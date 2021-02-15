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Ткаченко Александр (429) украинский язык (1165) язык (3766) штраф (1229)

Со штрафами за неиспользование украинского языка нужно бы повременить, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Со штрафами за неиспользование украинского языка нужно бы повременить, - Ткаченко

Для тех, кто не знает украинский язык нужно провести 2-3 летнюю программу промоции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью "LB.ua".

По словам Ткаченко, он бы повременил со штрафами за не использование украинского языка.

"Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка, чтобы была возможность для тех, кто его не знает - изучить, понять и, возможно, полюбить. Также чтобы была возможность его изучения у разных возрастных групп. А не ставить телегу впереди лошади", - подчеркнул глава Минкультуры.

"Мы сейчас подаем программу по поддержке и промоции украинского языка, которая рассчитана до 27 года, в рамках которой есть и бесплатные курсы украинского языка. В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено, в том числе, издание книг и словарей", - добавил министр.

Также читайте: Телеканалы Козака были "инструментом политических операций" в Украине, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+46
Без штрафов этот закон выполняться не будет...
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15.02.2021 10:28
+38
Це є наскільки треба бути без мозку, щоб за 30 років не вивчити державну мову?
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15.02.2021 10:28
+37
Почалось нівелювання закону.
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15.02.2021 10:27
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Ні одна держава світу,крім рашиста , не окуповувала чужі території через мовну ознаку."окупант так старається в Україні ,що аж зашмаркався ,тай смерід "рускаго міра" іде із ногавиць Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2439
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15.02.2021 19:25 Ответить
Що ти мелеш? Згадай "Данцігський коридор", Мемель, Судети... Захоплення Прусією "німецькомовних" Ельзасу і Лотарінгії...
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15.02.2021 19:35 Ответить
А не повременить ли нам с наказанием за убийство ватных русскоЫзычных сволочей?
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15.02.2021 11:15 Ответить
Ткаченко на Гиляку !!!! 😀😀😀
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15.02.2021 11:17 Ответить
Колаборанти, плісняві.
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15.02.2021 11:17 Ответить
Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3673
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15.02.2021 11:26 Ответить
- Жьора, и шьо Ви такой обеспокоенный?!... Притеснений в Одессе, по поводу русского языка? Не переживайте... Если что, Путин придёт и защитит!...
- Вот этого я и боюсь...
- Чего? "Бандер"?
- Нет... Того, что Путин придёт защищать...
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15.02.2021 12:01 Ответить
не зрозуміло, навіщо відтягувати штрафи. Коли громадянин України виявляє русску щелепу, то і так штрафу не буде. А щоб не було другого штрафу, то русску щелепу направляють на курси мови з професії. Поки русска щелепа навчається на цих курсах, у неї і у фірми є "імунітет", тобто усім, хто на момент її навчання буде незадоволений її узьким обслуговуванням, пред"являти відвідування курсу. а вже після закінчення курсу, уж вибачайте, штраф повинен прилетити обов"язково.
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15.02.2021 11:19 Ответить
Все то херня, малята! Моя теща, кацапка, в 1991 році за три дні вивчили українську. І не шкодувала до кінця життя! Не треба нас дурити!
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15.02.2021 11:22 Ответить
Як політик і як думаюча людина він абсолютно правий.
Можна хоч всеритися від радікалізму, але накладення штрафів неодмінно посилить соціальне напруження.
Перші 3-5 років потрібно штрафувати максимум СПД, а не населення
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15.02.2021 11:25 Ответить
А що, щелепа не викривляється у вас, бідолашних?
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15.02.2021 11:27 Ответить
тільки хірургічним втручанням можливо її полагодити
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15.02.2021 11:41 Ответить
Кацапська гидота, геть в рашу!! Ще і прізвище має українське! Перевертень мааскваротий!
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15.02.2021 11:37 Ответить
в Україні немає людей які не розуміють української. Крім іноземців. З ними можуть розмовляти на тій мові на якій вони попросять. А для вивчення 5 фраз офіціанту не треба 3 роки.
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15.02.2021 11:37 Ответить
1. Штраф за неиспользование украинского языка поднять до 1 000 000 грн.
2. За неиспользование украинского языка увольнять и лишать права занимать любые должности на три года в тех сферах, где по закону такое использование является обязательным.
3. За повторное нарушение - лишать гражданства.
4. Александра Ткаченко считать украинофобом!!!
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15.02.2021 11:41 Ответить
Вот пожалуйста. У тебя факт неиспользования украинского языка.
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15.02.2021 11:44 Ответить
"в тех сферах, где по закону такое использование является обязательным" (c)
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15.02.2021 11:46 Ответить
Дякую за підтримку, бо дехто може читати слова, а розуміти їх по-своєму.
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15.02.2021 11:51 Ответить
Кстати, из-за таких вырываний из контекста части фразы и появляется миф о притеснении русскоязычных в Украине.
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15.02.2021 11:54 Ответить
Совершенно, верно.
Я внимательно прочитал статью. В ней вообще не говориться о каких-либо исключениях. Только о «неиспользование украинского языка». И если не читать сам Закон, то логично предположить, что это касается всех, кото находиться в Украине.
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15.02.2021 11:58 Ответить
Так законы надо читать!
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15.02.2021 12:03 Ответить
Кто ж его читать будет. Тут дольше заголовков многие не заглядывают.
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15.02.2021 12:15 Ответить
а зачем, если пропаганда уже наложила печать.
Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2097"
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15.02.2021 15:27 Ответить
если тьі читал и все понял, то у тебя должно получится следующее в голове:

УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
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15.02.2021 15:26 Ответить
такі сфери - скрізь. бо не сфера зобов"язує, а право на обслуговування мовою клієнта.
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15.02.2021 15:24 Ответить
Кстати, между словами "вот" и "пожалуйста", в данном контексте, в русском языке должен стоять знак препинания.
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15.02.2021 12:01 Ответить
С наказанием сепаратистам и беркутам уже повременили. Теперь те вылезли со всех щелей прямо на голову. Давай временить и с языком. А то 30 лет было мало для изучения.
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15.02.2021 11:42 Ответить
Министры, чиновники от высшего до нижнего ранга ни в зуб ногой язык украинский не знают, зато весь репрессивный аппарат ату на сферу обслуживания спустили! Ви тільки перегляньте "Право на владу", чи програми Шустера! О де штрафувати потрібно!
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15.02.2021 11:42 Ответить
а ну-ка поподробнее какой аппарат спустили? нет аппарата. есть украинец, которьій если хочет защитить свое право, данное законом, берет закон и им пользуется. если украинец не использует закон, то и аппарата нет.
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15.02.2021 15:31 Ответить
де ти дурило закон для пересічного громадянина бачило? "А судьи кто?" і сьогодні в країні актуально.
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15.02.2021 16:10 Ответить
уу, яка у тебе каша у голові.
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15.02.2021 16:14 Ответить
якщо ти фіксуєш на відео як русская челюсть не виконує свого обов"язку по наданню тобі твого права, то при чому тут судді? Є Кремінь, який баче відео і накладає штраф по факту.
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15.02.2021 16:26 Ответить
Молодых негров не один раз встречал в магазинах которые говорят с кассирами по украински. Так всетаки с челюстью проблема?
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15.02.2021 11:45 Ответить
Ні,не з щелепою,а з головою проблема !!! Параноїдальна маячня "Русского мира" в голові , ось в чому проблема !!!)))
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15.02.2021 11:48 Ответить
Не той народ "ЧУРКАМИ" називають....
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15.02.2021 11:56 Ответить
так у тих негрів така сама проблема, як і в українців: сучки відповідають на узком! Був у Скрипіна на етері такий ролік, де негри як раз жалілись на таких бикуючих тьоток. ВІн їй українською, а її ціпить - вона бачить іноземця, а не чує його мову, і каже російською. спецом.
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15.02.2021 15:34 Ответить
Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2961
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15.02.2021 11:46 Ответить
Интересно, а в пользу какого языка этот министр культуры хочет отменить штрафы за неиспользование украинского языка - наверное в пользу английского или немецкого? Нет?! В пользу русского? Какая неожиданность!!!
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15.02.2021 11:47 Ответить
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Сначала они пришли за социалистами, и я молчал - потому что я не был социалистом.
Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал - потому что я не был членом профсоюза.
Затем они пришли за евреями, и я молчал - потому что я не был евреем.
Затем они пришли за мной - и не осталось никого, чтобы говорить за меня.
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15.02.2021 11:49 Ответить
З суттю висловлювання згоден, є зауваження:
- бажано вказувати автора і посилання на цитату - пастор Martin Niemöller, http://martin-niemoeller-stiftung.de/
- оригінальна цитата не містить згадку про євреїв, а є про комуністів
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15.02.2021 12:44 Ответить
Гугл в допомогу!!
)))
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15.02.2021 12:54 Ответить
А зачем гугл, если в приведенном вами тексте на немецком, в первой строке дважды упоминаются коммунисты, во второй социалдемократы)))
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16.02.2021 00:16 Ответить
Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 467

