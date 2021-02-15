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Новости Политика Украины
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МВФ (3297) Милованов Тимофей (285)

"МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник главы ОП Андрея Ермака экс-министр Тимофей Милованов в дискуссии по поводу визита делегации МВФ заявил, что фонд "обкакался".

Как передает Цензор.НЕТ фраза была написана в комментариях к его посту в Фейсбуке.

МВФ обкакался, - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину 01

Накануне стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". Сам Милованов ранее заявил о завершении работы миссии МВФ в Украине следующее: "Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+140
рівень зеленої влади - фєкальні "жарти"
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14.02.2021 21:43
+99
Та ні. Це ви обісрал.ись.
"Денежный хералий: МВФ выдала красную карточку главным саботажникам Украины - ЗеСлугам Кремля" https://www.youtube.com/watch?v=GNX7TVx7kj0
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14.02.2021 21:44
+65
Оказывается МВФ приезжал в Украину денег просить. А ему не дали...
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14.02.2021 22:02
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даже 2 нещасных млрд не хотят дать нам на выживание,стыдоба...
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15.02.2021 07:56 Ответить
Это из серии " кто обос-ался, невистка". ( это ж нужно что бы представитель просящей деньги страны высказывался так по поводу тех у кого просят деньги.., ну разве что он дебил..)
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15.02.2021 08:08 Ответить
Ілюстрація до глибини думок Милосралова.

"МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 8287

"МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 4260
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15.02.2021 08:39 Ответить
Кароче : за 30 років незалежності головне для влади - позичити і проїсти чужі гроші.
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15.02.2021 08:43 Ответить
Взагалі-то кредитор може обкакатися тільки в одному випадку - якщо позивач його обікрав.
То мило-ваннов стверджує, що вони МВФ обікрали?
Що, і МВФ теж? Тоді це перемога!
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15.02.2021 08:58 Ответить
Не думала, что обзывая себя дебилом, Милованов был настолько прав.
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15.02.2021 09:05 Ответить
Обкакались ви і ваші колеги, включно з президентом, а не МВФ, Милованов.
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15.02.2021 09:07 Ответить
Где можно было набрать таких Мило обосранных спецов. И теперь вынуждены слушать пургу которую они несут. Пора бы уже посмотреть результаты содеянного ими и кого на мыло , а кого на парашу. Большего они не заработали своими грязными языками.
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15.02.2021 09:15 Ответить
Милованов, по наследству, Зебилам достался от попіредніков.................... "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 9188
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15.02.2021 09:58 Ответить
Кто у кого деньги просит? Кто кому нужен? "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 7422 "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 996
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15.02.2021 09:29 Ответить
В Украине что не власть...так сразу галопом к МВФ. Самой слабо поднять экономику Не грузить бизнес неподъемными налогами .. Способствовать бизнесу С таким раскладом Украина ещё лет 100 будет сидеть на подпитке МВФ и других Всё что берем нужно возвращать ..с % А эти мудаки набирают кредитов .Вешают всё на народ Украины и ....Власть меняется Новая делает тоже самое И никто , ни за что , не отвечает Только всё больше и больше долгов висит на народе Украины. Берут кредиты чтобы гасить прежние кредиты... Сидим в кредитной яме... Все довольны кроме народа.
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15.02.2021 09:29 Ответить
Деякі біжать за кредитом в РФ потім на Ростов
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15.02.2021 09:49 Ответить
Занадто багато грошей іде на утримння населення, медицина безплатна, освіта безплатна, люди хочуть палити газом. а платити має держава, машини ввозять, розмитнювати не хочуть.Хто це все має оплачувати?
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15.02.2021 20:00 Ответить
Де Ви бачили безоплатну медицину ? Вам і аналіз крові не візьмуть якщо не принесете свій шприц. Ніхто не каже що не треба платити Мова за те що податки мають буди розумними... Хочуть палити газом Що в цьому надзвичайного ? Україна видобуває стільки газу що вистарчає на потребі населення І коштує він не дорого 1м куб = 3 .00 Але, як пояснили чиновники з цієї галузі, українцям він не продається по такій ціні тому що, якщо будуть продавати по такій ціні то НАФТОГАЗ буде дуже мало податків платити Мотивують це им що ці податки йдуть на субсидії і т д. Так чому не дати народу гідну зарплату, пенсію щоб народ не потребував субсидій А тому що не вигідно жодній владі коли народ не бідний Тоді влада не має на нього впливу.
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15.02.2021 22:28 Ответить
Правительство олигофренов
Alex Noinets: МВФ обкакався, тому грошей нам не дасть. Очевидно, від стида.
Ну с МВФ мы обосрались конечно, хотя если честно - это МВФ обосрался, что не дал нам денег.

