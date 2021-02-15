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ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають намір збільшити інвестування в агропромисловий комплекс (АПК) України в 10 разів і довести цей показник до $ 2 млрд на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив позаштатний радник керівника Офісу президента України (ОП) Тимофій Милованов.

"Сьогодні (14 лютого. - Ред.) мені пощастило бути на зустрічі зі спадковим принцом (який де-факто керує) ОАЕ. Він поставив завдання перед своєю командою збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років, тобто довести до $ 2 млрд на рік", - заявив Милованов.

Також читайте: "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну

ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Отдадим наше сельское хозяйство арабам? ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 6168
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15.02.2021 09:01
+7
Милованова слушать -себя не уважать У него и не Зеля со Шмыгалем, а МВФ обкакался.
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15.02.2021 09:02
+7
Ну не всё, а то што после евреев останется, наших евреев...
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15.02.2021 09:03
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еда в обмен на что?.....
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15.02.2021 08:58 Відповісти
Это вообще ниочем! Это даже не "меморандум" (который тоже ниочем, но зато на бумаге).
Просто кто то выразил пожелания, что было бы неплохо увеличить товарооборот...Что касается агробизнеса, то ОАЭ тут давно булки околачивают и было бы действительно хорошо, если бы они влили сюда бабла!
Но договорится МАЛО! и Клоун этого тупо не понимает - он думает издал бумажку и все, дело в шляпе! Чтобы сюда зашло бабло, нужно создать хороший инвестклимат (законы, налоговая база, гарантии......нормальные СУДЫ!!!!)
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15.02.2021 09:10 Відповісти
Про "заходящее" бабло, трандычат уже три десятилетия подряд, никто ничего никуда в мире, за просто так, не вкладывает, Или рабы должны работать за бесценок, или государственные ресурсы за тот-же бесценок сдать нужно! А "инвестиции" сводятся к тому, что в страну заводят миллион долларов, покупают на них машины/компютеры/телефоны (нужное подчеркнуть) продают, выводят два миллиона долларов.
Вопрос: Ну и кто кого "проинвестировал?..
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15.02.2021 10:37 Відповісти
Так шо, готувати мішки для бабла?
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15.02.2021 08:58 Відповісти
А щось розумніше сказати не пробував?
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15.02.2021 09:00 Відповісти
в 10 раз за несколько лет,...землю под залог, частями
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15.02.2021 09:36 Відповісти
Отдадим наше сельское хозяйство арабам? ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 6168
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15.02.2021 09:01 Відповісти
Ну не всё, а то што после евреев останется, наших евреев...
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15.02.2021 09:03 Відповісти
Евреи не хотят работать, они хотят денег. Продадут землю и сельское хозяйство арабам или китайцам, а этих денег хватит им и их внукам.
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15.02.2021 10:12 Відповісти
Вместе с пахотными землями
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15.02.2021 09:05 Відповісти
А чо? Закон про розпродаж землі протягли, тепер налєтай-навалісь покупай жівопісь.
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15.02.2021 09:18 Відповісти
Милованова слушать -себя не уважать У него и не Зеля со Шмыгалем, а МВФ обкакался.
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15.02.2021 09:02 Відповісти
Очередная брехня от гомнюка .Это как с вакцинами с 15 февраля начнем ,и получим в феврале миллионы. Где вакцины зедебилы?
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15.02.2021 09:02 Відповісти
Вакцину сейчас разбавляют как и природный газ, потом пустят внутримышечно ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 5599
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15.02.2021 09:15 Відповісти
внутри-прямо-кишечно.. ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 9293
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15.02.2021 10:28 Відповісти
Это не брехня, а просто лапша на уши!
ОАЭ давно не прочь зайти в украинских агробизнес, увеличить инвестиции и в 10 и в 100 раз...Только вот никакой Клоунской заслуги тут нет - они просто понимают, что у них напряг с продовольствием зато нет напряга с баблом, а в Украине дохрена земли......
С арабами можно и даже нужно работать в этом направлении, только вот одного желания мало, как я уже сказал желают они давно, только вот толку! Для это нужно создать инвестклимат, провести реформы! Где реформы, а где Клоун?! Он только свою жопу греть в Омане умееет!!!!
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15.02.2021 09:16 Відповісти
В мире есть очень много нормальных стран куда можно вложить деньги Эмиратам,и они еще не клоуны ,что бы подарить свои деньги ворам.
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15.02.2021 09:25 Відповісти
Они не просто хотят вложить деньги. Они понимают, что нефтяные скважины не бездонны и влаживают бабло во все перспективные направления. В Украине их в первую очередь интересует собственная продовольственная безопасность - они хотят быть обеспечены жратвой на 100 лет в перед. Собственно зарабатывание тут на 2м месте.
Однако вкладывать бабло, чтобы вообще его потерять и остаться тупо ни с чем, они конечно не будут - они действительно не идиоты и не клоуны! (я вообще представляю мысли наследного принца, к которому приехал договариваться человек работающий шутом! На его месте я бы с ним вообще не встречался)
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15.02.2021 09:41 Відповісти
Так никто из власти и не встречался.Это просто принц.Он не за что не отвечает,и причем к подписанию контрактов президент? Их по закону подписывает премьер,а того с собой не взяли,знали ,что на отдых и отчет кураторам как в Омане.
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15.02.2021 09:54 Відповісти
"Сегодня (14 февраля. - Ред.) мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (который де-факто руководит) ОАЭ. Он поставил задачу перед своей командой увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до $2 млрд в год", - заявил Милованов.Источник: https://censor.net/ru/n3247910 ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 885
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15.02.2021 12:44 Відповісти
Німецькі порноактриси більше в рік заробляють. Погано старається Моніка.
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15.02.2021 09:05 Відповісти
Теперь украинцам цены повысят,а арабам понизят...
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15.02.2021 09:06 Відповісти
Увеличат, произведут, профинансируют, выделят. Все в будущем времени. Все сказки да обещания зеленомордой щоблы. А на деле. В лучшем случае пшик и пустой треп.
ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 5965
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15.02.2021 09:11 Відповісти
А лохи так вірили. ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 8420
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15.02.2021 09:48 Відповісти
Дурень думкою радіє.
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15.02.2021 09:13 Відповісти
Теперь как в 33 году будем вывозить всю пшеничку за бесценок так как мане пообещали, что через несколько лет что-то там увеличат! Ну, будем ждать теперь. Голодные, нищие, но с надеждой!
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15.02.2021 09:14 Відповісти
Уже от потока оманских инвестиций страна захлебывается.Куда еще эти.)
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15.02.2021 09:16 Відповісти
это вещает тот который вчера говорил что МВФ обосралось? если он,то конечно же верю ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 886
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15.02.2021 09:17 Відповісти
Особисто мені, більш сподобались би інвестиції в важку промисловість та виробництво напівпровідникових чипів, а українські аграрії самі розберуться на своїй землі.
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15.02.2021 09:20 Відповісти
ты шо думаешь арабы идиоты? у них свои интересы,им нужно украинское зерно и другая сельскохозяйственная продукция по низким ценам,так как у них пустыня,они для себя выгоду ищут,а зебил думает что все во благо украинцам ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 3824
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15.02.2021 09:23 Відповісти
Вода...вода нужна как воздух. И хранение агропродукции....... Вы хоть не просрите эти деньги......
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15.02.2021 09:21 Відповісти
Земельку пообещали арабам продать ... ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 8634
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15.02.2021 09:21 Відповісти
Тільки вчора Мілованич :
1 Обісрав МВФ (а це -скандал,бо-офіційна особа)
2 У відповідь на зауваження ,що Зєлєнскій зустрічається не з першими особами держави,а з одним з принців,знову обісрався на рівному місці,не тільки збрехавши по-зєлєнскі,а ще й обізвавши свого кормільца.
Це не тільки про рівень кваліфікації оточення Зєлєнского,але й про рівень КШЕ,де той-почесним президентом.
ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 4306
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15.02.2021 09:21 Відповісти
Понятно. Землю Украины летал продавать. И - судя по этой инфе - продал.
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15.02.2021 09:27 Відповісти
ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 7240 100%
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15.02.2021 09:34 Відповісти
ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции..

