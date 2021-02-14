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В Україні знеструмлено низку населених пунктів у двох областях, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

В Україні знеструмлено низку населених пунктів у двох областях, - ДСНС

Станом на 7:00 14 лютого через негоду знеструмлено 11 населених пунктів у двох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7:00 14 лютого унаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у 2 областях, а саме: у Чернівецькій - 6, у  Житомирській - 5", - підкреслюють у ДСНС.

Також зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Десь катаклізьми, а у нас світить сонечко, -10 з північної сторони, а з південної -7. Нормальок.
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14.02.2021 08:50 Відповісти
Сонце, жодної хмаринки. "В тіні" -12С зараз.
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14.02.2021 08:54 Відповісти
В Украине обесточен ряд населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1494
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14.02.2021 08:51 Відповісти
Зате і приємне є
"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал".

В Україні знеструмлено низку населених пунктів у двох областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7412
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14.02.2021 09:08 Відповісти
Оце щастя підвалило крисянам. Випав сніг.
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14.02.2021 10:03 Відповісти
***
Ох набридла зима чорно-біла
Кольорів в ній чарівних нема.
Білим снігом всю землю накрила
Холоднюча й морозна зима.
А дерева стоять почорнілі,
Бо то мінус, то плюс надворі.
Небеса то сумні й посірілі,
А то сонечко блисне вгорі.
І нема ні кінця їй, ні краю
Цій зимі, що ніяк не мине.
Я так весну і сонце чекаю,
Завтра Стрітення - весна вже йде...

Надія К.
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14.02.2021 10:02 Відповісти
 
 