Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу

Президент України Володимир Зеленський відвідав в Об'єднаних Арабських Еміратах інноваційний проєкт "Масдар-Сіті" з нульовим забрудненням вуглекислим газом і повним циклом переробки відходів, ознайомився з особливостями реалізації його концепції.

"Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього. Нас дуже цікавить досвід Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили ці технології й на інші країни", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський з великою цікавістю ознайомився з проектами енергетичної компанії "Масдар", що належить інвестиційному фонду "Мубадала" і є інвестором та оператором проектів у галузі відновлюваних джерел енергії та сталого розвитку міст.

Серед проєктів, які реалізувала компанія "Масдар", – заснування в Іспанії компанії Terrestol Energy з виробництва сонячних батарей, проекти London Array та WinWind у Великій Британії, пов’язані з виробництвом вітряних турбін; у межах проєкту Masdar PV у Німеччині збудований завод з виробництва тонких сонячних батарей.

Володимир Зеленський також відвідав Університет штучного інтелекту імені Спадкоємного принца Абу-Дабі Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, де зустрівся з керівництвом провідних еміратських компаній, які працюють у сфері високих технологій. За результатами зустрічей було домовлено про посилення двосторонньої співпраці в галузі біотехнологій, кібербезпеки, IT та штучного інтелекту.

Цей університет був заснований у жовтні 2019 року, і в ньому вже навчається 79 студентів. Заклад пропонує слухачам навчальні курси за такими напрямками: автоматичний аналіз відеоінформації/машинне розпізнавання образів, засоби машинного навчання, обробка природної мови.

Довідка. Проєкт "Масдар-Сіті" було ініційовано керівництвом ОАЕ та інвестиційним фондом "Мубадала" у 2006 році. Наразі його реалізацію здійснює Компанія енергії майбутнього Абу-Дабі "Масдар". Завершити проєкт з будівництва Масдар-Сіті планують до 2030 року.

Проект "Масдар-Сіті", площа якого становить 6 тис. кв. м, завдяки використанню новітніх розробок у сфері відновлюваних джерел енергії стане першим у світі містом з нульовим рівнем забруднення СО 2 та повним циклом переробки відходів. Вже зараз у місті заборонений автомобільний транспорт, усі пасажирські перевезення організовані за допомогою систем загального та персонального автоматичного транспорту.

Наразі у місті функціонують Університет штучного інтелекту імені Мухаммада бін Заїда (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), Інститут науки та технологій (Masdar Institute of Science and Technology), штаб-квартира Міжнародної агенції з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency – IRENA), надсучасний виставковий комплекс, а також представництва міжнародних корпорацій.

Загалом на базі проєкту до 2030 року планується створити понад півтори тисячі підприємств та установ, які спеціалізуватимуться на розробках у галузі екологічно чистих технологій, виробництві та реалізації пов'язаної з ними продукції та товарів широкого вжитку.