Ну, с вакцинацией мы тоже, хотя если честно - это Пфайзер обосрался, что не даёт нам вакцин.

С электричеством вышла незадача, хотя если честно, это второй закон термодинамики обосрался, что мы не можем сделать вечный двигатель.

С вагнеровцами некрасиво получилось, хотя если честно, мы пока не придумали, кто обосрался, но это точно не мы.

С курсом доллара вышло не очень, хотя если честно - это доллар обосрался, что до сих пор не 8 гривень.

На фронте, конечно, потери, но если честно - это русские обосрались, что продолжают нас убивать. Хотя нет. русских винить нельзя. Это наши солдаты обосрались, что продолжают умирать.

И конечно больше всех обосрался ваш Порошенко, что не хочет сидеть.
Владимир Завгородний

Кому охота почитать об МВФ и прочем подробно, вот лонгрид Швеца.
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15.02.2021 09:32 Ответить
цей лонгрид має бути тут весь, щоб могли прочитати ледачі

Подведем информационные итоги Миссии МВФ и Доклада ЄС проголосованного Европарламентом.

Усаживайтесь поудобней, это внезапно получился лонгрид. А те, кто дочитают до конца, узнают, чем нам это все грозит и когда всей этой конструкции настанет кирдык.

Поехали.

Вот выходит член Набсовета Укрэксима Виктория Страхова и говорит, что МВФ, ожидаемо, не дал денег и даже не подписал стафлевел агримент, потому что Конституционный суд вынес плохие решения.

Это неправда.

Во-первых, не просто КСУ вынес плохое решение. Дело в том, что Офис Президента вместе с КСУ собирался сносить антикоррупционную триаду. Прямо вот так в обнимку и шли.

Например, когда все проигнорировали решение КСУ по НАБУ, Офис Президента выперся с разъяснением (вы кто вообще такие, чтобы разъяснять решения судов?) о том, что Ермак и Зеленский чего-то там ждут от исполняющего обязанности главы НАБУ.

Типа Артем Сергеевич выйдите сами на мороз позязя, вам суд сказал, а мы тут с вашим и.о. будем договариваться, как нам Коломойского, Татарова и Степанова спасать от арестов. Артем Сергеевич эти фокусы ожидаемо проигнорировал, но участие ОП в этой постановке невозможно отрицать.

И то, что в итоге судья Тупицкий кинул Ермака на повороте и начал сам всем рулить, никак не меняет позорную ситуацию, в рамках которой не КСУ принял решения, а Офис Президента занимался говномутством с Конституционным судом и ожидаемо словил эпикфейл.

Но даже если бы Офис был вообще не причем есть еще и «во-вторых».

Во-вторых, МВФ не ведет переговоров с КСУ и не подписывает с ним меморандумов и ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ К КСУ. МВФ может иметь претензии к обеспечению законности в стране в принципе, что является частью задач избранной законодательной власти в стране, которая и назначает у нас высшую исполнительную власть(кроме президента).