ВОТ ЭТО ТЫ ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬ ТКАЧЕНКО!!!
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15.02.2021 11:56 Ответить
Меня все эти годы волнует вопрос - почему путлер не начал вооруженную защиту русскоязычных на Брайтон Бич, или в Израиле?
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15.02.2021 11:57 Ответить
Меня этот вопрос тоже интересует. Какой то избирательный подход к защите владельцев русской челюсти. А ведь в том же Израиле можно целые города защищать сразу.
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15.02.2021 12:02 Ответить
Ответ очень прост: ***** - это *****!!!
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15.02.2021 12:06 Ответить
насчет Брайтон Бич ответ на поверхности))...
а Израиль это националистическое и полицейское государство, без знания иврита - как пена выброшен на обочину жизни, в общественном кагале - рак иврит, а русскоязычную челюсть они успокаивают очень быстро и слаженно.
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15.02.2021 12:47 Ответить
А вообще я за обязательное изучение с детского садика английского плюс еще какого мирового. Это точно не повредит будущему Украины.
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15.02.2021 11:59 Ответить
А 30 років замало, щоб вивчити мову? Нащо нам міністр, котрий не вміє рахувати й не орієнтується в часі?
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15.02.2021 12:40 Ответить
Повременить на 2-3 года это значит лизнуть жопу ваторогим,чтоб те проголосовали за Зебила на второй срок.
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15.02.2021 12:44 Ответить
Кстати, сам момент по обязательному использованию украинского языка, например, в магазинах - это достаточно умный подход к внедрению украинского языка в обиход. И будет работать намного лучше, чем "провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка". На какие-либо курсы никто ходить никогда не будет. А так понемногу каждый день в самых посещаемых местах. Сам наблюдаю такую картину в отделениях Новой Почты. Операторы сейчас достаточно свободно говорят на украинском, хотя в начале были некоторые проблемы. А теперь за ними в этом вопросе начали подтягиваться и посетители. Но процесс будет долгим. А вообще руководство тех же магазинов должно организовывать такие курсы, и штрафовать должны не продавцов, а руководство. Так-как именно оно должно следить за тем - исполняют ли их подчиненные законы Украины.
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15.02.2021 12:45 Ответить
Была бы наша страна, к примеру, Голландией продавцы бы еще и на немецком и английском шпарили даже не замечая перехода между ними.
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15.02.2021 12:57 Ответить
И еще, о какой "промоции украинского языка" может идти речь, если у самого Ткаченко страница в Facebook на русском. какая-то нестыковочка получается. Это он так украинский язык популяризирует? Прикольно!!!
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15.02.2021 12:53 Ответить
Проснулся индюк недорезанный. При Кравчуке давали два года на переход - прошло 30. а это просит исчо. Всё на что спромоглись так это отменить штрафы - это полная глупость и дебилизм, который даст свои ягодки.
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15.02.2021 13:03 Ответить
30 років мало було?! Ви дебіли?
Да треба штрафуви підняти, ввести службу контролья і наповнювати бюджет за рахунок малоросів.
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15.02.2021 13:47 Ответить
Люди за півроку англійську вивчають, а наші дебіли за 29 років українську не можуть вивчити, живучи в Україні. Рахіти з дефіцитом мізків!
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15.02.2021 13:48 Ответить
Потрібні і штрафи, і безкоштовні мовні курси одночасно. Щоб потім всілякі портнови та шарії не скаржилися до Європейського суду на те, що штрафи ввели, а альтернативи не надали і бідне руськоязичне населення чи тіж сами угорці від цього потерпають та ущемлюються їхні права на вивчення української мови (навіть таке може бути у позовах, так, не смійтесь), і вони у безвиході тощо. Тому, якщо будуть одночано і штрафи, і безкоштовні мовні курси, то ніяка Веніціанська комісія до закону вже не докопається.
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15.02.2021 14:38 Ответить
Кремінь об"явив, що будуть курси. але що їх до вступу закону не злемзали, ото не вміння проектувати.
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15.02.2021 16:16 Ответить
Ще одна гнида, типу Дубінського, з"явилась у "слугах народу".Треба, попросити Мінфін США, щоб і цього московського агента Ткаченка включили у санкційний список.
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15.02.2021 14:38 Ответить
він вже давно чудить, а не тільки з"явився.
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15.02.2021 16:18 Ответить
йди в сраку, д"Артаньян
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15.02.2021 15:03 Ответить
Никаких "ПОВРЕМЕНИТЬ""На Украине всё так делается , через жопу !!Повременить,.. ВРЕМЕННО и т. д.... и ничего дальше не делается!! Штрафовать...штрафовать .. и ещё раз штрафовать....!! И так этот татаро могольски-русский язык всех задолбал за 100 лет у власти этих придурков "революционеров-комуняк!!!
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15.02.2021 15:50 Ответить
Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1938"
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15.02.2021 16:03 Ответить
Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9626
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16.02.2021 00:23 Ответить
Цей закон прийнятий 2 роки тому . Його треба виконувати. Міністр Ткаченко не забезпечив необхідні на його думку умови виконання закону, тобто він признав , що не виконує закон.Геть такого міністра!!!!!
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15.02.2021 16:17 Ответить
а якщо не можем, то змінимо. така логіка.
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15.02.2021 16:19 Ответить
Чего вы к нему пристали?
""Мы сейчас подаем программу по поддержке и промоции украинского языка, которая рассчитана до 27 года, в рамках которой есть и бесплатные курсы украинского языка. В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено, в том числе, издание книг и словарей",
Это ж хоть какая-то бюджетная копейка, которую можно поделить!
ПС: таварищ министр!
"промоции украинского языка" - это млять на каком языке?
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15.02.2021 16:17 Ответить
при чем курсов мови валом, нужно только раздать лицензии на проведение такого курса. язьіковьіх школ дофига в каждом городе и городишке, учителей украинского дофига. раздать разрешения и помоч создать программу по специальності доучивающегося.
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15.02.2021 16:22 Ответить
У тих, хто не володів українською, можливість оволодіти нею була, закон у цьому доволі поблажливий. Чого не було - так це бажання. А всякі промоції хай нешановний пан міністр запхає собі між сідниць - українська мова їх не потребує.
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15.02.2021 17:01 Ответить
ми вже 300 років "временим"
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15.02.2021 18:16 Ответить
Равивайте экономику, поднимайте промышленность и на мови заговорят даже москали.
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15.02.2021 20:03 Ответить
зебил.
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15.02.2021 23:38 Ответить
Так как там у древних славян..
https://www.facebook.com/groups/606378326577664/permalink/843125526236275/
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15.02.2021 23:46 Ответить
Для тех, кто не знает украинский язык нужно провести 2-3 летнюю программу промоции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко " Источник: https://censor.net/ru/n3247930

