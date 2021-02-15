79 357 365
"МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник глави ОП Андрія Єрмака ексміністр Тимофій Милованов у дискусії з приводу візиту делегації МВФ заявив, що фонд "обкакався".
Як передає Цензор.НЕТ фраза була написана в коментарях до його посту в фейсбуці.
Напередодні стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони повинні знайти компроміси".
Топ коментарі
+140 Борменталь Незабаром
показати весь коментар14.02.2021 21:43
+99 Чайка Київ
показати весь коментар14.02.2021 21:44
+65 Леопольд Пупкин 3338be95
показати весь коментар14.02.2021 22:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
То мило-ваннов стверджує, що вони МВФ обікрали?
Що, і МВФ теж? Тоді це перемога!
Alex Noinets: МВФ обкакався, тому грошей нам не дасть. Очевидно, від стида.
Ну с МВФ мы обосрались конечно, хотя если честно - это МВФ обосрался, что не дал нам денег.
Ну, с вакцинацией мы тоже, хотя если честно - это Пфайзер обосрался, что не даёт нам вакцин.
С электричеством вышла незадача, хотя если честно, это второй закон термодинамики обосрался, что мы не можем сделать вечный двигатель.
С вагнеровцами некрасиво получилось, хотя если честно, мы пока не придумали, кто обосрался, но это точно не мы.
С курсом доллара вышло не очень, хотя если честно - это доллар обосрался, что до сих пор не 8 гривень.
На фронте, конечно, потери, но если честно - это русские обосрались, что продолжают нас убивать. Хотя нет. русских винить нельзя. Это наши солдаты обосрались, что продолжают умирать.
И конечно больше всех обосрался ваш Порошенко, что не хочет сидеть.
Владимир Завгородний
Кому охота почитать об МВФ и прочем подробно, вот лонгрид Швеца.
Подведем информационные итоги Миссии МВФ и Доклада ЄС проголосованного Европарламентом.
Усаживайтесь поудобней, это внезапно получился лонгрид. А те, кто дочитают до конца, узнают, чем нам это все грозит и когда всей этой конструкции настанет кирдык.
Поехали.
Вот выходит член Набсовета Укрэксима Виктория Страхова и говорит, что МВФ, ожидаемо, не дал денег и даже не подписал стафлевел агримент, потому что Конституционный суд вынес плохие решения.
Это неправда.
Во-первых, не просто КСУ вынес плохое решение. Дело в том, что Офис Президента вместе с КСУ собирался сносить антикоррупционную триаду. Прямо вот так в обнимку и шли.
Например, когда все проигнорировали решение КСУ по НАБУ, Офис Президента выперся с разъяснением (вы кто вообще такие, чтобы разъяснять решения судов?) о том, что Ермак и Зеленский чего-то там ждут от исполняющего обязанности главы НАБУ.
Типа Артем Сергеевич выйдите сами на мороз позязя, вам суд сказал, а мы тут с вашим и.о. будем договариваться, как нам Коломойского, Татарова и Степанова спасать от арестов. Артем Сергеевич эти фокусы ожидаемо проигнорировал, но участие ОП в этой постановке невозможно отрицать.
И то, что в итоге судья Тупицкий кинул Ермака на повороте и начал сам всем рулить, никак не меняет позорную ситуацию, в рамках которой не КСУ принял решения, а Офис Президента занимался говномутством с Конституционным судом и ожидаемо словил эпикфейл.
Но даже если бы Офис был вообще не причем есть еще и «во-вторых».
Во-вторых, МВФ не ведет переговоров с КСУ и не подписывает с ним меморандумов и ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ К КСУ. МВФ может иметь претензии к обеспечению законности в стране в принципе, что является частью задач избранной законодательной власти в стране, которая и назначает у нас высшую исполнительную власть(кроме президента).
Потому что МВФ ведет переговоры с представителями исполнительной власти(Кабмин) избранными правящей коалицией и на прямых выборах. И претензии не к КСУ. А к Президенту, который не смог распустить ОАСК и обеспечить ротацию судей и к правящей коалиции, которая не смогла ничего.
Читаем постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана - legislation restoring and strengthening the anti-corruption framework and the judiciary.
legislation это законодательство. Законы разработайте и примите. Судей выбирайте нормально, пусть конкурсы будут честные, а не коррупционные. Прекратите атаковать НАБУ и лезть руками в САП.
А КСУ самому по себе претензий нет.
И вообще это хороший способ, чтобы понять что происходит, не читать петрушек, которым Ермак в задницу руку засовывает, а читать документы сторонних наблюдателей.
Далее идем.
Вот выходят Витренки, Тимошенки, Кучеренки, Охрименки и говорят, что в Нафтогазе коррупция космическая (началась сразу после увольнения величайшего менеджера современности, конечно), Набсовет неправильный (потому что уволил величайшего менеджера современности), тарифы космические (почему-то на открытом рынке оказались самые низкие, а остальные устанавливает Кабмин), добыча не растет(потому что лицензий министерства не дают, облсоветы хотят откат за землю и СРП подписывают за четыре часа до окончания отчетного периода), прибыли нет (может потому что вы выделили из Нафтогаза трубу, которая в прошлые годы приносила три миллиарда баксов в год и теперь эти деньги в ОГТС, а не в Нафтогазе?) и много чего другого.
Я не очень понимаю, как одновременно можно требовать максимальных прибылей и минимальных отпускных цен от компании, но хрен с ним. Юлия Владимировна умеет на рынке пообещать продавцам, что у них вырастет прибыль в два раза, а покупателям наобещать, что цены упадут в три раза. И все верят. А мы не будем верить и пойдем проверенным методом.
