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Байден (2377) США (23167) Нуланд (302)

Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа

Президент США Джо Байден предложил Сенату поддержать кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Нуланд работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

Профильный комитет Сената должен назначить дату слушаний, на которых Нуланд в числе других кандидатов будет отвечать на вопросы законодателей. В случае одобрения комитетом, в Сенате проголосуют относительно утверждения ее кандидатуры на должность заместителя госсекретаря.

Отметим, что после ухода администрации Обамы Виктория Нуланд вошла в академические круги и аналитические центры, открыто критикуя внешнюю политику Трампа, в частности относительно России. Сейчас Нуланд находится в "черном списке" РФ, который предусматривает запрет на въезд в страну.

Нуланд не единственный антироссийский кандидат Байдена на топовые правительственные должности. По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, нынешняя администрация США - в отличие от правительства Трампа - способна эффективным образом противодействовать злонамеренному влиянию России.

Читайте также: Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений: если Кремль не согласится, то санкции против РФ должны усиливаться, - Нуланд

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
А пічєнькі-то наколотиє. (Люська-форточниця) Оранжевоє нєбо, оранжевий верблюд...
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 6946
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14.02.2021 11:52
+15
ну всё!.. щас кацапы изойдут на сероводород и "печеньки"..
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14.02.2021 11:48
+12
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 1529 Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 8434
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14.02.2021 11:47
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Правила форума Совет форумчан
ниче мы с нищебродами новосибирскими вялики поделимся пяченьками,скоро у них продуктовые карточки вводят)))
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14.02.2021 11:47 Ответить
А ты веришь, што совка уже нет ??? Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 4218 Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 7231
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14.02.2021 13:46 Ответить
Тебе печеньки не нравятся? Она если и приедет, то скорее Бениным куклам мозги вправлять.
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14.02.2021 11:49 Ответить
На Майдани виходят з власної волі ,а женуть лише зелену бидломасу ,з локшиною на вухах !!!))
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14.02.2021 11:53 Ответить
Хто? Смєтуни,за ковбасу по 2,20??))))
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14.02.2021 11:57 Ответить
з яким фаршем: з конини? з свинини ?
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14.02.2021 13:06 Ответить
З конини по 2,20 не було і не може бути !!!)))
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14.02.2021 13:08 Ответить
при царе батюшке за 2.20 целиком кобылу можно было купить
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14.02.2021 17:22 Ответить
це метафора, з конини це для мусульман, а з свинини це для угрофінських племен
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14.02.2021 19:04 Ответить
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 2035
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14.02.2021 12:16 Ответить
Тебя кто-то силой гнал? Следы на жопе от плетки еще остались?
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14.02.2021 11:57 Ответить
Боротьба за Україну триватиме !!! Кремль від своєї мети,повернення України в "родную говєнь" Московію ,не відмовиться !!)))
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14.02.2021 12:09 Ответить
"А нас опять на майдан погонят чтоли?" -- Ну и, следы остались?
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14.02.2021 12:13 Ответить
Воно на антимайдані було гніда.
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14.02.2021 12:17 Ответить
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 1529 Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 8434
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14.02.2021 11:47 Ответить
Оголтелая кацапофобия)
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14.02.2021 11:51 Ответить
ну всё!.. щас кацапы изойдут на сероводород и "печеньки"..
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14.02.2021 11:48 Ответить
Уже.
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14.02.2021 11:49 Ответить
А пічєнькі-то наколотиє. (Люська-форточниця) Оранжевоє нєбо, оранжевий верблюд...
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 6946
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14.02.2021 11:52 Ответить
В меріканських валянках !!!))))
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14.02.2021 11:54 Ответить
Януковощ выбрал Люську в жены, потому что Люська по молодости умела круто плеваться струйкой через щель в передних зубах, и умела открывать бутылку пива глазом..
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14.02.2021 11:55 Ответить
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 6337
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14.02.2021 11:58 Ответить
Женился на дщери прокурора. Мало что ли два раза не сидел...
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14.02.2021 12:44 Ответить
Це люська арестович?
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14.02.2021 12:23 Ответить
Ну ведь было же.
И что здесь плохого?
Обогрела, накормила.
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 9338
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14.02.2021 11:57 Ответить
и что?
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 7437
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14.02.2021 12:03 Ответить
"печеньки Нуланд" это раскрученный мем кацапской пропаганды..
ты, когда распространяешь на Цензоре элементы кацапской пропаганды, делаешь это сознательно, или ты не понимаешь того, что ты делаешь?..
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14.02.2021 12:11 Ответить
Жірік 1946 р.н.(75 р) + 4 + 4 = 83р . За здоров'я "нового" трампа" сили випити може вже не бути.
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14.02.2021 12:17 Ответить
голодный? или жадный?
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14.02.2021 13:08 Ответить
А в єто время , где то на російськом свінарніке .. Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 6399 .
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 756 .



