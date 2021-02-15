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Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области, подозреваемые задержаны, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области, подозреваемые задержаны, - Нацполиция

На Луганщине молодые люди повредили памятник Героям добровольцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Луганской области.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства по статье 297 УК Украины, правоохранители установили личности правонарушителей и их местонахождение.

Ими оказались 14-летний и 19-летний жители г. Лисичанск.

Сейчас следователи проводят неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.

Также смотрите: Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+37
Ось для чого треба терміново вводити статус "негромадянин України"!
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15.02.2021 00:42
+26
мовчкы и бэз пытань отправить к хьям в ордлу- хай нарадуюца...)))
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15.02.2021 00:37
+25
Выродки рода человеческого ,шакалы купленные рашистами и педофилом шариковым , а не «молодые люди « !!!
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15.02.2021 01:25
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мовчкы и бэз пытань отправить к хьям в ордлу- хай нарадуюца...)))
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15.02.2021 00:37 Ответить
Выродки рода человеческого ,шакалы купленные рашистами и педофилом шариковым , а не «молодые люди « !!!
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15.02.2021 01:25 Ответить
"Лисичанський снайпер. 25.07.2014. https://youtu.be/NlH7wYzxCzQ
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15.02.2021 07:55 Ответить
Так они оттуда просачиваются... И местную вату нынешняя внутриукраинская политика бодрит.
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15.02.2021 12:38 Ответить
Сектор газа нах....
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15.02.2021 00:38 Ответить
от покидьки малолітні! Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области - Цензор.НЕТ 9625
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15.02.2021 00:38 Ответить
Які батьки, такі й діти.
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15.02.2021 14:33 Ответить
Україна Україна,подивись на Себе,сидить ворог коло хати і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
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15.02.2021 00:41 Ответить
його слова актуальні завжди, при любій владі. Пророк Шевченко.
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15.02.2021 06:28 Ответить
Ворог сидить і у хаті, і теж сміється ,аж заливається
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15.02.2021 09:18 Ответить
Точніше, на Банковій.
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15.02.2021 14:34 Ответить
Ось для чого треба терміново вводити статус "негромадянин України"!
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15.02.2021 00:42 Ответить
Яке? Вони громадянами вороги, а чого чекати від "негромадян"?
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15.02.2021 14:37 Ответить
Это список подохших террористов-""добровольцев "" лднр в Алтайсском крае ...

А ведь это далеко не все ...

И. . ..

Алтайсский край -- на 80 месте по плотности населения рф ??? ..

https://uploads.disquscdn.com/images/7e44ec08b4706d9b84d0ffcc450d5d3aa26d1efcf696cbd853bae0926c1f32c8.png</b></i> https://uploads.disquscdn.com/images/bab08656c1f62203db8081f85c1ce12f7d515f053aac3a10c0b4eaf2708cdcb2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2602038b2e43379f96be7cf48f1d1688462134e743ad16117d43fa4391c4c19f.jpg ........,
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15.02.2021 00:45 Ответить
якби Український Наполеон, Зе-біл квартальний не виконував б вказівок з кремля....цей список був би в три рази довший.....
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15.02.2021 09:45 Ответить
Цього недоношеного наполеона і кості люди проклянуть.
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15.02.2021 14:39 Ответить
Новость должна быть такой - "Сейчас следователи приостановили все неотложные следственные действия, а устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения задержанными акта членожоповредительства (они самопроизвольно сели на бутылки после осквернения ими памятника Героям-добровольцам), врачи боряться за их жизни.."
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15.02.2021 00:46 Ответить
Та не, не врачи, а ветеринары борятся.. и далее по тексту..
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15.02.2021 12:41 Ответить
Быдло Мавзоленйное типа защитили...,зачем им Украина...рюсский мир пришел на Донбасс...,молока принес по 5 копеек за литр...
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15.02.2021 00:47 Ответить
Чей Крым?
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15.02.2021 00:49 Ответить
3,14дор крокацапленый)),вали на парашу).
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15.02.2021 00:50 Ответить
пошел нахер, мразь!!!.. так доступно для твоего понимания?!!!
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15.02.2021 00:51 Ответить
Как вы заи... бали всех кацапским, уроды тридварастические...
Башкиров, татар, бурятов, чечен, хантов, якутов, мордвинов...
А уж как весь мир войной ****....и, уроды лаптерылые
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15.02.2021 00:53 Ответить


