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ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены увеличить инвестирование в агропромышленный комплекс (АПК) Украины в 10 раз и довести этот показатель до $2 млрд в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Тимофей Милованов.

"Сегодня (14 февраля. - Ред.) мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до $2 млрд в год", - заявил Милованов.

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ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов 01
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Топ комментарии
+7
Отдадим наше сельское хозяйство арабам? ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 6168
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15.02.2021 09:01
+7
Милованова слушать -себя не уважать У него и не Зеля со Шмыгалем, а МВФ обкакался.
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15.02.2021 09:02
+7
Ну не всё, а то што после евреев останется, наших евреев...
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15.02.2021 09:03
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еда в обмен на что?.....
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15.02.2021 08:58 Ответить
Это вообще ниочем! Это даже не "меморандум" (который тоже ниочем, но зато на бумаге).
Просто кто то выразил пожелания, что было бы неплохо увеличить товарооборот...Что касается агробизнеса, то ОАЭ тут давно булки околачивают и было бы действительно хорошо, если бы они влили сюда бабла!
Но договорится МАЛО! и Клоун этого тупо не понимает - он думает издал бумажку и все, дело в шляпе! Чтобы сюда зашло бабло, нужно создать хороший инвестклимат (законы, налоговая база, гарантии......нормальные СУДЫ!!!!)
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15.02.2021 09:10 Ответить
Про "заходящее" бабло, трандычат уже три десятилетия подряд, никто ничего никуда в мире, за просто так, не вкладывает, Или рабы должны работать за бесценок, или государственные ресурсы за тот-же бесценок сдать нужно! А "инвестиции" сводятся к тому, что в страну заводят миллион долларов, покупают на них машины/компютеры/телефоны (нужное подчеркнуть) продают, выводят два миллиона долларов.
Вопрос: Ну и кто кого "проинвестировал?..
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15.02.2021 10:37 Ответить
Так шо, готувати мішки для бабла?
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15.02.2021 08:58 Ответить
А щось розумніше сказати не пробував?
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15.02.2021 09:00 Ответить
в 10 раз за несколько лет,...землю под залог, частями
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15.02.2021 09:36 Ответить
Отдадим наше сельское хозяйство арабам? ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 6168
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15.02.2021 09:01 Ответить
Ну не всё, а то што после евреев останется, наших евреев...
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15.02.2021 09:03 Ответить
Евреи не хотят работать, они хотят денег. Продадут землю и сельское хозяйство арабам или китайцам, а этих денег хватит им и их внукам.
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15.02.2021 10:12 Ответить
Вместе с пахотными землями
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15.02.2021 09:05 Ответить
А чо? Закон про розпродаж землі протягли, тепер налєтай-навалісь покупай жівопісь.
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15.02.2021 09:18 Ответить
Милованова слушать -себя не уважать У него и не Зеля со Шмыгалем, а МВФ обкакался.
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15.02.2021 09:02 Ответить
Очередная брехня от гомнюка .Это как с вакцинами с 15 февраля начнем ,и получим в феврале миллионы. Где вакцины зедебилы?
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15.02.2021 09:02 Ответить
Вакцину сейчас разбавляют как и природный газ, потом пустят внутримышечно ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 5599
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15.02.2021 09:15 Ответить
внутри-прямо-кишечно.. ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 9293
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15.02.2021 10:28 Ответить
Это не брехня, а просто лапша на уши!
ОАЭ давно не прочь зайти в украинских агробизнес, увеличить инвестиции и в 10 и в 100 раз...Только вот никакой Клоунской заслуги тут нет - они просто понимают, что у них напряг с продовольствием зато нет напряга с баблом, а в Украине дохрена земли......
С арабами можно и даже нужно работать в этом направлении, только вот одного желания мало, как я уже сказал желают они давно, только вот толку! Для это нужно создать инвестклимат, провести реформы! Где реформы, а где Клоун?! Он только свою жопу греть в Омане умееет!!!!
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15.02.2021 09:16 Ответить
В мире есть очень много нормальных стран куда можно вложить деньги Эмиратам,и они еще не клоуны ,что бы подарить свои деньги ворам.
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15.02.2021 09:25 Ответить
Они не просто хотят вложить деньги. Они понимают, что нефтяные скважины не бездонны и влаживают бабло во все перспективные направления. В Украине их в первую очередь интересует собственная продовольственная безопасность - они хотят быть обеспечены жратвой на 100 лет в перед. Собственно зарабатывание тут на 2м месте.
Однако вкладывать бабло, чтобы вообще его потерять и остаться тупо ни с чем, они конечно не будут - они действительно не идиоты и не клоуны! (я вообще представляю мысли наследного принца, к которому приехал договариваться человек работающий шутом! На его месте я бы с ним вообще не встречался)
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15.02.2021 09:41 Ответить
Так никто из власти и не встречался.Это просто принц.Он не за что не отвечает,и причем к подписанию контрактов президент? Их по закону подписывает премьер,а того с собой не взяли,знали ,что на отдых и отчет кураторам как в Омане.
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15.02.2021 09:54 Ответить
"Сегодня (14 февраля. - Ред.) мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до $2 млрд в год", - заявил Милованов.Источник: https://censor.net/ru/n3247910 ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 885
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15.02.2021 12:44 Ответить
Німецькі порноактриси більше в рік заробляють. Погано старається Моніка.
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15.02.2021 09:05 Ответить
Теперь украинцам цены повысят,а арабам понизят...
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15.02.2021 09:06 Ответить
Увеличат, произведут, профинансируют, выделят. Все в будущем времени. Все сказки да обещания зеленомордой щоблы. А на деле. В лучшем случае пшик и пустой треп.
ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 5965
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15.02.2021 09:11 Ответить
А лохи так вірили. ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 8420
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15.02.2021 09:48 Ответить
Дурень думкою радіє.
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15.02.2021 09:13 Ответить
Теперь как в 33 году будем вывозить всю пшеничку за бесценок так как мане пообещали, что через несколько лет что-то там увеличат! Ну, будем ждать теперь. Голодные, нищие, но с надеждой!
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15.02.2021 09:14 Ответить
Уже от потока оманских инвестиций страна захлебывается.Куда еще эти.)
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15.02.2021 09:16 Ответить
это вещает тот который вчера говорил что МВФ обосралось? если он,то конечно же верю ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 886
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15.02.2021 09:17 Ответить
Особисто мені, більш сподобались би інвестиції в важку промисловість та виробництво напівпровідникових чипів, а українські аграрії самі розберуться на своїй землі.
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15.02.2021 09:20 Ответить
ты шо думаешь арабы идиоты? у них свои интересы,им нужно украинское зерно и другая сельскохозяйственная продукция по низким ценам,так как у них пустыня,они для себя выгоду ищут,а зебил думает что все во благо украинцам ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 3824
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15.02.2021 09:23 Ответить
Вода...вода нужна как воздух. И хранение агропродукции....... Вы хоть не просрите эти деньги......
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15.02.2021 09:21 Ответить
Земельку пообещали арабам продать ... ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 8634
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15.02.2021 09:21 Ответить
Тільки вчора Мілованич :
1 Обісрав МВФ (а це -скандал,бо-офіційна особа)
2 У відповідь на зауваження ,що Зєлєнскій зустрічається не з першими особами держави,а з одним з принців,знову обісрався на рівному місці,не тільки збрехавши по-зєлєнскі,а ще й обізвавши свого кормільца.
Це не тільки про рівень кваліфікації оточення Зєлєнского,але й про рівень КШЕ,де той-почесним президентом.
ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 4306
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15.02.2021 09:21 Ответить
Понятно. Землю Украины летал продавать. И - судя по этой инфе - продал.
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15.02.2021 09:27 Ответить
ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 7240 100%
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15.02.2021 09:34 Ответить
ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции..

