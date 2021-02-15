ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены увеличить инвестирование в агропромышленный комплекс (АПК) Украины в 10 раз и довести этот показатель до $2 млрд в год.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Тимофей Милованов.
"Сегодня (14 февраля. - Ред.) мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до $2 млрд в год", - заявил Милованов.
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+7 Паравоз
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+7 Vladimir Soukhov
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+7 Vladimir Soukhov
показать весь комментарий15.02.2021 09:03
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Просто кто то выразил пожелания, что было бы неплохо увеличить товарооборот...Что касается агробизнеса, то ОАЭ тут давно булки околачивают и было бы действительно хорошо, если бы они влили сюда бабла!
Но договорится МАЛО! и Клоун этого тупо не понимает - он думает издал бумажку и все, дело в шляпе! Чтобы сюда зашло бабло, нужно создать хороший инвестклимат (законы, налоговая база, гарантии......нормальные СУДЫ!!!!)
Вопрос: Ну и кто кого "проинвестировал?..
ОАЭ давно не прочь зайти в украинских агробизнес, увеличить инвестиции и в 10 и в 100 раз...Только вот никакой Клоунской заслуги тут нет - они просто понимают, что у них напряг с продовольствием зато нет напряга с баблом, а в Украине дохрена земли......
С арабами можно и даже нужно работать в этом направлении, только вот одного желания мало, как я уже сказал желают они давно, только вот толку! Для это нужно создать инвестклимат, провести реформы! Где реформы, а где Клоун?! Он только свою жопу греть в Омане умееет!!!!
Однако вкладывать бабло, чтобы вообще его потерять и остаться тупо ни с чем, они конечно не будут - они действительно не идиоты и не клоуны! (я вообще представляю мысли наследного принца, к которому приехал договариваться человек работающий шутом! На его месте я бы с ним вообще не встречался)
1 Обісрав МВФ (а це -скандал,бо-офіційна особа)
2 У відповідь на зауваження ,що Зєлєнскій зустрічається не з першими особами держави,а з одним з принців,знову обісрався на рівному місці,не тільки збрехавши по-зєлєнскі,а ще й обізвавши свого кормільца.
Це не тільки про рівень кваліфікації оточення Зєлєнского,але й про рівень КШЕ,де той-почесним президентом.
Пускай клоун реальные цифры назовет, а не эти больше-меньше. Раньше покупали мешок гороха в Украине, зато теперь будут 10 покупать!
tZE inform
@tZEinform
·40 мин
Вова уже трубит что наподписывал в ОАЭ на 3 млр. баксов. Например подписал договор о недопущении двойного налогообложения. Это значит что продукция завода Косюка, построенного чтобы уклониться от украинских налогов, при реэкспорте не будет облагаться налогами. Чистая поБЕДА ...
Боюсь если в 10 - не освоим.