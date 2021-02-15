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Новости Общество
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ЖКХ (1403) субсидия (620) Министерство социальной политики (856) Лазебная Марина (141)

В январе средний размер субсидии составил 2,2 тыс. грн, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Общество

В январе средний размер субсидии составил 2,2 тыс. грн, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в январе 2021 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине составил 2,2 тыс. грн, а получают ее треть домохозяйств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лазебная заявила на форуме "Платежка. Справедливые тарифы и энергетическая независимость Украины".

"73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, не платят больше, чем 10% своих доходов. Таким образом, 10% они платят самостоятельно, а все другое покрывает государство", - сказала министр.

По словам Лазебной, треть домохозяйств в январе получило 2,2 тыс. грн субсидии на оплату ЖКХ.

"Если мы возьмем получателей льгот – 1,8 млн людей и субсидиантов – 3 млн людей, то мы видим, что это почти 5 млн людей. То есть треть домохозяйств Украины поддерживается государством в условиях роста тарифов", - добавила глава Минсоцполитики.

Также читайте: Рынок частных социальных услуг находится в тени, - Лазебная

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Відверта брехня про отримувачів субсидій !
Ніхто із моїх знайомих , які раніше отримували субсидію, в цьому році не отримують і причини їм не пояснюють !
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15.02.2021 11:32
+4
Кстати та же хрень с так широкоанонсированым повышением пенсий детям-инвалидам с 1 января - болт с нарезкой - и тоже хрен где выбьешь объяснение.
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15.02.2021 11:35
+2
ВЫ блин ИДИОТЫ ЗЕЛЕННЫЕ !!! Чем вы поддерживаете? Берете наши налоги и ложите в карман БЕНЕ и ГУДКУ по космическим тарифам В январе средний размер субсидии составил 2,2 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5935
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15.02.2021 11:30
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Правила форума Совет форумчан
ВЫ блин ИДИОТЫ ЗЕЛЕННЫЕ !!! Чем вы поддерживаете? Берете наши налоги и ложите в карман БЕНЕ и ГУДКУ по космическим тарифам В январе средний размер субсидии составил 2,2 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5935
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15.02.2021 11:30 Ответить
Відверта брехня про отримувачів субсидій !
Ніхто із моїх знайомих , які раніше отримували субсидію, в цьому році не отримують і причини їм не пояснюють !
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15.02.2021 11:32 Ответить
Кстати та же хрень с так широкоанонсированым повышением пенсий детям-инвалидам с 1 января - болт с нарезкой - и тоже хрен где выбьешь объяснение.
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15.02.2021 11:35 Ответить
ЗЕбилы, сэр. Что Зеля велит, то они и кукарекают.
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15.02.2021 12:04 Ответить
Зеля не руководит этим процессом. Для этого есть исполнительная власть и КМ.
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15.02.2021 12:49 Ответить
Главный ЗЕбанутый не лох руководит кабмином, парламентом и всем что есть в стране, потому что э этого идиота вся власть в руках. Такого не было даже при Бандюковиче. Так что этот зьобнутый клоун ответит за все, что просрал.
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15.02.2021 15:04 Ответить
Пані лазебная! А це не значить, що ви, підараси, не доплачуєте пенсіонерам 2.2 тис. гривень?!
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15.02.2021 11:37 Ответить
Даже так, куб 7 грн, доставка 1, 70, выходит куб 8, 70. 2, 2 тыс. на 8, 70 = 200 с лишним кубов. Что можно отопить такими кубами? Жилые дома, постройки союза, минимум 80 кв. м
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15.02.2021 11:41 Ответить
С тебя математик конечно крутой У січні середній розмір субсидії сягнув 2,2 тис. грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 7445Субсидия это не только газ,но и электроэнергия и вода и горячая и холодная ,в городах уборка придомовых територий.
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15.02.2021 11:50 Ответить
треть получает ,а две трети ообирают по полной,что бы начислить одной трети ну и себе оставить на "кохве"
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15.02.2021 11:46 Ответить
Ось і літають до Австрії попити кохвею по безвізу.
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15.02.2021 11:58 Ответить
Субсдія 1990 грню Пенсія 2000. Квартплата 3500.
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15.02.2021 11:57 Ответить
У січні середній розмір субсидії сягнув 2,2 тис. грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5055
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15.02.2021 12:00 Ответить
 
 