Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа

Президент США Джо Байден предложил Сенату поддержать кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Нуланд работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

Профильный комитет Сената должен назначить дату слушаний, на которых Нуланд в числе других кандидатов будет отвечать на вопросы законодателей. В случае одобрения комитетом, в Сенате проголосуют относительно утверждения ее кандидатуры на должность заместителя госсекретаря.

Отметим, что после ухода администрации Обамы Виктория Нуланд вошла в академические круги и аналитические центры, открыто критикуя внешнюю политику Трампа, в частности относительно России. Сейчас Нуланд находится в "черном списке" РФ, который предусматривает запрет на въезд в страну.

Нуланд не единственный антироссийский кандидат Байдена на топовые правительственные должности. По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, нынешняя администрация США - в отличие от правительства Трампа - способна эффективным образом противодействовать злонамеренному влиянию России.

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