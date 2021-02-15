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Вспышка коронавируса в г. Ухань была больше, чем считалось, - ВОЗ

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Вспышка коронавируса в г. Ухань была больше, чем считалось, - ВОЗ

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса в Китае, при посещении китайского города Уханя, где вирус был обнаружен впервые, пришли к выводу, что его распространение, вероятно, началось раньше, чем считалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил телеканал CNN.

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал телеканалу, что миссия обнаружила несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году, в том числе впервые установила, что в Ухане уже в декабре было обнаружено более десятка штаммов вируса.

"Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре, что является новым открытием", - сказал эксперт.

В качестве подтверждения он сообщил, что китайская сторона дала возможность пообщаться с первым заразившимся еще 8 декабря.

Китайская сторона официально информировала ВОЗ о выявлении нового типа коронавируса 31 декабря 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ

Эмбарек отметил, что китайские ученые представили группе данные о 174 случаях заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Ухане в декабре 2019 года. Из этих 100 случаев были подтверждены лабораторными исследованиями, еще 74 - клиническим диагнозом, основанном на симптомах у пациентов.

По словам эксперта, заболевания, вызванные коронавирусом, только в 15% случаев протекают в тяжелой форме, в большинстве случаев - в легкой. Поэтому он не исключил, что были выявлены не все заболевшие, их общее число в декабре могло превышать 1 тыс. человек.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19. Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".

В ответ в посольстве КНР в США указали, что власти США выдвигают обвинения против других стран в связи с пандемией COVID-19, однако именно действия Вашингтона оказали негативный эффект на международные усилия по борьбе с этой эпидемиологической угрозой.

Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.
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Конечно больше. Он из Новосибирска в Ухань прилетел.
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15.02.2021 07:45 Ответить
а из Ухани взяли прмиком в центр Украины в Санжары
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15.02.2021 07:46 Ответить
Та не ребята, если мне не изменяет память пожар в лаборатории был где то осенью. как то так...
хааа нашел ..сообщение ....17 сентября лаборатория Вектор и вдобавок.... как то к слову.
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» находится в наукограде Кольцово в нескольких километрах от Новосибирска и занимается исследованиями инфекционных угроз от вирусологии и бактериологии до генной инженерии. В лабораториях центра находится одна из наиболее полных коллекций опасных вирусов в мире, включая штаммы вирусов Эболы, чумы и оспы. Образцы оспы помимо «Вектора» хранятся только в Центре контроля заболеваний США в Атланте.
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15.02.2021 09:05 Ответить
нєх...чьо собі !!
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15.02.2021 09:41 Ответить
Вірус створили зокрема фінансист Білл Гейтс і доктор Ральф Барик в США, а заразились в Ухані. Немає за що зачепитись.
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15.02.2021 09:44 Ответить
Вирус создала Ши Чженли, бэтвумен.
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15.02.2021 09:49 Ответить
Пердіти всі ботоферми вміють. Наведіть посилання? А я вам і всім адекватам наведу:
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м (це вам не фантазер лікарь районної облупленої поліклініки. А ще Ши Чжень лі фінасували саме США до 20.04.2020! коли вже з 01.01 2020 пандемія гуляла і в США і ЄС. І ВООЗ отримала приватно від Білла Гейтса 2 млрд доларів, бо тупорилий Дональд не захотів фінасувати ВООЗ державою США. Тож воз якось і не замітила пандемію.
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15.02.2021 10:15 Ответить
Ця ВОЗ вже стільки видала різної інфи, що сама собі протирічить. От вони не знають про справжній перебіг хвороби, але точно знають що вірус не з лабораторії. Про лікаря, що вперше лікував хворого із симптомами атипової пнневмонії, в інеті була інфа ще в 2019 році. але китайці заткнули пельку своєму лікарю (хтось підозрював, що буквально заткнули), аби зрозуміти: як викорстати цю нову пошесть на свою користь. І коли переговори США з китайцями не сподобалися комуністам, то вони перше ніж обьявити карантин, послали на прогулянку у штати не одного із носіїв нового вірусу. Теж саме відбулося і з Італією, у якій як виявилося проживає чимала китайська діаспора.
Якби не демократи (і особи типу білгетца), то удару по економіці штатів можна було б оминути. Подумаєш: смертність нової хвороби на рівні 0,03% (сітовий показник). Але той факт, що китайці отримали задурно акції багатьої важливих підприємств з іноземними технологіями, є прямим доказом зацікавленості китаців у появі і інших вірусів. Адже вакцини продаються за досить таки немалі гроші.
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15.02.2021 10:14 Ответить
 
 