Зеленский уверен, что граждане ОАЭ будут приезжать в Украину как туристы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские власти уверены, что граждане ОАЭ откроют для себя Украину, в которой немало уникальных туристических мест.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью эмиратскому информагентству WАМ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы уверены, что сможем привлечь эмиратцев стать нашими гостями. Наше агентство туризма обсудит эти вопросы с Министерством экономики ОАЭ. У нас немало туристических "магнитов"", - отметил глава государства.
При этом он обратил внимание, что украинцы активно посещают ОАЭ, чему способствует безвизовый режим между странами. В частности, только в 2019 году более 250 тысяч граждан Украины посетили Эмираты.
"Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но когда мы преодолеем ее последствия, украинцы возобновят свои путешествия в Эмираты, а эмиратцы, в свою очередь, свободно будут открывать для себя Украину, которая также имеет бесчисленное количество уникальных туристических мест", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что в ОАЭ проживают около 15 тысяч украинцев. Они работают в разных сферах, в частности это гостиничный бизнес, ІТ и финансовые услуги.
"Агрессия России против нашей страны объединила украинское общество, сделала его более активным и креативным. За последние годы украинцы создали несколько собственных объединений, в частности Украинский бизнес-совет, две украинские школы выходного дня в Абу-Даби и Дубае. Важно, что наши граждане имеют возможность молиться и просить Божией помощи на родном языке в Украинской греко-католической церкви в ОАЭ", - сказал президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл с официальным визитом в ОАЭ.
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Ірина Кравченко
ЦЕ НЕ ПОРОШЕНКО ЗРАДИВ УКРАЇНУ.
ЦЕ ВИ ЗРАДИЛИ І ПОРОШЕНКА І УКРАЇНУ.
ЦЕ ВИ ЗРАДНИКИ.
Це не Порошенко зрадив вас,а ви його й Україну.Війну не закінчили за дві години тому,що більшість з вас закосила від мобілізації.Так, хлопці,що стали на захист України-Герої!
Але їх було замало, щоб перемогти ворога, який переважав нас кількісно живою силою, в військовій техніці, обладнанні та ін. Це ви зрадники! Замість того, щоб стати на захист країни, ви почали клянчити зарплати, пенсії, дешеву комуналку, не бажаючи усвідомити, що йде війна!
Чи не здається вам нахабністю, сидіти дома під час війни і вимагати від головнокомандувача низьких цін і високих зарплат! Але ж коли вам це говориш, ви дорікали, що це не війна,
а АТО - цю відмазку для вас підкинула російська пропаганда, а ви підхопили - вам так вигідніше, треба ж якось виправдати свою бездіяльність і нахабність.
А потім ви всі залюбки поширюєте інформацію про загиблих, дорікаючи в цьому Порошенка, не усвідомлюючи, що це ваша вина, це ви всі відмежувалися від війни, яку повинні були разом закінчити за дві години - ця кров на ваших руках! Не вірите?
Згадайте з десяток найближчих вам людей чоловічої статі ( батько, брати, свати, куми та ін.). Багато з них пішли воювати? Думаю, що ні.
У Порошенка ворог не змінився, це - путін і росія, а для вас російська пропаганда створила нового ворога - Порошенка. Російська пропаганда зробила вас своїми союзниками в цій війні. путін воює проти «хунти» (так він назвав українську владу) і ви всі воюєте проти «хунти»!
Воюєте інформаційно,іноді намагаєтеся зібратися в Києві, щоб спробувати зняти її.Ви союзники росії і не заперечуйте цього! Ну і про те,що «Порошенко краде»,або-«Порошенко збагатився в двічі».Ви цю інформацію просто почули з телевізора,або в соцмережах від тих,хто хоче зняти «хунту
Це просто слова невігласів, без доказів і судових рішень - це плітки. Це брудні передвиборчі гонки і нічого більше.
Під час війни вимагати європейського рівня життя - це злочин! І те, що ви її (війни) не бачите у себе в дома - це і є гарна робота влади і наших воїнів!
Корупція? Це ви породжуєте корупцію роздаючи хабарі вчителям, лікарям, суддям на ліво і направо. Корупція - це ми всі! Так з ким боротися?
Ви готові до Європи?.. Ви хочете тільки європейських зарплат, а жити - як свині!
Р. S. Kurvo, такого Президента просрали. Я не знаю автора цього допису. Бог його знає, коли був написаний цей допис. Очевидно, що ще за каденції Петра Олексійовича. Але він все ще актуальний.
Р. Р. S. Легендарний блокпост «республіка міст» поблизу Пісків. Донецька область, 24 червня 2016 р. Фото: Миколи Лазаренка.