Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Объединенных Арабских Эмиратах инновационный проект "Масдар-Сити" с нулевым загрязнением углекислым газом и полным циклом переработки отходов, ознакомился с особенностями реализации его концепции.

"Инновации, технологии - это будущее. Это новый коммерческий рынок для взаимного сотрудничества, который создается для сохранения будущего. Нас очень интересует опыт Объединенных Арабских Эмиратов, которые распространили эти технологии и на другие страны", - отметил президент.

Как отмечается в сообщении, Зеленский с большим интересом ознакомился с проектами энергетической компании "Масдар", которая принадлежит инвестиционному фонду "Мубадала" и является инвестором и оператором проектов в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов.

Среди проектов, которые реализовала компания "Масдар", – основание в Испании компании Terrestol Energy по производству солнечных батарей, проекты London Array и WinWind в Великобритании, связанные с производством ветряных турбин; в рамках проекта Masdar PV в Германии построен завод по производству тонких солнечных батарей.

Зеленский также посетил Университет искусственного интеллекта имени Наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна, где встретился с руководством ведущих эмиратских компаний, работающих в сфере высоких технологий. По результатам встреч была достигнута договоренность об усилении двустороннего сотрудничества в области биотехнологий, кибербезопасности, IT и искусственного интеллекта.

Этот университет был основан в октябре 2019 года, и в нем уже учится 79 студентов. Здесь предлагают слушателям учебные курсы по таким направлениям: автоматический анализ видеоинформации/машинное распознавание образов, средства машинного обучения, обработка естественного языка.

Справка. Проект "Масдар-Сити" был инициирован руководством ОАЭ и инвестиционным фондом "Мубадала" в 2006 году. В настоящий момент его реализацию осуществляет Компания энергии будущего Абу-Даби "Масдар". Завершить проект по строительству Масдар-Сити планируют до 2030 года.

Проект "Масдар-Сити", площадь которого составляет 6 тыс. кв. м, благодаря использованию новейших разработок в сфере возобновляемых источников энергии станет первым в мире городом с нулевым уровнем загрязнения СО 2 и полным циклом переработки отходов. Уже сейчас в городе запрещен автомобильный транспорт, все пассажирские перевозки организованы с помощью систем общего и персонального автоматического транспорта.

В настоящее время в городе функционируют Университет искусственного интеллекта имени Мухаммада бин Заида (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), Институт науки и технологий (Masdar Institute of Science and Technology), штаб-квартира Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency – IRENA), современный выставочный комплекс, а также представительства международных корпораций.

Всего на базе проекта до 2030 года планируют создать более полутора тысяч предприятий и учреждений, которые будут специализироваться на разработках в области экологически чистых технологий, производстве и реализации связанной с ними продукции и товаров широкого потребления.

