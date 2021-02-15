"МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну

Радник глави ОП Андрія Єрмака ексміністр Тимофій Милованов у дискусії з приводу візиту делегації МВФ заявив, що фонд "обкакався".

Як передає Цензор.НЕТ фраза була написана в коментарях до його посту в фейсбуці.

Напередодні стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони повинні знайти компроміси".