Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко

Для тих, хто не знає української мови, потрібно провести 2-3 річну програму промоції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю "LB.ua".

За словами Ткаченка, він би зачекав зі штрафами за невикористання української мови.

"Потрібно спочатку провести дво-трирічну програму реальної промоції української мови, щоб була можливість для тих, хто її не знає - вивчити, зрозуміти і, можливо, полюбити. Також щоб була можливість її вивчення в різних вікових груп. А не ставити віз попереду коня", - наголосив голова Мінкультури.

"Ми зараз подаємо програму з підтримки та промоції української мови, яка розрахована до 27 року, в рамках якої є і безкоштовні курси української мови. Цього року ми запустили платформу з вивчення української мови онлайн. У цій програмі передбачено, в тому числі, видання книг і словників", - додав міністр.

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