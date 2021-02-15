"МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

Советник главы ОП Андрея Ермака экс-министр Тимофей Милованов в дискуссии по поводу визита делегации МВФ заявил, что фонд "обкакался".

Как передает Цензор.НЕТ фраза была написана в комментариях к его посту в Фейсбуке.

Накануне стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". Сам Милованов ранее заявил о завершении работы миссии МВФ в Украине следующее: "Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы".