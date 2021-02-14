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Черновицкая область (854) Житомирщина (1314) ГСЧС (4482) электроэнергия (762)

В Украине обесточен ряд населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Украине обесточен ряд населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС

По состоянию на 07 утра 14 февраля из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00. 14 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Черновицкая - 6 и Житомирская - 5", – подчеркивают в ГСЧС.

Также отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте также: Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко

Автор: Ірина Дашківська
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Десь катаклізьми, а у нас світить сонечко, -10 з північної сторони, а з південної -7. Нормальок.
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14.02.2021 08:50 Ответить
Сонце, жодної хмаринки. "В тіні" -12С зараз.
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14.02.2021 08:54 Ответить
В Украине обесточен ряд населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1494
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14.02.2021 08:51 Ответить
Зате і приємне є
"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал".

В Україні знеструмлено низку населених пунктів у двох областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7412
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14.02.2021 09:08 Ответить
Оце щастя підвалило крисянам. Випав сніг.
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14.02.2021 10:03 Ответить
***
Ох набридла зима чорно-біла
Кольорів в ній чарівних нема.
Білим снігом всю землю накрила
Холоднюча й морозна зима.
А дерева стоять почорнілі,
Бо то мінус, то плюс надворі.
Небеса то сумні й посірілі,
А то сонечко блисне вгорі.
І нема ні кінця їй, ні краю
Цій зимі, що ніяк не мине.
Я так весну і сонце чекаю,
Завтра Стрітення - весна вже йде...

Надія К.
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14.02.2021 10:02 Ответить
 
 