Потому что МВФ ведет переговоры с представителями исполнительной власти(Кабмин) избранными правящей коалицией и на прямых выборах. И претензии не к КСУ. А к Президенту, который не смог распустить ОАСК и обеспечить ротацию судей и к правящей коалиции, которая не смогла ничего.

Читаем постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана - legislation restoring and strengthening the anti-corruption framework and the judiciary.

legislation это законодательство. Законы разработайте и примите. Судей выбирайте нормально, пусть конкурсы будут честные, а не коррупционные. Прекратите атаковать НАБУ и лезть руками в САП.

А КСУ самому по себе претензий нет.

И вообще это хороший способ, чтобы понять что происходит, не читать петрушек, которым Ермак в задницу руку засовывает, а читать документы сторонних наблюдателей.

Далее идем.

Вот выходят Витренки, Тимошенки, Кучеренки, Охрименки и говорят, что в Нафтогазе коррупция космическая (началась сразу после увольнения величайшего менеджера современности, конечно), Набсовет неправильный (потому что уволил величайшего менеджера современности), тарифы космические (почему-то на открытом рынке оказались самые низкие, а остальные устанавливает Кабмин), добыча не растет(потому что лицензий министерства не дают, облсоветы хотят откат за землю и СРП подписывают за четыре часа до окончания отчетного периода), прибыли нет (может потому что вы выделили из Нафтогаза трубу, которая в прошлые годы приносила три миллиарда баксов в год и теперь эти деньги в ОГТС, а не в Нафтогазе?) и много чего другого.

Я не очень понимаю, как одновременно можно требовать максимальных прибылей и минимальных отпускных цен от компании, но хрен с ним. Юлия Владимировна умеет на рынке пообещать продавцам, что у них вырастет прибыль в два раза, а покупателям наобещать, что цены упадут в три раза. И все верят. А мы не будем верить и пойдем проверенным методом.

Что там нам Европарламент написал про Нафтогаз?

Welcomes the completion of the unbundling of Naftohaz in 2019 and the creation of a legally independent gas transmission system operator (GTSO), which is in line with the EU's third energy package; calls, however, on the Ukrainian authorities to reinforce the GTSO's technical independence from Naftohaz; welcomes the liberalisation and opening up of a competitive gas market for households; regrets, however, the latest attacks against Naftohaz's leadership, including the supervisory board of the company, which undermine its independence and the reform progress in the area achieved so far;

Тут написано, что спасибо за анбандлинг и либерализацию рынка газа. Так же Европарламент считает, что Кабмин стоит отвязать физически трубы ОГТС (который и получает теперь прибыли с ГТС) от Нафтогаза, НО, отмечают, что все эти замечательные реформы и прогресс в энергетической сфере могут быть отменены атаками на руководство Нафтогаза и его Наблюдательный совет.

Нет у Европарламента претензий к руководству Нафтогаза и его Набсовету. И у МВФ нет, кстати, если внимательно почитать структурные маяки, но я уж тут не буду их цитировать.

А вот к нападкам на Нафтогаз претензии есть.

Кто же тот человек, который атакует сейчас руководство НАК Нафтогаз и Набсовет Нафтогаза, ммм? Скажите дети, как его зовут?

Можем еще к Йосте Люнгману по этому поводу заглянуть. Он тоже вспоминает про энергетику, но совсем кратко.

Фактическая отмена рынка газа, конечно, не была главной причиной срыва миссии МВФ, но стала последней каплей. И оправдание, что вот в марте ограничение на рынке газа отменят, совсем не помогает.

Потому что это пастве министра энергетики в его фейсбуке можно затирать всякую дичь, а в международных институциях все понимают, что это лохотрон.

Знаете, как выглядит когда летом, при низкой цене газа мы не вводим ограничения и берем кредиты МВФ под обязательства существования этого рынка газа, а зимой вводим ограничения на цены, обещая что летом, когда цены упадут, мы их отменим?

