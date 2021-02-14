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Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту

Президент США Джо Байден запропонував Сенату підтримати кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря із політичних питань.

Про це повідомляється на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нуланд працювала в адміністрації Обами на посту помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Профільний комітет Сенату має призначити дату слухань, на яких Нуланд серед інших кандидатів відповідатиме на запитання законодавців. У разі схвалення комітетом у Сенаті проголосують щодо затвердження її кандидатури на посаду заступника держсекретаря.

Зазначимо, що після відходу адміністрації Обами Вікторія Нуланд увійшла до академічних кіл і аналітичних центрів, відкрито критикуючи зовнішню політику Трампа, зокрема щодо Росії. Зараз Нуланд перебуває у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд до країни.

Нуланд не єдиний антиросійський кандидат Байдена на топові урядові посади. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, нинішня адміністрація США, на відміну від уряду Трампа, здатна ефективним чином протидіяти зловмисному впливу Росії.

Читайте також: Потрібно почати переговори про реалізацію Мінських угод: якщо Кремль не погодиться, то санкції проти РФ мають посилюватися, - Нуланд
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Топ коментарі
+16
А пічєнькі-то наколотиє. (Люська-форточниця) Оранжевоє нєбо, оранжевий верблюд...
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 6946
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14.02.2021 11:52
+15
ну всё!.. щас кацапы изойдут на сероводород и "печеньки"..
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14.02.2021 11:48
+12
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 1529 Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 8434
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14.02.2021 11:47
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ниче мы с нищебродами новосибирскими вялики поделимся пяченьками,скоро у них продуктовые карточки вводят)))
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14.02.2021 11:47 Відповісти
А ты веришь, што совка уже нет ??? Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 4218 Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 7231
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14.02.2021 13:46 Відповісти
Тебе печеньки не нравятся? Она если и приедет, то скорее Бениным куклам мозги вправлять.
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14.02.2021 11:49 Відповісти
На Майдани виходят з власної волі ,а женуть лише зелену бидломасу ,з локшиною на вухах !!!))
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14.02.2021 11:53 Відповісти
Хто? Смєтуни,за ковбасу по 2,20??))))
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14.02.2021 11:57 Відповісти
з яким фаршем: з конини? з свинини ?
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14.02.2021 13:06 Відповісти
З конини по 2,20 не було і не може бути !!!)))
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14.02.2021 13:08 Відповісти
при царе батюшке за 2.20 целиком кобылу можно было купить
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14.02.2021 17:22 Відповісти
це метафора, з конини це для мусульман, а з свинини це для угрофінських племен
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14.02.2021 19:04 Відповісти
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 2035
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14.02.2021 12:16 Відповісти
Тебя кто-то силой гнал? Следы на жопе от плетки еще остались?
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14.02.2021 11:57 Відповісти
Боротьба за Україну триватиме !!! Кремль від своєї мети,повернення України в "родную говєнь" Московію ,не відмовиться !!)))
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14.02.2021 12:09 Відповісти
"А нас опять на майдан погонят чтоли?" -- Ну и, следы остались?
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14.02.2021 12:13 Відповісти
Воно на антимайдані було гніда.
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14.02.2021 12:17 Відповісти
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 1529 Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 8434
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14.02.2021 11:47 Відповісти
Оголтелая кацапофобия)
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14.02.2021 11:51 Відповісти
ну всё!.. щас кацапы изойдут на сероводород и "печеньки"..
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14.02.2021 11:48 Відповісти
Уже.
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14.02.2021 11:49 Відповісти
А пічєнькі-то наколотиє. (Люська-форточниця) Оранжевоє нєбо, оранжевий верблюд...
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 6946
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14.02.2021 11:52 Відповісти
В меріканських валянках !!!))))
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14.02.2021 11:54 Відповісти
Януковощ выбрал Люську в жены, потому что Люська по молодости умела круто плеваться струйкой через щель в передних зубах, и умела открывать бутылку пива глазом..
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14.02.2021 11:55 Відповісти
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 6337
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14.02.2021 11:58 Відповісти
Женился на дщери прокурора. Мало что ли два раза не сидел...
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14.02.2021 12:44 Відповісти
Це люська арестович?
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14.02.2021 12:23 Відповісти
Ну ведь было же.
И что здесь плохого?
Обогрела, накормила.
Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 9338
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14.02.2021 11:57 Відповісти
и что?
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 7437
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14.02.2021 12:03 Відповісти
"печеньки Нуланд" это раскрученный мем кацапской пропаганды..
ты, когда распространяешь на Цензоре элементы кацапской пропаганды, делаешь это сознательно, или ты не понимаешь того, что ты делаешь?..
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14.02.2021 12:11 Відповісти
Жірік 1946 р.н.(75 р) + 4 + 4 = 83р . За здоров'я "нового" трампа" сили випити може вже не бути.
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14.02.2021 12:17 Відповісти
голодный? или жадный?
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14.02.2021 13:08 Відповісти
А в єто время , где то на російськом свінарніке .. Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 6399 .
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 756 .