Інна

@Inna_Pokrovsk

Приїхала на вихідні до дочки і матері в Покровськ, знову відчула як близько війна. Це відчуття навіть в повітрі літає. Військові, військова техника,блокпости. Нажаль в Київі це не відчувається. Чому нажаль, тому що люди зовсім не розуміють, в Україні Війна !
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15.02.2021 00:52 Ответить
Навіть так? Була в Покровську 2016-го року -- там військових бачила лише біля лікарні. Ніяких блокпостів, ні військової техніки. То фронт наближається?..
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15.02.2021 14:46 Ответить
вже так.. сумно це все...
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15.02.2021 15:08 Ответить
Ну что !? Началось ?! ..русско-Украинское война. Сообщают, что подразделения украинской армии предприняли попытку продвинуться в р-не Саханки и Широкино..(есть видео даже)
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15.02.2021 01:20 Ответить
Дай ссылку, будь ласка.
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15.02.2021 01:23 Ответить
Kavkaz Center дал такую инфу и видео..но я встречал еще с одного ресурса сегодня..больше похоже на правду - выдавать фейки КС смысла нет(может замес пошел секторный, завтра узнаем)
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15.02.2021 01:35 Ответить
Почекаймо до ранку...
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15.02.2021 01:36 Ответить
Там вроде кого-то зацепило на видео, в самом конце....
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15.02.2021 01:40 Ответить
я видел это тоже.. я скажу свое мнение по этому поводу - рано или поздно - такой замес а может и по хлеще будет на все 100% - ВСУ на взводе от происходящего вокруг... осталось только немного подождать и не терять времени - а за ранее собрать свой тревожный чемоданчик...
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15.02.2021 01:44 Ответить
Угу, а нам тут снова доноров обзвонить
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15.02.2021 01:50 Ответить
Сразу после того, как ты в лугандон вернешься зверям помогать.
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15.02.2021 01:59 Ответить
Во первых не русско - украинская война ,а российско- украинская.Российская федерация имеет такое же отношение к Руси как ромы к Риму....Во вторых- обьяснить малолетним мудакам ,что они сделали не так и в чем не правы,и что они и как должны исправить...не понимание стимулировать физическим воздействием по наростающей..
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15.02.2021 08:35 Ответить
Сьогоднішні відповіді Арестовича у телграмі на деякі запитання :
"Почему Президент в Эмиратах?" - это неправильный вопрос. Это не ваш вопрос. Вам его подсказали очень мелкие и нехорошие люди, которые ради мелкого политического гешефта готовы трепать и ваши мозги, и имена погибших, хотя прекрасно знают, как обстоят дела на самом деле", - раскритиковал Арестович.
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15.02.2021 01:22 Ответить
Интересно, почем сегодня арестовичи?
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15.02.2021 01:26 Ответить
Они всегда недорого стоили За небольшую плату готовы принимать во все отверстия. Пам'ятник героям-добровольцям осквернили в Луганській області, підозрюваних затримали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6791
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15.02.2021 08:05 Ответить
Не злите меня! Всех перережу!!!!!
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15.02.2021 01:28 Ответить
"Беня, не нервируйте себя - Вы за прошлое ещё не отсидели" © Мих. Мих. Жванецкий
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15.02.2021 02:29 Ответить
Беня не дрейф! Всеравно больше пожизненного не будет!
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15.02.2021 09:20 Ответить
Касапы.. А по чем счасс жены руСССССССССССССких охфицЭров ?. . Раньше были по 10 АМЕРИКАНССКИХ РУБЛЕЙ, **? .





Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2681
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15.02.2021 01:29 Ответить
"ана утанула"....ЛІЛІ-путін...
пам`ятаю...я руSSкій мір "сваїх нє брасаєм"...зажмурив цей екіпаж-"грозу НАТО"...
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15.02.2021 09:51 Ответить
То не люди,то свинособаки,у вас ошибка в статье.
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15.02.2021 04:19 Ответить
тупій школоті ватні завжди п'яні бабушкі с дєдушкамі с пільонок вєщалі как в сересер біло жить харашо,ось вони і вирішили павтаріть подвіх дідов
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15.02.2021 06:23 Ответить
только напалм поможет
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15.02.2021 06:26 Ответить
В луганской и донецкой областях должен быть введен режим военного положения, чтобы таких выродков расстреливать на месте или при попытке к бегству....Это же дебилизм - во время войны страна живёт в мирном ритме....Думаю, такого ещё не было никогда и нигде...А этих деток усыплю без колебаний, рука не дрогнет.....
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15.02.2021 07:46 Ответить
не яух себе детки ! я в 19 уже второй год в армии служил... просто в тех чудесный краях кормильцев всея Украины нет украинцев и немйух их называть "тамженашилюди"!!!!
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15.02.2021 08:09 Ответить
я надеюсь они уже кастрированы
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15.02.2021 08:18 Ответить
Зачем пиарить на весь мир этот факт,а также выродков, посягнвших на память погибшим. Молча закрыли и сделали громким РЕЗУЛЬТАТ процесса, а не "затримання"
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15.02.2021 09:11 Ответить
Та ви шооо! Вони ж діти. Понять і простіть, нехай і далі паскудять.
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15.02.2021 09:24 Ответить
І це на підконтрольній території! А що можна чекати від юнців на непідконтрольній?
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15.02.2021 09:22 Ответить
Заставити відновити і присудити кожен день вранці стояти перед пам'ятником на колінах по 20 хвилин на протязі року.
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15.02.2021 09:49 Ответить
 
 