Это выглядит как мошенничество, а люди, которые такое проворачивают, выглядят как наперсточники, даже если до этого у них была безупречная репутация. Если при этом эти люди еще и рассказывают, какие они молодцы, не стоит удивляться, что вас нахер шлют.

Дальше идем.

Нацбанк. Глава НБУ Кирилл Евгеньевич Шевченко, понимая какую торпеду ему в борт дал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, вчера вышел с антикризисной коммуникацией. Пофиг что суббота, надо было в пространство дать опровержение.

В своем опровержении Кирилл Евгеньевич сообщил, что предоставленные МВФ рекомендации будут учтены при разработке законопроекта. Я даже процитирую Кирилла Евгеньевича прямо:

«Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года».

Но это неправда.

Потому что опять-таки смотрим цитату Йосты Люнгмана.

The discussions focused on strengthening governance of the National Bank, improvements to the legislative and regulatory framework for bank supervision and resolution.

Тут написано, что ДИСКУССИИ были сосредоточены на укреплении управления Национальным банком, совершенствовании законодательной и нормативной базы банковского надзора и санации.

Какое корпоративное управление в банках? Какой закон?

Тебе прямым текстом говорят, что четыре года до тебя и без законов все было нормально. И проблемы не с банками, а с управлением НАЦБАНКОМ. С тобой проблемы, Кирилл Евгеньевич. Ты и есть проблема. Ты смотрящим в Нацбанке сделал зятя Джарты - какие законы к чертовой матери?

И когда про надзор говорят, это не с банками проблемы. Это набранные тобой, Кирилл Евгеньевич, лояльные дуболомы не могут надзирать за банками. Без тебя и твоих дуболомов Нацбанк справлялся, а с тобой надо какие-то законы принимать.

Потому что вы, наплевав и на законы и на нормы, Мисто-Банк не смогли вывести с рынка не полупившись в десна с фирташевским Фурсиным. И это все видят, и это все знают и потому надо какие-то законы принимать. Хотя все понимают, что толку от них не будет. Проблема в Кирилле Шевченко на должности главы НБУ, а не в законах. До его назначения старых законов хватало.

Потому что Кирилл Евгеньевич считает, что рекомендацию вытирать свою задницу, после акта дефекации надо просто «обсудить с представителями миссии» и этого достаточно. И после обсуждения можно сказать, что «по этим позициям мы нашли полное взаимопонимание». Ну обсудили же. И по итогу всего этого словоблудия можно «констатировать, что Национальный банк находится on the same page в переговорах с нашими международными партнерами» и «эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом».

А чего тогда денег не дали, если на одной странице находитесь и вопросы не задерживают подписания?

Вы же Кирилл Евгеньевич обещали, что заровняете с международниками и затащите катку?

Просто МВФ ведет с Шевченко дискуссии, а Шевченко думает, что он ведет с МВФ обсуждения.

Посидели, обсудили, разошлись. Ну и денег понятное дело нет.