КРОЛІК УКУРЕНИЙ - В НИХ БУЛО 30 РОКІВ НА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,

ЯК ЩО ЗА ТРИДЦЯТЬ РОКІВ НЕ ВИВЧИЛИ МОВИ, ТО ЩО ЇМ ТВОЇ 2 -3 РОКИ

ДАДУТЬ ? Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3313 Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1663
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15.02.2021 23:47 Ответить
Щось видається закон вводиться з 2023-го - це хіба не є поврємєніть
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16.02.2021 01:35 Ответить
Штрафовать надо ,но не сразу , а как прописано с предупреждением.Есть факт - вынесли предупреждение , промыли мозги начальству , потом специально через недельку еще раз проверили и если не помогло предупреждение - вжарили! Я хоть и русскоязычный , но абсолютно за украинский язык , просто орусячили нас! Когда ко мне обращаются по русски , я отвечаю по русски, если обращаются по украински - я говорю по украински. Этот закон заставит меня чаще говорить по украински - я за!
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16.02.2021 01:48 Ответить
Дефицит бюджета 400 миллиардов,чем закрыть? Ковидным баблом или асфальтом? Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5554Зеля попал в Цугцванг...МВФ послал куда подальше болванов...денег нет но вы держитесь Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5554
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16.02.2021 02:14 Ответить
Радует что наш сегмент интернета активно развивается, и сейчас можно очень удобно за все платить в онлайне. Вы сами такие изменения за последние пару лет не заметили? Появились сайты как https://www.city24.ua/popolnit-internet , тут можно быстро денег кинуть на нужный счет, и деньги быстро доходят
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16.02.2021 02:15 Ответить
Ну на счёт - промоции украинского языка я с ним, как раз таки, соглашусь.
Ибо Петя закон протянул - а ничего вокруг него не сделал. А это крайне херово. Популяризация должна была вестись постоянно и везде.
С другой стороны - кто не смог выучить славянский язык за эти годы - реальный ******* или коллаборант. И оба эти подвиды человека - нам в Руси-Украине - нахер не нужны...
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16.02.2021 03:16 Ответить
время все рассудит...
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16.02.2021 07:25 Ответить
"Паврємєніть", "патєрпєть", "пєрєстать стрєлять", "адін народ" - ось основні тези зебуїзма
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16.02.2021 08:49 Ответить
Ще не на часі? Почекати ще 30 років...?
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16.02.2021 09:00 Ответить
Кстати о двойных стандартах. Случайно увидел у нас такой детский телеканал - Lale. Всё! идет на татарском языке. На державну не то что дубляжа, субтитров нет. Все на татарском. В углу татарский флаг. И если бы не бегущая строка українською, в которой клянчат бабло, фиг понял бы что, чей канал? Это можно так венгерский, польский....? Еще раз, тупо по кабельному. Не спутниковый, не IPTV... Тогда в чем претензии?
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16.02.2021 11:39 Ответить
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