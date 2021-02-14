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14 февраля в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 14 февраля, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность. По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 - 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - подчеркивают в ГСЧС.
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