Что там нам Европарламент написал про Нафтогаз?
Welcomes the completion of the unbundling of Naftohaz in 2019 and the creation of a legally independent gas transmission system operator (GTSO), which is in line with the EU's third energy package; calls, however, on the Ukrainian authorities to reinforce the GTSO's technical independence from Naftohaz; welcomes the liberalisation and opening up of a competitive gas market for households; regrets, however, the latest attacks against Naftohaz's leadership, including the supervisory board of the company, which undermine its independence and the reform progress in the area achieved so far;
Тут написано, что спасибо за анбандлинг и либерализацию рынка газа. Так же Европарламент считает, что Кабмин стоит отвязать физически трубы ОГТС (который и получает теперь прибыли с ГТС) от Нафтогаза, НО, отмечают, что все эти замечательные реформы и прогресс в энергетической сфере могут быть отменены атаками на руководство Нафтогаза и его Наблюдательный совет.
Нет у Европарламента претензий к руководству Нафтогаза и его Набсовету. И у МВФ нет, кстати, если внимательно почитать структурные маяки, но я уж тут не буду их цитировать.
А вот к нападкам на Нафтогаз претензии есть.
Кто же тот человек, который атакует сейчас руководство НАК Нафтогаз и Набсовет Нафтогаза, ммм? Скажите дети, как его зовут?
Можем еще к Йосте Люнгману по этому поводу заглянуть. Он тоже вспоминает про энергетику, но совсем кратко.
Фактическая отмена рынка газа, конечно, не была главной причиной срыва миссии МВФ, но стала последней каплей. И оправдание, что вот в марте ограничение на рынке газа отменят, совсем не помогает.
Потому что это пастве министра энергетики в его фейсбуке можно затирать всякую дичь, а в международных институциях все понимают, что это лохотрон.
Знаете, как выглядит когда летом, при низкой цене газа мы не вводим ограничения и берем кредиты МВФ под обязательства существования этого рынка газа, а зимой вводим ограничения на цены, обещая что летом, когда цены упадут, мы их отменим?
Это выглядит как мошенничество, а люди, которые такое проворачивают, выглядят как наперсточники, даже если до этого у них была безупречная репутация. Если при этом эти люди еще и рассказывают, какие они молодцы, не стоит удивляться, что вас нахер шлют.
Дальше идем.
Нацбанк. Глава НБУ Кирилл Евгеньевич Шевченко, понимая какую торпеду ему в борт дал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, вчера вышел с антикризисной коммуникацией. Пофиг что суббота, надо было в пространство дать опровержение.
В своем опровержении Кирилл Евгеньевич сообщил, что предоставленные МВФ рекомендации будут учтены при разработке законопроекта. Я даже процитирую Кирилла Евгеньевича прямо:
«Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года».
Но это неправда.
Потому что опять-таки смотрим цитату Йосты Люнгмана.
The discussions focused on strengthening governance of the National Bank, improvements to the legislative and regulatory framework for bank supervision and resolution.
Тут написано, что ДИСКУССИИ были сосредоточены на укреплении управления Национальным банком, совершенствовании законодательной и нормативной базы банковского надзора и санации.
Какое корпоративное управление в банках? Какой закон?
Тебе прямым текстом говорят, что четыре года до тебя и без законов все было нормально. И проблемы не с банками, а с управлением НАЦБАНКОМ. С тобой проблемы, Кирилл Евгеньевич. Ты и есть проблема. Ты смотрящим в Нацбанке сделал зятя Джарты - какие законы к чертовой матери?
И когда про надзор говорят, это не с банками проблемы. Это набранные тобой, Кирилл Евгеньевич, лояльные дуболомы не могут надзирать за банками. Без тебя и твоих дуболомов Нацбанк справлялся, а с тобой надо какие-то законы принимать.
Потому что вы, наплевав и на законы и на нормы, Мисто-Банк не смогли вывести с рынка не полупившись в десна с фирташевским Фурсиным. И это все видят, и это все знают и потому надо какие-то законы принимать. Хотя все понимают, что толку от них не будет. Проблема в Кирилле Шевченко на должности главы НБУ, а не в законах. До его назначения старых законов хватало.
Потому что Кирилл Евгеньевич считает, что рекомендацию вытирать свою задницу, после акта дефекации надо просто «обсудить с представителями миссии» и этого достаточно. И после обсуждения можно сказать, что «по этим позициям мы нашли полное взаимопонимание». Ну обсудили же. И по итогу всего этого словоблудия можно «констатировать, что Национальный банк находится on the same page в переговорах с нашими международными партнерами» и «эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом».
А чего тогда денег не дали, если на одной странице находитесь и вопросы не задерживают подписания?
Вы же Кирилл Евгеньевич обещали, что заровняете с международниками и затащите катку?
Просто МВФ ведет с Шевченко дискуссии, а Шевченко думает, что он ведет с МВФ обсуждения.
Посидели, обсудили, разошлись. Ну и денег понятное дело нет.
МВФ деликатно и дипломатично называет отказ Шевченко вытрать задни
Дебіли повні, просять грошей ще й ображають що не дали розікрасти
Такий прогноз зробив інвестиційний банків Сергій Фурса у програмі "Тиждень з Марією Гурською"
Тому фразу Мілованова розцінюємо тільки так, як говорить народне прислів"я- ХТО ВСРАВСЬ?"...МВФ . А чому МВФ, його ж в Україні немає ? Так Бєня ж й казав , що й не буде...