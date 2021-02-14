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Зеленский (16519) ОАЭ (182)

Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский заинтересовался концепцией

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Объединенных Арабских Эмиратах инновационный проект "Масдар-Сити" с нулевым загрязнением углекислым газом и полным циклом переработки отходов, ознакомился с особенностями реализации его концепции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

"Инновации, технологии - это будущее. Это новый коммерческий рынок для взаимного сотрудничества, который создается для сохранения будущего. Нас очень интересует опыт Объединенных Арабских Эмиратов, которые распространили эти технологии и на другие страны", - отметил президент.

Как отмечается в сообщении, Зеленский с большим интересом ознакомился с проектами энергетической компании "Масдар", которая принадлежит инвестиционному фонду "Мубадала" и является инвестором и оператором проектов в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов.

Среди проектов, которые реализовала компания "Масдар", – основание в Испании компании Terrestol Energy по производству солнечных батарей, проекты London Array и WinWind в Великобритании, связанные с производством ветряных турбин; в рамках проекта Masdar PV в Германии построен завод по производству тонких солнечных батарей.

Зеленский также посетил Университет искусственного интеллекта имени Наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна, где встретился с руководством ведущих эмиратских компаний, работающих в сфере высоких технологий. По результатам встреч была достигнута договоренность об усилении двустороннего сотрудничества в области биотехнологий, кибербезопасности, IT и искусственного интеллекта.

Этот университет был основан в октябре 2019 года, и в нем уже учится 79 студентов. Здесь предлагают слушателям учебные курсы по таким направлениям: автоматический анализ видеоинформации/машинное распознавание образов, средства машинного обучения, обработка естественного языка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ

Справка. Проект "Масдар-Сити" был инициирован руководством ОАЭ и инвестиционным фондом "Мубадала" в 2006 году. В настоящий момент его реализацию осуществляет Компания энергии будущего Абу-Даби "Масдар". Завершить проект по строительству Масдар-Сити планируют до 2030 года.

Проект "Масдар-Сити", площадь которого составляет 6 тыс. кв. м, благодаря использованию новейших разработок в сфере возобновляемых источников энергии станет первым в мире городом с нулевым уровнем загрязнения СО2 и полным циклом переработки отходов. Уже сейчас в городе запрещен автомобильный транспорт, все пассажирские перевозки организованы с помощью систем общего и персонального автоматического транспорта.

В настоящее время в городе функционируют Университет искусственного интеллекта имени Мухаммада бин Заида (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), Институт науки и технологий (Masdar Institute of Science and Technology), штаб-квартира Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency – IRENA), современный выставочный комплекс, а также представительства международных корпораций.

Всего на базе проекта до 2030 года планируют создать более полутора тысяч предприятий и учреждений, которые будут специализироваться на разработках в области экологически чистых технологий, производстве и реализации связанной с ними продукции и товаров широкого потребления.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+44
***, в Украине пенсионеры ВЫМИРАЮТ ОТ ПЕНСИИ В 2000 ГРН., а Оно интересуется углекислым газом. Во бог послал шизофреника. Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа - Цензор.НЕТ 9029
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14.02.2021 17:46
+33
Это из серии..
зелегский заинтересовался жизнью на Марсе..😃
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14.02.2021 17:51
+31
не бог послал...то все от лукавого.от неуёмной жажды халявы. Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа - Цензор.НЕТ 3849
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14.02.2021 17:53
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Странно, что там запрещён автомобильный транспорт. Как люди добираются между районами?
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14.02.2021 21:18 Ответить
"Масдар-Сити" с нулевым загрязнением углекислым газом.

У меня в связи с этим заявлением возник вопрос: жители этого Сити чтобы перднуть из города выезжают?
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14.02.2021 20:47 Ответить
Кто про что -а вошь про баню. То есть,раз вопрос про президентов,расскажу и про нашего бывшего -поскольку прямо сейчас идет передача (на нашем TV8) именно про это. Есть какой то певец Лепс.,которого додон пригласил к нам на какой то концерт. Этот Лепс,подарил президенту додону подарок,а именно очки,которые стоят 100 000 лей.додон их присвоил. Но оказывается,что если певец подарил дорогие очки гражданину додону,то поскольку очки стоят больше 5 минимальных окладов,то он должен был их задекларировать! Но он этого не сделал. Если же подарок был преподнесен "президенту РМ",то есть функции,то это не его личный подарок! Но он мог их взять себе домой,если он их выкупит. Но он их не выкупил,а просто взял их домой,-то есть сделал цап-царап! Подумаешь какие то очки,которые стоят больше,чем сто пенсий некоторых пенсионеров! То есть по любому он нарушил закон.Вот такой честный соССиалист у нас...
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14.02.2021 20:47 Ответить
Лепс просто подставил вашего президента. Я бы тоже не стал декларировать какие-то очки.
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14.02.2021 20:54 Ответить
Не-не! Он был в курсе,что нужно декларировать,потому что кое какие менее ценные подарки он декларировал. А эти дорогие он не стал декларировать. Значит,он умышленно сделал цап-царап,-прямо как его хозяин!
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15.02.2021 05:40 Ответить
"ваш" додон по сравнению с ЗЕбуином просто лох...)\ЗЕбуин не лох - ему 42 годика...!)\
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14.02.2021 20:57 Ответить
Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу - Цензор.НЕТ 399
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15.02.2021 05:41 Ответить
У тебя солдаты гибнут, ****, люди умирают, мудак ты грёбаный, а ты концепциями,блд, интересуешься!!!
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14.02.2021 21:03 Ответить
поц
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14.02.2021 21:03 Ответить
Будь ты проклят, урод, и весь твой род до последнего колена!!!
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14.02.2021 21:05 Ответить
а, вон чего угольные шахты решили закрыть
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14.02.2021 21:09 Ответить
79 !!!! стюдентов.. с 19-го...=енто прорыв...)))
масдар..= 6000 кв.м....= 75х75м...........((( второй рывок на футбольном поле...(((- так можно и гол в свои ворота закатать... натихаря...)))
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14.02.2021 22:03 Ответить
Вася с Троещины/Борщаговки интересовался Теслой.

ЗЕ - это реальное отражение 73% неполноценных мудаков, его избравших.

Мозга нет, денег нет, образование фуфловое, но красиво жить хочется.
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14.02.2021 23:28 Ответить
Даже не знаю как написать,чтобы Вы не обиделись... Думаю,что эти 73%,которые его избрали, -как раз "полноценные мудаки"! Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу - Цензор.НЕТ 1255
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15.02.2021 05:44 Ответить
Та що там зеленський, ГІПЕРЛУП давай будуй: Львів - Козятин, це буде саме те що зараз треба Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу - Цензор.НЕТ 911
Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу - Цензор.НЕТ 9903
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15.02.2021 02:37 Ответить
Мені наш президент останнім часом постійно нагадує цього персонажа:
https://www.youtube.com/watch?v=_rfOw25eHpo
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15.02.2021 05:03 Ответить
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