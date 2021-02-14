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Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков

Україна і Об'єднані Арабські Емірати будуть спільно протидіяти терористичним загрозам.

Про це сьогодні під час візиту в ОАЕ зазначив глава МВС Асен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських еміратів, провів робочу зустріч з заступником генерального секретаря Верховної Ради національної безпеки ОАЄ Алі Мохамедом Аль Шамсі.

Під час зустрічі сторони намітили подальші напрями двосторонньої співпраці, серед яких: активне співробітництво наших країн в сфері протидії терористичним та екстремістським організаціям, та поглиблення співробітництва у міграційній сфері.

"Вважаю, що необхідно поглибити співробітництво між міграційними органами наших країн, а саме у сфері протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми, видачі та оформлення документів, захисту персональних даних. Пропоную напрацювати та підписати відповідний документ", - зазначив Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Козак цього місяця ще не виїжджав з України. Але його літак справді перебуває за межами країни, - глава Держприкордонслужби
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Топ коментарі
+24
Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 3454
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14.02.2021 15:58
+13
всьо очєнь просто - сказкі оман емірати

Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 4348
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14.02.2021 15:58
+12
Сцена поступово висвітлюється так, шо стає видно Восток з його мінарєтами, мєчетями й сінагогами. Посередині Востока стирчить хмарочос "Бурдж-Халіфа" 800 з х*єм метрів заввишки. На верхньому оглядовому майданчику хмарочоса стоїть Ківа, лисий уп*здень в ушанці. Він дивиться на Восток і зосереджено, по-воєнному дрочить.
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14.02.2021 16:14
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Галантерейщик и Кардинал - это СИЛА!!!
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14.02.2021 15:54 Відповісти
Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 5832 Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 5832 Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 5832 Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 5832 видать в Италии отсидеться не получается ... Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 7127
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14.02.2021 15:55 Відповісти
А Ківу теж в ОАЕ взяли?
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14.02.2021 15:56 Відповісти
Це небезпечно для самого Ківи... раптом почне публічно дро-дро, а за ісламськими канонами це шайтан-харам...
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14.02.2021 16:04 Відповісти
Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 8413
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14.02.2021 16:07 Відповісти
Сцена поступово висвітлюється так, шо стає видно Восток з його мінарєтами, мєчетями й сінагогами. Посередині Востока стирчить хмарочос "Бурдж-Халіфа" 800 з х*єм метрів заввишки. На верхньому оглядовому майданчику хмарочоса стоїть Ківа, лисий уп*здень в ушанці. Він дивиться на Восток і зосереджено, по-воєнному дрочить.
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14.02.2021 16:14 Відповісти
ОРУУУУУУУУУУ !!!!

Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 1442
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14.02.2021 16:18 Відповісти
"Зосередженно", "по-воєнному". Убииили!!! Не вистачає ще відосика до тексту. можна і ії зали ВР щоб не лізти на хмарочос.
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14.02.2021 18:13 Відповісти
" і із зали".
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14.02.2021 18:14 Відповісти
Для тих, хто пише "де Свобода і чому вона нічого не робить?" Спершу дайте відповідь за кого ви голосували, Свобода не пройшла ні до ВР, ні до Київради! Це партія члени якої вмирали на Майдані. І яке визнання? Жодного. Кловунів обирають. ТІЛЬКИ ЙОЛОПИ ДОВІРЯТЬ СВОЄ МАЙБУТНЄ КЛОВУНАМ! ВИ ЇХ ОБРАЛИ ВІД НИХ І ВИМАГАЙТЕ! СВОБОДІВЦІ ПОКЛАЛИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я І НЕ ДОЧЕКАЛИСЯ НІЧОГО ВІД "МУДРОГО" НАРІДУ! Наступний Майдан дозволяється робити вам - зевиборцям
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14.02.2021 15:57 Відповісти
"де Свобода" -як і завжди у Шустера та інших каналах Ахмєтова
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14.02.2021 16:00 Відповісти
ПреЗЕдент України в ОАЕ і що?
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14.02.2021 16:13 Відповісти
Свобода провела мега-роботу привівши клоунів до влади. Обсераючи проукраїнську владу притягли прокремлівську. За що їм дякувати?
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14.02.2021 16:05 Відповісти
За що? Навчись читати для початку
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14.02.2021 16:10 Відповісти
Вам теж не завадило б навчитися читати. Свобода начисто позбавлена державницької позиції. Я пишу як бувший ваш виборець. Для вас ворогом виявилася проукраїнська влада, як конкурент в патріотичному середовищі. Саме тому ви зараз нікому не потрібні, хіба що крім ригів - в вигляді пугала.
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14.02.2021 16:20 Відповісти
Та ти відбитий йолоп, судячи з твого коментару. Свобода - це радикальна організація. Вони і під час яника це робили. Вони і були реальним рухом. Що було у парламенті за часів Свободи? Що зараз? Помірковані ЄС та Голос щось роблять у тому парламенті? Йолопе, шкода, що тебе не можна позбавити виборчих прав за повне нерозуміння різниці правими радикалами та поміркованими правими
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14.02.2021 16:31 Відповісти
"Свобода - це радикальна організація."
Якщо так, то хто ж тоді Аль Каїда?
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14.02.2021 16:39 Відповісти
Хто вмирав на Майдані? Члени якої партії? ЄС, Голосу, Батьківщини? Хто відмінив закони ківалових-колісниченків? Розумник
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14.02.2021 16:45 Відповісти
Олєжка Фротман помер на Майдані?
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14.02.2021 17:02 Відповісти
Гидко на таке дивитись. Люди помирали за країну, а воно брудом намагається ******. Кацапня депортована, раби
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14.02.2021 17:11 Відповісти
Я повторюю, Олег Фротман загинув на Майдані?
Чи може він на війні побував?
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14.02.2021 17:14 Відповісти
Молись на сталіна, це він тебе сюди депортував, кацапятко ти наше
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14.02.2021 17:16 Відповісти
Так розкажи, як ти в євреєві, котрий на підсосі у Кремля, побачив українського націоналіста?
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14.02.2021 17:20 Відповісти
Тобі путін зарплату виплатив, що ти тут брудом поливаєш? Не знаю, кого ти там у себе бачиш, а те, що ти московський холуй, дуже добре видно. Без зарплати можуть залишити, будь уважним
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14.02.2021 17:43 Відповісти
Помолися на ікону Олега ;Тягнибока; і лягай спати.
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14.02.2021 21:00 Відповісти
Власне Україна зараз там, де і має бути, і з тим преЗЕдентом, який і повинен бути. З такими овочами Європа не світить узагалі, а шкода. Стільки життів було покладено...
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14.02.2021 21:18 Відповісти
Гадаєш, вірний поплічник Януковича Олег Фротман був би кращий?
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14.02.2021 21:25 Відповісти
Гадаю, що таким як ти потрібно вчитися читати. Попереднє повідомлення узагалі мимо твого інтелекту пройшло. А ще одна проекція твого рівня інтелекту зараз знаходиться на посаді преЗЕдента. Він таким як ти свій бюлетень на виборах показував. Знав, що ви не вмієте читати
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14.02.2021 21:52 Відповісти
Дибілоїд, ти не відповів на жодлне питання. А вам дебілам рогатим ще в 19-му казали - будьте людьми, не топіть Пороха, ваш Кошулинський не пройшов у другий тур - то ж зверніться до виборців щоб бодай не обирала клоуна. А твоя гівняна ахмєтівська свобода шо зробила? Вірно - нічого. І натовп дибілів кукаріотів або не йшов на вибори або псивав бюлетені вскукуріками "ЗА КАЛУШИНСЬКОГО АРРРЯЯЯЯ"
А тепер ти тут шось триндиш нам про клоунів? Та ти перши й із них , йолоп. Справа Манафорта де розсекретили абмарну книгу Овоча була ще в 18-му - а ви дебилі рогаті так і не зрозуміли що керівництво Швабодлки - продажне лайно.
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14.02.2021 22:01 Відповісти
Ааа. Зрозуміло. Ну що ж, 3-й Майдан ти зможеш влаштувати сам. Разом з членами партій ЄС, Голосом, Батьківщиною ти підеш під кулі і будеш ризикувати життям. Під час Майдану 2 вас точно не було, якщо таке пишете. А от 3-й у ваших руках. Щасти. АХхахах
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14.02.2021 22:14 Відповісти
За кого ти голосував у другому турі?
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15.02.2021 06:13 Відповісти
"Хто вмирав на Майдані? Члени якої партії? ЄС, Голосу,"
Шо ти прутню верзеш? Які в сраку "партії"? ЄС та Голосу тоді ще не існувало!!

