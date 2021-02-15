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Саміт G7: Байден зосередиться на пандемії COVID-19 і відновленні світової економіки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саміт G7: Байден зосередиться на пандемії COVID-19 і відновленні світової економіки

Президент США Джо Байден приєднається до лідерів країн G7 цієї п'ятниці на віртуальному саміті, присвяченому глобальним заходам щодо COVID-19 і зусиллям з відновлення світової економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Білого дому.

"Президент Байден зосередиться на глобальному реагуванні на пандемію COVID-19, включаючи координацію з виробництва, розповсюдження та постачання вакцини", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Інші дискусії з лідерами на саміті будуть зосереджені на відновленні економіки після пандемії.

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"Президент Байден також обговорить необхідність інвестицій для зміцнення колективної конкурентоспроможності і важливість поновлення глобальних правил для вирішення економічних проблем, таких як ті, які представляє Китай", - йдеться в повідомленні.

П'ятнична зустріч стане першою зустріччю G7 в період президентства Байдена і першою зустріччю групи союзників з квітня минулого року.

Автор: Анастасія Потіха
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Віртуальний самміт з віртуальним бідоном.
Буде вирішуватися питання терміного повернення Джавелінів у США, поки шмаркля не віддав їх москалям.
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15.02.2021 08:34 Відповісти
Пока он будет решать эти вопросы Ху-ло будет в шоколаде. И просто воспользуется моментом для того что бы всё присвоить.
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15.02.2021 09:20 Відповісти
Чжоу бай-ден буде готуватися до відправки в хоспіс і здачі справ колишній елітній проститутці гаріс. Біоробот своїми дурними указами вже накоїв достатньо лиха Америці, тепер за справу перетворення США на північну корею візьметься елітна проститутка гаріс. В якому чудовому світі ми живемо!
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15.02.2021 09:39 Відповісти
Всё к этому идёт, но вряд ли дойдёт, хочется верить что люди накупившие миллионы стволов за последний год, всё-таки отстоят своё право на нормальную жизнь.
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15.02.2021 09:45 Відповісти
Так-то воно так, але, як виявилося, сороси встигли попрацювати з силовиками. На жаль, будь-яка спроба нормальних людей організуватися буде кваліфікуватися більшовичками, котрі захопили владу в США, як тероризм і таке інше, і жорстоко придушуватиметься. Зверніть увагу, як швидко знайшли і "самовбили" чувака, який стирив пєлосін ноутбук. А основні мас-"мідії" про це - як риба об льод. Зараз більшовички посилено працюватимуть над тим (уже працюють), щоби змінити в країні демографічний баланс, масово запускаючи туди латиносів та мусульман. То му схоже, що ця братва, як і їхні попередники в 1917, прийшли "всерьез и надолго". Саміт G7: Байден зосередиться на пандемії COVID-19 і відновленні світової економіки - Цензор.НЕТ 4047
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15.02.2021 12:07 Відповісти
 
 