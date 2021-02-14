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14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"За даними "Укргідрометцентру", 14 лютого через снігопади та хуртовини на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей і в горах Львівської області збережеться значна сніголавинна небезпека. За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, 13-14 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень)", - наголошують у ДСНС.

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Топ коментарі
+3
14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1059
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14.02.2021 10:44
+2
14 февраля в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2961
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14.02.2021 10:14
+2
Прямо так і пиляло ліс ворйо?
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14.02.2021 10:37
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14 февраля в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2961
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14.02.2021 10:14 Відповісти
14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6410
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14.02.2021 10:35 Відповісти
Леса украли на распил.Ворью не жаль природу.
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14.02.2021 10:14 Відповісти
Прямо так і пиляло ліс ворйо?
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14.02.2021 10:37 Відповісти
а есть сомнения ?
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14.02.2021 10:55 Відповісти
А президент не хочет сейчас на лыжах в Карпатах покататься?
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14.02.2021 10:24 Відповісти
Не стоит традицию нарушать, начатую другом Петром.
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14.02.2021 10:38 Відповісти
Він зараз катається на водних лижах у арабів. Патамушта нелох і йому 43.
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14.02.2021 10:38 Відповісти
14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3905
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14.02.2021 10:49 Відповісти
Погода сегодня в Харькове-Блеск!!.Солнце,минус 7-8 ,снег есть.Лес и лыжи!Если они есть.Снега -не более 10см.
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14.02.2021 10:42 Відповісти
14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1059
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14.02.2021 10:44 Відповісти
маскірофка.

14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС - Цензор.НЕТ 244
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14.02.2021 10:57 Відповісти
Мнс - лайно. Фельдшер на горбу пацієнта пер, бо лайно "не змогло проїхати через кучугури"(((
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22.02.2021 17:13 Відповісти
 
 