Пускай клоун реальные цифры назовет, а не эти больше-меньше. Раньше покупали мешок гороха в Украине, зато теперь будут 10 покупать!
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15.02.2021 09:27 Відповісти
Очередной бред, но пипл перестал хавать...
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15.02.2021 09:39 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·40 мин

Вова уже трубит что наподписывал в ОАЭ на 3 млр. баксов. Например подписал договор о недопущении двойного налогообложения. Это значит что продукция завода Косюка, построенного чтобы уклониться от украинских налогов, при реэкспорте не будет облагаться налогами. Чистая поБЕДА ...
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15.02.2021 09:39 Відповісти
а может хоть в 9 раз увеличат.
Боюсь если в 10 - не освоим. ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 1921
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15.02.2021 09:39 Відповісти
Непонятные арабские(???-наверно только зарегистрировались там) фирмы шманают по всему миру и скупают с потрахами земли на много лет.Так они и в Одэрбэйджане хорошую землю в горном месте купили.И работают там одни они.
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15.02.2021 09:48 Відповісти
Жители беспросветной пустыни будут инвестировать в наш АПК, жесть
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15.02.2021 09:48 Відповісти
арабы в курсе с кем имеют дело,Ведь "зе" свое корупционное "личико" открыла и перед ЕС и перед США,о чем на весь мир и было заявлено
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15.02.2021 09:58 Відповісти
Тобто збудують ******* заводи,виробництва і створять нові робочі місця з конкурентною зарплатою?Чи перекуплять землю,яка зараз і так 100% обробляється і змусять селян їхати до Польші?Уточніть весь план,будь-ласка.
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15.02.2021 10:05 Відповісти
Свой чернозем Украине вообще продавать нельзя.Везде портится почва.Все миллиардеры мира положили глаз на нее,ведь кило продуктов(фруктов и овощей) с нее будут стоить в будущем, несколько тысяч долларов.Это будет еда только богачей.
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15.02.2021 10:45 Відповісти
Именно. Добавь к этому смену климата и миграции. Войны будут не только за нефть, но и за буханку хлеба. Наши довбни не понимают...
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15.02.2021 11:00 Відповісти
Косюк, наверное это ты
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15.02.2021 10:59 Відповісти
Не надо никаких инвестиций в аграрку, вы им просто не мешайте работать и не задирайте налоги с ЖД-тарифами до небес. И, как у Маяковского: "через четыре года здесь будет город-сад!" А если еще и коррупцию в Киеве победите, вообще рай.
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15.02.2021 11:31 Відповісти
ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов - Цензор.НЕТ 9352
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15.02.2021 12:43 Відповісти
 
 