МВФ деликатно и дипломатично называет отказ Шевченко вытрать задни
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15.02.2021 11:22 Ответить
"МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 5374 "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 5374 "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 5374 "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 3463 Нет слов...
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15.02.2021 11:39 Ответить
Ну что умного может прокукарекать ЗЕбанутый идиот? Пока МВФ обкакается, ЗЬобнутое быдло дрыслей изойдет. "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 860 "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 860 "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 860
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15.02.2021 09:32 Ответить
Вперше погоджуюся з Бєнею: ну і дебіл.
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15.02.2021 09:47 Ответить
испанский стыд.....
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15.02.2021 09:47 Ответить
У МВФ все нормально, у них есть деньги, а ЗЕгиганты государственного менеджмента остались у разбитого корыта и обделались в очередной раз. После Резолюции Совета Европы, осудившей небывалый уровень коррупции в Украине, им денег не даст. Осталось бидосям утверждать одно, как лиса в басне у Крылова: "Все-равно этот виноград был зеленый". Не даром Милованов соглашался что он дебил.
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15.02.2021 10:00 Ответить
Здається, обіс...вся той, хто гроші не отримав. Мілованов ідіот?
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15.02.2021 10:02 Ответить
За что нам такие дебилы у власти.
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15.02.2021 10:06 Ответить
За этих дебилов проголосовало быдло, которого оказалось 73% по Украине и 82% конкретно в Николаеве
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15.02.2021 17:27 Ответить
Думал, что Милованов умнее..., ошибся. "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 1524
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15.02.2021 10:07 Ответить
"н є д о р о с л ь" бідолашна не зрозуміла: злодіїв і брехунів посилають.
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15.02.2021 10:11 Ответить
Чому цей бл..дській цирк обрали зебіли, а соромно мені?!
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15.02.2021 10:21 Ответить
Все до чого доторкається зелене чмо перетворюється в какашки. От і милованов теж попав....
Дебіли повні, просять грошей ще й ображають що не дали розікрасти
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15.02.2021 10:30 Ответить
Нужны комментарии?
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15.02.2021 10:38 Ответить
Правильно він себе називав - дебіл. І що такий радник може порадити?
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15.02.2021 10:50 Ответить
дурень думкою багатіє - ЗЕ - клоуни)))
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15.02.2021 11:01 Ответить
да, у этих квартальных пианистов дебил на дебиле и дебилами погоняют.
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15.02.2021 11:31 Ответить
Милованов на Коломойського не ображається: "Я не приховую, що дебіл"
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15.02.2021 11:37 Ответить
А Милованов нет?
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15.02.2021 11:38 Ответить
ваЗЕлиновский Дэбил ты был прав на 100% ты действительно Дэбил как и весь ваш Сброд во главе с малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератрм...
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15.02.2021 11:41 Ответить
главное ваше "достижение" а это велике крадивныцтво накрылось медным тазом....
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15.02.2021 11:43 Ответить
Я так понимаю, что это МВФ ехал в Украину, чтобы Украина выделила кредит с самыми низкими процентными ставками в мире, но по ходу, Милованов сказал, что у МВФ херово с реформами и Украина денег не даст. Я все верно написал? Если да, то МВФ обосрался... Печально...
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15.02.2021 11:50 Ответить
Милованов оказывается действительно дебильный, а я думал , что он шутит!
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15.02.2021 11:54 Ответить
От зели недалеко убежал "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 6826
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15.02.2021 12:43 Ответить
Місце сидіння визначає точку зору. Не мав би Милованов посади поруч з неЛохом - писав би зовсім інакше.
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15.02.2021 11:58 Ответить
Вот интересно, после такого заявления, есть смысл и дальше рассчитывать на поддержку Запада или нет? "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 6449
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15.02.2021 12:25 Ответить
Да это уровень! Зебобы они все тупые и хамовитые
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15.02.2021 12:41 Ответить
диагноз - долба*б.....
