Витренко объяснил, почему "Нафтогаз" является убыточным
Новости Цензор.НЕТ Экономика
"Нафтогаз" является убыточным предприятием и практически не зарабатывает на продаже газа, закупленного ранее.
Об этом врио министра энергетики Юрий Витренко сообщил в интервью "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, "Нафтогаз" закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому "Нафтогаз" на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до 3 грн, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", – сказал он.
При этом, по словам врио министра энергетики, "Нафтогаз" убыточен.
"За девять месяцев он показал огромный ущерб. Если посмотрим даже на предыдущие годы, например, на 2019 год, то если бы не результаты по моему направлению (судебный спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. – Ред), там тоже был бы ущерб. "Нафтогаз" теряет средства. Если кто-то думает, что он прибыльный, как говорят, что вот за счет повышения тарифов он стал прибыльным, – то нет", – объяснил Витренко.
"Но за счет того, что он ("Нафтогаз". - Ред.) получил компенсацию из бюджета 32 миллиардов гривен, за счет этих компенсаций из госбюджета, я надеюсь, он все же будет прибыльным по итогам года", - добавил он.
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А скажите, где можно и себе записаться в менеджеры, чтобы заработать около полумиллиарда с бюджетных денег, и закончить с убытками? Или такие должности только для избранных?
Красиво имеют 35 миллионов лохов.
ПС. И с какого перепугу они тебя из нищеты будут вытаскивать? Вот ЗАЧЕМ им это?
ППС. Ты сам лично полунищего соседа-забулдыгу, который батрачит на тебя за копейки, станешь вытаскивать из нищеты? Зачем? Чтоб он встал на ноги, перестал работать на тебя и стал тебе конкурентом? Пораскинь мозгами, если есть ещё чем, и не пиши больше такой ерунды.
Только жёсткие репрессивные меры, несмотря на ранги и партийность с ограничением демократии могут иметь положительный эффект
Источник: https://censor.net/ru/n3247836
Такое впечатление, что в распиле миллиардов гос. денег причастен кто-то и из правительства. А может и еще выше, раз нет вообще никакой реакции, хотя речь идет о десятках миллиардов гривен.
Почему прибыль выводятся в офшоры?
Нафтогаз - предприятие государственное. Облгазы - предприятия приватизированные и принадлежат олигархам. А у них цели в бизнесе совсем другие.
Если собственник квартиры задолжает, к нему прийдут и отберут квартиру.
Почему если должник собственник Облгаза, то к нему не приходят и ничего не отбирают?
Хотя бы его лицензию и его собственность по всему миру?
Население виновато? Вы же сами вынуждаете население не платить за газ и потом льете крокодильи слезы.
Так продавайте газ собственной добычи не в 3-4 раза дороже. Население и начнет платить.
Так нет же, не можете. Нечего будет выводить в офшоры, получать большие зарплаты и премии и мамам нечего будет перечислять на 10-й Майбах.
И вообще, кто Вас заставлял транзит выделять в отдельное предприятие, чтобы Нафтогаз делать убыточным? Что горело? Да просто, транзитное предприятие да, отдельное предприятие, но собственник конечный тот же. Ему проще так мутить на ценах и транспортировке. А все грехи переводить на Нафтогаз, зная, что государство покроет все его убытки государственными миллиардами. Причем причины созданные умышленно, зная что в правительстве есть свои люди, типа засланные козачки. Они помогут и их "услуги" в ответ будут поощрены.
По поводу судебных споров с Облгазами - вопрос судебной системы, а не "Нафтогаза". По поводу качества управления предприятиями ТКЭ - тоже вопрос не к "Нафтогазу", а к местным властям (если предприятия коммунальные).
Выделять предприятие заставляли требования Европейской энергетической хартии, без этого мы бы прямо сейчас не имели договора о транзите газа. Конечный собственник тот же, что и был - государство, но по отчетности "Нафтогаза" эта прибыль уже не проходит.
Как считать балансы и стоимость газа, когда на нужды населения и ТКЭ суммарно не хватает газа собственной добычи? Как поддерживать уровень добычи на прежнем уровне (не говоря уже о его наращивании), если продавать газ по себестоимости добычи (без инвестиций в добычу)? В любом случае, существование двух цен - зло, которое гарантированно приводит в наших условиях к многомиллиардным махинациям на разнице в тарифах (когда облгазы газ типа "для населения" продают на самом деле предприятиям).
И не надо ко мне обращаться, как будто я - председатель правления "Нафтогаза", я никого не платить (или платить) не заставляю)
В правительстве "козачков" у "Нафтогаза" нет. Витренко сейчас - злейший недруг Коболева, который слишком занят сведением счетов последнее время)
Именно таким способом решалась "проблема" при кондитере
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2014-05-01/
Гниды !
Термоядерные? Можно) Но к сожалению дальше работающих, если не ошибаюсь, несколько секунд экспериментальных реакторов в разных странах дело не пошло. Хотя вбухивают в разработку десятки миллиардов долларов. Очень сложная технологически штука.
Строить АЭС нужно. И замкнутый цикл производства ядерного топлива нужно свой иметь. Но нет для этого ни денег, ни мозгов, к сожалению, дальше разговоров ничего не идет.
По поводу перевода всего на электроэнергию - очень спорный вопрос. Нужно сопоставлять стоимость ресурсов, размеры капвложений в переоборудование (гигантские) и конечную выгоду. Если, допустим, в Киеве ТЭЦ вырабатывает электроэнергию, а нагретый теплоноситель, по большому счету, - побочный продукт производства электроэнергии, то грех этот теплоноситель не использовать для теплоснабжения.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=w1
вместесо своей мамашей (политической шлюхой)
болтатся на фонаре в стране порядка НЕ бедет
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=w1
А бабла воровать меньше не пробовали?? Мафиози хреновы!