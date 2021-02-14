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Зеленський (17415) ОАЕ (134)

Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зацікавився концепцією

Президент України Володимир Зеленський відвідав в Об'єднаних Арабських Еміратах інноваційний проєкт "Масдар-Сіті" з нульовим забрудненням вуглекислим газом і повним циклом переробки відходів, ознайомився з особливостями реалізації його концепції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави Української держави.

"Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього. Нас дуже цікавить досвід Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили ці технології й на інші країни", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський з великою цікавістю ознайомився з проектами енергетичної компанії "Масдар", що належить інвестиційному фонду "Мубадала" і є інвестором та оператором проектів у галузі відновлюваних джерел енергії та сталого розвитку міст.

Серед проєктів, які реалізувала компанія "Масдар", – заснування в Іспанії компанії Terrestol Energy з виробництва сонячних батарей, проекти London Array та WinWind у Великій Британії, пов’язані з виробництвом вітряних турбін; у межах проєкту Masdar PV у Німеччині збудований завод з виробництва тонких сонячних батарей.

Володимир Зеленський також відвідав Університет штучного інтелекту імені Спадкоємного принца Абу-Дабі Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, де зустрівся з керівництвом провідних еміратських компаній, які працюють у сфері високих технологій. За результатами зустрічей було домовлено про посилення двосторонньої співпраці в галузі біотехнологій, кібербезпеки, IT та штучного інтелекту.

Цей університет був заснований у жовтні 2019 року, і в ньому вже навчається 79 студентів. Заклад пропонує слухачам навчальні курси за такими напрямками: автоматичний аналіз відеоінформації/машинне розпізнавання образів, засоби машинного навчання, обробка природної мови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ

Довідка. Проєкт "Масдар-Сіті" було ініційовано керівництвом ОАЕ та інвестиційним фондом "Мубадала" у 2006 році. Наразі його реалізацію здійснює Компанія енергії майбутнього Абу-Дабі "Масдар". Завершити проєкт з будівництва Масдар-Сіті планують до 2030 року.

Проект "Масдар-Сіті", площа якого становить 6 тис. кв. м, завдяки використанню новітніх розробок у сфері відновлюваних джерел енергії стане першим у світі містом з нульовим рівнем забруднення СО2 та повним циклом переробки відходів. Вже зараз у місті заборонений автомобільний транспорт, усі пасажирські перевезення організовані за допомогою систем загального та персонального автоматичного транспорту.

Наразі у місті функціонують Університет штучного інтелекту імені Мухаммада бін Заїда (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), Інститут науки та технологій (Masdar Institute of Science and Technology), штаб-квартира Міжнародної агенції з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency – IRENA), надсучасний виставковий комплекс, а також представництва міжнародних корпорацій.

Загалом на базі проєкту до 2030 року планується створити понад півтори тисячі підприємств та установ, які спеціалізуватимуться на розробках у галузі екологічно чистих технологій, виробництві та реалізації пов'язаної з ними продукції та товарів широкого вжитку.

Також читайте: Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков
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Топ коментарі
+44
***, в Украине пенсионеры ВЫМИРАЮТ ОТ ПЕНСИИ В 2000 ГРН., а Оно интересуется углекислым газом. Во бог послал шизофреника. Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа - Цензор.НЕТ 9029
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14.02.2021 17:46
+33
Это из серии..
зелегский заинтересовался жизнью на Марсе..😃
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14.02.2021 17:51
+31
не бог послал...то все от лукавого.от неуёмной жажды халявы. Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа - Цензор.НЕТ 3849
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14.02.2021 17:53
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Странно, что там запрещён автомобильный транспорт. Как люди добираются между районами?
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14.02.2021 21:18 Відповісти
"Масдар-Сити" с нулевым загрязнением углекислым газом.

У меня в связи с этим заявлением возник вопрос: жители этого Сити чтобы перднуть из города выезжают?
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14.02.2021 20:47 Відповісти
Кто про что -а вошь про баню. То есть,раз вопрос про президентов,расскажу и про нашего бывшего -поскольку прямо сейчас идет передача (на нашем TV8) именно про это. Есть какой то певец Лепс.,которого додон пригласил к нам на какой то концерт. Этот Лепс,подарил президенту додону подарок,а именно очки,которые стоят 100 000 лей.додон их присвоил. Но оказывается,что если певец подарил дорогие очки гражданину додону,то поскольку очки стоят больше 5 минимальных окладов,то он должен был их задекларировать! Но он этого не сделал. Если же подарок был преподнесен "президенту РМ",то есть функции,то это не его личный подарок! Но он мог их взять себе домой,если он их выкупит. Но он их не выкупил,а просто взял их домой,-то есть сделал цап-царап! Подумаешь какие то очки,которые стоят больше,чем сто пенсий некоторых пенсионеров! То есть по любому он нарушил закон.Вот такой честный соССиалист у нас...
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14.02.2021 20:47 Відповісти
Лепс просто подставил вашего президента. Я бы тоже не стал декларировать какие-то очки.
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14.02.2021 20:54 Відповісти
Не-не! Он был в курсе,что нужно декларировать,потому что кое какие менее ценные подарки он декларировал. А эти дорогие он не стал декларировать. Значит,он умышленно сделал цап-царап,-прямо как его хозяин!
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15.02.2021 05:40 Відповісти
"ваш" додон по сравнению с ЗЕбуином просто лох...)\ЗЕбуин не лох - ему 42 годика...!)\
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14.02.2021 20:57 Відповісти
Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу - Цензор.НЕТ 399
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15.02.2021 05:41 Відповісти
У тебя солдаты гибнут, ****, люди умирают, мудак ты грёбаный, а ты концепциями,блд, интересуешься!!!
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14.02.2021 21:03 Відповісти
поц
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14.02.2021 21:03 Відповісти
Будь ты проклят, урод, и весь твой род до последнего колена!!!
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14.02.2021 21:05 Відповісти
а, вон чего угольные шахты решили закрыть
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14.02.2021 21:09 Відповісти
79 !!!! стюдентов.. с 19-го...=енто прорыв...)))
масдар..= 6000 кв.м....= 75х75м...........((( второй рывок на футбольном поле...(((- так можно и гол в свои ворота закатать... натихаря...)))
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14.02.2021 22:03 Відповісти
Вася с Троещины/Борщаговки интересовался Теслой.

ЗЕ - это реальное отражение 73% неполноценных мудаков, его избравших.

Мозга нет, денег нет, образование фуфловое, но красиво жить хочется.
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14.02.2021 23:28 Відповісти
Даже не знаю как написать,чтобы Вы не обиделись... Думаю,что эти 73%,которые его избрали, -как раз "полноценные мудаки"! Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу - Цензор.НЕТ 1255
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15.02.2021 05:44 Відповісти
Та що там зеленський, ГІПЕРЛУП давай будуй: Львів - Козятин, це буде саме те що зараз треба Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу - Цензор.НЕТ 911
Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу - Цензор.НЕТ 9903
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15.02.2021 02:37 Відповісти
Мені наш президент останнім часом постійно нагадує цього персонажа:
https://www.youtube.com/watch?v=_rfOw25eHpo
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15.02.2021 05:03 Відповісти
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