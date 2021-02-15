Саміт G7: Байден зосередиться на пандемії COVID-19 і відновленні світової економіки

Президент США Джо Байден приєднається до лідерів країн G7 цієї п'ятниці на віртуальному саміті, присвяченому глобальним заходам щодо COVID-19 і зусиллям з відновлення світової економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Білого дому.

"Президент Байден зосередиться на глобальному реагуванні на пандемію COVID-19, включаючи координацію з виробництва, розповсюдження та постачання вакцини", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Інші дискусії з лідерами на саміті будуть зосереджені на відновленні економіки після пандемії.

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"Президент Байден також обговорить необхідність інвестицій для зміцнення колективної конкурентоспроможності і важливість поновлення глобальних правил для вирішення економічних проблем, таких як ті, які представляє Китай", - йдеться в повідомленні.

П'ятнична зустріч стане першою зустріччю G7 в період президентства Байдена і першою зустріччю групи союзників з квітня минулого року.