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Новини Економіка
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газ (2586) Нафтогаз (1242) Вітренко Юрій (370)

Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Вітренко пояснив, чому

"Нафтогаз" є збитковим підприємством і практично не заробляє на продажі газу, закупленого раніше.

Про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує  Цензор.НЕТ.

"На жаль, "Нафтогаз" закуповував газ влітку і восени 2019 року, коли газ був дорогий, приблизно стільки ж, скільки коштує зараз. Тому "Нафтогаз" на цьому газі нічого особливо не заробив. Він заробляє на газі власного видобутку, собівартість якого, як я і кажу, приблизно становить до 3 грн. Він потім його продає дорожче, а цей прибуток потім він спрямовує до бюджету", - сказав він.

Тож, за словами т.в.о. міністра енергетики, "Нафтогаз" збитковий.

"За дев'ять місяців він показав величезні збитки. Якщо подивимося навіть на попередні роки, наприклад на 2019 рік, то якби не результати щодо мого напрямку (судовий спір із "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. - Ред), там теж був би збиток . "Нафтогаз" втрачає кошти. Якщо хтось думає, що він прибутковий, мовляв, що ось за рахунок підвищення тарифів він став прибутковим,  то ні", - пояснив Вітренко.

Читайте також: "Монополія "Нафтогазу" - одна з причин високих цін на газ для населення", - ZN із посиланням на звіт Енергетичного співтовариства

"Але за рахунок того, що він ("Нафтогаз". - Ред.) отримав компенсацію із бюджету в 32 млрд грн, за рахунок цих компенсацій із держбюджету, я сподіваюся, він все ж буде прибутковим за підсумками року", - додав він.
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Топ коментарі
+61
А при Порохе приносил прибыль, воровал наверное сволочь.
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14.02.2021 09:46
+52
твари и уроды! а премии по 100 - 200 млн получать в убыточной компании это нормально?
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14.02.2021 09:46
+45
Це зрозуміло, а захмарні зарплати ви отримуєте за те, що він збитковий ?Дивина.....!
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14.02.2021 09:46
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докажи свой треп по годам 2014-2018. докажи балабол
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14.02.2021 12:06 Відповісти
Я ЛИЧНО смотрел отчеты Нафтогаза 14-15 года и там было видно что прибыльность обеспечиласть в основном ростом тарифов до "рыночных". Я лично очень критиковал Нафтогаз за то что обеспечили прибыль не оптимизацией издержек и воровства а тупым ростом тарифов. И я не понимаю почему при Зеленском при тех-же условиях Нафтогаз стал убыточным. ПРИ ТЕХ-ЖЕ УСЛОВИЯХ. Вам нужно 3 раза повторить? Да вы всеравно не поймете))
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15.02.2021 00:20 Відповісти
Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим - Цензор.НЕТ 3946
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14.02.2021 11:40 Відповісти
Фільм *Поводир * зараз на НТН .. про ту совецько - кацапськугидоту !
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14.02.2021 11:41 Відповісти
Пригадую, як юлька стара прем'єром, то Нафтогаз теж був глибоко збитковим, такі ж "менеджери", як цей тупак Вітренко "керували" і крали, так вона за півроку вивела його на беззбитковість, і навіть прибуток почав з'являтись, але Ющенку пекло грошима Роукренерго дружбана Фірташа, і Юльку зкинули. До речі, і в Стокгольті ті три мільярда доларів виграли виключно завдяки вдало і вдумливо складеному Юлькою контракту. То може вже, нарешті, повернути Юльку до влади, а не вперто продовжувати жерти кактус у вигляді вітренків та шмигалів?
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14.02.2021 11:45 Відповісти
..Щоб Вовік собі сам викопав !?
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14.02.2021 11:51 Відповісти
яке ж ти ТЮлянуте... Бугай, але кастрований (завдяки вдало і вдумливо складеному Юлькою контракту.)? Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим - Цензор.НЕТ 8211
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14.02.2021 13:17 Відповісти
Чистейшей воды враньё этого ворюги витренко!! Так как газ в 2020 продавался в ЕС по 100-120 долларов за 1000 кум метров, а в 2019 году цена на газ доходила и до 80 долларов за 1000 куб метров.Просто зеленский и его воровитая банда ищут пути наполнения бюджета , который они обворовали и просрали из за своего недоумия!! Вот такое у нас "покращення" по -Зеленскому!!
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14.02.2021 11:49 Відповісти
Зарплата Коболева, Витренка, верхушки Укрзализныци, главы Укрпочты - около 2 миллионов в месяц. При этом Витренко начислял сам себе 200 миллионов премии. В результате вдруг оказалось что предприятие убыточное.

