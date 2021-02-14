Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Объединенных Арабских Эмиратах инновационный проект "Масдар-Сити" с нулевым загрязнением углекислым газом и полным циклом переработки отходов, ознакомился с особенностями реализации его концепции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.
"Инновации, технологии - это будущее. Это новый коммерческий рынок для взаимного сотрудничества, который создается для сохранения будущего. Нас очень интересует опыт Объединенных Арабских Эмиратов, которые распространили эти технологии и на другие страны", - отметил президент.
Как отмечается в сообщении, Зеленский с большим интересом ознакомился с проектами энергетической компании "Масдар", которая принадлежит инвестиционному фонду "Мубадала" и является инвестором и оператором проектов в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов.
Среди проектов, которые реализовала компания "Масдар", – основание в Испании компании Terrestol Energy по производству солнечных батарей, проекты London Array и WinWind в Великобритании, связанные с производством ветряных турбин; в рамках проекта Masdar PV в Германии построен завод по производству тонких солнечных батарей.
Зеленский также посетил Университет искусственного интеллекта имени Наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна, где встретился с руководством ведущих эмиратских компаний, работающих в сфере высоких технологий. По результатам встреч была достигнута договоренность об усилении двустороннего сотрудничества в области биотехнологий, кибербезопасности, IT и искусственного интеллекта.
Этот университет был основан в октябре 2019 года, и в нем уже учится 79 студентов. Здесь предлагают слушателям учебные курсы по таким направлениям: автоматический анализ видеоинформации/машинное распознавание образов, средства машинного обучения, обработка естественного языка.
Справка. Проект "Масдар-Сити" был инициирован руководством ОАЭ и инвестиционным фондом "Мубадала" в 2006 году. В настоящий момент его реализацию осуществляет Компания энергии будущего Абу-Даби "Масдар". Завершить проект по строительству Масдар-Сити планируют до 2030 года.
Проект "Масдар-Сити", площадь которого составляет 6 тыс. кв. м, благодаря использованию новейших разработок в сфере возобновляемых источников энергии станет первым в мире городом с нулевым уровнем загрязнения СО2 и полным циклом переработки отходов. Уже сейчас в городе запрещен автомобильный транспорт, все пассажирские перевозки организованы с помощью систем общего и персонального автоматического транспорта.
В настоящее время в городе функционируют Университет искусственного интеллекта имени Мухаммада бин Заида (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), Институт науки и технологий (Masdar Institute of Science and Technology), штаб-квартира Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency – IRENA), современный выставочный комплекс, а также представительства международных корпораций.
Всего на базе проекта до 2030 года планируют создать более полутора тысяч предприятий и учреждений, которые будут специализироваться на разработках в области экологически чистых технологий, производстве и реализации связанной с ними продукции и товаров широкого потребления.
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У меня в связи с этим заявлением возник вопрос: жители этого Сити чтобы перднуть из города выезжают?
масдар..= 6000 кв.м....= 75х75м...........((( второй рывок на футбольном поле...(((- так можно и гол в свои ворота закатать... натихаря...)))
ЗЕ - это реальное отражение 73% неполноценных мудаков, его избравших.
Мозга нет, денег нет, образование фуфловое, но красиво жить хочется.
https://www.youtube.com/watch?v=_rfOw25eHpo