Що до "партій", то ми всі ми чітко пам'ятаємо, як той "триумвірат" Клічко_Яценюк_Тягнибок неодноразово бігали до Януковича домовлятися з ним про щось в той час, коли Янукович вже вбив купу людей. Не Тягнибок закликав до повалення Януковича.

По-друге, саме мінстр оборони України по квоті партії "Свобода" генерал Тєнюх в 2014-му рці взагалі ВІДМОВИВСЯ ВІД ВІЙСЬКОВОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, і заявив:
"Збройні сили України не мають юридичного права розпочати воєнні дії в Криму."
"По-друге, не оголошено правовий режим воєнного стану. Застосування Збройних сил у такому разі тягне кримінальну відповідальність", - заяви глава Міноборони.
"Ми ніколи не розглядали небезпеку з боку Росії", - зазначив він.



Себто, член партії "Свобода" мінстр оборони України генерал Тєнюх тупо не виконав те, для чого його вчили все життя, та платили йому зарплатню, яку, по-чесному після такого, він мав просто принести її назад у повному обсязі, та віддати її державі.





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15.02.2021 00:49 Відповісти
Неділя. Фото дуже здаля - у стилі а-ля Оман с Хотабичем
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14.02.2021 15:57 Відповісти
Ваше лайно також там.
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14.02.2021 16:01 Відповісти
Вибачаюсь, виявляється неділя- то робичий день в Еміратах,
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14.02.2021 16:13 Відповісти
Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 3454
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14.02.2021 15:58 Відповісти
Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 638 Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 638
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14.02.2021 16:01 Відповісти
всьо очєнь просто - сказкі оман емірати

Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 4348
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14.02.2021 15:58 Відповісти
дайош ісчо ОВГЗ!..




Козак Селид @roootik

Щось непомітно пройшла новина, що в кінці 2020 року внутрішній державний борг України вперше перевищів 1 трильйон грн та склав 1 трильон 33 мільярдів грн, або $37,067,211,310.00
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14.02.2021 16:07 Відповісти
... активное сотрудничество между странами в сфере противодействия террористическим и экстремистским организациям, и углубление сотрудничества в миграционной среде.

Где это он такие организации тут в Украине высмотрел? А про миграционную среду, это есть опасение, что тамошние граждане из Эмиратов кинутся в Украину переселяться? Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 2957
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14.02.2021 15:59 Відповісти
это Настоящий Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 4340 президент Украины и то под прикрытием. Зели даже в первой сотне нет. Так кукла пустая
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14.02.2021 15:59 Відповісти
Элементарный порядок не можем навести у себя ! Какое сотрудничество ?
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14.02.2021 16:00 Відповісти
аваков-двбйб.
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14.02.2021 16:01 Відповісти
...не скажи - какой обширнейший рынок для продажи рюкзаков! Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 7886
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14.02.2021 16:08 Відповісти
а кто еще там (роялем в кустах) для поддержания легенды о деловом визите, а не уик-енде ))))
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14.02.2021 16:04 Відповісти
Таки ша, гусары! Ни слова за рояль! Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 7994
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14.02.2021 17:14 Відповісти
чё заняться больше не чем?....
ОАЭ международный валютный офшор работающий с разными богатыми вурдалаками - и по словам Авакова он будет помогать Украине бороться теругрозами...... Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 4064 на кого расщитан этот чёсс......
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14.02.2021 16:04 Відповісти
Клоун и билетёр на гастролях Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 5025 . Продюсера из СБУ тоже взяли? Кстати, в Париж они тоже святой троицей катались.
Украина и ОАЭ будут совместно противодействовать террористическим угрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 1882
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14.02.2021 16:07 Відповісти
Каким угрозам, совместно? Макшании? Так Эмираты тесно сотрудничают с макаками. Да и наш осел боится противодействовать Макшании...
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14.02.2021 16:19 Відповісти
может лучше дома порядки наводить а не по эмиратам шариться?