А скажите, где можно и себе записаться в менеджеры, чтобы заработать около полумиллиарда с бюджетных денег, и закончить с убытками? Или такие должности только для избранных?

Красиво имеют 35 миллионов лохов.
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14.02.2021 11:51 Відповісти
Украину может спасти только прямое правление США и переработка на органы практически всей коррумпированной верхушки. Иначе - еще 15-20 лет гниения.
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14.02.2021 11:54 Відповісти
И узаконенной нищеты.
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14.02.2021 11:55 Відповісти
Идиот, США всех подходящих на органы переработает. Или ты думаешь, что для них ты чем то от верхушки отличаешься? Им по фиг, кто ты, были бы органы здоровые.
ПС. И с какого перепугу они тебя из нищеты будут вытаскивать? Вот ЗАЧЕМ им это?
ППС. Ты сам лично полунищего соседа-забулдыгу, который батрачит на тебя за копейки, станешь вытаскивать из нищеты? Зачем? Чтоб он встал на ноги, перестал работать на тебя и стал тебе конкурентом? Пораскинь мозгами, если есть ещё чем, и не пиши больше такой ерунды.
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14.02.2021 22:00 Відповісти
Товаришу Вітренко,може досить народу лапшу на вуха вішати??? Чомусь Ви не згадуєте про 2020 рік? Чому? Може тому,що Нафтогаз у 2020 році закупив газ по 2грн і заповнив сховища по саму зав`язку? А тепер продає по 7грн - з націнкою в 350%!!! Приватний бізнес працює з націнкою 35-50%, платить ПДВ, податок з прибутку, ЄСВ, військовий збір і т.д. і т. д. і є досить рентабельним. а Нафтогаз з націнкою 350% не платить податків, весь час ЗБИТКОВИЙ та ще й з бюджету отримує допомогу!!!??? Може тому,що Нафтогаз обсіли "фірми-одноденки",які "надають" неіснуючі послуги,продають неіснуюче обладнання, продають старе обладнання під виглядом нового в 3-5 дорожче чим нове на ринку,"надають" неіснуючі транспортні послуги і т.д. і т.д. Про що там можна говорити,коли Податкова у них не була вже 20 років!!!
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14.02.2021 11:59 Відповісти
Украинцы - терпеливый народ, поэтому все у власти кому не лень, будут наживатся на людях. Вот в Париже чуть цены повысили, так полили *овном здание муниципалитета. А тут тарифы на ЖКХ поднимают хоть в 2 раза и всех устраивает.
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14.02.2021 12:03 Відповісти
В Аргентині на 4% збільшили тариф на проїзд в метро і все метро запалало.Наш народ промовчав, коли їх нагріли на заощадженнях, на трастах і довірчих товариствах, зараз хочуть ще ввести крім відчислень на соціальну пенсію, ще і персональну, т.є. формується нова піраміда. Як хоче влада, так і грабує.
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14.02.2021 21:13 Відповісти
То виходь! Ти ж в 14 році волав: захочем, і наступних проженем. Час вже настав. То чому тепер в щілину забився, як тарган?
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14.02.2021 22:05 Відповісти
Можно найти оправдание любого поступка-лохи 73% всему поверят, а здравомыслящие нет!!!

