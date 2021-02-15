Пам'ятник героям-добровольцям осквернили в Луганській області, підозрюваних затримали, - Нацполіція

На Луганщині молодики пошкодили пам'ятник Героям добровольцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в поліції Луганській області.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 297 КК України, правоохоронці встановили особи правопорушників та їх місцезнаходження.

Ними виявилися 14-річний і 19-річний жителі м. Лисичанськ.

Зараз слідчі проводять невідкладні слідчі дії, встановлюють всі обставини події і мотив скоєння злочину.

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