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14.02.2021 12:35 Ответить
Гідна панянка!!! Московитам буде не до вподоби !!)))
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14.02.2021 11:48 Ответить
Байден никого не назначает, он вообще ничего не понимает. "Семья" сформировавшаяся при Обаме сама себя назначает на посты.
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14.02.2021 11:49 Ответить
І взагалі, світом править міровоє правітєльство з масонського ложе, котрим керують рептилоїди з Альфа Центавра! Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 9599
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14.02.2021 11:53 Ответить
Если бы, это обычное кумовство, которое даже Украине не снилось.
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14.02.2021 11:57 Ответить
"замгоссекретаря"
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14.02.2021 11:52 Ответить
давать ссылку на видео с Сырожой Лещенко, это то же самое, что "сходить в туалет по большому, а потом не помыть руки и начать здороваться с пацанами"..
кароче, чувак!.. ты зашкварился!..
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14.02.2021 12:00 Ответить
Это было до убийства брата? Или до того как он аннексировал Крым?

Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 3921
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14.02.2021 12:11 Ответить
которому слева - платил аваков, которому справа- пинчук, а дивуле - самая обоятеляная и красивая бабушка. историческое фото подхалимства.
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14.02.2021 13:11 Ответить
Подхалимства, дикой лжи и предательства.
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14.02.2021 13:32 Ответить
Хороша новина . Чим більше " яструбів" у владі США , тим краще Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 3629 ..

А гдє то , у кого то , в крємлє , засвербіло в задниці ! Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 5912 .
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14.02.2021 11:54 Ответить
Сейчас Нуланд находится в "черном списке" РФ Источник: https://censor.net/ru/n3247842

не хотят печеньки...хотят сразу ножки буша,и много.как бы своей привередливостью ваще не стали хрен от байдена употреблять без соли Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 61
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14.02.2021 12:00 Ответить
Одесситка Нуланд 100% будет курировать украинское направление.
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14.02.2021 12:04 Ответить
Команда Дж. Байдена перетворить Україну в Нью-Їзраель, а парашу в Нью-Сектор-Газа. Дорогий Джо то все добре, але кібуців будувати нам не треба. Ми то вже мали, ну їх на...
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14.02.2021 12:27 Ответить
Каци тільки-но почали прибирати, провітрювати ліфти та відпирати кальсони і на маєш!
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14.02.2021 12:05 Ответить
Banderovci zahvativajet belij dom - pesta budet sruskim i vsem kremlinam, pesta v smisle, nervnij sriv-psihushka i samolikvidacija.
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14.02.2021 12:13 Ответить
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 8203
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14.02.2021 12:21 Ответить
русские не успевают менять фамилию очередного президента в списке виновных в ******** кацапстана.
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14.02.2021 12:35 Ответить
-
Жизнь придуманных якобы рассеян, а по сути татаро - угро - финских лапотных казламордых москалей -кацапов в ужасной - фашистской лапотной ********* -паРаше.
*
Простая рассейская душа, тупая рожа кацапа, дибила -алкаша. Портянки, фашист )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро. Гулянка в будни до утра и кабачковая икра. На полке бандита ленина портрет, по пьянке дворнику минет. Видон на свалку из окна и вечно битая и вонючая жена. Дочь ...лядь, сыночек наркоман, муж лег на засанный диван. Подъезды с запахом, мочи без штукатурки кирпичи. На свадьбах драки мордобой, секс с друга пьяного женой. Паленка, брага, репа, маргарин закуска кацапских образин. Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! рАссея лапоть вЯлика!!! Оккупанты - лапотная нечисть эти проклятые фашисты, кацапы захватчики хотят вот такую жизнь сделать и во временно оккупированном Украинском - Крыму ( временная кацапская фашистская резервация ) и оккупированной части ставшим бандитским бантустаном Донбасса в (ЛуГандонии).
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14.02.2021 13:31 Ответить
Кароче, мордва, к вам едет Нуланд с пирогами.
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14.02.2021 12:46 Ответить
Судя по постоянно перекошеной морде внучки дедушки Нудельмана, она Украину совсем не любит. Как и демократы с Керри и Обамкой.

Это плохой для нас выбор. И да, нести печеньки на Майдан, как папуасам, это и есть ее уровень тупого самодовольного жлоба.
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14.02.2021 13:02 Ответить
НЕ переживай... ВАМ - не понесе... Хіба що, з ціанідом...
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14.02.2021 13:13 Ответить
Украинцам - печеньки, кацапам - ********.
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14.02.2021 13:40 Ответить
а муженек у нее- по фамилии Каган ( это сокращенное от Каганович) тот тоже любит от "души" Украину, так же как и его именитый предок лазарь
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14.02.2021 13:15 Ответить
А у ***** настоящая фамилия Шаломов, коцаб... Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 6634 Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 4301
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14.02.2021 13:50 Ответить
дамочка с темной стороны силы, давно известно что именно там есть печеньки
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14.02.2021 14:32 Ответить
Смотря по тому,какой вой подняли холопы на этой ветке, -она уже начинала готовить печеньки для отправке на болотные просторы! Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 3107
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14.02.2021 20:58 Ответить
Так всегда происходит у меня,когда удаляю,добавляю... Читать "...уже нАчала готовить..." Извините.
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15.02.2021 05:48 Ответить
 
 