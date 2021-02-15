Зі штрафами за невикористання української мови потрібно б почекати, - Ткаченко
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Для тих, хто не знає української мови, потрібно провести 2-3 річну програму промоції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю "LB.ua".
За словами Ткаченка, він би зачекав зі штрафами за невикористання української мови.
"Потрібно спочатку провести дво-трирічну програму реальної промоції української мови, щоб була можливість для тих, хто її не знає - вивчити, зрозуміти і, можливо, полюбити. Також щоб була можливість її вивчення в різних вікових груп. А не ставити віз попереду коня", - наголосив голова Мінкультури.
"Ми зараз подаємо програму з підтримки та промоції української мови, яка розрахована до 27 року, в рамках якої є і безкоштовні курси української мови. Цього року ми запустили платформу з вивчення української мови онлайн. У цій програмі передбачено, в тому числі, видання книг і словників", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
- Вот этого я и боюсь...
- Чего? "Бандер"?
- Нет... Того, что Путин придёт защищать...
Можна хоч всеритися від радікалізму, але накладення штрафів неодмінно посилить соціальне напруження.
Перші 3-5 років потрібно штрафувати максимум СПД, а не населення
2. За неиспользование украинского языка увольнять и лишать права занимать любые должности на три года в тех сферах, где по закону такое использование является обязательным.
3. За повторное нарушение - лишать гражданства.
4. Александра Ткаченко считать украинофобом!!!
Я внимательно прочитал статью. В ней вообще не говориться о каких-либо исключениях. Только о «неиспользование украинского языка». И если не читать сам Закон, то логично предположить, что это касается всех, кото находиться в Украине.
"
УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Сначала они пришли за социалистами, и я молчал - потому что я не был социалистом.
Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал - потому что я не был членом профсоюза.
Затем они пришли за евреями, и я молчал - потому что я не был евреем.
Затем они пришли за мной - и не осталось никого, чтобы говорить за меня.
- бажано вказувати автора і посилання на цитату - пастор Martin Niemöller, http://martin-niemoeller-stiftung.de/
- оригінальна цитата не містить згадку про євреїв, а є про комуністів
)))
ВОТ ЭТО ТЫ ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬ ТКАЧЕНКО!!!
а Израиль это националистическое и полицейское государство, без знания иврита - как пена выброшен на обочину жизни, в общественном кагале - рак иврит, а русскоязычную челюсть они успокаивают очень быстро и слаженно.
Да треба штрафуви підняти, ввести службу контролья і наповнювати бюджет за рахунок малоросів.
""Мы сейчас подаем программу по поддержке и промоции украинского языка, которая рассчитана до 27 года, в рамках которой есть и бесплатные курсы украинского языка. В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено, в том числе, издание книг и словарей",
Это ж хоть какая-то бюджетная копейка, которую можно поделить!
ПС: таварищ министр!
"промоции украинского языка" - это млять на каком языке?
https://www.facebook.com/groups/606378326577664/permalink/843125526236275/
КРОЛІК УКУРЕНИЙ - В НИХ БУЛО 30 РОКІВ НА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,
ЯК ЩО ЗА ТРИДЦЯТЬ РОКІВ НЕ ВИВЧИЛИ МОВИ, ТО ЩО ЇМ ТВОЇ 2 -3 РОКИ
ДАДУТЬ ?
Ибо Петя закон протянул - а ничего вокруг него не сделал. А это крайне херово. Популяризация должна была вестись постоянно и везде.
С другой стороны - кто не смог выучить славянский язык за эти годы - реальный ******* или коллаборант. И оба эти подвиды человека - нам в Руси-Украине - нахер не нужны...