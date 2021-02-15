Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области, подозреваемые задержаны, - Нацполиция
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На Луганщине молодые люди повредили памятник Героям добровольцам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Луганской области.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства по статье 297 УК Украины, правоохранители установили личности правонарушителей и их местонахождение.
Ими оказались 14-летний и 19-летний жители г. Лисичанск.
Сейчас следователи проводят неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.
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Т.Г.Шевченко.
А ведь это далеко не все ...
И. . ..
Алтайсский край -- на 80 месте по плотности населения рф ??? ..
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членожоповредительства (они самопроизвольно сели на бутылки после осквернения ими памятника Героям-добровольцам), врачи боряться за их жизни.."
Башкиров, татар, бурятов, чечен, хантов, якутов, мордвинов...
А уж как весь мир войной ****....и, уроды лаптерылые
Інна
@Inna_Pokrovsk
Приїхала на вихідні до дочки і матері в Покровськ, знову відчула як близько війна. Це відчуття навіть в повітрі літає. Військові, військова техника,блокпости. Нажаль в Київі це не відчувається. Чому нажаль, тому що люди зовсім не розуміють, в Україні Війна !
"Почему Президент в Эмиратах?" - это неправильный вопрос. Это не ваш вопрос. Вам его подсказали очень мелкие и нехорошие люди, которые ради мелкого политического гешефта готовы трепать и ваши мозги, и имена погибших, хотя прекрасно знают, как обстоят дела на самом деле", - раскритиковал Арестович.
пам`ятаю...я руSSкій мір "сваїх нє брасаєм"...зажмурив цей екіпаж-"грозу НАТО"...