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G-7 (706) Зеленський (17381)

Посли G7 поділилися враженнями про поїздку на Донбас із Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посли G7 поділилися враженнями про поїздку на Донбас із Зеленським

Посли "Великої сімки", які разом із президентом Володимиром Зеленським у четвер відвідали Донбас, висловили підтримку Україні в питанні врегулювання ситуації на сході і припинення вогню.

Про свої враження від поїздки дипломати розповіли в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тимчасовий повірений у справах США Крістіан Квін разом з Володимиром Зеленським та послами Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади й Швеції побувала поблизу лінії зіткнення, щоб почути, як російські снайпери та очолювані Росією сили намагаються спровокувати українських захисників. США підтримують Україну", - зазначили в посольстві США.

У свою чергу посол Франції в Україні Етьєн де Понсен розповів, що дипломати разом з українським президентом провели весь день біля лінії зіткнення.

"Повна мобілізація Франції, щоб розблокувати переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і Мінського процесу. Мир повинен повернутися в Україну", - підкреслив він.

Також читайте: Ми залучимо до переговорів стосовно Донбасу "наших друзів з Америки і Європи", - Зеленський

"Великою честю було відвідати схід разом з колегами-послами Швеції, Франції, Німеччини та США, щоб послухати розповіді українських військових про їхній щоденний досвід режиму припинення вогню та випадки його порушення", - написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза зауважила, що зустрічі дипломатів з військовими в Авдіївці та інших місцях дали розуміння щодо динаміки режиму припинення вогню.

"Канада підтримує його продовження та військових, які його забезпечують. Вони і ми знаємо, що це єдиний шлях до миру", - написала Ґаладза.

У свою чергу посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг назвав "дуже цінним брифінг української влади" про нинішні виклики режиму припинення вогню на Донбасі.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен нагадала, що в день перебування Президента та дипломатів була шоста річниця початку переговорів у Мінську (так званого Мінська-2 - ред.) та висловила співчуття рідним загиблого від кулі ворожого снайпера українського воїна (станом на момент перебування послів на Донеччині загинув один український військовослужбовець, пізніше увечері загинув ще один боєць - ред.).

"Мінські домовленості, як сказав Володимир Зеленський, – це єдиний шлях мирного врегулювання цієї війни. Чи це може бути скоро? Ми не знаємо. Але ми дуже активно над цим працюємо і в Берліні, і в Парижі. Сподіваюсь, що ми побачимо кінець цієї війни", - цитують Фельдгузен в Офісі Президента.

Також читайте: Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
А чого вони не їздили там, де наших вояків якраз вбивали ?
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12.02.2021 12:12
+13
Вот только помогают тем, кто борется, а не тем, кто сдается.
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12.02.2021 12:13
+12
Опасно там...
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12.02.2021 12:13
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А чого вони не їздили там, де наших вояків якраз вбивали ?
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12.02.2021 12:12 Відповісти
Опасно там...
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12.02.2021 12:13 Відповісти
Отож, це не те що гей-парад в центрі Києва. Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским - Цензор.НЕТ 6754
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12.02.2021 12:16 Відповісти
Так от нічого триндіти про припинення вогню, якого кацапи і дня не дотримувались.
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12.02.2021 12:21 Відповісти
Хм...а ви цю статтю читали ?
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12.02.2021 12:24 Відповісти
Вот только помогают тем, кто борется, а не тем, кто сдается.
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12.02.2021 12:13 Відповісти
Шо воно меле. Кінець війни наступить на наступний день після кінця Наросії.
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12.02.2021 12:14 Відповісти
Украина это сделать не в состоянии,а вот именно представители тех стран,которые там были,это и могут приблизить. Трезво нужно смотреть на вещи.
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12.02.2021 12:18 Відповісти
Вони бачать наслідки, а причини чомусь не розуміють. У цьому вся біда.
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12.02.2021 12:20 Відповісти
Все они понимают. Только сделать не могут. Политика и Деньги правят миром Посли G7 поділилися враженнями про поїздку на Донбас із Зеленським - Цензор.НЕТ 7856
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12.02.2021 13:04 Відповісти
велике занепокоїння з одобрямсом?

і ні одну з тварюку снайпер парашенський не дістав(
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12.02.2021 12:14 Відповісти
Селфи с ослом сделали?? Вот и ладушки...значит не зря покатались...
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12.02.2021 12:17 Відповісти
Цікаво, чи побачили в беньках ***** мірЪ? Послы G7 поделились впечатлениями о поездке на Донбасс с Зеленским - Цензор.НЕТ 6333
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12.02.2021 12:18 Відповісти
самый уважаемый Коломойским посол составить компанию Зеленскому ,по-видимому, отказался.Тот который гневно требовал и осуждал. Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион/ Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры.
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12.02.2021 12:20 Відповісти
сопля повёз гостей на шашлыки с баней на 4 линии...красота. И пиар и отдых
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12.02.2021 12:24 Відповісти
Вы такие интересные. Неужели вы думаете что ***** нужен мир? Он же вам прямым текстом сказал что границы РФ нигде не заканчиваются. И данные разведки говорят о том что цель ***** как минимум дойти до Львова, а как максимум развал ЕС и США. Пока мокшам не надают по зубам они не остановятся.
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12.02.2021 12:26 Відповісти
***** захищає всіх хто говорить російською, хочете ви цього чи ні.



"Русский мир был, остается и будет оставаться приоритетом для российского государства - защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира. Там живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к русскому миру. И культурные связи, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится", - заявил 8 февраля, пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
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12.02.2021 12:35 Відповісти
Я тебя огорчу. Даже если все не будут разговаривать на рузгом, ***** все равно будет вас *защищать*. Маньяку повод не нужен нападать на людей. Хоть на каком языке разговаривай, ***** будет слышать только *рузгий*. Сирия, Венесуелла, Иран, Ливия где ***** так же защищает рузькиймир, тебе о чем то говорят?
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12.02.2021 12:54 Відповісти
А чого мені огорчатись. Я до руского міру не належу. Маньяк прикривається вами.
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12.02.2021 13:01 Відповісти
С другой же стороны, ***** нападает только на те страны где бедное и разобщенное населения и где процветает олигархат и диктатура. Не напоминает Украину? Зебилы-порохоботы- жопоблоковцы... Кто в Украине грабит и стравливает народ между собой- тот и является агентом *****. Будь в Украине нормальная жизнь да путинскую армию орков порвали бы зубами. А так что и кому здесь защищать? Люди самые казалось патриотичные бегут в ту же польшу ради лучшей жизни.
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12.02.2021 13:01 Відповісти
- "ну шо, мантульте, хлопцы!" сказали представители семерки. а мы как и раньше с выражением обеспокоенностей и разочарований вас не подведем...
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12.02.2021 12:36 Відповісти
А чего зе не взял с собой поцреота пороха?
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12.02.2021 12:41 Відповісти
Це - правда? Чи фотомонтаж Леусенка?
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12.02.2021 14:16 Відповісти
 
 