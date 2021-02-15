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Саммит G7: Байден сосредоточится на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саммит G7: Байден сосредоточится на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики

Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран G7 в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден сосредоточится на глобальном реагировании на пандемию COVID-19, включая координацию по производству, распространению и поставкам вакцины", - говорится в сообщении Белого дома.

Другие дискуссии с лидерами на саммите будут сосредоточены на восстановлении экономики после пандемии.

"Президент Байден также обсудит необходимость инвестиций для укрепления коллективной конкурентоспособности и важность обновления глобальных правил для решения экономических проблем, таких как те, которые представляет Китай", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским

Пятничная встреча станет первой встречей G7 в период президентства Байдена и первой встречей группы союзников с апреля прошлого года.
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Віртуальний самміт з віртуальним бідоном.
Буде вирішуватися питання терміного повернення Джавелінів у США, поки шмаркля не віддав їх москалям.
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15.02.2021 08:34 Ответить
Пока он будет решать эти вопросы Ху-ло будет в шоколаде. И просто воспользуется моментом для того что бы всё присвоить.
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15.02.2021 09:20 Ответить
Чжоу бай-ден буде готуватися до відправки в хоспіс і здачі справ колишній елітній проститутці гаріс. Біоробот своїми дурними указами вже накоїв достатньо лиха Америці, тепер за справу перетворення США на північну корею візьметься елітна проститутка гаріс. В якому чудовому світі ми живемо!
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15.02.2021 09:39 Ответить
Всё к этому идёт, но вряд ли дойдёт, хочется верить что люди накупившие миллионы стволов за последний год, всё-таки отстоят своё право на нормальную жизнь.
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15.02.2021 09:45 Ответить
Так-то воно так, але, як виявилося, сороси встигли попрацювати з силовиками. На жаль, будь-яка спроба нормальних людей організуватися буде кваліфікуватися більшовичками, котрі захопили владу в США, як тероризм і таке інше, і жорстоко придушуватиметься. Зверніть увагу, як швидко знайшли і "самовбили" чувака, який стирив пєлосін ноутбук. А основні мас-"мідії" про це - як риба об льод. Зараз більшовички посилено працюватимуть над тим (уже працюють), щоби змінити в країні демографічний баланс, масово запускаючи туди латиносів та мусульман. То му схоже, що ця братва, як і їхні попередники в 1917, прийшли "всерьез и надолго". Саміт G7: Байден зосередиться на пандемії COVID-19 і відновленні світової економіки - Цензор.НЕТ 4047
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15.02.2021 12:07 Ответить
 
 