Только жёсткие репрессивные меры, несмотря на ранги и партийность с ограничением демократии могут иметь положительный эффект
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14.02.2021 12:05 Відповісти
Поэтому "Нафтогаз" на зарубежном газе ничего особо не заработал. (Но все же заработал)Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до 3 грн, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", - сказал Витренко.При этом, по словам врио министра энергетики, "Нафтогаз" убыточен.За девять месяцев он показал огромный ущерб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Обратите внимание, Нафтогаз заработал на всем, и на купленном газе, и на газе собственной добычи, проданном в ТРИ раза дороже, но стал убыточным.За счет чего? Витренко причину так и не назвал. Лукавит. И этого мутного человека хотят в премьеры?И в целом, как можно товар продавать в три раза дороже и быть с пустым кошельком?Или прибыль все же есть, но она выводится в офшоры для распила. А потом начинается крик, мол мы убыточные и получают от государства компенсацию из бюджета (32 млрд.). Главное, что их никто не проверит. Отгородились от государства.НАК «Нафтогаз Украины» не предоставила Счетной палате Украины разрешение на проведение аудита госкомпании. Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Валерий Пацкан.




Источник: https://censor.net/ru/n3247836
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14.02.2021 12:13 Відповісти
Как можно правительству выделять компенсацию Нафтогазу, если не проведен аудит?
Такое впечатление, что в распиле миллиардов гос. денег причастен кто-то и из правительства. А может и еще выше, раз нет вообще никакой реакции, хотя речь идет о десятках миллиардов гривен.
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14.02.2021 12:26 Відповісти
Там нет, и не было! ни одного кто не был бы НЕпричастен к распилу бюджета, Они туда только этим и идут!
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14.02.2021 12:35 Відповісти
Нафтогаз убыточен, потому что транзит выделили в отдельное предприятие, всего-то и делов. И потому, что имеет долги по оплате газа от облгазов и предприятий ТКЭ, которым обязан продавать газ даже несмотря на неуплату. Это не секрет Полишинеля, а очевидные вещи.
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14.02.2021 14:46 Відповісти
Если Нафтогаз убыточен, то почему все сотрудник получают огромные зарплаты и премии?
Почему прибыль выводятся в офшоры?
Нафтогаз - предприятие государственное. Облгазы - предприятия приватизированные и принадлежат олигархам. А у них цели в бизнесе совсем другие.
Если собственник квартиры задолжает, к нему прийдут и отберут квартиру.
Почему если должник собственник Облгаза, то к нему не приходят и ничего не отбирают?
Хотя бы его лицензию и его собственность по всему миру?
Население виновато? Вы же сами вынуждаете население не платить за газ и потом льете крокодильи слезы.
Так продавайте газ собственной добычи не в 3-4 раза дороже. Население и начнет платить.
Так нет же, не можете. Нечего будет выводить в офшоры, получать большие зарплаты и премии и мамам нечего будет перечислять на 10-й Майбах.
И вообще, кто Вас заставлял транзит выделять в отдельное предприятие, чтобы Нафтогаз делать убыточным? Что горело? Да просто, транзитное предприятие да, отдельное предприятие, но собственник конечный тот же. Ему проще так мутить на ценах и транспортировке. А все грехи переводить на Нафтогаз, зная, что государство покроет все его убытки государственными миллиардами. Причем причины созданные умышленно, зная что в правительстве есть свои люди, типа засланные козачки. Они помогут и их "услуги" в ответ будут поощрены.
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14.02.2021 17:46 Відповісти
"Огромные премии" получили один раз (и то не все) после победы над "Газпромом" в арбитраже. И заслуженно получили. Всегда бы так эффективно работали, никаких премий не было бы жалко. Зарплаты там не огромные, а типичные для отрасли или даже ниже.
По поводу судебных споров с Облгазами - вопрос судебной системы, а не "Нафтогаза". По поводу качества управления предприятиями ТКЭ - тоже вопрос не к "Нафтогазу", а к местным властям (если предприятия коммунальные).

Выделять предприятие заставляли требования Европейской энергетической хартии, без этого мы бы прямо сейчас не имели договора о транзите газа. Конечный собственник тот же, что и был - государство, но по отчетности "Нафтогаза" эта прибыль уже не проходит.

Как считать балансы и стоимость газа, когда на нужды населения и ТКЭ суммарно не хватает газа собственной добычи? Как поддерживать уровень добычи на прежнем уровне (не говоря уже о его наращивании), если продавать газ по себестоимости добычи (без инвестиций в добычу)? В любом случае, существование двух цен - зло, которое гарантированно приводит в наших условиях к многомиллиардным махинациям на разнице в тарифах (когда облгазы газ типа "для населения" продают на самом деле предприятиям).

