при переведенні живлення власних потреб з робочого на резервне, відключився резервний трансформатор власних потреб ...... "
и тут журналисты напутали, основной ТСН как раз не может быть в работе так как он запитывается от работающего энергоблока, при выводе энергоблока в ремонт и при ремонте питание осуществляется с резервного ТСН, просто при подготовке к запуску энергоблока отключился резервный ТСН и запустился резервный дизель генератор.
На Чернобыльской АЭС как раз проводили эксперимент по использованию выбега турбины для питания ТСН
Журналисты взяли из => "Інформаційний центр ХАЕС"
Усе нормально мама, некуй писять кипятком)
В країні море проблем, а воно падло поїхало відпочивати в Емірати за бюджетні кошти. Щоб воно звідти і не вернулось.
України, щоб заробляти на поставках вугілля/ мазуту по мутним схемам , а потім
втридорога продавати цю електроенергію українцям
Кто эти люди??? На каком основании (образование, опыт работы) они делают свои умозаключения???
На мой взгляд, происходит планомерное уничтожение АЭС!!! И мне пох"уй на закрытие каналов условных агентов кремля!!!