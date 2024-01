Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским

Послы "Большой семерки", которые вместе с президентом Владимиром Зеленским в четверг посетили Донбасс, выразили поддержку Украине в вопросе урегулирования ситуации на востоке и прекращения огня.

О своих впечатлениях от поездки дипломаты рассказали в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Временный поверенный в делах США Кристиан Квин вместе с Владимиром Зеленским и послами Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции побывала вблизи линии соприкосновения, чтобы услышать, как российские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников. США поддерживают Украину", - отметили в посольстве США.

CDA Kvien joined President @ZelenskyyUa & ambassadors from 🇩🇪, 🇫🇷, 🇬🇧, 🇨🇦 and 🇸🇪 near the line of contact to hear how Russia’s snipers and Russia-led forces attempt to provoke Ukrainian defenders. The U.S. stands with Ukraine. #PartnerStrong pic.twitter.com/gj9UrAgvXE

В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен рассказал, что дипломаты вместе с украинским президентом провели весь день у линии соприкосновения.

"Полная мобилизация Франции, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и Минского процесса. Мир должен вернуться в Украину", - подчеркнул он.

With President Zelensky we spent the whole day to the Line of contact. Full mobilization of 🇫🇷 to unblock the #Donbas negotiations within the framework of the Normandy format and the Minsk process. #Peace must return in 🇺🇦 https://t.co/y1RWzXbAMs