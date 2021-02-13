Зеленский уверен, что граждане ОАЭ будут приезжать в Украину как туристы

Украинские власти уверены, что граждане ОАЭ откроют для себя Украину, в которой немало уникальных туристических мест.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью эмиратскому информагентству WАМ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы уверены, что сможем привлечь эмиратцев стать нашими гостями. Наше агентство туризма обсудит эти вопросы с Министерством экономики ОАЭ. У нас немало туристических "магнитов"", - отметил глава государства.

При этом он обратил внимание, что украинцы активно посещают ОАЭ, чему способствует безвизовый режим между странами. В частности, только в 2019 году более 250 тысяч граждан Украины посетили Эмираты.

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"Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но когда мы преодолеем ее последствия, украинцы возобновят свои путешествия в Эмираты, а эмиратцы, в свою очередь, свободно будут открывать для себя Украину, которая также имеет бесчисленное количество уникальных туристических мест", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в ОАЭ проживают около 15 тысяч украинцев. Они работают в разных сферах, в частности это гостиничный бизнес, ІТ и финансовые услуги.

"Агрессия России против нашей страны объединила украинское общество, сделала его более активным и креативным. За последние годы украинцы создали несколько собственных объединений, в частности Украинский бизнес-совет, две украинские школы выходного дня в Абу-Даби и Дубае. Важно, что наши граждане имеют возможность молиться и просить Божией помощи на родном языке в Украинской греко-католической церкви в ОАЭ", - сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл с официальным визитом в ОАЭ.

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