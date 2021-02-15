УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11492 відвідувача онлайн
Новини Події
14 147 58
плюндрування (42) пам'ятник (890) добровольці (779)

Пам'ятник героям-добровольцям осквернили в Луганській області, підозрюваних затримали, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Пам'ятник героям-добровольцям осквернили в Луганській області, підозрюваних затримали, - Нацполіція

На Луганщині молодики пошкодили пам'ятник Героям добровольцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в поліції Луганській області.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 297 КК України, правоохоронці встановили особи правопорушників та їх місцезнаходження.

Ними виявилися 14-річний і 19-річний жителі м. Лисичанськ.

Зараз слідчі проводять невідкладні слідчі дії, встановлюють всі обставини події і мотив скоєння злочину.

Також читайте: Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Ось для чого треба терміново вводити статус "негромадянин України"!
показати весь коментар
15.02.2021 00:42
+26
мовчкы и бэз пытань отправить к хьям в ордлу- хай нарадуюца...)))
показати весь коментар
15.02.2021 00:37
+25
Выродки рода человеческого ,шакалы купленные рашистами и педофилом шариковым , а не «молодые люди « !!!
показати весь коментар
15.02.2021 01:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мовчкы и бэз пытань отправить к хьям в ордлу- хай нарадуюца...)))
показати весь коментар
15.02.2021 00:37 Відповісти
Выродки рода человеческого ,шакалы купленные рашистами и педофилом шариковым , а не «молодые люди « !!!
показати весь коментар
15.02.2021 01:25 Відповісти
"Лисичанський снайпер. 25.07.2014. https://youtu.be/NlH7wYzxCzQ
показати весь коментар
15.02.2021 07:55 Відповісти
Так они оттуда просачиваются... И местную вату нынешняя внутриукраинская политика бодрит.
показати весь коментар
15.02.2021 12:38 Відповісти
Сектор газа нах....
показати весь коментар
15.02.2021 00:38 Відповісти
от покидьки малолітні! Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области - Цензор.НЕТ 9625
показати весь коментар
15.02.2021 00:38 Відповісти
Які батьки, такі й діти.
показати весь коментар
15.02.2021 14:33 Відповісти
Україна Україна,подивись на Себе,сидить ворог коло хати і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
показати весь коментар
15.02.2021 00:41 Відповісти
його слова актуальні завжди, при любій владі. Пророк Шевченко.
показати весь коментар
15.02.2021 06:28 Відповісти
Ворог сидить і у хаті, і теж сміється ,аж заливається
показати весь коментар
15.02.2021 09:18 Відповісти
Точніше, на Банковій.
показати весь коментар
15.02.2021 14:34 Відповісти
Ось для чого треба терміново вводити статус "негромадянин України"!
показати весь коментар
15.02.2021 00:42 Відповісти
Яке? Вони громадянами вороги, а чого чекати від "негромадян"?
показати весь коментар
15.02.2021 14:37 Відповісти
Это список подохших террористов-""добровольцев "" лднр в Алтайсском крае ...

А ведь это далеко не все ...

И. . ..

Алтайсский край -- на 80 месте по плотности населения рф ??? ..

https://uploads.disquscdn.com/images/7e44ec08b4706d9b84d0ffcc450d5d3aa26d1efcf696cbd853bae0926c1f32c8.png</b></i> https://uploads.disquscdn.com/images/bab08656c1f62203db8081f85c1ce12f7d515f053aac3a10c0b4eaf2708cdcb2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2602038b2e43379f96be7cf48f1d1688462134e743ad16117d43fa4391c4c19f.jpg ........,
показати весь коментар
15.02.2021 00:45 Відповісти
якби Український Наполеон, Зе-біл квартальний не виконував б вказівок з кремля....цей список був би в три рази довший.....
показати весь коментар
15.02.2021 09:45 Відповісти
Цього недоношеного наполеона і кості люди проклянуть.
показати весь коментар
15.02.2021 14:39 Відповісти
Новость должна быть такой - "Сейчас следователи приостановили все неотложные следственные действия, а устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения задержанными акта членожоповредительства (они самопроизвольно сели на бутылки после осквернения ими памятника Героям-добровольцам), врачи боряться за их жизни.."
показати весь коментар
15.02.2021 00:46 Відповісти
Та не, не врачи, а ветеринары борятся.. и далее по тексту..
показати весь коментар
15.02.2021 12:41 Відповісти
Быдло Мавзоленйное типа защитили...,зачем им Украина...рюсский мир пришел на Донбасс...,молока принес по 5 копеек за литр...
показати весь коментар
15.02.2021 00:47 Відповісти
Чей Крым?
показати весь коментар
15.02.2021 00:49 Відповісти
3,14дор крокацапленый)),вали на парашу).
показати весь коментар
15.02.2021 00:50 Відповісти
пошел нахер, мразь!!!.. так доступно для твоего понимания?!!!
показати весь коментар
15.02.2021 00:51 Відповісти
Как вы заи... бали всех кацапским, уроды тридварастические...
Башкиров, татар, бурятов, чечен, хантов, якутов, мордвинов...
А уж как весь мир войной ****....и, уроды лаптерылые
показати весь коментар
15.02.2021 00:53 Відповісти


