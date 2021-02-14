В Україні знеструмлено низку населених пунктів у двох областях, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Події
Станом на 7:00 14 лютого через негоду знеструмлено 11 населених пунктів у двох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
"Станом на 7:00 14 лютого унаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у 2 областях, а саме: у Чернівецькій - 6, у Житомирській - 5", - підкреслюють у ДСНС.
Також зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал".
Ох набридла зима чорно-біла
Кольорів в ній чарівних нема.
Білим снігом всю землю накрила
Холоднюча й морозна зима.
А дерева стоять почорнілі,
Бо то мінус, то плюс надворі.
Небеса то сумні й посірілі,
А то сонечко блисне вгорі.
І нема ні кінця їй, ні краю
Цій зимі, що ніяк не мине.
Я так весну і сонце чекаю,
Завтра Стрітення - весна вже йде...
Надія К.