И не надо ко мне обращаться, как будто я - председатель правления "Нафтогаза", я никого не платить (или платить) не заставляю)

В правительстве "козачков" у "Нафтогаза" нет. Витренко сейчас - злейший недруг Коболева, который слишком занят сведением счетов последнее время)
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14.02.2021 20:20 Відповісти
Вы забываете об уровне оплат. Правительство заставляют их продавать газ потребителям (облгазам и предприятиям ТКЭ), имеющим многолетние огромные долги. Фактически бесплатно. Это чистый убыток.
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14.02.2021 15:50 Відповісти
Чем выше цены на коммуналку, тем выше убыточность монополий. Чтобы исправить ситуацию надо отменить оплату коммуналки. Предлагаю спасти нафтогаз - перестать платить....
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14.02.2021 12:15 Відповісти
+++
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14.02.2021 12:56 Відповісти
думаю, что рано, рано сдавать изношенную резину на переработку
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14.02.2021 12:24 Відповісти
А он не хочет объяснить, за что руководство получало огромные премии и зарплаты? Может именно поэтому Нафтогаз убыточен?
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14.02.2021 12:27 Відповісти
А кто сказал что премии платят только за прибыльность?! Закона, запрещающего платить премии за убыточность, нет ! А что законом не запрещено, то разрешено... Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим - Цензор.НЕТ 4014
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14.02.2021 12:41 Відповісти
Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим - Цензор.НЕТ 4527
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14.02.2021 13:00 Відповісти
Мама Коболева, також любе швидкiсть))))
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14.02.2021 12:32 Відповісти
Шо вы агритесь га того витренку. Он просто хороший менеджер, инструмент. Была задача держать Нафтогаз в плюсе - держал. Сейчас задача другая.
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14.02.2021 12:38 Відповісти
И этот дебил туда же.
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14.02.2021 12:50 Відповісти
так может, уже наконец ликвидировать эту убыточную контору? Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим - Цензор.НЕТ 7702 Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим - Цензор.НЕТ 3114
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14.02.2021 12:59 Відповісти
Ликвидировать? Так от убыточности сей конторы наши олигархи только в прибыли,еще и главзелени кое-что перепадает..
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14.02.2021 14:08 Відповісти
отож...
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14.02.2021 14:31 Відповісти
Убыточный...?? Значит будут грабить!
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14.02.2021 13:56 Відповісти
В нас все збиткове і пасажирські перевезення залізницею і газ і тд. Може тому що керують ідіоти, або нажертися не можете
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14.02.2021 13:58 Відповісти
Я думал , что в легенду про бадяженный метан уже не верит не кто , а оказывается до сих пор есть отдельные представители серьезно разбирающиеся в химии . Ну так может мне как не понимающему в этом вопросе расскажешь , а с чем его мешают , что бы это было дешево и не взрывоопасно . Потому что если мешать с атмосферным воздухом то разнесет на хер все газопроводы.
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14.02.2021 14:42 Відповісти
Один такой же альтернативно одаренный рассказывал мне после замечания про взрывоопасность газовоздушной смеси, что "тогда газ бодяжат с азотом". И пофиг, что тот азот дороже газа) Главное, что бодяжат)
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14.02.2021 15:03 Відповісти
Так в том и прикол , главное с умным видом нести какую то хрень. Это из оперы про ртутные ножи и ртутные антенны , не кто не когда в жизни не видел , но все знают как их делать и как ими пользоваться.
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14.02.2021 15:36 Відповісти
Наглядная демонстрация эффекта Даннинга-Крюгера. Чем меньше знаний и ниже уровень образованности, тем тупее и безапелляционнее заявления) Впрочем, у нас такие в президенты и депутаты избрались, чему удивляться)
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14.02.2021 16:00 Відповісти
Это он у вас в Дании бодяжит населению ? Вот негодяй !!
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14.02.2021 19:37 Відповісти
Вот какая интересная штука , при злющем ворюге Кондитере , который украл 100 лярдов при бюджете Украины в 40 , Нафтогаз был не хрена себе прибыльным и был одним из главных наполнителей бюджета , а при супер честном Осле Оманском он какого то хера стал убыточным , при чем при ценах на газ для населения выше чем при Порохе . Так что , по ходу воровал явно не Педро .
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14.02.2021 14:38 Відповісти
Я так понимаю, что вы предлагаете поднять цены на газ еще в несколько раз, чтоб Нафтогаз снова стал прибыльным (ненадолго потому как освоят любые суммы).

