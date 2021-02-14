Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту
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Президент США Джо Байден запропонував Сенату підтримати кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря із політичних питань.
Про це повідомляється на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Нуланд працювала в адміністрації Обами на посту помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.
Профільний комітет Сенату має призначити дату слухань, на яких Нуланд серед інших кандидатів відповідатиме на запитання законодавців. У разі схвалення комітетом у Сенаті проголосують щодо затвердження її кандидатури на посаду заступника держсекретаря.
Зазначимо, що після відходу адміністрації Обами Вікторія Нуланд увійшла до академічних кіл і аналітичних центрів, відкрито критикуючи зовнішню політику Трампа, зокрема щодо Росії. Зараз Нуланд перебуває у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд до країни.
Нуланд не єдиний антиросійський кандидат Байдена на топові урядові посади. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, нинішня адміністрація США, на відміну від уряду Трампа, здатна ефективним чином протидіяти зловмисному впливу Росії.
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И что здесь плохого?
Обогрела, накормила.
ты, когда распространяешь на Цензоре элементы кацапской пропаганды, делаешь это сознательно, или ты не понимаешь того, что ты делаешь?..
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кароче, чувак!.. ты зашкварился!..
А гдє то , у кого то , в крємлє , засвербіло в задниці ! .
не хотят печеньки...хотят сразу ножки буша,и много.как бы своей привередливостью ваще не стали хрен от байдена употреблять без соли
Жизнь придуманных якобы рассеян, а по сути татаро - угро - финских лапотных казламордых москалей -кацапов в ужасной - фашистской лапотной ********* -паРаше.
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Простая рассейская душа, тупая рожа кацапа, дибила -алкаша. Портянки, фашист )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро. Гулянка в будни до утра и кабачковая икра. На полке бандита ленина портрет, по пьянке дворнику минет. Видон на свалку из окна и вечно битая и вонючая жена. Дочь ...лядь, сыночек наркоман, муж лег на засанный диван. Подъезды с запахом, мочи без штукатурки кирпичи. На свадьбах драки мордобой, секс с друга пьяного женой. Паленка, брага, репа, маргарин закуска кацапских образин. Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! рАссея лапоть вЯлика!!! Оккупанты - лапотная нечисть эти проклятые фашисты, кацапы захватчики хотят вот такую жизнь сделать и во временно оккупированном Украинском - Крыму ( временная кацапская фашистская резервация ) и оккупированной части ставшим бандитским бантустаном Донбасса в (ЛуГандонии).
Это плохой для нас выбор. И да, нести печеньки на Майдан, как папуасам, это и есть ее уровень тупого самодовольного жлоба.