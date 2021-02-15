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180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко

Из-за поломки самолета 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. МИД и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно скорейее вернуть их в Украину.

Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", - написал Николенко.

Читайте также: Зеленский уверен, что граждане ОАЭ будут приезжать в Украину как туристы

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Если бы у них была няшная собачка то Зеля отправил бы за ними самолет.
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15.02.2021 11:35
+7
Нещасні! Як я їм співчуваю. На останні, поїхати в таку даль і попасти в таку халепу, може тільки пересічний українець!
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15.02.2021 11:31
+4
"Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо" или я вас туда не посылал 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 5548
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15.02.2021 11:32
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Нещасні! Як я їм співчуваю. На останні, поїхати в таку даль і попасти в таку халепу, може тільки пересічний українець!
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15.02.2021 11:31 Ответить
Да пересичный не так уж и дорого,вместе с отелем и перелетом обойшлось в 25000 грн,сейчас тоже плюс минус на одного,летал в 2018 январь ,тогда был оператор join up авиа от wind roses,задержали рейс на 2 часа плюс дозаправлялся в Асуане южн Египет так как среднемагистральный не потянет 10 часов,если джойн ап то у них проблемы всегда то с самолетом то с трансфером
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15.02.2021 11:41 Ответить
Стока букв, а всё адно ни хрина не панятно!
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15.02.2021 11:46 Ответить
Поймут кто летает часто,вам не дано понять,не насилуйте мозг
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15.02.2021 11:54 Ответить
Да куда уж нам уж!
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15.02.2021 11:56 Ответить
Бе-е-едненькие.
Будут мучатся на заброшенном острове еще несколько суток. 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 3220
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15.02.2021 11:31 Ответить
Арабески: Если тебе надо немного отдохнуть,Мой лучший совет тебе -Сесть на самолет и стать моим гостем.Занзибар (Занзибар)Занзибар (Занзибар) -Это недалеко.
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15.02.2021 11:32 Ответить
"Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо" или я вас туда не посылал 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 5548
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15.02.2021 11:32 Ответить
Если бы у них была няшная собачка то Зеля отправил бы за ними самолет.
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15.02.2021 11:35 Ответить
Самое смешное, что владелица этой известной собачки из Уханя реально находится в Занзибаре в числе этих неулетевших пассажиров.
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15.02.2021 17:56 Ответить
не все проходят испытание занзибаром...многие обламываются
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15.02.2021 11:36 Ответить
Там тепло.
В Україні в заметених селах люди опинились відрізані від цивілізаціії, без ліків і можливості виїхати.
Де вертольоти Авакова, якому також тепло в ОАЕ?

https://www.visti.rovno.ua/news/zhiteli-sela-zolotolin-na-rivnenshchini-blahayut-pro-dopomohu?fbclid=IwAR1Po7Uue7VceMhMywR9ofInNyyEiqT91NXfjHpuf4qEgaWpN2UR5BgSUjk
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15.02.2021 11:37 Ответить
Хорошо что не застряли в поломанном самолёте между Занзибаром и Украиной
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15.02.2021 11:43 Ответить
А в чем проблема? Насколько я знаю, на последние деньги за бугром не отдыхают, так что выстроились в очередь к кассе, билеты на любой рейс доступны.
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15.02.2021 11:43 Ответить
А чому питання вирішує амбассада в Кенії? В нас немає посла в Танзанії??
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15.02.2021 11:46 Ответить
для пересічного українця - 150 штук за тиждень раю, та щоб пожити майже у українській хатинці, тільки у морі, це ж копійки ...
тільки б сала не забути, бо ж там його курва - нема
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15.02.2021 11:50 Ответить
та какой там рай с чернож....ми ребятами!! на улицу боятся выйти тоже мне отдых.
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21.02.2021 21:16 Ответить
На львов и слонов охотились?
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15.02.2021 11:51 Ответить
Нееее, львы на них. Их туда пригнали в качестве обеда. Для царя природы. 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 7892
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15.02.2021 12:00 Ответить
Поломался ераплан...
Подумаешь, проблема. Надо верх ераплана срубить, будет как здоровенная лодка. Дать каждому по веслу и пусть гребут. По морю-окияну. За месяц догребут. 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 4368 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 4368 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 4368
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15.02.2021 11:59 Ответить
Нехай шшастіть...
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15.02.2021 12:05 Ответить
Дебилы, живут в занзибаре и нашли покруче занзибар, лохи.
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15.02.2021 12:09 Ответить
Ну и чего так переживать? Как-будто они застряли за Полярным кругом, а за бортом -60С! Главное,- не подхватить малярию, а COVID-19 для нас уже как родной.
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15.02.2021 12:13 Ответить
А когда проголодаются, можно парочку самых упитанных туристов на шашлыки пустить. В Африке это сплошь и рядом...
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15.02.2021 12:21 Ответить
А как же ковид и карантин? То есть уже можно? Если да, то куда еще можно полететь без ограничений, интересно?
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15.02.2021 13:12 Ответить
Як прилетіли, так хай і відлетять, чи може Україна багата, найме для цих "бідолаг" борт.
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15.02.2021 14:09 Ответить
когда прошлом году в январе сбили самолет наш гарант отдыхал в Омане. к тому же тайно. никто из вас не написал ему гадости. Украинцы поехали отдыхать ЗА СВОИ деньги и не по своей вине оказались заложниками ситуации, вы, как стая последних шакалов накинулись на людей. Никто из вас не подумал, как это сидеть в замкнутом пространстве в жаре под 45 без еды (авиакомпания наверняка не предоставила питание ибо нах кормить). Ни капли жалости, ни грамма сострадания. Ужас, куда мы катимся...
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15.02.2021 14:27 Ответить
https://nv.ua/world/countries/ukrainskie-turisty-zastryali-na-zanzibare-spyat-na-trave-v-antisanitarii-novosti-ukrainy-50141854.html
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15.02.2021 14:45 Ответить
"Спасение утопающих- дело рук самих утопающих"
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15.02.2021 18:14 Ответить
А чего их туда понесло в карантин? Заразу сюда привезти? На окружающих им на-рать, почему нас их проблемы должны волновать?
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15.02.2021 23:54 Ответить
количество ковид больных на щас в Танзании 509 ( https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 ), а населения 56,32 миллиона (2018 г.) . Так кто кому заразу привозит???
Думайте,что пишите.
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16.02.2021 20:42 Ответить
 
 