Именно таким способом решалась "проблема" при кондитере
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14.02.2021 14:44 Відповісти
Я так понимаю , что у вас зелебобиков проблемы с мозгами , вам все как детям надо объяснять. Для тех кто на бронепоезде объясняю , что если розничные цены приблизительно одинаковые , при Осле если учесть пату за доставку , то есть не за что фактически , даже выше получается , а одно и то же предприятие тогда прибыльным было , а теперь убыточным , значит ПРИ ОСЛЕ ВОРУЮТ ПРОСТО ГИГАНСКИМИ МАСШТАБАМИ и если поднять цены для населения еще , то оно не станет прибыльным , воровать просто будут еще больше .Или что бы совсем понятно было : Дырявое ведро не получиться наполнить водой , сколько туда не налей воды.
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14.02.2021 14:53 Відповісти
Просто доходы от транзита сейчас получает не "Нафтогаз", а отдельное предприятие, созданное в результате анбандлинга. А с нынешним уровнем оплаты облгазов и предприятий ТКЭ Нафтогаз даже в ноль выйти не сможет с любыми тарифами. Всего-то и делов.
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14.02.2021 14:53 Відповісти
Не только в этом дело , Энергоатом всегда был прибыльным и только при Осле стал убыточным , а там не кто и не фига не разделял и цены на электроэнергию для населения подняли . Я не знаю Осел в доле или нет , но то что воруют в таких масштабах которые Кучме , Кравчуку , Ющеру , Хаму и Педро и не снились это факт.
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14.02.2021 15:42 Відповісти
"Энергоатом" вместе с "Укргидроэнерго" превратили в козлов отпущения, которые обязаны поставлять э/э на энергорынок по заниженной фиксированной цене (фактически по себестоимости) для компнсации тарифов, чтобы население платило меньше. Это не говоря о закупках через прокладки по завышенным ценам. Так что, тут тоже все закономерно.
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14.02.2021 16:07 Відповісти
Ну так при Педро тарифы на электричество были те же , а цены на газ и уголь то же не существенно изменились ,Но Беня не покупал электричество ниже себестоимости и у кацапов не фига не покупали .Так что тут дело не в населении.
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14.02.2021 19:34 Відповісти
Тарифы были ниже (до 100 кВт). Рынок ввели летом 19-го года, по-моему. С тех пор дисбалансы оплат и проблемы у атомной и гидрорегуляции начали нарастать. То, что Беня не покупал ниже себестоимости - это точно)
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14.02.2021 20:22 Відповісти
При Пете тарифы на электричество были один в один , это только сей час отменили до 100 киловатт .Но отменили их недавно , а убыточность энергоненерации уже минимум год.
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14.02.2021 20:53 Відповісти
газ власного видобутку, собівартість якого, приблизно становить до 3 грн.Джерело: https://censor.net/ua/n3247836
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14.02.2021 15:07 Відповісти
Кондитер поднял цены в 10 раз. Клоун делает то же....
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14.02.2021 18:08 Відповісти
Пример в студию плиз , бо я по своему дому вижу , что ДО газ был по 2 гр , а при Педро по 7 гр. Неее конечно у вас зелебобиков другие расклады вот и хечеться их увидеть где ж разница в 10 раз.
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14.02.2021 19:40 Відповісти
В марте -мае 2014 газ стоил 78 коп.за 1 куб. В марте 2019,газ стоил 6,90 за 1 куб.В период на посту Президента Порошенко им был подписан ЗУ Про рынок газа. В результате чего в августе 2020 года, у на появилось 2 платёжки. И 50 компаний , которые стали поставлять газ. Они просто покупали у Нафтогаза газ и перепродавали населению +30 %.Это Президент Порошенко придумал т.н.коммисию , которая устанавливает цены на вторую платёжку. И цены за доставку выросли от 2 до 4 раз.Таким образом цена в отдельных случаях выросла до 14 грн. Это прямой результат реформ от Порошенко. Зеленский просто ничего не делает а этой сфере. Вернее, он пытается , как и все паперндники сколотить на этом состояние
