Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков

Україна і Об'єднані Арабські Емірати будуть спільно протидіяти терористичним загрозам.

Про це сьогодні під час візиту в ОАЕ зазначив глава МВС Асен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських еміратів, провів робочу зустріч з заступником генерального секретаря Верховної Ради національної безпеки ОАЄ Алі Мохамедом Аль Шамсі.

Під час зустрічі сторони намітили подальші напрями двосторонньої співпраці, серед яких: активне співробітництво наших країн в сфері протидії терористичним та екстремістським організаціям, та поглиблення співробітництва у міграційній сфері.

"Вважаю, що необхідно поглибити співробітництво між міграційними органами наших країн, а саме у сфері протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми, видачі та оформлення документів, захисту персональних даних. Пропоную напрацювати та підписати відповідний документ", - зазначив Арсен Аваков.

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