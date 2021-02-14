Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден предложил Сенату поддержать кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.
Об этом сообщается на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Нуланд работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.
Профильный комитет Сената должен назначить дату слушаний, на которых Нуланд в числе других кандидатов будет отвечать на вопросы законодателей. В случае одобрения комитетом, в Сенате проголосуют относительно утверждения ее кандидатуры на должность заместителя госсекретаря.
Отметим, что после ухода администрации Обамы Виктория Нуланд вошла в академические круги и аналитические центры, открыто критикуя внешнюю политику Трампа, в частности относительно России. Сейчас Нуланд находится в "черном списке" РФ, который предусматривает запрет на въезд в страну.
Нуланд не единственный антироссийский кандидат Байдена на топовые правительственные должности. По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, нынешняя администрация США - в отличие от правительства Трампа - способна эффективным образом противодействовать злонамеренному влиянию России.
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И что здесь плохого?
Обогрела, накормила.
ты, когда распространяешь на Цензоре элементы кацапской пропаганды, делаешь это сознательно, или ты не понимаешь того, что ты делаешь?..
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кароче, чувак!.. ты зашкварился!..
А гдє то , у кого то , в крємлє , засвербіло в задниці ! .
не хотят печеньки...хотят сразу ножки буша,и много.как бы своей привередливостью ваще не стали хрен от байдена употреблять без соли
Жизнь придуманных якобы рассеян, а по сути татаро - угро - финских лапотных казламордых москалей -кацапов в ужасной - фашистской лапотной ********* -паРаше.
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Простая рассейская душа, тупая рожа кацапа, дибила -алкаша. Портянки, фашист )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро. Гулянка в будни до утра и кабачковая икра. На полке бандита ленина портрет, по пьянке дворнику минет. Видон на свалку из окна и вечно битая и вонючая жена. Дочь ...лядь, сыночек наркоман, муж лег на засанный диван. Подъезды с запахом, мочи без штукатурки кирпичи. На свадьбах драки мордобой, секс с друга пьяного женой. Паленка, брага, репа, маргарин закуска кацапских образин. Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! рАссея лапоть вЯлика!!! Оккупанты - лапотная нечисть эти проклятые фашисты, кацапы захватчики хотят вот такую жизнь сделать и во временно оккупированном Украинском - Крыму ( временная кацапская фашистская резервация ) и оккупированной части ставшим бандитским бантустаном Донбасса в (ЛуГандонии).
Это плохой для нас выбор. И да, нести печеньки на Майдан, как папуасам, это и есть ее уровень тупого самодовольного жлоба.