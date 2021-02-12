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G7 (714) Зеленский (16493)

Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским

Послы "Большой семерки", которые вместе с президентом Владимиром Зеленским в четверг посетили Донбасс, выразили поддержку Украине в вопросе урегулирования ситуации на востоке и прекращения огня.

О своих впечатлениях от поездки дипломаты рассказали в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Временный поверенный в делах США Кристиан Квин вместе с Владимиром Зеленским и послами Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции побывала вблизи линии соприкосновения, чтобы услышать, как российские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников. США поддерживают Украину", - отметили в посольстве США.

В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен рассказал, что дипломаты вместе с украинским президентом провели весь день у линии соприкосновения.

"Полная мобилизация Франции, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и Минского процесса. Мир должен вернуться в Украину", - подчеркнул он.

"Большой честью было посетить восток вместе с коллегами - послами Швеции, Франции, Германии и США, чтобы послушать рассказы украинских военных об их ежедневном опыте режима прекращения огня и случаях его нарушения", - написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза отметила, что встречи дипломатов с военными в Авдеевке и других местах дали понимание динамики режима прекращения огня.

"Канада поддерживает его продолжение и военных, которые его обеспечивают. Они и мы знаем, что это единственный путь к миру", - написала Галадза.

В свою очередь посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг назвал "очень ценным брифинг украинской власти" о нынешних вызовах режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вместе с послами стран G7 прибыл на Донбасс

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен напомнила, что в день пребывания Президента и дипломатов была шестая годовщина начала переговоров в Минске (так называемого Минска-2 - ред.) и выразила соболезнования родным погибшего от пули вражеского снайпера украинского воина (по состоянию на момент пребывания послов на Донетчине погиб один украинский военнослужащий, позже вечером погиб еще один боец ​​- ред.).

"Минские договоренности, как сказал Владимир Зеленский, - это единственный путь мирного урегулирования этой войны. Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны", - цитируют Фельдгузен в Офисе Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский
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Топ комментарии
+14
А чого вони не їздили там, де наших вояків якраз вбивали ?
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12.02.2021 12:12
+13
Вот только помогают тем, кто борется, а не тем, кто сдается.
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12.02.2021 12:13
+12
Опасно там...
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12.02.2021 12:13
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Правила форума Совет форумчан
А чого вони не їздили там, де наших вояків якраз вбивали ?
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12.02.2021 12:12 Ответить
Опасно там...
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12.02.2021 12:13 Ответить
Отож, це не те що гей-парад в центрі Києва. Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским - Цензор.НЕТ 6754
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12.02.2021 12:16 Ответить
Так от нічого триндіти про припинення вогню, якого кацапи і дня не дотримувались.
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12.02.2021 12:21 Ответить
Хм...а ви цю статтю читали ?
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12.02.2021 12:24 Ответить
Вот только помогают тем, кто борется, а не тем, кто сдается.
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12.02.2021 12:13 Ответить
Шо воно меле. Кінець війни наступить на наступний день після кінця Наросії.
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12.02.2021 12:14 Ответить
Украина это сделать не в состоянии,а вот именно представители тех стран,которые там были,это и могут приблизить. Трезво нужно смотреть на вещи.
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12.02.2021 12:18 Ответить
Вони бачать наслідки, а причини чомусь не розуміють. У цьому вся біда.
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12.02.2021 12:20 Ответить
Все они понимают. Только сделать не могут. Политика и Деньги правят миром Посли G7 поділилися враженнями про поїздку на Донбас із Зеленським - Цензор.НЕТ 7856
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12.02.2021 13:04 Ответить
велике занепокоїння з одобрямсом?

і ні одну з тварюку снайпер парашенський не дістав(
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12.02.2021 12:14 Ответить
Селфи с ослом сделали?? Вот и ладушки...значит не зря покатались...
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12.02.2021 12:17 Ответить
Цікаво, чи побачили в беньках ***** мірЪ? Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским - Цензор.НЕТ 6333
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12.02.2021 12:18 Ответить
самый уважаемый Коломойским посол составить компанию Зеленскому ,по-видимому, отказался.Тот который гневно требовал и осуждал. Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион/ Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры.
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12.02.2021 12:20 Ответить
сопля повёз гостей на шашлыки с баней на 4 линии...красота. И пиар и отдых
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12.02.2021 12:24 Ответить
Вы такие интересные. Неужели вы думаете что ***** нужен мир? Он же вам прямым текстом сказал что границы РФ нигде не заканчиваются. И данные разведки говорят о том что цель ***** как минимум дойти до Львова, а как максимум развал ЕС и США. Пока мокшам не надают по зубам они не остановятся.
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12.02.2021 12:26 Ответить
***** захищає всіх хто говорить російською, хочете ви цього чи ні.



"Русский мир был, остается и будет оставаться приоритетом для российского государства - защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира. Там живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к русскому миру. И культурные связи, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится", - заявил 8 февраля, пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
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12.02.2021 12:35 Ответить
Я тебя огорчу. Даже если все не будут разговаривать на рузгом, ***** все равно будет вас *защищать*. Маньяку повод не нужен нападать на людей. Хоть на каком языке разговаривай, ***** будет слышать только *рузгий*. Сирия, Венесуелла, Иран, Ливия где ***** так же защищает рузькиймир, тебе о чем то говорят?
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12.02.2021 12:54 Ответить
А чого мені огорчатись. Я до руского міру не належу. Маньяк прикривається вами.
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12.02.2021 13:01 Ответить
С другой же стороны, ***** нападает только на те страны где бедное и разобщенное населения и где процветает олигархат и диктатура. Не напоминает Украину? Зебилы-порохоботы- жопоблоковцы... Кто в Украине грабит и стравливает народ между собой- тот и является агентом *****. Будь в Украине нормальная жизнь да путинскую армию орков порвали бы зубами. А так что и кому здесь защищать? Люди самые казалось патриотичные бегут в ту же польшу ради лучшей жизни.
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12.02.2021 13:01 Ответить
- "ну шо, мантульте, хлопцы!" сказали представители семерки. а мы как и раньше с выражением обеспокоенностей и разочарований вас не подведем...
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12.02.2021 12:36 Ответить
А чего зе не взял с собой поцреота пороха?
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12.02.2021 12:41 Ответить
Це - правда? Чи фотомонтаж Леусенка?
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12.02.2021 14:16 Ответить
 
 