Пускай клоун реальные цифры назовет, а не эти больше-меньше. Раньше покупали мешок гороха в Украине, зато теперь будут 10 покупать!
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15.02.2021 09:27 Ответить
Очередной бред, но пипл перестал хавать...
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15.02.2021 09:39 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·40 мин

Вова уже трубит что наподписывал в ОАЭ на 3 млр. баксов. Например подписал договор о недопущении двойного налогообложения. Это значит что продукция завода Косюка, построенного чтобы уклониться от украинских налогов, при реэкспорте не будет облагаться налогами. Чистая поБЕДА ...
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15.02.2021 09:39 Ответить
а может хоть в 9 раз увеличат.
Боюсь если в 10 - не освоим. ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 1921
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15.02.2021 09:39 Ответить
Непонятные арабские(???-наверно только зарегистрировались там) фирмы шманают по всему миру и скупают с потрахами земли на много лет.Так они и в Одэрбэйджане хорошую землю в горном месте купили.И работают там одни они.
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15.02.2021 09:48 Ответить
Жители беспросветной пустыни будут инвестировать в наш АПК, жесть
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15.02.2021 09:48 Ответить
арабы в курсе с кем имеют дело,Ведь "зе" свое корупционное "личико" открыла и перед ЕС и перед США,о чем на весь мир и было заявлено
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15.02.2021 09:58 Ответить
Тобто збудують ******* заводи,виробництва і створять нові робочі місця з конкурентною зарплатою?Чи перекуплять землю,яка зараз і так 100% обробляється і змусять селян їхати до Польші?Уточніть весь план,будь-ласка.
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15.02.2021 10:05 Ответить
Свой чернозем Украине вообще продавать нельзя.Везде портится почва.Все миллиардеры мира положили глаз на нее,ведь кило продуктов(фруктов и овощей) с нее будут стоить в будущем, несколько тысяч долларов.Это будет еда только богачей.
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15.02.2021 10:45 Ответить
Именно. Добавь к этому смену климата и миграции. Войны будут не только за нефть, но и за буханку хлеба. Наши довбни не понимают...
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15.02.2021 11:00 Ответить
Косюк, наверное это ты
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15.02.2021 10:59 Ответить
Не надо никаких инвестиций в аграрку, вы им просто не мешайте работать и не задирайте налоги с ЖД-тарифами до небес. И, как у Маяковского: "через четыре года здесь будет город-сад!" А если еще и коррупцию в Киеве победите, вообще рай.
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15.02.2021 11:31 Ответить
ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 9352
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15.02.2021 12:43 Ответить
 
 