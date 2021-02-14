Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина и Объединенные Арабские Эмираты будут совместно противодействовать террористическим угрозам.
Об этом сегодня в ходе визита в ОАЭ отметил глава МВД Асен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Аваков в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты провел рабочую встречу с заместителем генерального секретаря Верховного Совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммедом Аль Шамси.
Подчеркивается, что во время встречи стороны наметили дальнейшие направления двустороннего сотрудничества, среди которых: активное сотрудничество между странами в сфере противодействия террористическим и экстремистским организациям, и углубление сотрудничества в миграционной сфере.
"Считаю, что необходимо углубить сотрудничество между миграционными органами наших стран, а именно в сфере противодействия нелегальной миграции, торговле людьми, выдачи и оформления документов, защиты персональных данных. Предлагаю разработать и подписать соответствующий документ", - отметил Аваков.
Пожалуйста, подождите...
Якщо так, то хто ж тоді Аль Каїда?
Чи може він на війні побував?
А тепер ти тут шось триндиш нам про клоунів? Та ти перши й із них , йолоп. Справа Манафорта де розсекретили абмарну книгу Овоча була ще в 18-му - а ви дебилі рогаті так і не зрозуміли що керівництво Швабодлки - продажне лайно.
Шо ти прутню верзеш? Які в сраку "партії"? ЄС та Голосу тоді ще не існувало!!
Що до "партій", то ми всі ми чітко пам'ятаємо, як той "триумвірат" Клічко_Яценюк_Тягнибок неодноразово бігали до Януковича домовлятися з ним про щось в той час, коли Янукович вже вбив купу людей. Не Тягнибок закликав до повалення Януковича.
По-друге, саме мінстр оборони України по квоті партії "Свобода" генерал Тєнюх в 2014-му рці взагалі ВІДМОВИВСЯ ВІД ВІЙСЬКОВОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, і заявив:
"Збройні сили України не мають юридичного права розпочати воєнні дії в Криму."
"По-друге, не оголошено правовий режим воєнного стану. Застосування Збройних сил у такому разі тягне кримінальну відповідальність", - заяви глава Міноборони.
"Ми ніколи не розглядали небезпеку з боку Росії", - зазначив він.
Себто, член партії "Свобода" мінстр оборони України генерал Тєнюх тупо не виконав те, для чого його вчили все життя, та платили йому зарплатню, яку, по-чесному після такого, він мав просто принести її назад у повному обсязі, та віддати її державі.
оманемірати
Козак Селид @roootik
Щось непомітно пройшла новина, що в кінці 2020 року внутрішній державний борг України вперше перевищів 1 трильйон грн та склав 1 трильон 33 мільярдів грн, або $37,067,211,310.00
Где это он такие организации тут в Украине высмотрел? А про миграционную среду, это есть опасение, что тамошние граждане из Эмиратов кинутся в Украину переселяться?
ОАЭ международный валютный офшор работающий с разными богатыми вурдалаками - и по словам Авакова он будет помогать Украине бороться теругрозами...... на кого расщитан этот чёсс......
Проректор Харківського університету харчування та торгівлі Віталій Бахтояров оскандалився. Все - через обурливі коментарі до допису про декомунізацію у місті.
У Фейсбук-групі "Харків за краще життя" з'явився допис про необхідність перейменування школи імені Жукова. Його автор пояснив, що цього вимагає законодавство.
У коментарях Бахтояров написав: "Шоб ви здохли, бандерлоги довбані! Маршала Перемоги ********, сволочі. Самі чого досягли? Чим ви займаєтеся в житті?"
Зеленський продовжує сцяти нам в очі, розказуючи, про підписану угоду про визнання водійських прав.
Отже, Авакова він взяв в ОАЕ для переговорів з руснею.
Як варіант - Авакову дають гарантії у випадку силового придушення силами мусорів Майдану, якщо Нелох погодиться на капітуляцію.
NEWSUA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one
Ой! Как неудобно получилось с водительскими правами.
По писдежу офиса потерпевшего, ОАЕ их признали сегодня... второй раз
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/faq/u-yakih-********-svitu-mozhna-koristuvatisya-natsionalnim-posvidchennyam-vodiya-a-u-yakih-viznayutsya-lishe-mizhnarodni-posvidchennya-vodiya/
БЛД, уже внаглую ссут в глаза