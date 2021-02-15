Спалах коронавірусу в м. Ухань був більшим, ніж вважалося, - ВООЗ
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Дослідники зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що вивчають походження коронавірусу в Китаї, при відвідуванні китайського міста Ухань, де вірус був виявлений уперше, дійшли висновку, що його поширення, ймовірно, почалося раніше, ніж вважалося.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал CNN.
Провідний дослідник місії ВООЗ Пітер Бен Ембарек розповів телеканалу, що місія виявила кілька ознак більш широкого поширення вірусу в 2019 році, зокрема, вперше встановила, що в Ухані вже в грудні було виявлено більше десятка штамів вірусу.
"Вірус широко циркулював в Ухані в грудні, що є новим відкриттям", - сказав експерт.
Як підтвердження, він повідомив, що китайська сторона дала можливість поспілкуватися з першим зараженим ще 8 грудня.
Китайська сторона офіційно інформувала ВООЗ про виявлення нового типу коронавірусу 31 грудня 2019 року.
Ембарек зазначив, що китайські вчені надали групі дані про 174 випадки захворювання коронавірусом, зареєстровані в Ухані в грудні 2019 року. З цих 100 випадків були підтверджені лабораторними дослідженнями, ще 74 - клінічним діагнозом, заснованим на симптомах у пацієнтів.
За словами експерта, захворювання, викликані коронавірусом, тільки в 15% випадків мають важкий перебіг, у більшості випадків - легкий. Тому він не виключив, що були виявлені не всі хворі, їх загальна кількість в грудні могло перевищувати 1 тис. людей.
Напередодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Китай оприлюднити всю наявну в його розпорядженні інформацію про походження коронавірусу COVID-19. Говорячи про розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу, він зазначив, що у США є питання з приводу низки висновків, зокрема - "щодо того, яким чином вони були зроблені".
У відповідь в посольстві КНР в США зазначили, що влада США висуває обвинувачення проти інших країн у зв'язку з пандемією COVID-19, проте саме дії Вашингтона надали негативного ефекту міжнародним зусиллям з боротьби з цією епідеміологічною загрозою.
Раніше в лютому група експертів ВООЗ у супроводі китайських колег відвідала китайське місто Ухань, в якому наприкінці 2019 року медики вперше виявили сліди COVID-19. За підсумками поїздки в ВООЗ заявили, що питання про походження вірусу все ще залишається відкритим. При цьому фахівці назвали малоймовірною версію, що вірус спочатку зберігався в лабораторії в Ухані, а потім якимось чином почав поширюватися за її межами.
Версію про лабораторне походження коронавірусної інфекції озвучували, зокрема, в адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа.
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хааа нашел ..сообщение ....17 сентября лаборатория Вектор и вдобавок.... как то к слову.
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» находится в наукограде Кольцово в нескольких километрах от Новосибирска и занимается исследованиями инфекционных угроз от вирусологии и бактериологии до генной инженерии. В лабораториях центра находится одна из наиболее полных коллекций опасных вирусов в мире, включая штаммы вирусов Эболы, чумы и оспы. Образцы оспы помимо «Вектора» хранятся только в Центре контроля заболеваний США в Атланте.
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м (це вам не фантазер лікарь районної облупленої поліклініки. А ще Ши Чжень лі фінасували саме США до 20.04.2020! коли вже з 01.01 2020 пандемія гуляла і в США і ЄС. І ВООЗ отримала приватно від Білла Гейтса 2 млрд доларів, бо тупорилий Дональд не захотів фінасувати ВООЗ державою США. Тож воз якось і не замітила пандемію.
Якби не демократи (і особи типу білгетца), то удару по економіці штатів можна було б оминути. Подумаєш: смертність нової хвороби на рівні 0,03% (сітовий показник). Але той факт, що китайці отримали задурно акції багатьої важливих підприємств з іноземними технологіями, є прямим доказом зацікавленості китаців у появі і інших вірусів. Адже вакцини продаються за досить таки немалі гроші.