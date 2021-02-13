Зеленський сподівається, що громадяни ОАЕ приїжджатимуть в Україну як туристи
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Українська влада впевнена, що громадяни ОАЕ відкриють для себе Україну, в якій чимало унікальних туристичних місць.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю еміратському інформагентству WАМ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ми впевнені, що зможемо залучити еміратців стати нашими гостями. Наше агентство туризму обговорить ці питання з Міністерством економіки ОАЕ. У нас чимало туристичних "магнітів", - зазначив глава держави.
При цьому він звернув увагу, що українці активно відвідують ОАЕ, чому сприяє безвізовий режим між країнами. Зокрема, тільки в 2019 році понад 250 тисяч громадян України відвідали Емірати.
"Звичайно, пандемія внесла свої корективи, але коли ми подолаємо її наслідки, українці відновлять свої подорожі в Емірати, а еміратці, зі свого боку, вільно відкриватимуть для себе Україну, яка також має незліченну кількість унікальних туристичних місць", - зазначив Зеленський.
Він також підкреслив, що в ОАЕ проживають близько 15 тисяч українців. Вони працюють в різних сферах, зокрема це готельний бізнес, ІТ та фінансові послуги.
"Агресія Росії проти нашої країни об’єднала українську громаду, зробила її більш активною та креативною. За останні роки українці створили кілька власних об’єднань, зокрема Українську бізнесову раду, дві українські школи вихідного дня в Абу-Дабі та Дубаї. Важливо, що наші громадяни мають можливість молитися й просити Божої допомоги рідною мовою в Українській греко-католицькій церкві в ОАЕ", - сказав президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 лютого прибув з офіційним візитом в ОАЕ.
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Ірина Кравченко
ЦЕ НЕ ПОРОШЕНКО ЗРАДИВ УКРАЇНУ.
ЦЕ ВИ ЗРАДИЛИ І ПОРОШЕНКА І УКРАЇНУ.
ЦЕ ВИ ЗРАДНИКИ.
Це не Порошенко зрадив вас,а ви його й Україну.Війну не закінчили за дві години тому,що більшість з вас закосила від мобілізації.Так, хлопці,що стали на захист України-Герої!
Але їх було замало, щоб перемогти ворога, який переважав нас кількісно живою силою, в військовій техніці, обладнанні та ін. Це ви зрадники! Замість того, щоб стати на захист країни, ви почали клянчити зарплати, пенсії, дешеву комуналку, не бажаючи усвідомити, що йде війна!
Чи не здається вам нахабністю, сидіти дома під час війни і вимагати від головнокомандувача низьких цін і високих зарплат! Але ж коли вам це говориш, ви дорікали, що це не війна,
а АТО - цю відмазку для вас підкинула російська пропаганда, а ви підхопили - вам так вигідніше, треба ж якось виправдати свою бездіяльність і нахабність.
А потім ви всі залюбки поширюєте інформацію про загиблих, дорікаючи в цьому Порошенка, не усвідомлюючи, що це ваша вина, це ви всі відмежувалися від війни, яку повинні були разом закінчити за дві години - ця кров на ваших руках! Не вірите?
Згадайте з десяток найближчих вам людей чоловічої статі ( батько, брати, свати, куми та ін.). Багато з них пішли воювати? Думаю, що ні.
У Порошенка ворог не змінився, це - путін і росія, а для вас російська пропаганда створила нового ворога - Порошенка. Російська пропаганда зробила вас своїми союзниками в цій війні. путін воює проти «хунти» (так він назвав українську владу) і ви всі воюєте проти «хунти»!
Воюєте інформаційно,іноді намагаєтеся зібратися в Києві, щоб спробувати зняти її.Ви союзники росії і не заперечуйте цього! Ну і про те,що «Порошенко краде»,або-«Порошенко збагатився в двічі».Ви цю інформацію просто почули з телевізора,або в соцмережах від тих,хто хоче зняти «хунту
Це просто слова невігласів, без доказів і судових рішень - це плітки. Це брудні передвиборчі гонки і нічого більше.
Під час війни вимагати європейського рівня життя - це злочин! І те, що ви її (війни) не бачите у себе в дома - це і є гарна робота влади і наших воїнів!
Корупція? Це ви породжуєте корупцію роздаючи хабарі вчителям, лікарям, суддям на ліво і направо. Корупція - це ми всі! Так з ким боротися?
Ви готові до Європи?.. Ви хочете тільки європейських зарплат, а жити - як свині!
Р. S. Kurvo, такого Президента просрали. Я не знаю автора цього допису. Бог його знає, коли був написаний цей допис. Очевидно, що ще за каденції Петра Олексійовича. Але він все ще актуальний.
Р. Р. S. Легендарний блокпост «республіка міст» поблизу Пісків. Донецька область, 24 червня 2016 р. Фото: Миколи Лазаренка.