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180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Из-за поломки самолета 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. МИД и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно скорейее вернуть их в Украину.
Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", - написал Николенко.
Топ комментарии
+11 Михаил Дужик
показать весь комментарий15.02.2021 11:35
+7 igor mandiur
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+4 Алекс S. Pоман
показать весь комментарий15.02.2021 11:32
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Будут мучатся на заброшенном острове еще несколько суток.
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо" или я вас туда не посылал
В Україні в заметених селах люди опинились відрізані від цивілізаціії, без ліків і можливості виїхати.
Де вертольоти Авакова, якому також тепло в ОАЕ?
https://www.visti.rovno.ua/news/zhiteli-sela-zolotolin-na-rivnenshchini-blahayut-pro-dopomohu?fbclid=IwAR1Po7Uue7VceMhMywR9ofInNyyEiqT91NXfjHpuf4qEgaWpN2UR5BgSUjk
тільки б сала не забути, бо ж там його курва - нема
Подумаешь, проблема. Надо верх ераплана срубить, будет как здоровенная лодка. Дать каждому по веслу и пусть гребут. По морю-окияну. За месяц догребут.
Думайте,что пишите.