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14.02.2021 19:48 Відповісти
Аааааа в марте 14 года Петя уже президентом был . Ну не хрена себе вас зелебобиков штырит , вам видимо Осел свой кокс по разнарядке выдает.
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14.02.2021 19:58 Відповісти
Цена 78 коп за куб.была и в ноябре 2014.
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14.02.2021 20:01 Відповісти
Серега ты если тупой от рождения или мама при родах вниз головой выплюнула , то спорь с такими же как ты , тогда хоть что то будет получаться
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2014-05-01/
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14.02.2021 20:06 Відповісти
Я пишу по памяти. Пусть 1,1 грн за куб. Сейчас в результате реформ именно Порошенко , это т.н. рынок газа и две оплаты за газ за доставку привели к тому , что газ в отдельных регионах стал стоить ,14 грн. за куб. В основном 11 грн за куб по результатам января 2020 года. Вот тебе и а 10 раз. Не Зеленский придумал и сделал это , а именно Порошенко. А Зеленский просто пустил все на самотёк. Отыграть назад не удалось из за позиции МВФ.
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14.02.2021 20:20 Відповісти
Ааа так все таки Петя в марте 14 года не был президентом и в ноябре 14 газ не стоил 70 копеек , а это все твои нарко глюки или щизо фантазии , ну тогда ладно. Остальное объяснять и козе понятно , что нет смысла.
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14.02.2021 20:27 Відповісти
Пока Юрий Витренко затягивает тарифную удавку на шее украинцев, его мать Наталья страстно ненавидит Украину и лелеет надежду на "объединение союзных государств" . Она мечтает и пытается устроить сыночка у "Слуг народа" хотя бы не премьером, а министром энергетики, потому что "Нафтогаз" - для их семьи уже убыточен .
Гниды !
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14.02.2021 14:55 Відповісти
За що ви отримували премії, якщо результат вашой роботи - « убыточный Нафтогаз» ? ( Стокгольмом опікувалися юристи - професіонали )
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14.02.2021 14:56 Відповісти
Нужно строить энергетику выстроенную на электричестве! То бишь строить АЭС с дешевым электричеством, строить хранилища электричества промышленного масштаба, и переводить всю страну на электричество - электроотопление у всех должно быть поставлено - программу гос сделать и помочь людям перейти и открыть спец предприятия и т.д. Воду горячую - бойлеры всем ставить и экономия и горячая вода сразу идет, а не как с централизованным, что еще ждать минуту пока горячая пойдет. Плиты электрические всем ставить! Платежки станут меньше и ресурсы больше не нужны будут ископаемые.
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14.02.2021 15:17 Відповісти
Урановая руда - это уже не ископаемый ресурс?) Одними АЭС пользоваться нельзя, они не позволяют балансировать нагрузку.
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14.02.2021 17:53 Відповісти
я знаю, я смотрел когда то по дискавери, как добывают уран. я имел ввиду газ, уголь и т.п. неправильно выразился. А нагрузку балансируют хранилища электричества промышленного масштаба. ночью падает потребление и нагрузку перенаправляют на хранилища. А АЭС - это самый дешевый источник и самый большой по выработке. Нужно еще мини АЭС строить подземные для безопасности. Термоядерные реакторы делать еще можно. И альтернативную тоже нужно развивать энергетику. Нужно все переводить на электричество - отопление, горячую воду, плиты, машины, и т.д. Это все равно придется делать ибо ресурсы планеты исчерпаемы и это произойдет по любому, и лучше раньше начать это делать и в будущем это много бабла поможет сберечь государству!
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14.02.2021 18:06 Відповісти
Хранилища какого рода? Гидроаккумуляционные? У их строительства есть объективные ограничения. На базе аккумуляторов? Дикие капитальные вложения и малый срок эксплуатации. Балансировка при помощи газовых/угольных блоков наиболее эффективна на данный момент и применяется во всем мире.

