УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11428 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном Коронавірус і карантин
5 921 8
ВООЗ (710) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Спалах коронавірусу в м. Ухань був більшим, ніж вважалося, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Спалах коронавірусу в м. Ухань був більшим, ніж вважалося, - ВООЗ

Дослідники зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що вивчають походження коронавірусу в Китаї, при відвідуванні китайського міста Ухань, де вірус був виявлений уперше, дійшли висновку, що його поширення, ймовірно, почалося раніше, ніж вважалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал CNN.

Провідний дослідник місії ВООЗ Пітер Бен Ембарек розповів телеканалу, що місія виявила кілька ознак більш широкого поширення вірусу в 2019 році, зокрема, вперше встановила, що в Ухані вже в грудні було виявлено більше десятка штамів вірусу.

"Вірус широко циркулював в Ухані в грудні, що є новим відкриттям", - сказав експерт.

Як підтвердження, він повідомив, що китайська сторона дала можливість поспілкуватися з першим зараженим ще 8 грудня.

Також читайте: Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації

Китайська сторона офіційно інформувала ВООЗ про виявлення нового типу коронавірусу 31 грудня 2019 року.

Ембарек зазначив, що китайські вчені надали групі дані про 174 випадки захворювання коронавірусом, зареєстровані в Ухані в грудні 2019 року. З цих 100 випадків були підтверджені лабораторними дослідженнями, ще 74 - клінічним діагнозом, заснованим на симптомах у пацієнтів.

За словами експерта, захворювання, викликані коронавірусом, тільки в 15% випадків мають важкий перебіг, у більшості випадків - легкий. Тому він не виключив, що були виявлені не всі хворі, їх загальна кількість в грудні могло перевищувати 1 тис. людей.

Напередодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Китай оприлюднити всю наявну в його розпорядженні інформацію про походження коронавірусу COVID-19. Говорячи про розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу, він зазначив, що у США є питання з приводу низки висновків, зокрема - "щодо того, яким чином вони були зроблені".

У відповідь в посольстві КНР в США зазначили, що влада США висуває обвинувачення проти інших країн у зв'язку з пандемією COVID-19, проте саме дії Вашингтона надали негативного ефекту міжнародним зусиллям з боротьби з цією епідеміологічною загрозою.

Раніше в лютому група експертів ВООЗ у супроводі китайських колег відвідала китайське місто Ухань, в якому наприкінці 2019 року медики вперше виявили сліди COVID-19. За підсумками поїздки в ВООЗ заявили, що питання про походження вірусу все ще залишається відкритим. При цьому фахівці назвали малоймовірною версію, що вірус спочатку зберігався в лабораторії в Ухані, а потім якимось чином почав поширюватися за її межами.

Версію про лабораторне походження коронавірусної інфекції озвучували, зокрема, в адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конечно больше. Он из Новосибирска в Ухань прилетел.
показати весь коментар
15.02.2021 07:45 Відповісти
а из Ухани взяли прмиком в центр Украины в Санжары
показати весь коментар
15.02.2021 07:46 Відповісти
Та не ребята, если мне не изменяет память пожар в лаборатории был где то осенью. как то так...
хааа нашел ..сообщение ....17 сентября лаборатория Вектор и вдобавок.... как то к слову.
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» находится в наукограде Кольцово в нескольких километрах от Новосибирска и занимается исследованиями инфекционных угроз от вирусологии и бактериологии до генной инженерии. В лабораториях центра находится одна из наиболее полных коллекций опасных вирусов в мире, включая штаммы вирусов Эболы, чумы и оспы. Образцы оспы помимо «Вектора» хранятся только в Центре контроля заболеваний США в Атланте.
показати весь коментар
15.02.2021 09:05 Відповісти
нєх...чьо собі !!
показати весь коментар
15.02.2021 09:41 Відповісти
Вірус створили зокрема фінансист Білл Гейтс і доктор Ральф Барик в США, а заразились в Ухані. Немає за що зачепитись.
показати весь коментар
15.02.2021 09:44 Відповісти
Вирус создала Ши Чженли, бэтвумен.
показати весь коментар
15.02.2021 09:49 Відповісти
Пердіти всі ботоферми вміють. Наведіть посилання? А я вам і всім адекватам наведу:
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м (це вам не фантазер лікарь районної облупленої поліклініки. А ще Ши Чжень лі фінасували саме США до 20.04.2020! коли вже з 01.01 2020 пандемія гуляла і в США і ЄС. І ВООЗ отримала приватно від Білла Гейтса 2 млрд доларів, бо тупорилий Дональд не захотів фінасувати ВООЗ державою США. Тож воз якось і не замітила пандемію.
показати весь коментар
15.02.2021 10:15 Відповісти
Ця ВОЗ вже стільки видала різної інфи, що сама собі протирічить. От вони не знають про справжній перебіг хвороби, але точно знають що вірус не з лабораторії. Про лікаря, що вперше лікував хворого із симптомами атипової пнневмонії, в інеті була інфа ще в 2019 році. але китайці заткнули пельку своєму лікарю (хтось підозрював, що буквально заткнули), аби зрозуміти: як викорстати цю нову пошесть на свою користь. І коли переговори США з китайцями не сподобалися комуністам, то вони перше ніж обьявити карантин, послали на прогулянку у штати не одного із носіїв нового вірусу. Теж саме відбулося і з Італією, у якій як виявилося проживає чимала китайська діаспора.
Якби не демократи (і особи типу білгетца), то удару по економіці штатів можна було б оминути. Подумаєш: смертність нової хвороби на рівні 0,03% (сітовий показник). Але той факт, що китайці отримали задурно акції багатьої важливих підприємств з іноземними технологіями, є прямим доказом зацікавленості китаців у появі і інших вірусів. Адже вакцини продаються за досить таки немалі гроші.
показати весь коментар
15.02.2021 10:14 Відповісти
 
 