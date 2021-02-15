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У січні середній розмір субсидії сягнув 2,2 тис. грн, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У січні середній розмір субсидії сягнув 2,2 тис. грн, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в січні 2021 року середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні сягнув 2,2 тис грн, а отримують її третина домогосподарств.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лазебна заявила на форумі "Платіжка. Справедливі тарифи та енергетична незалежність України".

"73% субсидіантів, а це 3 млн домогосподарств, не платять більше, ніж 10% своїх доходів. Таким чином, 10% вони платять самостійно, а все інше покриває держава", - сказала міністр.

За словами Лазебної, третина домогосподарств у січні отримала 2,2 тис. грн субсидії на оплату житлово-комунального господарства.

"Якщо ми візьмемо одержувачів пільг - 1,8 млн людей і субсидіантів - 3 млн людей, то ми бачимо, що це майже 5 млн людей. Тобто третина домогосподарств України значною мірою забезпечується державою в умовах зростання тарифів", - додала голова Мінсоцполітики.

Також читайте: Ринок приватних соціальних послуг перебуває в тіні, - Лазебна
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Топ коментарі
+6
Відверта брехня про отримувачів субсидій !
Ніхто із моїх знайомих , які раніше отримували субсидію, в цьому році не отримують і причини їм не пояснюють !
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15.02.2021 11:32
+4
Кстати та же хрень с так широкоанонсированым повышением пенсий детям-инвалидам с 1 января - болт с нарезкой - и тоже хрен где выбьешь объяснение.
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15.02.2021 11:35
+2
ВЫ блин ИДИОТЫ ЗЕЛЕННЫЕ !!! Чем вы поддерживаете? Берете наши налоги и ложите в карман БЕНЕ и ГУДКУ по космическим тарифам В январе средний размер субсидии составил 2,2 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5935
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15.02.2021 11:30
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ВЫ блин ИДИОТЫ ЗЕЛЕННЫЕ !!! Чем вы поддерживаете? Берете наши налоги и ложите в карман БЕНЕ и ГУДКУ по космическим тарифам В январе средний размер субсидии составил 2,2 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5935
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15.02.2021 11:30 Відповісти
Відверта брехня про отримувачів субсидій !
Ніхто із моїх знайомих , які раніше отримували субсидію, в цьому році не отримують і причини їм не пояснюють !
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15.02.2021 11:32 Відповісти
Кстати та же хрень с так широкоанонсированым повышением пенсий детям-инвалидам с 1 января - болт с нарезкой - и тоже хрен где выбьешь объяснение.
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15.02.2021 11:35 Відповісти
ЗЕбилы, сэр. Что Зеля велит, то они и кукарекают.
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15.02.2021 12:04 Відповісти
Зеля не руководит этим процессом. Для этого есть исполнительная власть и КМ.
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15.02.2021 12:49 Відповісти
Главный ЗЕбанутый не лох руководит кабмином, парламентом и всем что есть в стране, потому что э этого идиота вся власть в руках. Такого не было даже при Бандюковиче. Так что этот зьобнутый клоун ответит за все, что просрал.
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15.02.2021 15:04 Відповісти
Пані лазебная! А це не значить, що ви, підараси, не доплачуєте пенсіонерам 2.2 тис. гривень?!
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15.02.2021 11:37 Відповісти
Даже так, куб 7 грн, доставка 1, 70, выходит куб 8, 70. 2, 2 тыс. на 8, 70 = 200 с лишним кубов. Что можно отопить такими кубами? Жилые дома, постройки союза, минимум 80 кв. м
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15.02.2021 11:41 Відповісти
С тебя математик конечно крутой У січні середній розмір субсидії сягнув 2,2 тис. грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 7445Субсидия это не только газ,но и электроэнергия и вода и горячая и холодная ,в городах уборка придомовых територий.
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15.02.2021 11:50 Відповісти
треть получает ,а две трети ообирают по полной,что бы начислить одной трети ну и себе оставить на "кохве"
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15.02.2021 11:46 Відповісти
Ось і літають до Австрії попити кохвею по безвізу.
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15.02.2021 11:58 Відповісти
Субсдія 1990 грню Пенсія 2000. Квартплата 3500.
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15.02.2021 11:57 Відповісти
У січні середній розмір субсидії сягнув 2,2 тис. грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5055
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15.02.2021 12:00 Відповісти
 
 