Термоядерные? Можно) Но к сожалению дальше работающих, если не ошибаюсь, несколько секунд экспериментальных реакторов в разных странах дело не пошло. Хотя вбухивают в разработку десятки миллиардов долларов. Очень сложная технологически штука.

Строить АЭС нужно. И замкнутый цикл производства ядерного топлива нужно свой иметь. Но нет для этого ни денег, ни мозгов, к сожалению, дальше разговоров ничего не идет.

По поводу перевода всего на электроэнергию - очень спорный вопрос. Нужно сопоставлять стоимость ресурсов, размеры капвложений в переоборудование (гигантские) и конечную выгоду. Если, допустим, в Киеве ТЭЦ вырабатывает электроэнергию, а нагретый теплоноситель, по большому счету, - побочный продукт производства электроэнергии, то грех этот теплоноситель не использовать для теплоснабжения.
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14.02.2021 18:55 Відповісти
POWER 39709ae8 Если бы Вы знали, в каком состоянии находятся электросети, то такого бы не писали.
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14.02.2021 19:26 Відповісти
Не читавши статью, можно предположить, что скажет Ветренко, "Нафтогаз" убыточный потому, что тарифы не покрывают расходы. А аппетит у их ненасытный.
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14.02.2021 15:18 Відповісти
А вот оно, что? , закупленый газ летом 2019 года оказался дороже продаваемого газа в декабре 2020 года с минимальнрй ценой 8,7 тыс.за 1 тыс.куб.,и почем это надо было покупать?а куда они дели газ закупленный летом 2020 году, будут продавать в декабре 2021 гола?, тогла не удивительно, что Нафтогаз убыточны, потому, что руковолят им конченное ворье и мудаки.
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14.02.2021 15:41 Відповісти
Наверное этот Витренко всю страну держит за дебилов . Причина убыточности не в ценах, а в управленческих решениях. К сожалению, что Порошенко натворил таких делов с реформированием, что теперь достаточно сложно их исправить, учитывая ту судебную систему , которую имеем. Именно т.н.реформы Порошенко дали такой печальный результат.
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14.02.2021 18:11 Відповісти
При Порошенко газ був вдвічі дорожче а Нафтога найбільшим платником податків і населенню газ продавали без транспорту дешевше.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=w1
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14.02.2021 20:06 Відповісти
Законы и НКРЭКП были приняты и созданы с активным участием Порошенко. А результат этих т.н. реформ уже налицо только сейчас.
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14.02.2021 20:15 Відповісти
пока такие тварии как этот гавнюк не будут
вместесо своей мамашей (политической шлюхой)
болтатся на фонаре в стране порядка НЕ бедет
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14.02.2021 15:34 Відповісти
Рецепт простой, но неосуществимый - пусть не воруют.
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14.02.2021 16:47 Відповісти
При Гройсмане было 15 ярдов прибыли в Нафтогазе,крыса ты мацкальская
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14.02.2021 18:13 Відповісти
ОКУЕЛ ВООБЩЕ !
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14.02.2021 19:31 Відповісти
Витренко знаток схем и потоков. Не зря его 3й раз через Раду протянуть хотят. Нафтогаз- ОПГ под крышей кабмина.
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14.02.2021 19:40 Відповісти
Сыночек Наталии Витренко вам всё объяснит - главное верить.
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14.02.2021 19:55 Відповісти
Цікаво чому Газ купляли в 2019 дешевше ніж при Порошенко в 2017-2018 і Нафтогаз був найбільшим платником до бюджету, в 2020 році газ був на 30-40% дешевше ніж в 2019, але його чомусь профіанали не купляли... суцільна брехня!
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=w1
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14.02.2021 20:01 Відповісти
"Нафтогаз" является убыточным предприятием Источник: https://censor.net/ru/n3247836

А бабла воровать меньше не пробовали?? Мафиози хреновы!
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14.02.2021 20:26 Відповісти
Нафтогаз являється збитковим тому, що до нього прилипли такі глисти як вітренко та інша шушера.
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14.02.2021 21:12 Відповісти
плять ...оказывается...шо нет никакого РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ.......А ЕТО УКРАИНСКИЙ ГАЗ ИДЕТ В РОССИЮ!!!!!!плять ехпабай
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14.02.2021 22:27 Відповісти
Нафтогаз є збитковим, тому що шобла Коболєва-Вітренко та тих, хто їх прикриває, 3,14з...ть звідти гроші такими темпами, в порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною.
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15.02.2021 04:54 Відповісти
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