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В Украине обесточен ряд населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС
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По состоянию на 07 утра 14 февраля из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 7.00. 14 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Черновицкая - 6 и Житомирская - 5", – подчеркивают в ГСЧС.
Также отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал".
Ох набридла зима чорно-біла
Кольорів в ній чарівних нема.
Білим снігом всю землю накрила
Холоднюча й морозна зима.
А дерева стоять почорнілі,
Бо то мінус, то плюс надворі.
Небеса то сумні й посірілі,
А то сонечко блисне вгорі.
І нема ні кінця їй, ні краю
Цій зимі, що ніяк не мине.
Я так весну і сонце чекаю,
Завтра Стрітення - весна вже йде...
Надія К.