Інна

@Inna_Pokrovsk

Приїхала на вихідні до дочки і матері в Покровськ, знову відчула як близько війна. Це відчуття навіть в повітрі літає. Військові, військова техника,блокпости. Нажаль в Київі це не відчувається. Чому нажаль, тому що люди зовсім не розуміють, в Україні Війна !
показати весь коментар
15.02.2021 00:52 Відповісти
Навіть так? Була в Покровську 2016-го року -- там військових бачила лише біля лікарні. Ніяких блокпостів, ні військової техніки. То фронт наближається?..
показати весь коментар
15.02.2021 14:46 Відповісти
вже так.. сумно це все...
показати весь коментар
15.02.2021 15:08 Відповісти
Ну что !? Началось ?! ..русско-Украинское война. Сообщают, что подразделения украинской армии предприняли попытку продвинуться в р-не Саханки и Широкино..(есть видео даже)
показати весь коментар
15.02.2021 01:20 Відповісти
Дай ссылку, будь ласка.
показати весь коментар
15.02.2021 01:23 Відповісти
Kavkaz Center дал такую инфу и видео..но я встречал еще с одного ресурса сегодня..больше похоже на правду - выдавать фейки КС смысла нет(может замес пошел секторный, завтра узнаем)
показати весь коментар
15.02.2021 01:35 Відповісти
Почекаймо до ранку...
показати весь коментар
15.02.2021 01:36 Відповісти
Там вроде кого-то зацепило на видео, в самом конце....
показати весь коментар
15.02.2021 01:40 Відповісти
я видел это тоже.. я скажу свое мнение по этому поводу - рано или поздно - такой замес а может и по хлеще будет на все 100% - ВСУ на взводе от происходящего вокруг... осталось только немного подождать и не терять времени - а за ранее собрать свой тревожный чемоданчик...
показати весь коментар
15.02.2021 01:44 Відповісти
Угу, а нам тут снова доноров обзвонить
показати весь коментар
15.02.2021 01:50 Відповісти
Сразу после того, как ты в лугандон вернешься зверям помогать.
показати весь коментар
15.02.2021 01:59 Відповісти
Во первых не русско - украинская война ,а российско- украинская.Российская федерация имеет такое же отношение к Руси как ромы к Риму....Во вторых- обьяснить малолетним мудакам ,что они сделали не так и в чем не правы,и что они и как должны исправить...не понимание стимулировать физическим воздействием по наростающей..
показати весь коментар
15.02.2021 08:35 Відповісти
Сьогоднішні відповіді Арестовича у телграмі на деякі запитання :
"Почему Президент в Эмиратах?" - это неправильный вопрос. Это не ваш вопрос. Вам его подсказали очень мелкие и нехорошие люди, которые ради мелкого политического гешефта готовы трепать и ваши мозги, и имена погибших, хотя прекрасно знают, как обстоят дела на самом деле", - раскритиковал Арестович.
показати весь коментар
15.02.2021 01:22 Відповісти
Интересно, почем сегодня арестовичи?
показати весь коментар
15.02.2021 01:26 Відповісти
Они всегда недорого стоили За небольшую плату готовы принимать во все отверстия. Пам'ятник героям-добровольцям осквернили в Луганській області, підозрюваних затримали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6791
показати весь коментар
15.02.2021 08:05 Відповісти
Не злите меня! Всех перережу!!!!!
показати весь коментар
15.02.2021 01:28 Відповісти
"Беня, не нервируйте себя - Вы за прошлое ещё не отсидели" © Мих. Мих. Жванецкий
показати весь коментар
15.02.2021 02:29 Відповісти
Беня не дрейф! Всеравно больше пожизненного не будет!
показати весь коментар
15.02.2021 09:20 Відповісти
Касапы.. А по чем счасс жены руСССССССССССССких охфицЭров ?. . Раньше были по 10 АМЕРИКАНССКИХ РУБЛЕЙ, **? .





Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2681
показати весь коментар
15.02.2021 01:29 Відповісти
"ана утанула"....ЛІЛІ-путін...
пам`ятаю...я руSSкій мір "сваїх нє брасаєм"...зажмурив цей екіпаж-"грозу НАТО"...
показати весь коментар
15.02.2021 09:51 Відповісти
То не люди,то свинособаки,у вас ошибка в статье.
показати весь коментар
15.02.2021 04:19 Відповісти
тупій школоті ватні завжди п'яні бабушкі с дєдушкамі с пільонок вєщалі как в сересер біло жить харашо,ось вони і вирішили павтаріть подвіх дідов
показати весь коментар
15.02.2021 06:23 Відповісти
только напалм поможет
показати весь коментар
15.02.2021 06:26 Відповісти
В луганской и донецкой областях должен быть введен режим военного положения, чтобы таких выродков расстреливать на месте или при попытке к бегству....Это же дебилизм - во время войны страна живёт в мирном ритме....Думаю, такого ещё не было никогда и нигде...А этих деток усыплю без колебаний, рука не дрогнет.....
показати весь коментар
15.02.2021 07:46 Відповісти
не яух себе детки ! я в 19 уже второй год в армии служил... просто в тех чудесный краях кормильцев всея Украины нет украинцев и немйух их называть "тамженашилюди"!!!!
показати весь коментар
15.02.2021 08:09 Відповісти
я надеюсь они уже кастрированы
показати весь коментар
15.02.2021 08:18 Відповісти
Зачем пиарить на весь мир этот факт,а также выродков, посягнвших на память погибшим. Молча закрыли и сделали громким РЕЗУЛЬТАТ процесса, а не "затримання"
показати весь коментар
15.02.2021 09:11 Відповісти
Та ви шооо! Вони ж діти. Понять і простіть, нехай і далі паскудять.
показати весь коментар
15.02.2021 09:24 Відповісти
І це на підконтрольній території! А що можна чекати від юнців на непідконтрольній?
показати весь коментар
15.02.2021 09:22 Відповісти
Заставити відновити і присудити кожен день вранці стояти перед пам'ятником на колінах по 20 хвилин на протязі року.
показати весь коментар
15.02.2021 09:49 Відповісти
 
 