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15.02.2021 13:05 Ответить
"МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну - Цензор.НЕТ 7562
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15.02.2021 13:17 Ответить
Такая улыбка даже не свойственна дебилам..Это для него комплимент.
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15.02.2021 13:53 Ответить
Да,да всем понятно стало,что вы все в коричневом и вас порох шоколадом обмазал.Подлезнул,так подлезнул и рот не отмыть от дерьма.Что оно заканчивало?Даже не может грамотно развешать лапши на уши.Даже превосходит бывших научных работников,которых рпзвелось еае грязи.
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15.02.2021 13:48 Ответить
Нее дебилы зеленые это вы обкакаетесь по самые уши .утоните в дерьме.ворам денег не дают такое правило
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15.02.2021 13:58 Ответить
Впервые слышу, чтоб обкакавшимся считался тот, у которого что-то просят, а не наоборот.
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15.02.2021 13:59 Ответить
Як ці дауни вже достали. Дятел не МВФ обкакалась - а ви дебіли вже два роки як ОБІСРАЛИСЬ...
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15.02.2021 14:02 Ответить
Це ви обісралися ,хто кому потрібен придурки.
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15.02.2021 14:08 Ответить
Чисто жіноча цікавість: а до МВФ дійде цей "перл"? І яка буде реакція?
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15.02.2021 14:14 Ответить
Та звичайно дійде. Тільки чим це кінчиться для України й українців. Можливою економічною кризою, дефолтом з наступною здачею України орді.
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15.02.2021 14:28 Ответить
Та ото ж і я про те.
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15.02.2021 14:30 Ответить
А саме цього й хочутіли 73% зебілів, голосуючи за недоумків.
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15.02.2021 14:33 Ответить
Напоминает анекдот о Льве и Моське. Лев посрал и подтерся Моськой, а Моська потом всем рассказывала ,что тот испугался ее и обосрался.
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15.02.2021 14:20 Ответить
Обкакался тот кто без денег? Не, не так?😁😁😁
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15.02.2021 14:51 Ответить
Думається,що все якраз навпаки,обісрались якраз зе-дебіли. Як же дістали вже ці клоуни...
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15.02.2021 15:13 Ответить
Пінчук кормить оцю КШЕ а наспраді , з цього тіпа соросівського закладу під утаємниченою абрівіатурою КШЕ (КЕШ) витікають гроші олігарха на підняття іміджу отакої економічної Люсі Аферистовіч . Треба було Пінчуку й далі грабувати разом з ахметками Україну- він дав КЕШу цьому Люсі-2 на підтримку розгону КС - ефір Пінчука це трибуна цього фейкосоросьенка з іміджем западноукраїнською гаварящєго патріойпта .
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15.02.2021 17:00 Ответить
Зауважимо - головна вимога ЄС та й США для України про фундамент початку реформ - це боротьба з олігархатом, це вимога перетоврити їх зусилля не на кешування своїх лобістів у владі, а узаконити їх як великих бізнесменів. Суди, медицина, ресурси... абсолютно усе під наглядом цієї олігахічної свори , під контролем законотворчих дубінських - це якщо ще не брати до уваги рашистських агентів у ВР , які готові допомагати в деяких випадках співпрацювати з олігархічною бандою . Пінчука можна вважати найнебезпечнішим, бо саме він прикривається ковдрою демократії та ліберальних поглядів , саме його канали ніби-то не такі ватні, а насправді ось такими Міловановими та абсолютно флюгерними Шабуніними з Лещегками наповнені
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15.02.2021 17:09 Ответить
А тому ключова моя думка - ОБІСРАВСЯ НЕ мілованов, обісрався ПІНЧУК!
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15.02.2021 17:13 Ответить
Фу-у-у-у... Какое же милованов неотёсанное убожество.... Подворотня отдыхает... Оно ещё что-то кому-то преподаёт.... Считает себя интеллигентным дядей.... А на самом деле - босота, шпана, быдло....
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15.02.2021 20:17 Ответить
ОНИ ЕСЛИ НЕ ФИНАНСОВО ТО ПОНАСТОЯЩЕМУ СРУТ !)
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15.02.2021 20:21 Ответить
Милованов сам себе давно дал емкую характеристику. А народ еще надеялся, что он ошибся. Дебилоид он и в Африке дебилоид.
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15.02.2021 21:22 Ответить
Коштів від Міжнародного валютного фонду, що є маркером адекватності України для інших фінансових організацій, найближчі пів року не буде
Такий прогноз зробив інвестиційний банків Сергій Фурса у програмі "Тиждень з Марією Гурською"

Тому фразу Мілованова розцінюємо тільки так, як говорить народне прислів"я- ХТО ВСРАВСЬ?"...МВФ . А чому МВФ, його ж в Україні немає ? Так Бєня ж й казав , що й не буде...
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15.02.2021 22:08 Ответить
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