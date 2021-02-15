Пам'ятник героям-добровольцям осквернили в Луганській області, підозрюваних затримали, - Нацполіція
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На Луганщині молодики пошкодили пам'ятник Героям добровольцям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в поліції Луганській області.
У ході проведення слідчо-оперативних заходів у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 297 КК України, правоохоронці встановили особи правопорушників та їх місцезнаходження.
Ними виявилися 14-річний і 19-річний жителі м. Лисичанськ.
Зараз слідчі проводять невідкладні слідчі дії, встановлюють всі обставини події і мотив скоєння злочину.
Топ коментарі
+37 Віктор Безнос
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+26 Valera Petrov ae0ee0b4
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+25 Vika Lysenko
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Т.Г.Шевченко.
А ведь это далеко не все ...
И. . ..
Алтайсский край -- на 80 месте по плотности населения рф ??? ..
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членожоповредительства (они самопроизвольно сели на бутылки после осквернения ими памятника Героям-добровольцам), врачи боряться за их жизни.."
Башкиров, татар, бурятов, чечен, хантов, якутов, мордвинов...
А уж как весь мир войной ****....и, уроды лаптерылые
Інна
@Inna_Pokrovsk
Приїхала на вихідні до дочки і матері в Покровськ, знову відчула як близько війна. Це відчуття навіть в повітрі літає. Військові, військова техника,блокпости. Нажаль в Київі це не відчувається. Чому нажаль, тому що люди зовсім не розуміють, в Україні Війна !
"Почему Президент в Эмиратах?" - это неправильный вопрос. Это не ваш вопрос. Вам его подсказали очень мелкие и нехорошие люди, которые ради мелкого политического гешефта готовы трепать и ваши мозги, и имена погибших, хотя прекрасно знают, как обстоят дела на самом деле", - раскритиковал Арестович.
пам`ятаю...я руSSкій мір "сваїх нє брасаєм"...зажмурив цей екіпаж-"грозу НАТО"...