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14.02.2021 12:35 Відповісти
Гідна панянка!!! Московитам буде не до вподоби !!)))
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14.02.2021 11:48 Відповісти
Байден никого не назначает, он вообще ничего не понимает. "Семья" сформировавшаяся при Обаме сама себя назначает на посты.
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14.02.2021 11:49 Відповісти
І взагалі, світом править міровоє правітєльство з масонського ложе, котрим керують рептилоїди з Альфа Центавра! Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 9599
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14.02.2021 11:53 Відповісти
Если бы, это обычное кумовство, которое даже Украине не снилось.
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14.02.2021 11:57 Відповісти
"замгоссекретаря"
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14.02.2021 11:52 Відповісти
давать ссылку на видео с Сырожой Лещенко, это то же самое, что "сходить в туалет по большому, а потом не помыть руки и начать здороваться с пацанами"..
кароче, чувак!.. ты зашкварился!..
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14.02.2021 12:00 Відповісти
Это было до убийства брата? Или до того как он аннексировал Крым?

Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 3921
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14.02.2021 12:11 Відповісти
которому слева - платил аваков, которому справа- пинчук, а дивуле - самая обоятеляная и красивая бабушка. историческое фото подхалимства.
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14.02.2021 13:11 Відповісти
Подхалимства, дикой лжи и предательства.
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14.02.2021 13:32 Відповісти
Хороша новина . Чим більше " яструбів" у владі США , тим краще Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 3629 ..

А гдє то , у кого то , в крємлє , засвербіло в задниці ! Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа - Цензор.НЕТ 5912 .
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14.02.2021 11:54 Відповісти
Сейчас Нуланд находится в "черном списке" РФ Источник: https://censor.net/ru/n3247842

не хотят печеньки...хотят сразу ножки буша,и много.как бы своей привередливостью ваще не стали хрен от байдена употреблять без соли Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 61
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14.02.2021 12:00 Відповісти
Одесситка Нуланд 100% будет курировать украинское направление.
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14.02.2021 12:04 Відповісти
Команда Дж. Байдена перетворить Україну в Нью-Їзраель, а парашу в Нью-Сектор-Газа. Дорогий Джо то все добре, але кібуців будувати нам не треба. Ми то вже мали, ну їх на...
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14.02.2021 12:27 Відповісти
Каци тільки-но почали прибирати, провітрювати ліфти та відпирати кальсони і на маєш!
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14.02.2021 12:05 Відповісти
Banderovci zahvativajet belij dom - pesta budet sruskim i vsem kremlinam, pesta v smisle, nervnij sriv-psihushka i samolikvidacija.
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14.02.2021 12:13 Відповісти
Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 8203
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14.02.2021 12:21 Відповісти
русские не успевают менять фамилию очередного президента в списке виновных в ******** кацапстана.
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14.02.2021 12:35 Відповісти
-
Жизнь придуманных якобы рассеян, а по сути татаро - угро - финских лапотных казламордых москалей -кацапов в ужасной - фашистской лапотной ********* -паРаше.
*
Простая рассейская душа, тупая рожа кацапа, дибила -алкаша. Портянки, фашист )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро. Гулянка в будни до утра и кабачковая икра. На полке бандита ленина портрет, по пьянке дворнику минет. Видон на свалку из окна и вечно битая и вонючая жена. Дочь ...лядь, сыночек наркоман, муж лег на засанный диван. Подъезды с запахом, мочи без штукатурки кирпичи. На свадьбах драки мордобой, секс с друга пьяного женой. Паленка, брага, репа, маргарин закуска кацапских образин. Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! рАссея лапоть вЯлика!!! Оккупанты - лапотная нечисть эти проклятые фашисты, кацапы захватчики хотят вот такую жизнь сделать и во временно оккупированном Украинском - Крыму ( временная кацапская фашистская резервация ) и оккупированной части ставшим бандитским бантустаном Донбасса в (ЛуГандонии).
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14.02.2021 13:31 Відповісти
Кароче, мордва, к вам едет Нуланд с пирогами.
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14.02.2021 12:46 Відповісти
Судя по постоянно перекошеной морде внучки дедушки Нудельмана, она Украину совсем не любит. Как и демократы с Керри и Обамкой.

Это плохой для нас выбор. И да, нести печеньки на Майдан, как папуасам, это и есть ее уровень тупого самодовольного жлоба.
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14.02.2021 13:02 Відповісти
НЕ переживай... ВАМ - не понесе... Хіба що, з ціанідом...
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14.02.2021 13:13 Відповісти
Украинцам - печеньки, кацапам - ********.
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14.02.2021 13:40 Відповісти
а муженек у нее- по фамилии Каган ( это сокращенное от Каганович) тот тоже любит от "души" Украину, так же как и его именитый предок лазарь
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14.02.2021 13:15 Відповісти
А у ***** настоящая фамилия Шаломов, коцаб... Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 6634 Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 4301
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14.02.2021 13:50 Відповісти
дамочка с темной стороны силы, давно известно что именно там есть печеньки
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14.02.2021 14:32 Відповісти
Смотря по тому,какой вой подняли холопы на этой ветке, -она уже начинала готовить печеньки для отправке на болотные просторы! Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту - Цензор.НЕТ 3107
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14.02.2021 20:58 Відповісти
Так всегда происходит у меня,когда удаляю,добавляю... Читать "...уже нАчала готовить..." Извините.
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15.02.2021 05:48 Відповісти
 
 