Посли G7 поділилися враженнями про поїздку на Донбас із Зеленським

Посли "Великої сімки", які разом із президентом Володимиром Зеленським у четвер відвідали Донбас, висловили підтримку Україні в питанні врегулювання ситуації на сході і припинення вогню.

Про свої враження від поїздки дипломати розповіли в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тимчасовий повірений у справах США Крістіан Квін разом з Володимиром Зеленським та послами Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади й Швеції побувала поблизу лінії зіткнення, щоб почути, як російські снайпери та очолювані Росією сили намагаються спровокувати українських захисників. США підтримують Україну", - зазначили в посольстві США.

CDA Kvien joined President @ZelenskyyUa & ambassadors from 🇩🇪, 🇫🇷, 🇬🇧, 🇨🇦 and 🇸🇪 near the line of contact to hear how Russia’s snipers and Russia-led forces attempt to provoke Ukrainian defenders. The U.S. stands with Ukraine. #PartnerStrong pic.twitter.com/gj9UrAgvXE — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2021

У свою чергу посол Франції в Україні Етьєн де Понсен розповів, що дипломати разом з українським президентом провели весь день біля лінії зіткнення.

"Повна мобілізація Франції, щоб розблокувати переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і Мінського процесу. Мир повинен повернутися в Україну", - підкреслив він.

With President Zelensky we spent the whole day to the Line of contact. Full mobilization of 🇫🇷 to unblock the #Donbas negotiations within the framework of the Normandy format and the Minsk process. #Peace must return in 🇺🇦 https://t.co/y1RWzXbAMs — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 11, 2021

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"Великою честю було відвідати схід разом з колегами-послами Швеції, Франції, Німеччини та США, щоб послухати розповіді українських військових про їхній щоденний досвід режиму припинення вогню та випадки його порушення", - написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза зауважила, що зустрічі дипломатів з військовими в Авдіївці та інших місцях дали розуміння щодо динаміки режиму припинення вогню.

"Канада підтримує його продовження та військових, які його забезпечують. Вони і ми знаємо, що це єдиний шлях до миру", - написала Ґаладза.

У свою чергу посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг назвав "дуже цінним брифінг української влади" про нинішні виклики режиму припинення вогню на Донбасі.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен нагадала, що в день перебування Президента та дипломатів була шоста річниця початку переговорів у Мінську (так званого Мінська-2 - ред.) та висловила співчуття рідним загиблого від кулі ворожого снайпера українського воїна (станом на момент перебування послів на Донеччині загинув один український військовослужбовець, пізніше увечері загинув ще один боєць - ред.).

"Мінські домовленості, як сказав Володимир Зеленський, – це єдиний шлях мирного врегулювання цієї війни. Чи це може бути скоро? Ми не знаємо. Але ми дуже активно над цим працюємо і в Берліні, і в Парижі. Сподіваюсь, що ми побачимо кінець цієї війни", - цитують Фельдгузен в Офісі Президента.

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