Проректор Харківського університету харчування та торгівлі Віталій Бахтояров оскандалився. Все - через обурливі коментарі до допису про декомунізацію у місті.
У Фейсбук-групі "Харків за краще життя" з'явився допис про необхідність перейменування школи імені Жукова. Його автор пояснив, що цього вимагає законодавство.
У коментарях Бахтояров написав: "Шоб ви здохли, бандерлоги довбані! Маршала Перемоги ********, сволочі. Самі чого досягли? Чим ви займаєтеся в житті?"

Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 9580
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14.02.2021 16:21 Відповісти
Оце його АШ ТРИСЕТ... о_О
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14.02.2021 16:42 Відповісти
Це він за Маршала Мясника розпинається, який здобував перемоги сотнями тисяч трупів, зокрема під час визволення Києва і штурму Зеєловських висот під Берліном, з його цинічним висловом "баби єщо нарожают".
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14.02.2021 18:26 Відповісти
Ещё денег напросили, долго отдавать нам надо будет, а с учётом ситуации нас делали рабами?
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14.02.2021 16:24 Відповісти
Аваков vs Захарченко. Кто круче?
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14.02.2021 16:33 Відповісти
Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 1 ч

Зеленський продовжує сцяти нам в очі, розказуючи, про підписану угоду про визнання водійських прав.
Отже, Авакова він взяв в ОАЕ для переговорів з руснею.
Як варіант - Авакову дають гарантії у випадку силового придушення силами мусорів Майдану, якщо Нелох погодиться на капітуляцію.

Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 633
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14.02.2021 16:38 Відповісти


NEWSUA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one





Ой! Как неудобно получилось с водительскими правами.
По писдежу офиса потерпевшего, ОАЕ их признали сегодня... второй раз
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/faq/u-yakih-********-svitu-mozhna-koristuvatisya-natsionalnim-posvidchennyam-vodiya-a-u-yakih-viznayutsya-lishe-mizhnarodni-posvidchennya-vodiya/

БЛД, уже внаглую ссут в глаза

Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 1242
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14.02.2021 16:41 Відповісти
Вони не знали. Не в курсе. Патаму ша нелохи.
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14.02.2021 16:54 Відповісти
Але тут таки лоханулися. Араби, мабуть, тактично промовчали по традиції східної гостинності.
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14.02.2021 18:36 Відповісти
Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков - Цензор.НЕТ 1389
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14.02.2021 17:10 Відповісти
Віслюк на верблюді.
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14.02.2021 18:39 Відповісти
"зе" напялил арабскую ширму, для переговоров с рашистами
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14.02.2021 17:24 Відповісти
Украина и ОАЭ будут совместно вдевать нитку в иголку . (Министр швейной промышленности Украины)
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14.02.2021 17:32 Відповісти
Ага, вместе осваивать космические просторы. Кака раз для Авакова и его многочисленных подчиненных занятие
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14.02.2021 19:05 Відповісти
Постоянное присутствие полицая создаёт ощущение что президент у нас - поднадзорный Зек
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14.02.2021 19:39 Відповісти
***** де тут дизлайк поставити
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14.02.2021 21:32 Відповісти
 
 