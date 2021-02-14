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14 февраля в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

14 февраля в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 14 февраля, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность. По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 - 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - подчеркивают в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-18 января на высокогорье Закарпатья прогнозируется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1059
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14.02.2021 10:44
+2
14 февраля в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2961
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14.02.2021 10:14
+2
Прямо так і пиляло ліс ворйо?
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14.02.2021 10:37
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14 февраля в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2961
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14.02.2021 10:14 Ответить
14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6410
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14.02.2021 10:35 Ответить
Леса украли на распил.Ворью не жаль природу.
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14.02.2021 10:14 Ответить
Прямо так і пиляло ліс ворйо?
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14.02.2021 10:37 Ответить
а есть сомнения ?
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14.02.2021 10:55 Ответить
А президент не хочет сейчас на лыжах в Карпатах покататься?
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14.02.2021 10:24 Ответить
Не стоит традицию нарушать, начатую другом Петром.
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14.02.2021 10:38 Ответить
Він зараз катається на водних лижах у арабів. Патамушта нелох і йому 43.
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14.02.2021 10:38 Ответить
14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3905
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14.02.2021 10:49 Ответить
Погода сегодня в Харькове-Блеск!!.Солнце,минус 7-8 ,снег есть.Лес и лыжи!Если они есть.Снега -не более 10см.
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14.02.2021 10:42 Ответить
14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1059
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14.02.2021 10:44 Ответить
маскірофка.

14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 244
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14.02.2021 10:57 Ответить
Мнс - лайно. Фельдшер на горбу пацієнта пер, бо лайно "не змогло проїхати через кучугури"(((
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22.02.2021 17:13 Ответить
 
 