180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко

Из-за поломки самолета 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. МИД и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно скорейее вернуть их в Украину.

Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", - написал Николенко.

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