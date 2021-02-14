Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим
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"Нафтогаз" є збитковим підприємством і практично не заробляє на продажі газу, закупленого раніше.
Про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, "Нафтогаз" закуповував газ влітку і восени 2019 року, коли газ був дорогий, приблизно стільки ж, скільки коштує зараз. Тому "Нафтогаз" на цьому газі нічого особливо не заробив. Він заробляє на газі власного видобутку, собівартість якого, як я і кажу, приблизно становить до 3 грн. Він потім його продає дорожче, а цей прибуток потім він спрямовує до бюджету", - сказав він.
Тож, за словами т.в.о. міністра енергетики, "Нафтогаз" збитковий.
"За дев'ять місяців він показав величезні збитки. Якщо подивимося навіть на попередні роки, наприклад на 2019 рік, то якби не результати щодо мого напрямку (судовий спір із "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. - Ред), там теж був би збиток . "Нафтогаз" втрачає кошти. Якщо хтось думає, що він прибутковий, мовляв, що ось за рахунок підвищення тарифів він став прибутковим, то ні", - пояснив Вітренко.
"Але за рахунок того, що він ("Нафтогаз". - Ред.) отримав компенсацію із бюджету в 32 млрд грн, за рахунок цих компенсацій із держбюджету, я сподіваюся, він все ж буде прибутковим за підсумками року", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
А скажите, где можно и себе записаться в менеджеры, чтобы заработать около полумиллиарда с бюджетных денег, и закончить с убытками? Или такие должности только для избранных?
Красиво имеют 35 миллионов лохов.
ПС. И с какого перепугу они тебя из нищеты будут вытаскивать? Вот ЗАЧЕМ им это?
ППС. Ты сам лично полунищего соседа-забулдыгу, который батрачит на тебя за копейки, станешь вытаскивать из нищеты? Зачем? Чтоб он встал на ноги, перестал работать на тебя и стал тебе конкурентом? Пораскинь мозгами, если есть ещё чем, и не пиши больше такой ерунды.
Только жёсткие репрессивные меры, несмотря на ранги и партийность с ограничением демократии могут иметь положительный эффект
Источник: https://censor.net/ru/n3247836
Такое впечатление, что в распиле миллиардов гос. денег причастен кто-то и из правительства. А может и еще выше, раз нет вообще никакой реакции, хотя речь идет о десятках миллиардов гривен.
Почему прибыль выводятся в офшоры?
Нафтогаз - предприятие государственное. Облгазы - предприятия приватизированные и принадлежат олигархам. А у них цели в бизнесе совсем другие.
Если собственник квартиры задолжает, к нему прийдут и отберут квартиру.
Почему если должник собственник Облгаза, то к нему не приходят и ничего не отбирают?
Хотя бы его лицензию и его собственность по всему миру?
Население виновато? Вы же сами вынуждаете население не платить за газ и потом льете крокодильи слезы.
Так продавайте газ собственной добычи не в 3-4 раза дороже. Население и начнет платить.
Так нет же, не можете. Нечего будет выводить в офшоры, получать большие зарплаты и премии и мамам нечего будет перечислять на 10-й Майбах.
И вообще, кто Вас заставлял транзит выделять в отдельное предприятие, чтобы Нафтогаз делать убыточным? Что горело? Да просто, транзитное предприятие да, отдельное предприятие, но собственник конечный тот же. Ему проще так мутить на ценах и транспортировке. А все грехи переводить на Нафтогаз, зная, что государство покроет все его убытки государственными миллиардами. Причем причины созданные умышленно, зная что в правительстве есть свои люди, типа засланные козачки. Они помогут и их "услуги" в ответ будут поощрены.
По поводу судебных споров с Облгазами - вопрос судебной системы, а не "Нафтогаза". По поводу качества управления предприятиями ТКЭ - тоже вопрос не к "Нафтогазу", а к местным властям (если предприятия коммунальные).
Выделять предприятие заставляли требования Европейской энергетической хартии, без этого мы бы прямо сейчас не имели договора о транзите газа. Конечный собственник тот же, что и был - государство, но по отчетности "Нафтогаза" эта прибыль уже не проходит.
Как считать балансы и стоимость газа, когда на нужды населения и ТКЭ суммарно не хватает газа собственной добычи? Как поддерживать уровень добычи на прежнем уровне (не говоря уже о его наращивании), если продавать газ по себестоимости добычи (без инвестиций в добычу)? В любом случае, существование двух цен - зло, которое гарантированно приводит в наших условиях к многомиллиардным махинациям на разнице в тарифах (когда облгазы газ типа "для населения" продают на самом деле предприятиям).
И не надо ко мне обращаться, как будто я - председатель правления "Нафтогаза", я никого не платить (или платить) не заставляю)
В правительстве "козачков" у "Нафтогаза" нет. Витренко сейчас - злейший недруг Коболева, который слишком занят сведением счетов последнее время)
Именно таким способом решалась "проблема" при кондитере
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2014-05-01/
Гниды !
Термоядерные? Можно) Но к сожалению дальше работающих, если не ошибаюсь, несколько секунд экспериментальных реакторов в разных странах дело не пошло. Хотя вбухивают в разработку десятки миллиардов долларов. Очень сложная технологически штука.
Строить АЭС нужно. И замкнутый цикл производства ядерного топлива нужно свой иметь. Но нет для этого ни денег, ни мозгов, к сожалению, дальше разговоров ничего не идет.
По поводу перевода всего на электроэнергию - очень спорный вопрос. Нужно сопоставлять стоимость ресурсов, размеры капвложений в переоборудование (гигантские) и конечную выгоду. Если, допустим, в Киеве ТЭЦ вырабатывает электроэнергию, а нагретый теплоноситель, по большому счету, - побочный продукт производства электроэнергии, то грех этот теплоноситель не использовать для теплоснабжения.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=w1
вместесо своей мамашей (политической шлюхой)
болтатся на фонаре в стране порядка НЕ бедет
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=w1
А бабла воровать меньше не пробовали?? Мафиози хреновы!