В Україні знеструмлено низку населених пунктів у двох областях, - ДСНС

Станом на 7:00 14 лютого через негоду знеструмлено 11 населених пунктів у двох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7:00 14 лютого унаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у 2 областях, а саме: у Чернівецькій - 6, у Житомирській - 5", - підкреслюють у ДСНС.

Також зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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