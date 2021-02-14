Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу
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Президент України Володимир Зеленський відвідав в Об'єднаних Арабських Еміратах інноваційний проєкт "Масдар-Сіті" з нульовим забрудненням вуглекислим газом і повним циклом переробки відходів, ознайомився з особливостями реалізації його концепції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави Української держави.
"Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього. Нас дуже цікавить досвід Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили ці технології й на інші країни", – зазначив Президент.
Володимир Зеленський з великою цікавістю ознайомився з проектами енергетичної компанії "Масдар", що належить інвестиційному фонду "Мубадала" і є інвестором та оператором проектів у галузі відновлюваних джерел енергії та сталого розвитку міст.
Серед проєктів, які реалізувала компанія "Масдар", – заснування в Іспанії компанії Terrestol Energy з виробництва сонячних батарей, проекти London Array та WinWind у Великій Британії, пов’язані з виробництвом вітряних турбін; у межах проєкту Masdar PV у Німеччині збудований завод з виробництва тонких сонячних батарей.
Володимир Зеленський також відвідав Університет штучного інтелекту імені Спадкоємного принца Абу-Дабі Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, де зустрівся з керівництвом провідних еміратських компаній, які працюють у сфері високих технологій. За результатами зустрічей було домовлено про посилення двосторонньої співпраці в галузі біотехнологій, кібербезпеки, IT та штучного інтелекту.
Цей університет був заснований у жовтні 2019 року, і в ньому вже навчається 79 студентів. Заклад пропонує слухачам навчальні курси за такими напрямками: автоматичний аналіз відеоінформації/машинне розпізнавання образів, засоби машинного навчання, обробка природної мови.
Довідка. Проєкт "Масдар-Сіті" було ініційовано керівництвом ОАЕ та інвестиційним фондом "Мубадала" у 2006 році. Наразі його реалізацію здійснює Компанія енергії майбутнього Абу-Дабі "Масдар". Завершити проєкт з будівництва Масдар-Сіті планують до 2030 року.
Проект "Масдар-Сіті", площа якого становить 6 тис. кв. м, завдяки використанню новітніх розробок у сфері відновлюваних джерел енергії стане першим у світі містом з нульовим рівнем забруднення СО2 та повним циклом переробки відходів. Вже зараз у місті заборонений автомобільний транспорт, усі пасажирські перевезення організовані за допомогою систем загального та персонального автоматичного транспорту.
Наразі у місті функціонують Університет штучного інтелекту імені Мухаммада бін Заїда (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), Інститут науки та технологій (Masdar Institute of Science and Technology), штаб-квартира Міжнародної агенції з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency – IRENA), надсучасний виставковий комплекс, а також представництва міжнародних корпорацій.
Загалом на базі проєкту до 2030 року планується створити понад півтори тисячі підприємств та установ, які спеціалізуватимуться на розробках у галузі екологічно чистих технологій, виробництві та реалізації пов'язаної з ними продукції та товарів широкого вжитку.
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У меня в связи с этим заявлением возник вопрос: жители этого Сити чтобы перднуть из города выезжают?
масдар..= 6000 кв.м....= 75х75м...........((( второй рывок на футбольном поле...(((- так можно и гол в свои ворота закатать... натихаря...)))
ЗЕ - это реальное отражение 73% неполноценных мудаков, его избравших.
Мозга нет, денег нет, образование фуфловое, но красиво жить хочется.
https://www.youtube.com/watch?v=_rfOw25eHpo